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Новости Коронавирус и карантин
3 157 59

В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс.

В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 598 новых случаев COVID-19 (+4,2%) в 85 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Среди новых пациентов у 42,5% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом по стране зарегистрированы 262 843 случая заражения. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США.

За последние сутки в России зарегистрированы 113 смертей (накануне 93), ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 68 в Москве (накануне 58). За весь период пандемии в России умерли 2 418 пациентов.

Выздоровело за сутки 4 696 человек, в том числе 1 235 - в Москве. Всего за весь период выписаны 58 226 пациентов.

Также читайте: В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев

Автор: 

карантин (16729) россия (96481) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1650
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15.05.2020 11:00 Ответить
+12
В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1384
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15.05.2020 11:03 Ответить
+8
Та хай вже всі повиздихають на кінець!
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15.05.2020 11:00 Ответить
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В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1650
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15.05.2020 11:00 Ответить
В России зафиксировано более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19, всего инфицированных 262,8 тыс. - Цензор.НЕТ 1384
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15.05.2020 11:03 Ответить
Плата в Мордоре и не видно
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15.05.2020 11:00 Ответить
уже 9 дней +- 600 человек. Видимо это и есть плато.
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15.05.2020 12:53 Ответить
Та хай вже всі повиздихають на кінець!
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15.05.2020 11:00 Ответить
Чим більше, тим краще.
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15.05.2020 11:01 Ответить
То пуКін на жалість давить. Намагається дуже корисні для роісі санкції зняти.
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15.05.2020 11:01 Ответить
В Великобритании такое же количество заболевших как в **********, но смертей в 15 раз больше???
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15.05.2020 11:03 Ответить
Просто, в ********** не принято просто, так, дохнуть - там, это можно, только "с высочайшего соизволения" ... вот так, дядя...
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15.05.2020 11:09 Ответить
британцы завышают - кацапия всю правду строчит!
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15.05.2020 11:10 Ответить
вполне может быть правдой
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15.05.2020 14:04 Ответить
в Мордорі переважно записують хвороби,на які ковід дав ускладнення..
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15.05.2020 14:09 Ответить
А израильтяне верят. И австрийцы. И чехи. Чехия уже отменяет масочный режим и открывает границы. Потому что если все сделали так, как надо - заметный эффект будет достаточно быстро.
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15.05.2020 12:36 Ответить
Для меня ситуация, когда прав я, а не пару сотен моих оппонентов - обычное дело.
Желающих со мной говорить доказательно здесь не находится, предпочитают достаточно примитивные манипуляции в лучшем случае. В худшем же... Не будем про это.
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15.05.2020 12:43 Ответить
В Израиле сейчас 2-3 десятка новых случаев в день, в Австрии 4-6 десятков, в Чехии от 2 до 8 десятков. А в Швеции примерно от 340 до 670 случаев в день. В Беларуси стабильно около 950.
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15.05.2020 12:52 Ответить
Это не доказательно. Я долго пытался добиться от Вас доказательного стиля убеждения, но махнул рукой в конце концов.
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15.05.2020 12:57 Ответить
На аргументы надо отвечать контраргументами, а не цитировать Чуркина и изображать плач Ярославны.
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15.05.2020 12:59 Ответить
не вижу аргументов. только примитивные "блёсны" плюс хамоватость плюс "слепота" в отношении ключевых моментов. лахта-стайл, кароч. но в исполнении аутентичных кацапов такой "стиль катания" обладает значительно большим "шармом".
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15.05.2020 13:05 Ответить
Ну, действительно, спорить не имеет смысла, когда с одной стороны - цифры, показывающие в несколько раз меньшее число новых случаев за день в странах с карантином, чем в странах без него, а с другой - "И все равно дурантин!".
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15.05.2020 14:26 Ответить
Ваши "аргументы" как у мужика из анекдота, который крокодилов с моста разгонял.
Вы желаете меня в чём-то убедить? Не-а! Вы желаете продолжать общаться с самим собой. Не без самолюбования...
Я же хотел бы Вас переубедить, но уже понял, что невозможное невозможно.
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15.05.2020 15:08 Ответить
И много людей Вы переубедили приемом "не вижу аргументов. только примитивные "блёсны""?
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15.05.2020 15:13 Ответить
Около нуля. Такие фразы всплывают после того, когда "пациент признан" безнадёжным. Не очевидно? Али очень любите дешёвые подколки?
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15.05.2020 15:19 Ответить
Да, пациент, занимающийся делом с эффективностью около нуля, вполне может считаться безнадежным.
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15.05.2020 15:27 Ответить
Спасибо. Этот ответ самый информативный из всех Ваших.
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15.05.2020 15:29 Ответить
Пожалуйста.
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15.05.2020 15:32 Ответить
Впрочем, иногда удаётся переубедить и после такого типа фразы. Но она не аргумент вообще. Не очевидно?
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15.05.2020 15:24 Ответить
Если Вам это было очевидно еще когда писали, то зачем было писать? Али очень любите дешевые подколки?
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15.05.2020 15:30 Ответить
Извините, но Вы в вечном игноре.
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15.05.2020 15:34 Ответить
Извиняю.
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15.05.2020 15:36 Ответить
обнуленный своих холопов успокоит, даже не сомневаюсь.
но из скафандра не вылезет.
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15.05.2020 11:07 Ответить
П.У.Т.И.Н. - Программа Уничтожения Территории И Населения
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15.05.2020 11:10 Ответить
На нароссее к тезису 'массовое тестирование' подключили экспресс тесты, которые в Украине не считаются информативными. У нас используется для статистики только золотой стандарт выявления вируса, а именно ПЦР.

