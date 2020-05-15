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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев

В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев

За первый год президентства Владимир Зеленский так и не сформулировал четкую проукраинскую стратегию деоккупации ОРДЛО и восстановления украинского суверенитета над аннексированным Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение чрезвычайный и полномочный посол Константин Елисеев выразил в своем материале для ZN.UА.

По его мнению, в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, Зеленский "шел по пути наименьшего сопротивления".

"Фрагментарные и непродуманные шаги на минском треке лишь усложнили ситуацию, сделали Украину заложницей политических прихотей Кремля. Здесь следует напомнить о неоднозначных идеях Банковой в отношении восстановления экономических связей с оккупированными Россией украинскими территориями. Так и не была реализована представленная с помпой инициатива примирения украинцев по обе стороны линии разграничения. Не заработал действительно эффективно, как было обещано, информационный канал для украинцев в ОРДЛО с целью противодействия российским фейкам. Исчезли последние иллюзии об установлении быстрого мира в Донбассе", - пишет Елисеев.

"В вопросе урегулирования ситуации на Востоке Зеленский шел путем наименьшего сопротивления. Ему не удалось добиться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и сделать так, чтобы украинские герои больше не погибали от вражеских пуль. Тогда он согласился на давно навязываемую Москвой идею "разведения сил и средств" вдоль контактной линии, что означало фактическое отступление украинских вооруженных сил и возврат агрессору отвоеванных украинских территорий", - отмечает дипломат.

"Вместо того чтобы настаивать на выполнении Россией безопасностной части минских договоренностей, Зеленский согласился на кремлевскую версию "формулы Штайнмайера", фактически легализируя российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе. Не удается осуществить обмен… по формуле "всех на всех", - глава государства соглашается на российский принцип обмена "всех установленных на всех установленных", отдавая преступников и "беркутовцев", - добавляет автор.

Он поясняет, что такие действия Банковой закладывают основу для бесконечного и дозированного процесса обмена, побуждающая Кремль постоянно пополнять обменный фонд, увеличивая количество украинских граждан за вражескими решетками. Апогеем безответственности Елисеев называет освобождение ключевого свидетеля по делу МН-17 Владимира Цемаха, что "создало трещину недоразумения в отношениях с Нидерландами".

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"Вместо того чтобы держать жесткую переговорную линию с агрессором по принципу "сначала безопасность", Зе!дипломатия продолжала плыть в русле российской логики, состоящей в перекладывании на Украину ответственности за решение политических аспектов "Минска". Выразительным свидетельством этого стали результаты Парижского саммита нормандского формата в декабре 2019 года. Москве удалось "нарезать" Украине домашние задания на политическом треке, не взяв на себя при этом никаких безопасностных обязательств. Так и не был установлен на Донбассе полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, не урегулированы вопросы восстановления Киевом контроля над украинско-российской границей, чтобы сделать невозможным постоянное снабжение Россией оружием, техникой и военной амуницией российских вооруженных сил.

Канула в Лету идея создания подгруппы по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы для подготовки поэтапного плана возобновления Украиной контроля над 400-километровым участком украино-российской границы", - констатирует Елисеев.

Он также обратил внимание на отсутствие усилий, направленных на размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО – несмотря на некоторый прогресс, который был достигнут на этом направлении в предыдущие годы.

"Не получила дальнейшего развития и инициатива, поддержанная нашими партнерами, о размещении на оккупированной части Донбасса миротворческой операции ООН. Напомню: концепция такой операции еще в 2018 году была согласована в формате Украина—США—ФРГ—Франция и передана на рассмотрение в Москву. Более того, идея размещения на Донбассе международной миротворческой миссии под эгидой ООН для способствования имплементации Минских договоренностей вошла в текст коалиционного соглашения правительства Германии. Дипломатия Зеленского в течение года так и не использовала площадку Совета Безопасности и Генассамблеи ООН для продвижения этой идеи. А сам президент и словом не обмолвился об этой важной инициативе, которой так боится российский агрессор, во время своего выступления с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года", - выразил сожаление дипломат.

