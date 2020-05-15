Нам нужны в команду Совета реформ юристы, международные эксперты, экономисты и, возможно, экс-депутаты, - заместитель Саакашвили Ольшанский
В команду исполнительного комитета при Национальном совете по вопросам реформ, который возглавил Михеил Саакашвили, нужны юристы, международные эксперты, экономисты и, возможно, экс-депутаты.
Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.
"Сейчас нам нужны стол, стул. Нужно где-то организовать все это. Нам нужны команды юристов, которые будут заниматься анализом существующего положения дел по разным направлениям. Это очень важно. И, конечно же, нам нужны команды международных экспертов, которые станут давать советы по каким-то направлениям", - рассказал Ольшанский.
"Помимо этого, предстоит набрать людей, которые помогут нам все это синтезировать. Экономистов, людей с опытом законотворчества; возможно, бывших депутатов. Я считаю, что мы должны привлекать всех, у кого есть опыт в этой области. Из этого нужно синтезировать точечные вещи, которые мы будем выносить на Совет реформ", - добавил заместитель Саакашвили.
Ольшанский рассказал, что в сам состав Совета реформ входят президент Украины, спикер парламента, премьер-министр, глава Офиса президента, секретарь Совета Нацбезопасности, главы депутатских комитетов Верховной Рады, вице-премьеры, министры.
Полную версию интервью читайте здесь.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
Они с вами вместе даже $рать не сядут.
Любой техникум механизации сельского хозяйства ежигодно штампует таких специалистов сотнями!
Михеил уже премьер-министр ? А его зам в таком разе - вице-премьер что ли ?
Верховная Рада их когда утвердила ?
А сейчас они как раз рабочий персонал ищут.
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама!"(Омар Хайям)
а работать некому
Бурно начинает!
Заказали вывеску на магазин. Название магазина, которое вешается на уровне второго этажа. Оплатили за изготовление, доставку и монтаж (установку).
Звонок, вывеска готова, ждите, едем.
Ждем...
Едет такси "жигуль-пятерка", сзади прицеп, на нем поперек вывеска едет согнуто качаясь.
Только вывеска...
Выходят два "монтажника", один на здание посмотрел и первый вопрос:
- У вас лестнички не будет?
гринпоцы уже настолько токсичны, что никто им даже руки не подаст , ну кроме членососов разных мастей)))))
решение проблемы видится только во внеочередных выборах и создании коалиции сил спасения страны. то что безяйцевый гринпоц и его "королевская рать" обгадились по самые не балуй и ничего лучше не создадут видно не вооруженным глазом.