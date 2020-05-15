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Нам нужны в команду Совета реформ юристы, международные эксперты, экономисты и, возможно, экс-депутаты, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Нам нужны в команду Совета реформ юристы, международные эксперты, экономисты и, возможно, экс-депутаты, - заместитель Саакашвили Ольшанский

В команду исполнительного комитета при Национальном совете по вопросам реформ, который возглавил Михеил Саакашвили, нужны юристы, международные эксперты, экономисты и, возможно, экс-депутаты.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

"Сейчас нам нужны стол, стул. Нужно где-то организовать все это. Нам нужны команды юристов, которые будут заниматься анализом существующего положения дел по разным направлениям. Это очень важно. И, конечно же, нам нужны команды международных экспертов, которые станут давать советы по каким-то направлениям", - рассказал Ольшанский.

"Помимо этого, предстоит набрать людей, которые помогут нам все это синтезировать. Экономистов, людей с опытом законотворчества; возможно, бывших депутатов. Я считаю, что мы должны привлекать всех, у кого есть опыт в этой области. Из этого нужно синтезировать точечные вещи, которые мы будем выносить на Совет реформ", - добавил заместитель Саакашвили.

Ольшанский рассказал, что в сам состав Совета реформ входят президент Украины, спикер парламента, премьер-министр, глава Офиса президента, секретарь Совета Нацбезопасности, главы депутатских комитетов Верховной Рады, вице-премьеры, министры.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили зовет украинцев в "сильную команду реформаторов"

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) реформы (3958) Национальный совет реформ (58) Ольшанский (8)


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Топ комментарии
+14
Будут. В борделе в очередной раз поменяли вывеску; теперь будут кровати двигать.
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15.05.2020 10:46 Ответить
+13
Що, зебіли вже скінчилися?
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15.05.2020 10:45 Ответить
+11
В общем понятно, реформ не будет
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15.05.2020 10:42 Ответить
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В общем понятно, реформ не будет
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15.05.2020 10:42 Ответить
с дивана вам видней.
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15.05.2020 10:44 Ответить
Будут. В борделе в очередной раз поменяли вывеску; теперь будут кровати двигать.
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15.05.2020 10:46 Ответить
я не поняв, а шо їм весільні фотографи вже не підходять?
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15.05.2020 12:49 Ответить
Теперь только тамада
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15.05.2020 13:06 Ответить
кварталобєсіє форева

https://twitter.com/MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano @MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska https://twitter.com/MGorokhovska



На Kiss FM Ukraine крутять танцювальні ремікси на "Пливе кача".
Маски скинуто, реванш по всім позиціям, безкінечна Вальпургієва ніч..
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15.05.2020 10:45 Ответить
уже ж видалили.
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15.05.2020 10:46 Ответить
Звичайно. Після того, як цим мерзотникам наваляли.

Херої:
Засновник Kiss FM https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Баграєв

Входить до «ТА́ВР Ме́діа» - Генеральний директор - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Чернишов .
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15.05.2020 10:59 Ответить
Компанія включає 8 радіостанцій:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82_FM «XITFM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_FM «Мелодія FM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81 «Relax» ,
«Jazz FM»,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81 «Радіо Рокс» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kiss_FM_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «КISS FM» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Русское радио Україна» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
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15.05.2020 11:01 Ответить
А Жирік, син юриста підійде?
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15.05.2020 10:45 Ответить
Ну якщо хтось ідіот ,то піде працювати з цими брехунами і піарщиками. Роботи не буде.а буде одна болтовня.Тіільки загубить свою репутацію працюючи з цими клоунами.
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15.05.2020 10:45 Ответить
Зеленский, Коломойский, Бужанский, Дубинский, Ольшанский .... дуже щирі українці
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15.05.2020 10:45 Ответить
Дійсно, найщиріші. Правда закінчення у прізвіщах дещо бентежить і рядка щодо національності у нинішніх паспортах вже немає
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15.05.2020 11:03 Ответить
Що, зебіли вже скінчилися?
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15.05.2020 10:45 Ответить
Та ні. Це, як з прес-секретарем. Шоу. Наріду- розвага, у вигляді конкурсу. Найтупішій прокацапській курці мендель- "перемога"
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15.05.2020 11:00 Ответить
Всё правильно. Не нужно ни инженеров, ни хозяйственников.
Они с вами вместе даже $рать не сядут.
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15.05.2020 10:45 Ответить
Дык в чем дело?
Любой техникум механизации сельского хозяйства ежигодно штампует таких специалистов сотнями!
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15.05.2020 10:46 Ответить
Паниковского и Шуру Балаганова . Да, и Козлевича!
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15.05.2020 10:46 Ответить
Юристы, экономисты еще понятно, но что что это за новая профессия экс-депутаты.
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15.05.2020 10:47 Ответить
Кто все эти люди ? Какой у них народный мандат ?
Михеил уже премьер-министр ? А его зам в таком разе - вице-премьер что ли ?
Верховная Рада их когда утвердила ?
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15.05.2020 10:48 Ответить
Так Лысый ещё не определён!
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15.05.2020 10:48 Ответить
стул можно из америки подвезти, опыт растаможки стула есть. со столом сложнее
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15.05.2020 10:49 Ответить
а если со столом силой через границу прорваться ? такой опыт тоже есть
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15.05.2020 10:54 Ответить
Главное, чтобы стул был не жидким
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15.05.2020 10:56 Ответить
На такому не всидить...
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15.05.2020 11:14 Ответить
Сейчас наберете всякого говна, авантюристов всех мастей...
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15.05.2020 10:49 Ответить
Они сами и есть говно и авантюристы.
А сейчас они как раз рабочий персонал ищут.
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15.05.2020 11:08 Ответить
ну да . бывший президент у них в команде уже есть . осталось набрать бывших депутатов . бывших юристов и бывших экономистов и можно снимать сериал

