Проблема загрязнения воздуха Дарницкой ТЭЦ и другими предприятиями Киева до сих пор не решена, - экс-депутат Киевсовета Гриценко
Проблема загрязнения воздуха предприятиями Киева в Дарницком районе столицы до сих пор не решена.
Об этом сообщил в Facebook активист "Автомайдана", бывший боец АТО и экс-депутат Киевсовета Алексей Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев и сейчас (14 мая. - Ред.) после дождя имеет нехорошие показатели загрязнения в мире. И в первую очередь - это Дарницкий район... Дарницкая ТЭЦ, Энергия (мусоросжигательный завод. - Ред.), БСА (станция очистки сточных вод. - Ред.)... ни один из этих проблемных вопросов до сих пор не решается", - написал он.
Гриценко отметил, что тендер на реконструкцию БСА "отменен из-за отсутствия второго участника и все начинается заново".
"Энергия - до сих пор не установлены необходимые фильтры. ТЭЦ-4 и золоотвал - все то же: бури пылевые, уголь и по сути медленное убийство киевлян. Кононенко с Шкрибляком продолжают зарабатывать деньги", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Польщі майже 10% електроенергії виробляється вітроелектростанціями. Наприклад, в 2017 році ними було вироблено майже 15 млрд кВт-год. Це половина того, що було вироблено Запорізькою АЕС.
Щороку кількість виробленої вітроелектроенергії зростає на 15-40%.
2)Стартові можливості Польщі були в 2-3 рази гіршими від українських.
3)З Польщі виїхало на ПМЖ в інші країни офіційно 2,5млн громадян. За іншими підрахунками в 1,5 рази більше.
4)Найвищий "зелений тариф" в Україні, а вітроелектроенергетичні парки будують в Польщі, причому дуже швидкими темпами.
5)Тимошенки, ахмєтови, коломойські, порошенки, юшенки та інша нацючня у владі, коло влади, над владою тридцять років. А де солодше? За цей час ВВП Польщі виріс майже удвадцятеро! А України?
6)Оті, вище, чіпляються за війну незгірше за Путіна. Бо війна все списує.
А в Польщі чіпляються за неродючу колись землю, за нові технології, за знищення корупції, за міжнародні інвестиції, за соціальну політику, за відкриття країни для розвинутих ринкових економік, за рівні права для всіх, хто чесно працює на загальну користь, незалежно від національності, громадянства, статі, віку і т.д. І це підтримується громадянами.
І тому країна має результат, який невпинно покращується ось уже четверть століття.