К тому же, в течение года практически ничего не было сделано для восстановления свободного судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Не были приняты решительные меры по координации с международными партнерами, чтобы не допустить ползучую аннексию Азовского моря Россией. Эта тема исчезла из повестки дня дипломатии Зеленского, резюмирует Елисеев.

Елисеев Константин (312) Зеленский Владимир (21108) Крым (26437) россия (96481) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+13
Ну что вы хотите от этого подростка.Он сам в заблуждении,чего хочет.Все-таки ,наверно,конфетку от путина.Как и все дети.
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15.05.2020 10:49 Ответить
+13
Нехай гавнокомандуючий пояснить шо таке ситуація на Думбасі.
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15.05.2020 10:50 Ответить
+12
Як гімно в ополонці...
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15.05.2020 10:48 Ответить
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Як гімно в ополонці...
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15.05.2020 10:48 Ответить
Тобто, здається...
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15.05.2020 10:49 Ответить
Ну что вы хотите от этого подростка.Он сам в заблуждении,чего хочет.Все-таки ,наверно,конфетку от путина.Как и все дети.
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15.05.2020 10:49 Ответить
Согласно требованиям Евангелия к христианам всех конфессий, я должен любить врагов Украины: безбожника Халапоротьку, дважды судимых Януковича, Капительман, Рабиновича, кума Путина - Медведчука, Харахамию, Ирмака и Бохдана.
Мне стыдно говорить об этом вслух и меня может заблокировать на трое суток Модератор, но я не могу видеть лицо еврейского ************ и слышать его голос. Господин Евгений Понасенков высказался более определенно в отношении криво рожского гаера: «человек, с голосом простуженной крысы». https://www.youtube.com/watch?v=JtxVFW4heyo
Когда лицо лицедея появляется на экране телевизора, а в динамике звучит его гнусавый голос, рука автоматически тянется к пульту, чтобы переключить канал.
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15.05.2020 11:01 Ответить
Й при цьому усьому ви програли! То хто ви є?)))
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15.05.2020 11:16 Ответить
Они построили собачью будку.
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15.05.2020 11:45 Ответить
пЕС?)))
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15.05.2020 12:00 Ответить
Тех "Евангелей" как собак нерезанных, выбирай любое
В Евангелие от Матвея, четко сформулирована мысль "око за око", без всяких подставлений второй щеки....
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15.05.2020 12:20 Ответить
Нехай гавнокомандуючий пояснить шо таке ситуація на Думбасі.
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15.05.2020 10:50 Ответить
Што?
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15.05.2020 10:52 Ответить
Шта?
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15.05.2020 13:20 Ответить
Валинская рєзня.
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15.05.2020 16:27 Ответить
Шлях найменшого спротиву - це підписати капітуляційні мінські домовленності і при цьому патякати язиком на патріотичні теми. Як це робилось за часів попередньої влади.
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15.05.2020 10:55 Ответить
так условия сравни, минские то были подписаны когда? Когда кризис страшный был, армия побита, потери большие, экономика на ниточке, денег нет, что ты тогда хотел на Москву наступать? ))
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15.05.2020 11:01 Ответить
Увага! бес разума - тролль фсб
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15.05.2020 11:02 Ответить
Упоротый, "час попередньої влади" - то все в прошлом, уже год минул. Расскажи, что Верховный дегенерат сделал из того, о чем гнусаво хрипел на стадионе? Отменил "минск" или усугубил его, официально введя в переговорную группу представителей дыры?!
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15.05.2020 11:03 Ответить
Різниця між нормальним електоратом і порохоботами в тому, що виборці Зеленського дали йому 5 років і не проголосують за нього вдруге, якщо він не справиться.
А от порохоботи продовжують агітувати за Порошенка навіть тоді, коли він вже не справився.
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15.05.2020 11:05 Ответить
Кремлядского тролля - в спам, по другому с вами нельзя
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15.05.2020 11:15 Ответить
Ти і твої куратори знають, що за 5 років Зєлєнского України може не стати. Тому фіг вам, а не 5 років. Або людина буде змінювати політику на про українську, або Україна ввімкне свій імунітет від кацапської і про кацапської зарази.
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15.05.2020 11:17 Ответить
Кацапе, ти "не справився".
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15.05.2020 11:18 Ответить
Не избиратели дали ему 5 лет, а Закон, при условии, что он не напорит боков....
Это не на вашей на Расее, где за тебя проголосовали и у тебя GoodMode....
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15.05.2020 12:25 Ответить
Расскажи поподробней про капитулянтские. Что из них Порошенко выполнял и почему паРаша отгребает по ним?
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15.05.2020 11:08 Ответить
В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев - Цензор.НЕТ 5854
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15.05.2020 10:56 Ответить
От удивление какое... Нарид выбрал партию мира и комика-артиста-весельчака, что он тут должен теперь делать? Конечно неловко улыбаться и мириться изо всех сил.
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15.05.2020 11:00 Ответить
Тю, він шо, ще й спротив чинить?)
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15.05.2020 11:04 Ответить
Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
https://www.facebook.com/OksaVla?fref=ufi Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».

