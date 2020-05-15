В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев
За первый год президентства Владимир Зеленский так и не сформулировал четкую проукраинскую стратегию деоккупации ОРДЛО и восстановления украинского суверенитета над аннексированным Крымом.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение чрезвычайный и полномочный посол Константин Елисеев выразил в своем материале для ZN.UА.
По его мнению, в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, Зеленский "шел по пути наименьшего сопротивления".
"Фрагментарные и непродуманные шаги на минском треке лишь усложнили ситуацию, сделали Украину заложницей политических прихотей Кремля. Здесь следует напомнить о неоднозначных идеях Банковой в отношении восстановления экономических связей с оккупированными Россией украинскими территориями. Так и не была реализована представленная с помпой инициатива примирения украинцев по обе стороны линии разграничения. Не заработал действительно эффективно, как было обещано, информационный канал для украинцев в ОРДЛО с целью противодействия российским фейкам. Исчезли последние иллюзии об установлении быстрого мира в Донбассе", - пишет Елисеев.
"В вопросе урегулирования ситуации на Востоке Зеленский шел путем наименьшего сопротивления. Ему не удалось добиться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и сделать так, чтобы украинские герои больше не погибали от вражеских пуль. Тогда он согласился на давно навязываемую Москвой идею "разведения сил и средств" вдоль контактной линии, что означало фактическое отступление украинских вооруженных сил и возврат агрессору отвоеванных украинских территорий", - отмечает дипломат.
"Вместо того чтобы настаивать на выполнении Россией безопасностной части минских договоренностей, Зеленский согласился на кремлевскую версию "формулы Штайнмайера", фактически легализируя российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе. Не удается осуществить обмен… по формуле "всех на всех", - глава государства соглашается на российский принцип обмена "всех установленных на всех установленных", отдавая преступников и "беркутовцев", - добавляет автор.
Он поясняет, что такие действия Банковой закладывают основу для бесконечного и дозированного процесса обмена, побуждающая Кремль постоянно пополнять обменный фонд, увеличивая количество украинских граждан за вражескими решетками. Апогеем безответственности Елисеев называет освобождение ключевого свидетеля по делу МН-17 Владимира Цемаха, что "создало трещину недоразумения в отношениях с Нидерландами".
"Вместо того чтобы держать жесткую переговорную линию с агрессором по принципу "сначала безопасность", Зе!дипломатия продолжала плыть в русле российской логики, состоящей в перекладывании на Украину ответственности за решение политических аспектов "Минска". Выразительным свидетельством этого стали результаты Парижского саммита нормандского формата в декабре 2019 года. Москве удалось "нарезать" Украине домашние задания на политическом треке, не взяв на себя при этом никаких безопасностных обязательств. Так и не был установлен на Донбассе полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, не урегулированы вопросы восстановления Киевом контроля над украинско-российской границей, чтобы сделать невозможным постоянное снабжение Россией оружием, техникой и военной амуницией российских вооруженных сил.
Канула в Лету идея создания подгруппы по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы для подготовки поэтапного плана возобновления Украиной контроля над 400-километровым участком украино-российской границы", - констатирует Елисеев.
Он также обратил внимание на отсутствие усилий, направленных на размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО – несмотря на некоторый прогресс, который был достигнут на этом направлении в предыдущие годы.
"Не получила дальнейшего развития и инициатива, поддержанная нашими партнерами, о размещении на оккупированной части Донбасса миротворческой операции ООН. Напомню: концепция такой операции еще в 2018 году была согласована в формате Украина—США—ФРГ—Франция и передана на рассмотрение в Москву. Более того, идея размещения на Донбассе международной миротворческой миссии под эгидой ООН для способствования имплементации Минских договоренностей вошла в текст коалиционного соглашения правительства Германии. Дипломатия Зеленского в течение года так и не использовала площадку Совета Безопасности и Генассамблеи ООН для продвижения этой идеи. А сам президент и словом не обмолвился об этой важной инициативе, которой так боится российский агрессор, во время своего выступления с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года", - выразил сожаление дипломат.
К тому же, в течение года практически ничего не было сделано для восстановления свободного судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Не были приняты решительные меры по координации с международными партнерами, чтобы не допустить ползучую аннексию Азовского моря Россией. Эта тема исчезла из повестки дня дипломатии Зеленского, резюмирует Елисеев.
