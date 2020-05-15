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Елисеев об отношениях Украины и США при Зеленском: Год упущенных возможностей. Пример, как из-за авантюризма и некомпетентности можно все испортить

Елисеев об отношениях Украины и США при Зеленском: Год упущенных возможностей. Пример, как из-за авантюризма и некомпетентности можно все испортить

Чрезвычайны и полномочный посол Константин Елисеев считает, что президент Владимир Зеленский и его команда ответственны за охлаждение отношений с США - ключевым стратегическим партнером Украины.

"Первый год президентства Зеленского в отношениях с США стал годом упущенных возможностей. Это хрестоматийный пример для специалистов-международников, как из-за непрофессионализма, авантюризма и некомпетентности можно испортить отношения с одним из ключевых партнеров Украины, потеряв немалое количество достигнутого за предыдущие годы", - пишет Елисеев в своем материале для ZN.UА, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат констатирует, что всего за год Украина в Вашингтоне из образа государства, противостоящего российской агрессии и нуждающегося в поддержке США, превратилась в крайне токсичную тему внутренней американской политики, с соответствующими последствиями для всего комплекса отношений.

"Апогеем этого стали беспрецедентные слушания в Конгрессе американских дипломатов об импичменте Трампа вследствие дела "услуги за услугу", то есть "предоставление американской военной помощи в обмен на расследование дела Байдена в Украине". К сожалению, крайне обидное и неприятное для Украины дело под названием "украиногейт" отныне навсегда вошло во все учебники истории США и энциклопедии. А президент Трамп активно штампует из Украины образ "очень коррумпированной страны", что фактически стало приговором широко задекларированной и обещанной антикоррупционной политике Зеленского", - пишет автор.

"Фактически из-за отставки одного из ключевых игроков - спецпредставителя США посла Курта Волкера, обнулилось участие американской стороны в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Это не могло не сказаться негативно на позициях Украины в переговорном процессе. Уже нет проукраинского лобби в Белом доме, как это было во времена советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, игравшего важную роль в давлении на российского агрессора и принятии решения о предоставлении Украине летального оружия", - напоминает дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал Белый дом обнародовать переписку о задержке военной помощи Украине

Елисеев обращает внимание, что за год не был реализован ни один масштабный инвестиционный или торгово-экономический проект с США. Украина так и не нарастила сотрудничество в оборонной сфере: противотанковые комплексы "Джевелин" и катера "Айленд" так и не уступили место более амбициозным проектам в виде боевых американских вертолетов или комплексов противовоздушной обороны "Патриот", о которых начался диалог в предыдущие годы. Не состоялось и обещанное наращивание сотрудничества в укреплении военно-морского потенциала Украины.

"Из-за эпопеи с импичментом президента Трампа не удалось наполнить реальным содержанием политико-безопасностный диалог, в частности начать процесс получения Украиной статуса ключевого союзника США вне НАТО и инициировать обсуждение идеи о заключении двустороннего соглашения по безопасности со Штатами.

Мы так и не увидели активизацию диалога в рамках двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству, балансировавшего на грани замораживания. На этом фоне лучиком надежды стал сигнал министра Кулебы в ходе его телефонного разговора с госсекретарем США Помпео о перспективах очередного заседания упомянутой комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба

Так и не состоялся широко анонсированный в течение года визит президента Зеленского в Белый дом. Зато мы увидели коварное совместное заявление Трампа и Путина к 75-й годовщине встречи на Эльбе, реагирование на которое украинской дипломатии было безынициативным и беззубым. Сколько бы оптимистичных заявлений о подготовке визита ни делала команда на Банковой, в 2020 году ожидать его не следует. Теперь главная задача дипломатии — хотя бы не допустить втягивания Украины в американскую избирательную гонку, а также получить кредитные гарантии со стороны США для обеспечения макрофинансовой стабильности", - перечисляет Елисеев.

