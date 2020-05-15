РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10264 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество с МВФ
1 093 27

Украина рассчитывает получить транш от МВФ в течение недели или двух, - замглавы ОП Ковалив

Украина рассчитывает получить транш от МВФ в течение недели или двух, - замглавы ОП Ковалив

По словам замглавы Офиса Президента, Украина ожидает получение первого транша МВФ в течение недели или двух. При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.

Украина рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в течение недели или двух. Об этом агентству Reuters сообщила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит макрофинансовую помощь ЕС на сумму 500 млн евро сразу после решения МВФ, - еврокомиссар Варгеи

По ее словам, принятие парламентом закона о банковской деятельности и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".

Автор: 

МВФ (3338) Ковалив Юлия (53) Офис Президента (1804)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Влажные мечты клоунов. Закон даже не подписан. Дураков в МВФ,которых клоун посылал в жо, нету.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:31 Ответить
+7
Зеленский, во время президентства Порошенко, сравнивал Украину, с порноактрисой, цитирую "готовой принять все с любой стороны". А сейчас? Разница в том, что при Пете готовых было платить достаточно, а сейчас Вовану "клиентов" умолять приходиться
показать весь комментарий
15.05.2020 10:38 Ответить
+6
Уже неделю звучит "в течение недели или двух,"
показать весь комментарий
15.05.2020 10:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже неделю звучит "в течение недели или двух,"
показать весь комментарий
15.05.2020 10:25 Ответить
Звучит как через год ! интересно кто у нас будет президентом ?
показать весь комментарий
15.05.2020 10:39 Ответить
С сентября 2019 года это звучит почти каждый день в течении всех 7 месяцев.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:19 Ответить
Радоватьсч, тому что взял в долг может только идиот
показать весь комментарий
15.05.2020 10:26 Ответить
Бенино мудачье же заблокировало подписание а тимошонка подала в суд, пусть не спешат, а то кинут
показать весь комментарий
15.05.2020 10:26 Ответить
А якщо ні? Вірніше, коли не отримає?
показать весь комментарий
15.05.2020 10:27 Ответить
Скажут еще раз, что уже вот-вот получат.
Они так уже 7 месяцев делают.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:15 Ответить
Влажные мечты клоунов. Закон даже не подписан. Дураков в МВФ,которых клоун посылал в жо, нету.
показать весь комментарий
15.05.2020 10:31 Ответить
https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1261020856286949377 11 ч

Мосійчучка недвозначно і наполегливо натякнула, що виступ Саакашвілі в "Право на владу" - це виступ прем'єр-міністра.
"Перед нами тіньовий прем'єр" (с)
Отже, зомбування посилюють.
Закопуємось далі, мальчіки і дєвочки
показать весь комментарий
15.05.2020 10:36 Ответить
Україна розраховує отримати транш від МВФ протягом тижня або двох, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 1110
показать весь комментарий
15.05.2020 10:49 Ответить
кому пока нєвдомьок:
саак - бурова насадка на українобітноє орудіє крємля бєньку
показать весь комментарий
15.05.2020 10:52 Ответить
тепер сценарій відомий: його прим'єром не призначать (може банально не вистачити голосів в Раді; вже не кажучи про банальні розклади серед олігархів-спонсорів Зе); і в Україні з'явиться новий "баригаЗе"...
показать весь комментарий
15.05.2020 11:13 Ответить
Боритесь с коррупцией! Никакого транша обманщикам не дают!
показать весь комментарий
15.05.2020 10:36 Ответить
Они (зеленые) может и клоуны но не дураки . Знаете сколько незаконнорожденных детей одеть - обуть надо? Да каждому по Мерсу и вилле в Италии . Да чтобы без деклараций
показать весь комментарий
15.05.2020 10:41 Ответить
Зеленский, во время президентства Порошенко, сравнивал Украину, с порноактрисой, цитирую "готовой принять все с любой стороны". А сейчас? Разница в том, что при Пете готовых было платить достаточно, а сейчас Вовану "клиентов" умолять приходиться
показать весь комментарий
15.05.2020 10:38 Ответить
Україна розраховує отримати транш від МВФ протягом тижня або двох, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 5079
показать весь комментарий
15.05.2020 10:43 Ответить
Смутное время...
Мнения 14-май, 22:459 2 656 0

Я люблю свою страну, но своему государству сегодня я не доверяю.

Парадокс? Нет.

Слухи о слитых базах данных, на бедняг из которых теперь можно вешать кредиты.

Отсутствие налички в банкоматах, или странно не работающие внезапно несколько рядом, одновременно.

Право штрафовать людей на баснословные суммы.

Разное, всякое... Смутное время, в которое уже не появляется мысль об открытии бизнеса, а только о его закрытии и каком-то выживании...

Я люблю свою страну, но именно сегодня при именно этой власти я в никакие гарантии не верю.

Чувство самосохранения, интуиция, наблюдения - все кричит о том, что лучше уже было. До этих "новых лиц". И наверное будет. После них, если выстоим.

Я верю в Армию, но не верю в политическую волю государства защититить меня. Я верю в лучшее, но бла-бла по телевизору упорно держит в напряжении и ожидании.

Я больше не открою депозит, я задаю вопросы, куда эта власть потратила мои налоги.

И больно осознавать, что эти кортежи из 42 (?) машин оплачиваем и мы с вами. И я.

Топливо для их мерседесов, или зарплаты для этих чиновников.

Все, что я знаю - это то, что до Зе даже с активной фазой войны у нас было больше экономических гарантий.

И ребята на фронте были лучше накормлены.

И рабочих мест было больше.

Я люблю свою страну, очень.

Вот только голова у этой рыбы подгнивает по зеленой милости.

Елена Кудренко
показать весь комментарий
15.05.2020 10:39 Ответить
ковалив расчитывает оттяпать от кредита на новый мерседес ?
показать весь комментарий
15.05.2020 11:10 Ответить
Да сколько ж можно...
показать весь комментарий
15.05.2020 11:14 Ответить
Значить, занотовуємо: 30 чи 31 травня спитати "де гроші, Юль?"
показать весь комментарий
15.05.2020 11:21 Ответить
Или трёх ,четырех, я бы не давал ,Шмыгло сегодня здесь , завтра там. За Клоуна я вообще молчу ,кто даст Клоуну🤣🤦😂
показать весь комментарий
15.05.2020 11:23 Ответить
"Барыня легли и просют"... Земельку продали, банки нагнули, а кредита-то все нет! Киданул МВФ зеленую шоблу, и по сумме кредита, и по срокам выдачи.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:48 Ответить
Потрясающая экономическая мощь! Вау! А завод хоть один пробовали построить? Или московская мамка не разрешает?
показать весь комментарий
15.05.2020 11:49 Ответить
вот мне интересно кто то сядет в этой долбаной стране ?)))))
как по мне, зеленые будут разбегаться кто куда после окончания срока каденции.

они дебилы уже столько наворотили, мама не горюй)))))
показать весь комментарий
15.05.2020 13:26 Ответить
этот транш будет проеден за пару дней.
просто потрачен на покрытие дефицита бюджета.
это как взять кредит на чтобы поесть.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:45 Ответить
знов зрада.
показать весь комментарий
15.05.2020 17:30 Ответить
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:09 Ответить
 
 