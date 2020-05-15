Экс-премьер Гончарук: Чувство, будто президента поместили в информационный карантин и продолжают вводить в заблуждение

В команде президента Зеленского присутствуют три типа людей: за изменения, за президента, за себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-премьер Алексей Гончарук.

"Первый тип членов команды продвигал идеи и боролся за перемены. Сейчас их осталось очень мало. Второй тип людей беспокоился прежде за то, чтобы не навредить Президенту. Это ближайшие к нему люди. Почти семья. Третий тип людей - приспособленцы, которые использовали Президента как социальный лифт. Они избегают "непопулярных тем", строят или свои кормушки, или отрабатывают или наращивают себе "рейтинг". Таких подавляющее большинство", - отметил он.

По словам Гончарука, вокруг президента стали создавать информационное поле, которое, по его мнению, продолжает формировать ложное представление о ситуации в стране и, в частности, о "неэффективности" прошлого правительства.

"После первых недовольств команда "посыпалась", и первую категорию людей "слили" в угоду рейтингам. Президент и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один. Теперь ситуация сложнее: "медовый месяц" закончился, а делать изменения будет значительно сложнее", - - подчеркнул экс-премьер.

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Гончарук отметил, что земельную реформу провели почти "для галочки", медреформу прибили сомнительными кадровыми назначениями, а сотрудничество с МВФ теперь выглядит "вынужденным шагом, чтобы предотвратить дефолт", а не партнерством в структурных реформах ради развития.

"Президента, такое впечатление, поместили в информационный карантин. Его продолжают вводить в заблуждение, что побуждает к принятию противоречивых решений. Надеюсь, в ближайшее время он сможет разобраться в ситуации. Пока же наблюдаем отсутствие системного подхода к построению отношений между государством и украинцами. Власть должна руководствоваться не мифическими обещаниями, а шаг за шагом строить единый механизм для благосостояния людей и экономической стабильности страны", - говорится в сообщении.

"Итак, мой главный вывод по результатам первого года: если боишься, то не обгоняй", - подытожил он.

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