У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.

Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
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15.05.2020 11:04 Ответить
Как же повезло, что РФ отжала такое нехорошее население и территории. Жаль что мало, правильно?
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15.05.2020 11:23 Ответить
А кто сказал что территории нехорошие?! Территории - наши, а вот населеньице - завезенное при совке, из расейской глубинки в дома заморенных голодом украинцев.
То население - забирайте - не жалко, оно по крови ваше, а территорию оставьте законным владельцам. Как говорится "чемодан, вокзал..."
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15.05.2020 12:31 Ответить
С таким подходом шансов на деоккупацию 0
Сами даете РФ козыри в руки, делаете из них защитников гражданского населения от геноцида и принудительной депортации.
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15.05.2020 12:52 Ответить
Т.е. РФ, защищает население, которое хочет в РФ от принудительной депортации в РФ?!
Когнитивного диссонанса (причем двойного) не возникает?
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15.05.2020 13:34 Ответить
Абсолютно никакого. Опять же дополнительный довод. Никто не хочет получить волну беженцев. И РФ просто вынуждена оккупировать, часть территории Украины, что бы предотвратить гуманитарную катастрофу на свой территории вызванной бегущими от карателей/бандеровцев/хунтой (нужное подчеркнуть) мирным населением Украины.
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15.05.2020 13:44 Ответить
Железная логика! "не хочет получить волну беженцев" и поэтому вопреки требованию Украины, отказалась закрывать границы в Донецкой/Луганской областях и начала раздачу местным жителям расейских паспортов, да и еще очередной закон приняла для упрощения получения гражданстка жителями Украины.....
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15.05.2020 13:49 Ответить
"Это всё из-за гуманитарных соображений. (с)"
Театр абсурда уже 6 лет длится
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15.05.2020 13:52 Ответить
И еще одно.
С таким подходом можно дискутировать с Сивохо. Одни будут говорить "надо просить прощения у местного населения", друге "нет это они должны просить у нас", третьи "нет всех депортировать!". А по факту это не имеет никакого значения. Там решают российские танки и те кто отдает им команды, а не местное население.
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15.05.2020 13:58 Ответить
Ну вот, вы и сами сказали, что там решают расейские танки, а не местное население. И суть такова, что танки приехали защищать не интересы местного населения, а интересы РФ, которые вовсе не связаны с миграцией этого населения, языком и даже национальной принадлежностью к т.н. русским., а заключаются исключительно в затягивании Украины в единое пространство а-ля СССР 2.0., под свое начало.
Поэтому все те россказни про то, что мы даем какой-то там повод....это все полная туфта! Это как иметь дело с гопником, который решил тебя побить и ему просто нужен формальный повод, то он его найдет (будешь пытаться не дать повод, он в итоге тебя побьет за то что у тебя пуговицы красного цвета, что для него типа оскорбительно....)
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15.05.2020 14:16 Ответить
Вы не правильно прочили. Я никогда не писал "повод", я писал "довод". Аргумент для оправдание своей агрессии перед "международным сообществом".