По его словам, двусторонние отношения с США можно было бы считать катастрофически провальными, если бы не американская жесткая позиция по продлению мощных санкций против российского агрессора, введение ограничительных мер против "Северного потока-2" и на редкость правильное кадровое решение Зеленского о назначении послом Украины в Штатах сверхопытного карьерного дипломата Владимира Ельченко.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Также читайте: Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Елисеев Константин (312) Зеленский Владимир (21108) импичмент (548) США (27348) Трамп Дональд (5865)


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Топ комментарии
+29
Це результат "діяльності" совкових дебіло-зебобіків, як продовжують жити за принципом "Україна рідна мати, що вкрадеш, то будеш мати". Щоб пропав цей совкодроч навіки.
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15.05.2020 10:30 Ответить
+26
тебя, упоротый, спрашивают: что сделано, а не что продолжается на платформе достигнутого при Порохе? Где реформы, а не их уничтожение? Где снижение тарифов? Где все то, о чем бесноватый клоун орал по бумажке на стадионе? Вы, твари, украли у меня год нормальной жизни! Каждый день - день зашкваров!.. Подонки уничтожают страну, а оно на форуме сидит и стирает портки, в которые ежедневно ему гадит Порошенко... *****, как же вы уже достали!
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15.05.2020 10:53 Ответить
+18
зачем нам США??? мы ж теперь с мышебратьями целуемся....
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15.05.2020 10:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це результат "діяльності" совкових дебіло-зебобіків, як продовжують жити за принципом "Україна рідна мати, що вкрадеш, то будеш мати". Щоб пропав цей совкодроч навіки.
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15.05.2020 10:30 Ответить
зачем нам США??? мы ж теперь с мышебратьями целуемся....
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15.05.2020 10:35 Ответить
та не, у них методичка поменялась.... теперь они с пьяными рылами лезут целоваться.... Усики с Ломаченками, Гордоны с Поклонскими, теперь вот Сережа Иванов какого-то мышебрата на ISLAND.TV приволок..... осталось послушать повести от "героев" Украины Стрелковых и Пушилиных и можно паковать чемоданы......
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15.05.2020 10:54 Ответить
Оскільки за попередньої влади США надсилали до України таких горе-реформаторів як Супрун і Яреська - то сьогодні відносини з Америкою ще далеко не найгірші.
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15.05.2020 10:37 Ответить
хоть один пример "далеко не найгірші" приведи?
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15.05.2020 10:41 Ответить
Зберігаються санкції проти Росії, зберігаються торгові відносини між США і Україною, зберігається постачання зброї і військового устаткування. Отже є все, що було і при "безальтернативному" Порошенку, до того ж американці менше пхають свого носа у внутрішні справи України.
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15.05.2020 10:46 Ответить
Радієш, що тепер олігархи на чолі з коломойським будуть грабувати тебе і їм за це нічого не буде?
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15.05.2020 10:48 Ответить
тебя, упоротый, спрашивают: что сделано, а не что продолжается на платформе достигнутого при Порохе? Где реформы, а не их уничтожение? Где снижение тарифов? Где все то, о чем бесноватый клоун орал по бумажке на стадионе? Вы, твари, украли у меня год нормальной жизни! Каждый день - день зашкваров!.. Подонки уничтожают страну, а оно на форуме сидит и стирает портки, в которые ежедневно ему гадит Порошенко... *****, как же вы уже достали!
