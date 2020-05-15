Украина рассчитывает получить транш от МВФ в течение недели или двух, - замглавы ОП Ковалив

По словам замглавы Офиса Президента, Украина ожидает получение первого транша МВФ в течение недели или двух. При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.

Украина рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в течение недели или двух. Об этом агентству Reuters сообщила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.

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По ее словам, принятие парламентом закона о банковской деятельности и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".