Смотрела видео с Щевченко, если кто помнит его, так он переболел Ковид, лежал в больнице с воспалением легких, сделал пять тестов, но ни один из них не подтвердил наличие у него болезни, хотя все абсолютно симптомы совпали. Напротив, он рассказывает о своих знакомых, у которых был положительный тест, но отсутствовали симптомы.

Рашка , по-прежнему, пытается тягаться с ведущими странами мира, но в отличие от статистики той же Кореи, Рашке верить вообще нельзя.
Их статистика такая же, как и при проведении липового референдума в Крыму.

Раз путлер сидит в бункере, значит, все там плохо. И не вижу в этом ничего плохого для нас
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15.05.2020 11:10 Ответить
оцей?
У Росії зафіксовано понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19, всього інфікованих 262,8 тис. - Цензор.НЕТ 7728
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15.05.2020 11:47 Ответить
Нет. Максим Шевченко. Я не умею картинки вставлять.
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15.05.2020 12:29 Ответить
дякую, але краще оцей
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15.05.2020 14:31 Ответить
С такими темпами сделают пиндосов😂
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15.05.2020 11:13 Ответить
или их "сделает" Белорусь :

Типичная Беларусь, [15.05.20 13:28]

☝️Лукашенко напомнил о поручении по картофелю

"Я хочу подчеркнуть. Это было поручение министру. В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение"



Типичная Беларусь (https://t.me/joinchat/AAAAAFPezXkJRKSNTyAm7w)
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15.05.2020 13:59 Ответить
вєліка расія, а поєхать нєкуда: кругом COVID-19
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15.05.2020 11:14 Ответить
Ну, если смотреть нормированные показатели на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/, пик там уже пройден и идет резкий спад.
У нас наметился плавный спад по заболеваемости и растет смертность.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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15.05.2020 11:22 Ответить
российская статистика "Ну как посмотреть" ))))
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15.05.2020 14:02 Ответить
ковид показывает истинное лицо уровня медицины.
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15.05.2020 11:24 Ответить
и уровень ума руководителей
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15.05.2020 11:26 Ответить
..На конец 2009 года (пандемия коронавируса свиного гриппа) в Украине около 3,5 млн заболевших.
Сейчас 17,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 400 месяцев (33 года)..
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15.05.2020 11:32 Ответить
То есть, без карантина у нас было бы 3,5 млн случаев, как в 2009? В 2,5 больше, чем сейчас в США? Вот бы кацапы обрадовались...
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15.05.2020 11:58 Ответить
без карантину у нас би були 60 відсотків інфікованих( з них 10 відсотків з симптомами) до кінця року і десятки тисяч померлих( з 6 відсотків населення -10та частина помре)...
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15.05.2020 14:06 Ответить
толья не приписуй світову статистику Україні.. )
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15.05.2020 14:07 Ответить
Эпидемия гриппа в Украине охватила 12 регионов. По состоянию на 29 декабря в результате заболевания гриппом и ОРВИ умерло 675 украинцев, за последние сутки зафиксировано 21 летальный исход
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Область
Количество заболевших
ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ DELO.UA
Из них госпитализировано
Умерло
АР Крым
104 781
4 363
13
Винницкая
154 665
9 283
12
Волынская
101 752
5 344
25
Днепропетровская
298 300
15 012
32
Донецкая
320 525
17 472
80
Житомирская
97 295
7 357
10
Закарпатская
81 458
6 092
12
Запорожская
141 313
5 484
18
Ивано-Франковская
138 123
10 363
44
Киевская
189 519
9 169
31
Кировоградская
69 948
5 682
22
Луганская
162 890
8 730
7
Львовская
251 724
13 845
98
Николаевская
70 575
3 792
7
Одесская
145 911
8 163
10
Полтавская
114 706
6 265
15
Ровенская
104 511
7 874
18
Сумская
85 195
7 034
13
Тернопольская
60 922
6 213
25
Харьковская
157 564
8 827
29
Херсонская
76 878
3 260
8
Хмельницкая
95 259
8 614
27
Черкасская
115 264
9 182
25
Черновицкая
86 864
5 807
25
Черниговская
116 582
5 455
26
г. Киев
301 794
7 010
32
г. Севастополь
25 433
1 321
11
Всего:
3669751
207013
675

Источник: Пресс-служба МОЗ Украины по информации Оперативного штаба МОЗ Украины
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16.05.2020 10:56 Ответить
Лавинного увеличения нет. Врачи справляются. Всё идёт по плану.
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15.05.2020 13:01 Ответить
удивительно одинаковые цифры каждый день.
10-11 тысяч, ровненько.
подозрительно
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15.05.2020 16:36 Ответить
и смертность слишком низкая.
вероятно списывают на другие болезни
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15.05.2020 16:37 Ответить
 
 