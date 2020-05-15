За сутки на Киевщине зафиксировано 27 случаев COVID-19, всего 1094 заболевших, - ОГА
В Киевской области по состоянию на 10:00 15 мая 2020 г. официально подтверждено 1094 случая заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 15 мая 2020 г. официально подтверждено 1094 случая заболевания коронавирусом, из них в 94 детей и 184 медицинских работников (данные за весь период).
За последние сутки выявлено 27 новых случаев.
На стационарном лечении находятся 195 человек, на амбулаторном (самоизоляция) - 899 человек.
Выздоровели 188 человек, в том числе 17 детей.
За время пандемии умерли - 26 человек.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3451 подозрение на COVID-19. За последние сутки получено 99 сообщений о подозрении.
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