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15.05.2020 10:53 Ответить
Бачу що тебе за останній рік відтіснили від корита. Це добре, тому що якби такі як ти продовжували з нього жерти - ще через 5 років влади Порошенка Україна перетворилась би на бананову республіку - аналог Росії з "безальтернативним сильним лідером", мілітаризованим суспільством і 10-15% відносно добре оплачуваних порохоботів продовжили б паратизувати на решті населення.
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15.05.2020 11:00 Ответить
упоротый, ответь на заданные вопрсы, а не шурши страничками ************** методички! Когда наступит конец эпохи бедности и вранья? Если еще раз серанешь про ПАПИРЕДНИКОВ, насру тебе на голову
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15.05.2020 11:07 Ответить
Сидишь на зарплате у пороха? Тарифы на газ и отопление снижены. Не заметил? Дороги делают. А вот порох обещал реформы, а всего то переименовал милицию в полицию. Ах да, еще улицы и города переименовал. Просто гений реформ.))))
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15.05.2020 11:06 Ответить
гнида "без мозгов" зашла под вторым аккаунтом?
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15.05.2020 11:10 Ответить
интересно кто ты, если любую критику в свой адрес отправляешь в спам? Думаю, что ты, давая мне характеристику, смотрел на себя в зеркало.
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15.05.2020 11:44 Ответить
упоротый "без мозгов", где ты меня критиковал? Вот лайкал с двух рук оба своих погоняла - то да, у тебя здорово получается )))) *****, неужели вы там на мордоре такие нищие, что щаритесь по украинским ресурсам в поиске руплей? Я помогу тебе, больше спамить не буду
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15.05.2020 11:52 Ответить
Ну покажи, где я себя лайкал. Не припомню такого случая. Да и второго акаунта у меня нет. Я не пойму, если ты "мордором" Украину называешь, то что ты на ее ресурсах делаешь?
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15.05.2020 12:48 Ответить
Вот то, что я писал тебе ранее и ты его отправил в спам:"Сидишь на зарплате у пороха? Тарифы на газ и отопление снижены. Не заметил? Дороги делают. А вот порох обещал реформы, а всего то переименовал милицию в полицию. Ах да, еще улицы и города переименовал. Просто гений реформ.))))"
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15.05.2020 12:51 Ответить
П.4.2,бан
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15.05.2020 13:51 Ответить
Это что за абревиатура?
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15.05.2020 17:08 Ответить
Є окремі порохоботи, деяких навіть знаю особисто, які все життя сиділи на дивані і нили як їм тяжко, а за часів Порошенка шляхом блату чи підкупу влаштувались на дрібні-середні посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Тут в них несподівано почали з'являтись кращі квартири, автомобілі, відпочинки в Туреччині - і після цього вони дивним чином перетворились саме в таких агресивних агітаторів за Порошенка, мову, віру, армію і так далі.
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15.05.2020 11:13 Ответить
расскажи хоть про одного из таких
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15.05.2020 11:27 Ответить
Украина и США? - вы забили на ету тему 21 апреля прошлого года.
уже все всё подмели - нет ничего...
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15.05.2020 10:39 Ответить
Порох корупцію розплодив ось і результат.
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15.05.2020 10:39 Ответить
у тебя дети не от пороха? - он у тебя везде
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15.05.2020 10:42 Ответить
То оце Порошенко Єрмака до влади привів?
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15.05.2020 10:59 Ответить
