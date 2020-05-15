В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев COVID-19 (+4,2%) в 85 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Среди новых пациентов у 42,5% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом по стране зарегистрированы 262 843 случая заражения. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США.

За последние сутки в России зарегистрированы 113 смертей (накануне 93), ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 68 в Москве (накануне 58). За весь период пандемии в России умерли 2 418 пациентов.

Выздоровело за сутки 4 696 человек, в том числе 1 235 - в Москве. Всего за весь период выписаны 58 226 пациентов.

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