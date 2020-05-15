Елисеев об отношениях Украины и США при Зеленском: Год упущенных возможностей. Пример, как из-за авантюризма и некомпетентности можно все испортить
Чрезвычайны и полномочный посол Константин Елисеев считает, что президент Владимир Зеленский и его команда ответственны за охлаждение отношений с США - ключевым стратегическим партнером Украины.
"Первый год президентства Зеленского в отношениях с США стал годом упущенных возможностей. Это хрестоматийный пример для специалистов-международников, как из-за непрофессионализма, авантюризма и некомпетентности можно испортить отношения с одним из ключевых партнеров Украины, потеряв немалое количество достигнутого за предыдущие годы", - пишет Елисеев в своем материале для ZN.UА, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат констатирует, что всего за год Украина в Вашингтоне из образа государства, противостоящего российской агрессии и нуждающегося в поддержке США, превратилась в крайне токсичную тему внутренней американской политики, с соответствующими последствиями для всего комплекса отношений.
"Апогеем этого стали беспрецедентные слушания в Конгрессе американских дипломатов об импичменте Трампа вследствие дела "услуги за услугу", то есть "предоставление американской военной помощи в обмен на расследование дела Байдена в Украине". К сожалению, крайне обидное и неприятное для Украины дело под названием "украиногейт" отныне навсегда вошло во все учебники истории США и энциклопедии. А президент Трамп активно штампует из Украины образ "очень коррумпированной страны", что фактически стало приговором широко задекларированной и обещанной антикоррупционной политике Зеленского", - пишет автор.
"Фактически из-за отставки одного из ключевых игроков - спецпредставителя США посла Курта Волкера, обнулилось участие американской стороны в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Это не могло не сказаться негативно на позициях Украины в переговорном процессе. Уже нет проукраинского лобби в Белом доме, как это было во времена советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, игравшего важную роль в давлении на российского агрессора и принятии решения о предоставлении Украине летального оружия", - напоминает дипломат.
Елисеев обращает внимание, что за год не был реализован ни один масштабный инвестиционный или торгово-экономический проект с США. Украина так и не нарастила сотрудничество в оборонной сфере: противотанковые комплексы "Джевелин" и катера "Айленд" так и не уступили место более амбициозным проектам в виде боевых американских вертолетов или комплексов противовоздушной обороны "Патриот", о которых начался диалог в предыдущие годы. Не состоялось и обещанное наращивание сотрудничества в укреплении военно-морского потенциала Украины.
"Из-за эпопеи с импичментом президента Трампа не удалось наполнить реальным содержанием политико-безопасностный диалог, в частности начать процесс получения Украиной статуса ключевого союзника США вне НАТО и инициировать обсуждение идеи о заключении двустороннего соглашения по безопасности со Штатами.
Мы так и не увидели активизацию диалога в рамках двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству, балансировавшего на грани замораживания. На этом фоне лучиком надежды стал сигнал министра Кулебы в ходе его телефонного разговора с госсекретарем США Помпео о перспективах очередного заседания упомянутой комиссии.
Так и не состоялся широко анонсированный в течение года визит президента Зеленского в Белый дом. Зато мы увидели коварное совместное заявление Трампа и Путина к 75-й годовщине встречи на Эльбе, реагирование на которое украинской дипломатии было безынициативным и беззубым. Сколько бы оптимистичных заявлений о подготовке визита ни делала команда на Банковой, в 2020 году ожидать его не следует. Теперь главная задача дипломатии — хотя бы не допустить втягивания Украины в американскую избирательную гонку, а также получить кредитные гарантии со стороны США для обеспечения макрофинансовой стабильности", - перечисляет Елисеев.
По его словам, двусторонние отношения с США можно было бы считать катастрофически провальными, если бы не американская жесткая позиция по продлению мощных санкций против российского агрессора, введение ограничительных мер против "Северного потока-2" и на редкость правильное кадровое решение Зеленского о назначении послом Украины в Штатах сверхопытного карьерного дипломата Владимира Ельченко.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.
Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.
В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.