И общая идея всего сказанного мной, что враг это РФ, а не граждане Украины попавшие под оккупацию (разуметься это не относиться к коллаборационистам).
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15.05.2020 14:24 Ответить
цікава ваша суперечка, панове. З задоволенням вглибився в неї. Для розуміння дефініцій кожного. Дякую обом.
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15.05.2020 16:34 Ответить
бубочка все віддав на відкуп засланому лубянкою завхозу, а сам ширяється та відосики пуляє...
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15.05.2020 11:34 Ответить
Зеленский куда то идет?
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15.05.2020 11:51 Ответить
Гавно всегда по течению плывёт
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15.05.2020 11:56 Ответить
Катится по наклонной плоскости.
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15.05.2020 11:59 Ответить
У питанні врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський йде шляхом найменшого опору, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8208
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15.05.2020 12:40 Ответить
прикольно, а кто такой зеленский? это который янелох что ли?)))))
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15.05.2020 12:41 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZVV1uXy4l9m29f8cJ5XCgR9mgMb_x-ALMhkWdI-X5H5dCfYq7hEhlceC1x_2hu7egxzuvdkU3tHZWAtLDRbjSDW7yxVwZDorJuuZulnfb3kaxRQo4xzPchhIn_yuEe_bq0&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/562086964711012?__cft__[0]=AZVV1uXy4l9m29f8cJ5XCgR9mgMb_x-ALMhkWdI-X5H5dCfYq7hEhlceC1x_2hu7egxzuvdkU3tHZWAtLDRbjSDW7yxVwZDorJuuZulnfb3kaxRQo4xzPchhIn_yuEe_bq0&__tn__=%2CO%2CP-R 57 мин. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ таки в панике и готовится повторить ПОСЛЕДНЮЮ ошибку Порошенко.

Предыдущие ВСЕ он уже сделал.

- Ермак-Свинарчук

- Мальдивы-Оман

- смыв на Армии - смыв на Вирусе

- уход в ультраправый маргинес

- Саакашвили

Последняя ошибка - использовать Армию и Призыв Резервистов для узурпации власти и махинаций на местных. (Порошенко тогда отправил в плен моряков для ВП и попытки узурпации). Призывом Петро часто играл при подавлении протестов.

Скорее всего эта ОШИБКА закончится началом прямой Реконкисты - физической очистки Украины от Компрадоров и Интервентов (соросятни и спекулей).

В понедельник наш ЗЕ получит на подпись среди прочих бумажек некую с названием "Призыв резервистов на ПОЛ ГОДА". РЕЗЕРВИСТОВ!!!

Цель: такая же как у Порошенко... отсосать всех пассионариев, запугать армией, отсосать всех безработных и волнующихся в казармы, захватить власть путем срыва (по-сути) местных выборов, избежать Реконкисты.

Идея троцкого от трудармиях в исполнении шмЫгаля не прокатила... вернулись к Порошенковским лекалам.... на протесте против которых ЗЕ-Ленский получил 73%...

Опять за рыбу гроши. Но то, что однажды стало трагедией, сейчас будет ФАРСОМ. И станет спусковым крючком.

Давай Зеленский, жги!

Лучше б конечно ты не старые мосты жег (они еще могут пригодиться), а старые грабли, но видимо СТРАХ и ПАНИКА, которые ты пытался нагнать на Народ, уже давно гонят ТЕБЯ на флажки...

АМИНЬ.
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15.05.2020 12:47 Ответить
 
 