Нам нужны в команду Совета реформ юристы, международные эксперты, экономисты и, возможно, экс-депутаты, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 6197
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15.05.2020 10:53 Ответить
А весільні фотографи, цирульники, моделі та інші візажистки, яких обрав мудрий нарід, не підходять?
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15.05.2020 10:56 Ответить
Эти уже "пристроены", остались бывшие "МММ-щики", ну и "наперсточников" по вокзалам можно ещё поискать, они на время карантина пока без работы.
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15.05.2020 12:11 Ответить
нужны юристы, юмортисты и пианисты
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15.05.2020 10:57 Ответить
огласите весь список пожалуйста
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15.05.2020 10:57 Ответить
тихо б собі працювали і склали звіт, що вийшло, а що ні. Чого кричати на всю країну, поки нічого ще не зроблено?
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15.05.2020 11:03 Ответить
Не поняла, зачем величайшему рехварматору нужны советники? Он же в Грузии сам организовал все на высочайшем аналоговнетном уровне.
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15.05.2020 11:04 Ответить
+++++
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15.05.2020 14:26 Ответить
"Общаясь с дураком, не оберёшься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама!"(Омар Хайям)
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15.05.2020 11:08 Ответить
короче говоря, у Совета реформ есть только вывеска и пара жирных публичных морд
а работать некому
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15.05.2020 11:09 Ответить
и нахрена я должен оплачивать этот сброд дармоедов?
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15.05.2020 11:13 Ответить
Есть масса профи на пожизненном,о них не забывайте
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15.05.2020 11:15 Ответить
нихрена себе! можно открывать шампанское? первая здравая мысль за год! только вот тут есть одна небольшая проблемка - никто не хочет в зеленое дерьмо вымазываться.....
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15.05.2020 11:16 Ответить
"Зараз нам потрібні стіл, стілець... Нам потрібні команди юристів..., нам потрібні команди міжнародних експертів..." - "ржу, не могу", то що ж в першу чергу вам треба - стіл з стільцем, чи юристи з експертами? В трускавецьких готелях почали ховати рушники, столи, стільці.
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15.05.2020 11:17 Ответить
жулики
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15.05.2020 11:18 Ответить
неделя прошла как карлсона назначили директором исполкома - где реформы? вы чем вообще там занимаетесь? столы и стулья ищите?
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15.05.2020 11:25 Ответить
Ждем, после мощного финансирования, "команды реформаторов" их поездок, в страны Европы и в США, за "изучению опыта" передовых стран, с остановкой в самых дорогих гостиницах" и т. д.
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15.05.2020 11:46 Ответить
Вот это номер Квартала! Оказывается у вас и команды-то нет! За что же тогда зарплату получать будете? Ох и "реформаторы"!
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15.05.2020 12:05 Ответить
Ваш "совет",судя по озвученым персоналиям-напоминает постоянно действующий "сходняк"! К вам никто ,адекватный,не придет-репутация "Карлсона" и его "малышей" приемлима лишь таким же мошенникам и авантюристам!
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15.05.2020 12:12 Ответить
Сивоху берите... большой єксперт...
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15.05.2020 12:29 Ответить
Этот Ольшанский при Саакашвили - как Богдан при Зеленском?
Бурно начинает!
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15.05.2020 12:32 Ответить
Вспомнил случай:
Заказали вывеску на магазин. Название магазина, которое вешается на уровне второго этажа. Оплатили за изготовление, доставку и монтаж (установку).
Звонок, вывеска готова, ждите, едем.
Ждем...
Едет такси "жигуль-пятерка", сзади прицеп, на нем поперек вывеска едет согнуто качаясь.
Только вывеска...
Выходят два "монтажника", один на здание посмотрел и первый вопрос:
- У вас лестнички не будет?
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15.05.2020 12:44 Ответить
+1, мне так гараж перекрывали
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15.05.2020 13:56 Ответить
Собирается команда дебилов и отбросов общества, что бы делать иллюзию работы, вместе с придурком -карлсоном-саакашвили!!
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15.05.2020 12:57 Ответить
А фотографи, тамади, гвалтівники, баристи вже не потрібні?
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15.05.2020 13:11 Ответить
прикольно, кто то верит что к гринпоцу и его шобле имбецилов пойдут работать вменяемые профессионалы? что бы быть обгажеными зеленой говновластью? ))))))
гринпоцы уже настолько токсичны, что никто им даже руки не подаст , ну кроме членососов разных мастей)))))
решение проблемы видится только во внеочередных выборах и создании коалиции сил спасения страны. то что безяйцевый гринпоц и его "королевская рать" обгадились по самые не балуй и ничего лучше не создадут видно не вооруженным глазом.
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15.05.2020 13:19 Ответить
Шо несёт этот клон рона джереми на максималках
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15.05.2020 13:48 Ответить
А где подевались защитники и любители реформ Саакашвили. Неужели в очереди стоят в позе столов и стульев?
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15.05.2020 14:35 Ответить
Які вам ще потрібні юристи - Зеленський юрист, Шушашвілі - міжнародний юрист, потрянка - плагіатський юрист. Юристи на всі випадки і смаки.Творіть, ми чекаємо результат!
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15.05.2020 16:16 Ответить
Може той тусняк непристроєних реформаторів одразу назвати Верховною Радою Реформ?
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15.05.2020 17:24 Ответить
Правильно.
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15.05.2020 17:32 Ответить
 
 