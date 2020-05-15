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Новости Агрессия России против Украины
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Москва заявила, что Киев "выдавливает" террористов "Л/ДНР" из Контактной группы по Донбассу

Москва заявила, что Киев

Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители Киева отказываются вести переговоры с наемниками РФ из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Грызлов заявил по итогам заседания, состоявшегося онлайн 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер", - сказал Грызлов.

По словам Грызлова, особенно обострилась обстановка позавчера на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

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"Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и Контактной группы", - отметил полпред РФ.

Грызлов также подчеркнул, что в противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти в Украине, "обманывают надежды большинства украинских граждан" и встают на "опасный путь своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для Минского процесса", - считает Грызлов.

"Необходимо твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", - подчеркнул Грызлов.

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Также Грызлов сообщил, что российская делегация предложила внести в Протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, от чего украинская делегация отказалась.

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Грызлов Борис (137) переговоры (5090) россия (96481) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+33
зебіл, тобі вистачить інтелекту припустити, що феесбешники такими "незадоволеннями" можуть прикривати свого давнього агента Єрмака та завербованого Патрушевим в Омані Зеклована?
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15.05.2020 11:27 Ответить
+26
Москва готує відмазки для своїх агентів...
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15.05.2020 11:20 Ответить
+24
Ты видишь хоть какой-то намек на выдавливание Ермаком представителей ДНР, а не расширение их состава и полномочий?
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15.05.2020 11:32 Ответить
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грызлов, тупорылый, завали грызло
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15.05.2020 11:30 Ответить
Нет никаких Л/ДНР есть ОРДЛО оккупированные Расеей. И главное эти контактная группа не нежна никому кроме Зебила и его окружения из предателей Украины - Ермака, Сивохи и прочей швали
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15.05.2020 11:30 Ответить
Тут Зеля недосмотрел,дискриминация шахтеров и трактористов.
Надеюсь из них скоро и президента Украины выберут,они ведь украинцы
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15.05.2020 11:32 Ответить
Ну что же, так держать! Террористам не место за столом переговоров!
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15.05.2020 11:34 Ответить
не радій завчасно. Касапи вміють спектаклі ставити...
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15.05.2020 11:37 Ответить
галимое замыливание!там вообще нет легитимных представителей,даже если они с автоматами не светились!их никто не выбирал
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15.05.2020 11:34 Ответить
Балаболов много, а президент - один. Респект пану президенту и его команде!
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15.05.2020 11:36 Ответить
За что? За то, что он стал выполнять "предательские" Минские соглашение, которые ни чем не обязывали Украину, а паРаша получила санкции?
За консультативный совет, по которому орки получают субъектность?
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15.05.2020 11:47 Ответить
Россияне не правильно поняли: "выдавливание "- это элемент эротичной ролевой игры ЗЕделегатов .))
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15.05.2020 11:36 Ответить
ну уже выбрали президентом,работай,на реформы экономики,медицины,от.д.,нет он все ещё пытается уговорить маньяка покинуть Донбасс и Крым,может хватит быть таким дурнем? Может дойдёт наконец,что надо ввести войска НАТО и ООН на всю границу с ордой,прекратить все слюнявчики и отношения .Никогда ***** не уйдёт с захваченных территорий добровольно,он недоговороспособный,и недееспособный уже давно.Обеспечте всех граждан желающих переехать с захваченных территорий жильем,работой,а с остальными прекратить все сношения и разговоры.Маньяк не вечный,сколько ему у власти осталось,надеюсь скоро Украина будет свободна.
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15.05.2020 11:37 Ответить
ГНИДА!"Зеленский снял санкции с внучки Бенито Муссолини(она была "наблюдателем" за так называемыми выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках")
Указом Президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по продлению и внесению изменения в санкции, ограничения сняты с бывшего депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Об этом свидетельствуют изменения в приложения к предыдущим указам о санкциях в указе №184 от 14 мая, передают Українськi Новини.

В марте 2019 года против Муссолини на три года были введены санкции (блокировка активов, предотвращение выведению капитала, запрет на въезд в Украину), поскольку она была "наблюдателем" за так называемыми выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".

