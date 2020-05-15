В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев

За первый год президентства Владимир Зеленский так и не сформулировал четкую проукраинскую стратегию деоккупации ОРДЛО и восстановления украинского суверенитета над аннексированным Крымом.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение чрезвычайный и полномочный посол Константин Елисеев выразил в своем материале для ZN.UА.

По его мнению, в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, Зеленский "шел по пути наименьшего сопротивления".

"Фрагментарные и непродуманные шаги на минском треке лишь усложнили ситуацию, сделали Украину заложницей политических прихотей Кремля. Здесь следует напомнить о неоднозначных идеях Банковой в отношении восстановления экономических связей с оккупированными Россией украинскими территориями. Так и не была реализована представленная с помпой инициатива примирения украинцев по обе стороны линии разграничения. Не заработал действительно эффективно, как было обещано, информационный канал для украинцев в ОРДЛО с целью противодействия российским фейкам. Исчезли последние иллюзии об установлении быстрого мира в Донбассе", - пишет Елисеев.

"В вопросе урегулирования ситуации на Востоке Зеленский шел путем наименьшего сопротивления. Ему не удалось добиться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и сделать так, чтобы украинские герои больше не погибали от вражеских пуль. Тогда он согласился на давно навязываемую Москвой идею "разведения сил и средств" вдоль контактной линии, что означало фактическое отступление украинских вооруженных сил и возврат агрессору отвоеванных украинских территорий", - отмечает дипломат.

"Вместо того чтобы настаивать на выполнении Россией безопасностной части минских договоренностей, Зеленский согласился на кремлевскую версию "формулы Штайнмайера", фактически легализируя российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе. Не удается осуществить обмен… по формуле "всех на всех", - глава государства соглашается на российский принцип обмена "всех установленных на всех установленных", отдавая преступников и "беркутовцев", - добавляет автор.

Он поясняет, что такие действия Банковой закладывают основу для бесконечного и дозированного процесса обмена, побуждающая Кремль постоянно пополнять обменный фонд, увеличивая количество украинских граждан за вражескими решетками. Апогеем безответственности Елисеев называет освобождение ключевого свидетеля по делу МН-17 Владимира Цемаха, что "создало трещину недоразумения в отношениях с Нидерландами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самое главное достижение Зеленского за год - он не скурвился, - Саакашвили. ВИДЕО

"Вместо того чтобы держать жесткую переговорную линию с агрессором по принципу "сначала безопасность", Зе!дипломатия продолжала плыть в русле российской логики, состоящей в перекладывании на Украину ответственности за решение политических аспектов "Минска". Выразительным свидетельством этого стали результаты Парижского саммита нормандского формата в декабре 2019 года. Москве удалось "нарезать" Украине домашние задания на политическом треке, не взяв на себя при этом никаких безопасностных обязательств. Так и не был установлен на Донбассе полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, не урегулированы вопросы восстановления Киевом контроля над украинско-российской границей, чтобы сделать невозможным постоянное снабжение Россией оружием, техникой и военной амуницией российских вооруженных сил.

Канула в Лету идея создания подгруппы по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы для подготовки поэтапного плана возобновления Украиной контроля над 400-километровым участком украино-российской границы", - констатирует Елисеев.

Он также обратил внимание на отсутствие усилий, направленных на размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО – несмотря на некоторый прогресс, который был достигнут на этом направлении в предыдущие годы.

"Не получила дальнейшего развития и инициатива, поддержанная нашими партнерами, о размещении на оккупированной части Донбасса миротворческой операции ООН. Напомню: концепция такой операции еще в 2018 году была согласована в формате Украина—США—ФРГ—Франция и передана на рассмотрение в Москву. Более того, идея размещения на Донбассе международной миротворческой миссии под эгидой ООН для способствования имплементации Минских договоренностей вошла в текст коалиционного соглашения правительства Германии. Дипломатия Зеленского в течение года так и не использовала площадку Совета Безопасности и Генассамблеи ООН для продвижения этой идеи. А сам президент и словом не обмолвился об этой важной инициативе, которой так боится российский агрессор, во время своего выступления с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года", - выразил сожаление дипломат.

К тому же, в течение года практически ничего не было сделано для восстановления свободного судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Не были приняты решительные меры по координации с международными партнерами, чтобы не допустить ползучую аннексию Азовского моря Россией. Эта тема исчезла из повестки дня дипломатии Зеленского, резюмирует Елисеев.