Цікаво, що з цього приводусодуть сказати журналісти, які рвали сорочку на грудях за Зєлєнского? Вони хоч тепер усвідомлюють, що на робили? Чи визнати помилки публічно для еюних важко? Бо помилки можуть визнавати лише сильні і чесні люди, у яких присутня совість. Це ж стосується і відомих блогерів та багатьох коментаторів тут, на "Цензорі". Чи їм всім і далі важко зробити прості порівняння "до" і "після"?
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15.05.2020 10:42 Ответить
добре б було прізвища їх висвітлити щоб можна було їх спитати кожного
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15.05.2020 14:20 Ответить
Не грех иещё раз перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
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15.05.2020 10:43 Ответить
Колишній надзвичайний посол України Костянтин Єлісєєв ... зазначає, що цей рік дав можливість зрозуміти стиль і характерні особливості української дипломатії під керівництвом шостого президента.
"Ключовий висновок року - зовнішній політиці нового президента бракувало цілісності, системності, продуманості, вивіреності, послідовності та професійності. Як наслідок - послаблення міжнародних позицій та суб'єктності України, втрата ініціативи і падіння коефіцієнту корисної дії від зовнішньополітичних дій. Як підсвідомо зауважив один із чиновників Банкової, президент, крім свого гумористичного хисту, більше нічого не зміг запропонувати на дипломатичному фронті для відстоювання національних інтересів держави", - наголосив Єлісєєв.
За його словами, 12-місячний період зовнішньополітичної каденції очільника країни можна умовно розділити на три етапи.
"Перший - медовий місяць дипломатії Зеленського. Завдяки запасові міцності попередніх років та підвищеному інтересу з боку міжнародної спільноти через гучну перемогу на виборах, на одному диханні відбулися його перші візити і контакти з ключовими партнерами - символічний вояж до Брюсселя, зустріч у Берліні з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, переговори у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, проведення в Києві чергового саміту Україна - ЄС. Перші зобов'язання і, як з'ясується пізніше, перші конфузи в діловому спілкуванні", - нагадує дипломат.
Другий етап, за словами Єлісєєва, - відчайдушна боротьба за зустріч із главою Білого дому в Овальному кабінеті, намагання домогтись особистої розмови з президентом РФ Владіміром Путіним та проведення саміту Нормандської четвірки.
"Опинившись у полоні поспішних, популістських обіцянок та непрофесіоналізму, президент Зеленський так і не отримав аудієнції у Вашингтоні, погодився на виконання невигідних для України політичних умов лише для того, аби відбувся Нормандський саміт і вдалося подивитися в очі очільникові країни-агресора. Викресливши з публічної риторики засудження російської агресії, погодившись на російський варіант "формули Штайнмаєра" та нашвидкуруч відвівши українські війська в трьох точках російсько-українського фронту (незважаючи на це, там так і не припинили стріляти), український президент, фактично, купив Путіну квиток до Парижа за рахунок України. І водночас - створив сприятливі умови для початку міжнародної реабілітації Кремля", - зауважив Єлісєєв.
І третій етап - "так звана форс-мажорна дипломатія Зеленського, що стала наслідком "Оманної" січневої подорожі президента, невиконання Паризьких домовленостей про припинення вогню в Донбасі, капітулянтських "дванадцяти кроків Мюнхена", збиття українського літака МАУ в Ірані та неочікуваного удару епідемії коронавірусу".
https://prm.ua/avantyurizm-diletantstvo-haotichnist-i-nehtuvannya-natsionalnimi-interesami-********-yelisyeyev-pro-pershiy-rik-diplomatiyi-zelenskogo/
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15.05.2020 10:44 Ответить

