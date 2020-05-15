Киевский форум по безопасности: Кто воюет против мировой демократии? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Вызов авторитаризма против мировой демократии станет главной темой новой онлайн дискуссии Киевского форума, которая состоится 15 мая 2020 года, в 15:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники разговора:

- Энн Эпплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов - Пулитцеровской премии;

- Ребекка Хармс, германская политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;

- Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики Соединенных Штатов во время администрации Президента Барака Обамы;

- Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;

- Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld";

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину";

- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор).

"Этот разговор состоится в онлайн режиме между Киевом, Варшавой, Берлином, Лондоном и Вашингтоном. Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству? Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза? Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников? Какие угрозы несет Украине "восточная гравитация"? Как Киев видит глобальное международное полотно? Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума", - говорится в сообщении.

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