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"Ключовий висновок року - зовнішній політиці нового президента бракувало цілісності, системності, продуманості, вивіреності, послідовності та професійності. Як наслідок - послаблення міжнародних позицій та суб'єктності України, втрата ініціативи і падіння коефіцієнту корисної дії від зовнішньополітичних дій. Як підсвідомо зауважив один із чиновників Банкової, президент, крім свого гумористичного хисту, більше нічого не зміг запропонувати на дипломатичному фронті для відстоювання національних інтересів держави", - наголосив Єлісєєв.
За його словами, 12-місячний період зовнішньополітичної каденції очільника країни можна умовно розділити на три етапи.
"Перший - медовий місяць дипломатії Зеленського. Завдяки запасові міцності попередніх років та підвищеному інтересу з боку міжнародної спільноти через гучну перемогу на виборах, на одному диханні відбулися його перші візити і контакти з ключовими партнерами - символічний вояж до Брюсселя, зустріч у Берліні з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, переговори у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, проведення в Києві чергового саміту Україна - ЄС. Перші зобов'язання і, як з'ясується пізніше, перші конфузи в діловому спілкуванні", - нагадує дипломат.
Другий етап, за словами Єлісєєва, - відчайдушна боротьба за зустріч із главою Білого дому в Овальному кабінеті, намагання домогтись особистої розмови з президентом РФ Владіміром Путіним та проведення саміту Нормандської четвірки.
"Опинившись у полоні поспішних, популістських обіцянок та непрофесіоналізму, президент Зеленський так і не отримав аудієнції у Вашингтоні, погодився на виконання невигідних для України політичних умов лише для того, аби відбувся Нормандський саміт і вдалося подивитися в очі очільникові країни-агресора. Викресливши з публічної риторики засудження російської агресії, погодившись на російський варіант "формули Штайнмаєра" та нашвидкуруч відвівши українські війська в трьох точках російсько-українського фронту (незважаючи на це, там так і не припинили стріляти), український президент, фактично, купив Путіну квиток до Парижа за рахунок України. І водночас - створив сприятливі умови для початку міжнародної реабілітації Кремля", - зауважив Єлісєєв.
І третій етап - "так звана форс-мажорна дипломатія Зеленського, що стала наслідком "Оманної" січневої подорожі президента, невиконання Паризьких домовленостей про припинення вогню в Донбасі, капітулянтських "дванадцяти кроків Мюнхена", збиття українського літака МАУ в Ірані та неочікуваного удару епідемії коронавірусу".
https://prm.ua/avantyurizm-diletantstvo-haotichnist-i-nehtuvannya-natsionalnimi-interesami-********-yelisyeyev-pro-pershiy-rik-diplomatiyi-zelenskogo/
Вот что значит дипломат!
У меня на этого предателя и недоумка нелоха только обсценная лексика.
Когда уже это чучело свалит нах....?
Рассуждения Елисеева - очередное натягивание совы на глобус и попытка переложить с больной головы на здоровую.))
Все началось с того, что у Трампа появились подозрения, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, тогда Зели и в помине не было. Ну, а дальше закрутилось...
Але тут цікаве питання: а причому тут в вищезазначеній коаліції тодішня українська влада?
Хіба що - тут вчергове підтверджується теорема "чи не головна ознака кожного упоротого зебіла - нагла цинічна брехня та маніпуляція". В т.ч. стосується зебіла німого
Педро и все його приближенные прямым текстом топили за Хилари, которая в тотт момент лидировала и поливали гавном Дональда.
Логично шо после победы он на такое отношение крепко обиделся, со всемы вытекающими из этого последствиями.
Не удивлюсь если ще и проплаченый. От токо сам же знаеш, шо из песни слов не выкинеш... Да и все то про шо ты задвигаеш, это не преданье старины глубокой про яке все забулы, а знач хрен ты кого ******...
Я чесно кажучи не врубась даже на кого этот твой бред расчитан.
https://zn.ua/international/diplomatiya-epohi-prezidenta-zelenskogo-god-pervyy-354232_.html
а чего ж таки хватало ............................ ???
на мель либо разобъёт об рифы.
вот к стати результат "успехов"
США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО
Да уж...
импичмент - пшик, демократы обхезались, с США хорошие отношения.
И эта тварь все делает максимально быстро и старательно!