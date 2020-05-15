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Украина рассчитывает получить транш от МВФ в течение недели или двух, - замглавы ОП Ковалив
По словам замглавы Офиса Президента, Украина ожидает получение первого транша МВФ в течение недели или двух. При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.
Украина рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в течение недели или двух. Об этом агентству Reuters сообщила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.
При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.
По ее словам, принятие парламентом закона о банковской деятельности и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".
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+7 Сергей Середа
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+7 Frol Fedoroff
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Они так уже 7 месяцев делают.
Мосійчучка недвозначно і наполегливо натякнула, що виступ Саакашвілі в "Право на владу" - це виступ прем'єр-міністра.
"Перед нами тіньовий прем'єр" (с)
Отже, зомбування посилюють.
Закопуємось далі, мальчіки і дєвочки
саак - бурова насадка на українобітноє орудіє крємля бєньку
Мнения 14-май, 22:459 2 656 0
Я люблю свою страну, но своему государству сегодня я не доверяю.
Парадокс? Нет.
Слухи о слитых базах данных, на бедняг из которых теперь можно вешать кредиты.
Отсутствие налички в банкоматах, или странно не работающие внезапно несколько рядом, одновременно.
Право штрафовать людей на баснословные суммы.
Разное, всякое... Смутное время, в которое уже не появляется мысль об открытии бизнеса, а только о его закрытии и каком-то выживании...
Я люблю свою страну, но именно сегодня при именно этой власти я в никакие гарантии не верю.
Чувство самосохранения, интуиция, наблюдения - все кричит о том, что лучше уже было. До этих "новых лиц". И наверное будет. После них, если выстоим.
Я верю в Армию, но не верю в политическую волю государства защититить меня. Я верю в лучшее, но бла-бла по телевизору упорно держит в напряжении и ожидании.
Я больше не открою депозит, я задаю вопросы, куда эта власть потратила мои налоги.
И больно осознавать, что эти кортежи из 42 (?) машин оплачиваем и мы с вами. И я.
Топливо для их мерседесов, или зарплаты для этих чиновников.
Все, что я знаю - это то, что до Зе даже с активной фазой войны у нас было больше экономических гарантий.
И ребята на фронте были лучше накормлены.
И рабочих мест было больше.
Я люблю свою страну, очень.
Вот только голова у этой рыбы подгнивает по зеленой милости.
Елена Кудренко
как по мне, зеленые будут разбегаться кто куда после окончания срока каденции.
они дебилы уже столько наворотили, мама не горюй)))))
просто потрачен на покрытие дефицита бюджета.
это как взять кредит на чтобы поесть.