Проблема загрязнения воздуха Дарницкой ТЭЦ и другими предприятиями Киева до сих пор не решена, - экс-депутат Киевсовета Гриценко

Проблема загрязнения воздуха предприятиями Киева в Дарницком районе столицы до сих пор не решена.

Об этом сообщил в Facebook активист "Автомайдана", бывший боец ​​АТО и экс-депутат Киевсовета Алексей Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев и сейчас (14 мая. - Ред.) после дождя имеет нехорошие показатели загрязнения в мире. И в первую очередь - это Дарницкий район... Дарницкая ТЭЦ, Энергия (мусоросжигательный завод. - Ред.), БСА (станция очистки сточных вод. - Ред.)... ни один из этих проблемных вопросов до сих пор не решается", - написал он.

Гриценко отметил, что тендер на реконструкцию БСА "отменен из-за отсутствия второго участника и все начинается заново".

"Энергия - до сих пор не установлены необходимые фильтры. ТЭЦ-4 и золоотвал - все то же: бури пылевые, уголь и по сути медленное убийство киевлян. Кононенко с Шкрибляком продолжают зарабатывать деньги", - отметил он.

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