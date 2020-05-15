Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки снизилось в 12 областях Украины, - СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило или было равно количеству заболевших за минувшие сутки, а количество болеющих таким образом снизилось в 12 из 24 областей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны в среду утром, в шести областях - Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской - количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве, Волынской, Харьковской и Черновицкой областях, выздоровления - в Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 20 новых случаев заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 9 – выздоровления (с начала пандемии было 674 заболевших, 7 умерших и 364 выздоровевших), сейчас в области болеет 303 человека (на 10 больше за сутки);

- в Волынской области – 47 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 2 – выздоровления (с начала пандемии 582 заболели, 16 умерли и 142 выздоровели), сейчас болеет 424 человека (за сутки на 44 больше);

- в Днепропетровской области – 10 новых случаев заболевания и 9 – выздоровления (за все время 791 заболел, 10 умерли и 91 выздоровел), сейчас болеет 690 человек (за сутки на 1 больше);

- в Донецкой области - 4 новых случаев заболевания, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время – 121 заболевший, 3 умерших и 34 выздоровевших), сейчас болеет 84 человека;

- в Житомирской области – 5 новых случаев заболевания и 42 – выздоровления (538 заболели, 12 умерли и 123 выздоровели за все время), сейчас болеет 403 человека (на 37 меньше за сутки);

- в Закарпатской области - 25 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 8 - выздоровления (за все время 816, 21 и 128 соответственно), сейчас болеет 667 человек (за сутки на 15 больше);

- в Запорожской области 9 человек заболели, 11 - выздоровели (с начала пандемии - 356 заболевших, 8 умерших и 160 выздоровевших), сейчас болеет 188 человек (на 2 меньше за сутки);

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- в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 22 новых случая заболевания Covid-19, 2 - смерти и 22 - выздоровления (1 188 заболевших, 67 умерших и 445 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 676 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Киеве - 56 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 11 – выздоровления (всего 2 068 случаев заболевания, 43 - смерти и 200 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 825 человек (за сутки на 44 больше);

- в Киевской области подтверждено 27 новых случаев заболевания Covid-19 и по 2 – смерти и выздоровления (с начала пандемии 1 094 заболели, 26 умерли и 188 выздоровели), сейчас болеет 880 человек (за сутки на 23 больше);

- в Кировоградской области – 5 новых случаев заболевания и 12 – выздоровления (за все время 437 заболели, 20 умерли и 300 выздоровели), сейчас болеет 117 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Луганской области 2 человека выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 42 заболели и 17 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 25 человек;

- во Львовской области продтверждено 38 новых случаев заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 11 - выздоровления (за все время – 942 заболевших, 23 умерших и 180 выздоровевших), сейчас болеет 739 человек (на 26 больше за день);

- в Николаевской области 10 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время - 228 заболевших, 5 умерших и 78 выздоровевших), сейчас болеет 145 человек;

- в Одесской области - 19 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии 712 заболели, 7 умерли и 43 выздоровели), сейчас болеет 662 человека (за сутки на 16 больше);

- в Полтавской области 8 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (257 заболевших, 8 умерших и 163 выздоровевших за все время), сейчас болеет 86 человек;

- в Ривненской области - 12 новых случаев заболевания и 39 - выздоровления (за все время - 1 074 заболевших, 24 умерших и 293 выздоровевших), болеет 757 человек (на 27 меньше за сутки);

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- в Сумской области 3 человека выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время 158 заболели, 4 умерли и 85 выздоровели), сейчас болеет 69 человек;

- в Тернопольской области - 27 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 50 - выздоровления (за все время – 1 060, 22 и 482 соответственно), сейчас болеет 556 человек (за сутки на 24 меньше);

- в Харьковской области - 44 новых случая заболевания, 2 - смерти и 7 - выздоровления (за все время – 757, 23 и 94 соответственно), сейчас болеет 640 человек (за сутки на 35 больше);

- в Херсонской области - 2 новых случая заболевания и 5 - выздоровления (за все время 167 заболевших, 2 умерших и 101 выздоровевший), сейчас болеет 64 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области - 13 новых случаев заболевания COVID-19 и по 1 – смерти и выздоровления (с начала пандемии 222 заболевших, 9 умерших и 55 выздоровевших), сейчас болеет 158 человек (на 11 больше за сутки);

- в Черкасской области - 2 новых случая заболевания и 16 - выздоровления (с начала пандемии 350 заболели, 15 умерли и 177 выздоровели), сейчас болеет 158 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Черновицкой области за минувшие сутки подтверждено 84 новых случая заболевания COVID-19, 6 - смерти и 47 - выздоровления (2 600 заболевших, 95 умерших и 511 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 1 994 человека (на 31 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области - 12 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не было (за все время – 96 заболевших, 6 умерших и 19 выздоровевших), сейчас болеет 71 человек.

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