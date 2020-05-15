Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов украинского производства: в Киевской референс-лаборатории возникла проблема, - Степанов

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) проводит внеплановую проверку ПЦР-тестов украинского производителя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас Гослекслужба, согласно своим полномочиям, проводит внеплановую проверку. Она передала эти ПЦР-тест-системы в независимую лабораторию, которая соответственно сертифицирована. После получения отчетов этой лаборатории по испытаниям будет принято конечное решение", - сказал он на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов подчеркнул, что "производитель несет полную ответственность за использование этих тест-систем, в том числе и криминальную ответственность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гослекслужба проверит бракованные ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию, - Ляшко

Степанов также сообщил, что кроме отечественных ПЦР-тестов в украинских лабораториях используются также китайские, корейские и чешские тест-системы.

Степанов отметил, что проблемы с тест-системами украинского производства не были системными и устранялись после соответствующей настройки лабораторного оборудования.

"Как только эти тесты были допущены на рынок, они появились в наших лабораторных центрах. Согласно тому, что мне докладывали, проблемы возникали только в некоторых лабораториях, они были вызваны, в первую очередь с настройкой оборудования с работой этих тест-систем. Когда эти настройки были проведены, они все работали, и у нас не возникало проблем", - сказал он.

По словам Степанова, проблемы тест-системами украинского производства возникали в Киевской референс-лаборатории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Производитель украинских тест-систем "Укргентех" отправит их в ВОЗ из-за претензий Минздрава

"Возникла действительно проблематика в Киевской референс-лаборатории. Сейчас Гослекслужба, согласно своих полномочий, проводит внеплановую проверку, передала эти ПЦР-тесты в независимую лабораторию, после отчетов по испытаниям будет уже принято окончательное решение", - сказал министр.

Как сообщалось, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.