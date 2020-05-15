Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов украинского производства: в Киевской референс-лаборатории возникла проблема, - Степанов
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) проводит внеплановую проверку ПЦР-тестов украинского производителя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас Гослекслужба, согласно своим полномочиям, проводит внеплановую проверку. Она передала эти ПЦР-тест-системы в независимую лабораторию, которая соответственно сертифицирована. После получения отчетов этой лаборатории по испытаниям будет принято конечное решение", - сказал он на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Степанов подчеркнул, что "производитель несет полную ответственность за использование этих тест-систем, в том числе и криминальную ответственность".
Степанов также сообщил, что кроме отечественных ПЦР-тестов в украинских лабораториях используются также китайские, корейские и чешские тест-системы.
Степанов отметил, что проблемы с тест-системами украинского производства не были системными и устранялись после соответствующей настройки лабораторного оборудования.
"Как только эти тесты были допущены на рынок, они появились в наших лабораторных центрах. Согласно тому, что мне докладывали, проблемы возникали только в некоторых лабораториях, они были вызваны, в первую очередь с настройкой оборудования с работой этих тест-систем. Когда эти настройки были проведены, они все работали, и у нас не возникало проблем", - сказал он.
По словам Степанова, проблемы тест-системами украинского производства возникали в Киевской референс-лаборатории.
"Возникла действительно проблематика в Киевской референс-лаборатории. Сейчас Гослекслужба, согласно своих полномочий, проводит внеплановую проверку, передала эти ПЦР-тесты в независимую лабораторию, после отчетов по испытаниям будет уже принято окончательное решение", - сказал министр.
Как сообщалось, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.
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