Киевский форум по безопасности: Кто воюет против мировой демократии? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Вызов авторитаризма против мировой демократии станет главной темой новой онлайн дискуссии Киевского форума, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Участники разговора:
- Энн Эпплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;
- Ребекка Хармс, германская политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;
- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;
- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;
- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld";
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину";
- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор).
"Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Варшавой, Берлином, Лондоном и Вашингтоном. Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству? Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза? Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников? Какие угрозы несет Украине "восточная гравитация"? Как Киев видит глобальное международное полотно? Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума", - говорится в сообщении.
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Студенти по домам сидять в Гонконгу.
Машини більше не горять в Парижі.
В Макрона усмішки блищать всьо більше хижі.
Та й треба паузу узять --- взбісились гої,
Великий Брат --- неадекват , я ай ем сорі.
Например, в Новой Зеландии теперь для того чтобы вломиться в дом подозреваемого в "заражённости вирусом", полиции даже не нужен ордер от судьи.
У нас в штате Виктория местное лейбористское правительство подготовило тоже такой же пакет законов о введении коммунистической диктатуры, размером 305 (триста пять) страниц.