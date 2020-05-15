РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11275 посетителей онлайн
Новости
1 491 15

Киевский форум по безопасности: Кто воюет против мировой демократии? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Вызов авторитаризма против мировой демократии станет главной темой новой онлайн дискуссии Киевского форума, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники разговора:

- Энн Эпплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;

- Ребекка Хармс, германская политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;

- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;

- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;

- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld";

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину";

- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор).

"Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Варшавой, Берлином, Лондоном и Вашингтоном. Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству? Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза? Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников? Какие угрозы несет Украине "восточная гравитация"? Как Киев видит глобальное международное полотно? Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности: "Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Форум (179) Яценюк (8006) Лубкивский Даниил (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Кто, кто? Коронавирус!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 10:54
+2
Наплевали на демократические права граждан и под видом заботы о людях ввели дурантин. Но зеленым шморгалям это только на руку
показать весь комментарий
15.05.2020 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто, кто? Коронавирус!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 10:54 Ответить
Наплевали на демократические права граждан и под видом заботы о людях ввели дурантин. Но зеленым шморгалям это только на руку
показать весь комментарий
15.05.2020 10:55 Ответить
А нахера ті демправа владі-Кінг-Конгу?!
Студенти по домам сидять в Гонконгу.
Машини більше не горять в Парижі.
В Макрона усмішки блищать всьо більше хижі.
Та й треба паузу узять --- взбісились гої,
Великий Брат --- неадекват , я ай ем сорі.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:29 Ответить
Макароно-вирус - против демократии.
Например, в Новой Зеландии теперь для того чтобы вломиться в дом подозреваемого в "заражённости вирусом", полиции даже не нужен ордер от судьи.
У нас в штате Виктория местное лейбористское правительство подготовило тоже такой же пакет законов о введении коммунистической диктатуры, размером 305 (триста пять) страниц.
показать весь комментарий
15.05.2020 11:42 Ответить
Cъезд либерастов будет что-то срочно решать, близится т.н. "месяц гордости лгбт" (июнь), а везде карантин.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:20 Ответить
Лубківський згадав Будапеський мімоРандум, але забув сказати за Гельсінські угоди - вони теж похєрєні агресією москви
показать весь комментарий
15.05.2020 16:14 Ответить
Фронтовікт Народу очінь тімпірамєнтно начав - похоже, починаєця розкрутка "нового ліца"
показать весь комментарий
15.05.2020 16:16 Ответить
Мировая демократия в опасносте.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:19 Ответить
помєранцев ашіпайєцца - брехуни брешуть навіть в пащі акули - їм смерть не заважайє бути несобою
показать весь комментарий
15.05.2020 16:20 Ответить
Кролік Сєня виглядіт убєдітєльно! Маладєц! Можеш відкусити від електорального пірога шматок проходного размєра
показать весь комментарий
15.05.2020 16:31 Ответить
але ж хто дивиця цей "хворум" крім мене і учасників?
показать весь комментарий
15.05.2020 16:41 Ответить
а нашо Лупківський такі пальчата натягнув? І нашо він ними на камеру світить - враження, шо він там паралєльно рішає чіїсь проктологічні клопоти
показать весь комментарий
15.05.2020 16:33 Ответить
ужасний дізайнєр оформляв оте тло безпекового форуму - це той, де Лупківський. Сінійє і зільонийє шашечкі - Жуть люта!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 16:43 Ответить
а от у Деніела Фріда прєлєсний фон. Ну, не так шоп шикарно, але луччий із прєдставлєних у відєо. Віконечко створює дишащєйє пространство, а растєнійє - жизні добавляє
показать весь комментарий
15.05.2020 16:46 Ответить
кучерявий занадто самоувєрєнно заявив про неможливість окупації України кремлем, але ж уже
показать весь комментарий
15.05.2020 16:58 Ответить
 
 