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Мне стыдно говорить об этом вслух и меня может заблокировать на трое суток Модератор, но я не могу видеть лицо еврейского ************ и слышать его голос. Господин Евгений Понасенков высказался более определенно в отношении криво рожского гаера: «человек, с голосом простуженной крысы». https://www.youtube.com/watch?v=JtxVFW4heyo
Когда лицо лицедея появляется на экране телевизора, а в динамике звучит его гнусавый голос, рука автоматически тянется к пульту, чтобы переключить канал.
В Евангелие от Матвея, четко сформулирована мысль "око за око", без всяких подставлений второй щеки....
А от порохоботи продовжують агітувати за Порошенка навіть тоді, коли він вже не справився.
Это не на вашей на Расее, где за тебя проголосовали и у тебя GoodMode....
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.
Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
То население - забирайте - не жалко, оно по крови ваше, а территорию оставьте законным владельцам. Как говорится "чемодан, вокзал..."
Сами даете РФ козыри в руки, делаете из них защитников гражданского населения от геноцида и принудительной депортации.
Когнитивного диссонанса (причем двойного) не возникает?
Театр абсурда уже 6 лет длится
С таким подходом можно дискутировать с Сивохо. Одни будут говорить "надо просить прощения у местного населения", друге "нет это они должны просить у нас", третьи "нет всех депортировать!". А по факту это не имеет никакого значения. Там решают российские танки и те кто отдает им команды, а не местное население.
Поэтому все те россказни про то, что мы даем какой-то там повод....это все полная туфта! Это как иметь дело с гопником, который решил тебя побить и ему просто нужен формальный повод, то он его найдет (будешь пытаться не дать повод, он в итоге тебя побьет за то что у тебя пуговицы красного цвета, что для него типа оскорбительно....)
И общая идея всего сказанного мной, что враг это РФ, а не граждане Украины попавшие под оккупацию (разуметься это не относиться к коллаборационистам).
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/562086964711012?__cft__[0]=AZVV1uXy4l9m29f8cJ5XCgR9mgMb_x-ALMhkWdI-X5H5dCfYq7hEhlceC1x_2hu7egxzuvdkU3tHZWAtLDRbjSDW7yxVwZDorJuuZulnfb3kaxRQo4xzPchhIn_yuEe_bq0&__tn__=%2CO%2CP-R 57 мин. ·
ЗЕЛЕНСКИЙ таки в панике и готовится повторить ПОСЛЕДНЮЮ ошибку Порошенко.
Предыдущие ВСЕ он уже сделал.
- Ермак-Свинарчук
- Мальдивы-Оман
- смыв на Армии - смыв на Вирусе
- уход в ультраправый маргинес
- Саакашвили
Последняя ошибка - использовать Армию и Призыв Резервистов для узурпации власти и махинаций на местных. (Порошенко тогда отправил в плен моряков для ВП и попытки узурпации). Призывом Петро часто играл при подавлении протестов.
Скорее всего эта ОШИБКА закончится началом прямой Реконкисты - физической очистки Украины от Компрадоров и Интервентов (соросятни и спекулей).
В понедельник наш ЗЕ получит на подпись среди прочих бумажек некую с названием "Призыв резервистов на ПОЛ ГОДА". РЕЗЕРВИСТОВ!!!
Цель: такая же как у Порошенко... отсосать всех пассионариев, запугать армией, отсосать всех безработных и волнующихся в казармы, захватить власть путем срыва (по-сути) местных выборов, избежать Реконкисты.
Идея троцкого от трудармиях в исполнении шмЫгаля не прокатила... вернулись к Порошенковским лекалам.... на протесте против которых ЗЕ-Ленский получил 73%...
Опять за рыбу гроши. Но то, что однажды стало трагедией, сейчас будет ФАРСОМ. И станет спусковым крючком.
Давай Зеленский, жги!
Лучше б конечно ты не старые мосты жег (они еще могут пригодиться), а старые грабли, но видимо СТРАХ и ПАНИКА, которые ты пытался нагнать на Народ, уже давно гонят ТЕБЯ на флажки...
АМИНЬ.