Елисеев об отношениях Украины и США при Зеленском: Год упущенных возможностей. Пример, как из-за авантюризма и некомпетентности можно все испортить

Чрезвычайны и полномочный посол Константин Елисеев считает, что президент Владимир Зеленский и его команда ответственны за охлаждение отношений с США - ключевым стратегическим партнером Украины.

"Первый год президентства Зеленского в отношениях с США стал годом упущенных возможностей. Это хрестоматийный пример для специалистов-международников, как из-за непрофессионализма, авантюризма и некомпетентности можно испортить отношения с одним из ключевых партнеров Украины, потеряв немалое количество достигнутого за предыдущие годы", - пишет Елисеев в своем материале для ZN.UА, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат констатирует, что всего за год Украина в Вашингтоне из образа государства, противостоящего российской агрессии и нуждающегося в поддержке США, превратилась в крайне токсичную тему внутренней американской политики, с соответствующими последствиями для всего комплекса отношений.

"Апогеем этого стали беспрецедентные слушания в Конгрессе американских дипломатов об импичменте Трампа вследствие дела "услуги за услугу", то есть "предоставление американской военной помощи в обмен на расследование дела Байдена в Украине". К сожалению, крайне обидное и неприятное для Украины дело под названием "украиногейт" отныне навсегда вошло во все учебники истории США и энциклопедии. А президент Трамп активно штампует из Украины образ "очень коррумпированной страны", что фактически стало приговором широко задекларированной и обещанной антикоррупционной политике Зеленского", - пишет автор.

"Фактически из-за отставки одного из ключевых игроков - спецпредставителя США посла Курта Волкера, обнулилось участие американской стороны в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Это не могло не сказаться негативно на позициях Украины в переговорном процессе. Уже нет проукраинского лобби в Белом доме, как это было во времена советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, игравшего важную роль в давлении на российского агрессора и принятии решения о предоставлении Украине летального оружия", - напоминает дипломат.

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Елисеев обращает внимание, что за год не был реализован ни один масштабный инвестиционный или торгово-экономический проект с США. Украина так и не нарастила сотрудничество в оборонной сфере: противотанковые комплексы "Джевелин" и катера "Айленд" так и не уступили место более амбициозным проектам в виде боевых американских вертолетов или комплексов противовоздушной обороны "Патриот", о которых начался диалог в предыдущие годы. Не состоялось и обещанное наращивание сотрудничества в укреплении военно-морского потенциала Украины.

"Из-за эпопеи с импичментом президента Трампа не удалось наполнить реальным содержанием политико-безопасностный диалог, в частности начать процесс получения Украиной статуса ключевого союзника США вне НАТО и инициировать обсуждение идеи о заключении двустороннего соглашения по безопасности со Штатами.

Мы так и не увидели активизацию диалога в рамках двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству, балансировавшего на грани замораживания. На этом фоне лучиком надежды стал сигнал министра Кулебы в ходе его телефонного разговора с госсекретарем США Помпео о перспективах очередного заседания упомянутой комиссии.

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Так и не состоялся широко анонсированный в течение года визит президента Зеленского в Белый дом. Зато мы увидели коварное совместное заявление Трампа и Путина к 75-й годовщине встречи на Эльбе, реагирование на которое украинской дипломатии было безынициативным и беззубым. Сколько бы оптимистичных заявлений о подготовке визита ни делала команда на Банковой, в 2020 году ожидать его не следует. Теперь главная задача дипломатии — хотя бы не допустить втягивания Украины в американскую избирательную гонку, а также получить кредитные гарантии со стороны США для обеспечения макрофинансовой стабильности", - перечисляет Елисеев.

По его словам, двусторонние отношения с США можно было бы считать катастрофически провальными, если бы не американская жесткая позиция по продлению мощных санкций против российского агрессора, введение ограничительных мер против "Северного потока-2" и на редкость правильное кадровое решение Зеленского о назначении послом Украины в Штатах сверхопытного карьерного дипломата Владимира Ельченко.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

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Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.