Вот что значит дипломат!
У меня на этого предателя и недоумка нелоха только обсценная лексика.
Когда уже это чучело свалит нах....?

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15.05.2020 19:17 Ответить
А я думав, шо отношения подпортила позиция правительства Украины по откровенной поддержке кандидата в президенты от демократов на прошлых выборах... Причем именно так думает и абсолютное большинство американцев...
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15.05.2020 10:44 Ответить
Правильно думали.
Рассуждения Елисеева - очередное натягивание совы на глобус и попытка переложить с больной головы на здоровую.))
Все началось с того, что у Трампа появились подозрения, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, тогда Зели и в помине не было. Ну, а дальше закрутилось...
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15.05.2020 11:58 Ответить
я більше скажу: підозри підтвердились. Справді, тоді коаліція в складі М.Йованович, Ситнтка, Трепака, Шабуніа, Серлеща, Найєма оприлюднили окремі сторінки амбарної книги овоща, чим підставили під строк Манафорта, а за ним виставили самого Трампа як чи не останню гниду, яка не гидує такими манафортами.
Але тут цікаве питання: а причому тут в вищезазначеній коаліції тодішня українська влада?
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15.05.2020 12:56 Ответить
хіба була "позиция правительства Украины по откровенной поддержке кандидата в президенты от демократов на прошлых выборах"???
Хіба що - тут вчергове підтверджується теорема "чи не головна ознака кожного упоротого зебіла - нагла цинічна брехня та маніпуляція". В т.ч. стосується зебіла німого
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15.05.2020 13:35 Ответить
Включи память,желательно долгосрочную. Або почитай высказывания тодешних можновладців з цього приводу... Благо шо в инет попало останется в нем навечно... Сказать шо такого небуло уже нихрена не получится.
Педро и все його приближенные прямым текстом топили за Хилари, которая в тотт момент лидировала и поливали гавном Дональда.
Логично шо после победы он на такое отношение крепко обиделся, со всемы вытекающими из этого последствиями.
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15.05.2020 14:17 Ответить
брехун, давай пруфи "прямым текстом топили за Хилар" з числа керівників України
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15.05.2020 14:38 Ответить
Брехун це ты. У нищих слуг нема, шукай свої пруфи, сам якщо забув. От токо сомневаюсь шо забув... Просто правда дуже не зручна...
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15.05.2020 14:59 Ответить
брехло ти сволочне. Я вже нагадував, (вище) як там насправді ситуація розвивалась.
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15.05.2020 15:07 Ответить
Все було так: Педро Соевый захотев полез туда куда не нада и облажався, а вся Украина потом выгребала от США из-за цього оленя. Вова Квартальный хоть умом и не блещет, но покрайней мере не вызывает у Трампа такой антипатии як Педро. Да и у Вовы в отличии от Педро хватило таки ума, отмазаться не лезти у внутрение разборки США.
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15.05.2020 15:31 Ответить
знову брешеш, падло,всуперереч очевидним фактам. І, зрозуміло чому без пруфів.
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15.05.2020 15:33 Ответить
Единственный очевидный фак це то, шо ты мил человек - ПИС-ДО-БОЛ.
Не удивлюсь если ще и проплаченый. От токо сам же знаеш, шо из песни слов не выкинеш... Да и все то про шо ты задвигаеш, это не преданье старины глубокой про яке все забулы, а знач хрен ты кого ******...
Я чесно кажучи не врубась даже на кого этот твой бред расчитан.
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15.05.2020 16:28 Ответить
А он воно що?! Так то Бубочку з 95 кварталом нам з самих штатів прислали? А ми ж то не знали... От піндоси кляті.
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15.05.2020 11:04 Ответить
Коли ми сміялись з анекдотів про Вовочку, хіба ж ми думали, що 73% клінічних ідіотів того поца, коли він виросте, виберуть в президенти...
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15.05.2020 11:01 Ответить
Одна є жилка у президента - критикувати президентів і гаваріть на савятськам язикя. А для цієї посади цього виходить замало. Навіть немає часу, щось вивчити. Так, що малороси, віддавайте дітей в українські школи, бо ви ж не бажаєте, щоб діти там при повнолітті абкакувались?
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15.05.2020 11:08 Ответить
Ключевой вывод года - внешней политике нового президента не хватало целостности, системности, продуманности, выверенности, последовательности и профессиональности.
https://zn.ua/international/diplomatiya-epohi-prezidenta-zelenskogo-god-pervyy-354232_.html
а чего ж таки хватало ............................ ???
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15.05.2020 11:12 Ответить
зы. орали же ещё в первом туре что капитан который и НЕморяк вовсе либо посадит корабль
на мель либо разобъёт об рифы.
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15.05.2020 11:14 Ответить
https://lb.ua/world/2020/05/13/457472_kozak_soobshchil_peregovorah.html
вот к стати результат "успехов"
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15.05.2020 11:41 Ответить
Булавно-мандатованный зверинец! Зеля- Король-Осел; Медведчук+Шуфрич - Шерхан+шакал; Голос - волки; Порошенко - Балу; Тимошенко - Багира; СН - бандерлоги; Народ Украины - Каа; Кто Маугли?!
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15.05.2020 11:17 Ответить
Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 8917
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15.05.2020 11:34 Ответить
15.05.20 11:30
США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО
Да уж...
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15.05.2020 11:56 Ответить
Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 1114Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 8391
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15.05.2020 12:50 Ответить
Зебилоиды вы это сделали вместе!
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15.05.2020 12:07 Ответить
Когда попередники полезли в американскую политику ища политические дивиденды,тогда всё и началось.
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15.05.2020 12:21 Ответить
Каждое слово этого бывшего елисеева - брехня.
импичмент - пшик, демократы обхезались, с США хорошие отношения.
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15.05.2020 17:29 Ответить
Так это первоочередная задача Зедебилу от его куратора х.уйла.
И эта тварь все делает максимально быстро и старательно!
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15.05.2020 19:10 Ответить
Єлісєєв про відносини України і США за Зеленського: Рік втрачених можливостей. Приклад, як через авантюризм і некомпетентність можна все зіпсувати - Цензор.НЕТ 8812
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15.05.2020 22:46 Ответить
 
 