Причины ее исключения из санкционного списка не указаны.
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15.05.2020 11:40 Ответить
во-во, розкриваються консерви не тільки з числа агентури; а й їхніх дій на користь касапів та підтримуваних ними терористів...
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15.05.2020 11:46 Ответить
там не только с внучки.Предположительно расклад такой: вчера заседание ТКГ вчера же РНБО указ о снятии и вчера же Указ ПреЗЕдента "Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая, которое снимает санкции с ряда физических лиц, связанных с "выборами" в ОРДЛО.Из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются шесть участников так называемых избирательных комиссий в ОРДЛО и один гражданин РФ:Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на "выборах")Татьяна Лобода (жительница Донецка, председатель избиркома на "выборах")Галина Бороздина (жительница Житомирской области, председатель избиркома на "выборах")Елена Гурьева (жительница Харьковской области, председатель избиркома на "выборах")Чеботарева Наталья (жительница Торецка, председатель избиркома на "выборах")Алексей Федорыч (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")Алессандра Муссолини (гражданка Италии, внучка основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини, наблюдатель на "выборах ЛДНР").В частности, из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 №176, исключаются две позиции: Сергей Токарев (гражданин РФ), Карен Григорян (паспорт гражданина РФ для выезда за границу)." Плюшки от Украины в обмен на какую поступчивость от рашки ?
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15.05.2020 12:29 Ответить
Компетентні і креативні люди заявляють, що Єрмак -- це агент на користь раші під ніком "козир". А що він тут робить?
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15.05.2020 18:18 Ответить
Выдавливать, придавливать и давить этих кровавых нелюдей убийц террористов - коллаборантов с оккупированной кремлём и ставшей бандитской - кацапской резервацией " лугандонией - ордло" не гуманно демократический мир нас не поймёт. А от изолировать и посадить как продажных изменников выродков , янычар кремля пожизненно такое значительное наказание им в самый раз.
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15.05.2020 11:42 Ответить
Жаль что их нельзя просто "задавить" ( вместе с их кремлевскими кураторами) по примеру Нюрнберга, а "выдавливание" дело такое..., выдавили а они как тараканы обратно...
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15.05.2020 11:43 Ответить
Скажите спасибо, что выдавливает, а не отстреливает)
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15.05.2020 11:46 Ответить
Чому Киів не може вести переговори з представниками Донбасу що проживають з 2014 року у Киіві ? Чим ті що з Лугандону краще за цих ??
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15.05.2020 11:47 Ответить
тому що мир залежить виключно від Москви. Усе інше, пусте витрачання часу.
Потрібно правду власному народу казати, а не відосіки тупі знімати. Правда проста, або ми капітулюємо на умовах Москви і отримує "мир", або ми воюємо до перемоги, але тоді миру нам не бачити десяток років, а може і усі сто. Той, хто пропонує про щось говорити і домовлятись - брехлива скотина, бо чудово це розуміє і бреше власному народу!
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15.05.2020 11:59 Ответить
Та то зрозуміло що там немає з ким домовлятися і немає про що , ці понти з мрнимі договорами це або така гра або тупість
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15.05.2020 12:05 Ответить
ну тут така справа. За Пеці це була вимушена міра щоби зупинити війну і зробити РФ світовим ізгоєм, за Зелі, це підстава як зрадити країну і звалити усе на "папєрєдніків"
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15.05.2020 12:20 Ответить
ти не відповів на питання. ти просто переказав основні патріотичні тези.
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15.05.2020 13:27 Ответить
Якщо ти не бажаєш чути відповідь, то ти її ніколи і не почуєш. До чого тут патріотичні тези?
Якщо ти бажаєш домовитись (для мене правда загадка нафіга?), то говори із тим, від кого залежить вирішення проблеми. Що залежить від від представників "Донбасу" які із 2014 у Києві? Кого вони представляють? Нам потрібен представник *****, ФСБ, ГРУ РФ, саме ті хто розв'язав війну і контролює усе на окупованій території. Якщо ви звісно сподіваєтесь про щось домовитись. Сподіваєтесь, бо навіть із ними ви ні про що не домовитесь, чому, я написав вище. А от для зняття красивого відосика... ну тут можливо і знадобились би колишні Донбасяо... Це дійсно красиво, коли заходить Зеленський, до "представників Донбасу", зал убрано у національні стяги, усі встають і йому аплодують, потім разом співають гімн, разом домовляються, підписують документ... ось хто тільки з цим документов в руках піде до кацапів, під кулями їх снайперів?
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15.05.2020 17:42 Ответить
ти намолов, що знав. а на питання не відповів.
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15.05.2020 19:20 Ответить
от зараз схоже на відповідь. а відосіки тут не до теми.
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15.05.2020 19:22 Ответить
Для тебе досить першого речення моєї відповіді.
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16.05.2020 14:05 Ответить
""Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска."Источник: https://censor.net/n3195756 но видеоконференция все же состоялась так кто кого нагнул?
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15.05.2020 11:52 Ответить
угу... так видавлює, що скоро в ній окрім окрім представників Москви нікого не залишиться. Просто одні будуть під її прапором сидіти, а інші під нашим.
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15.05.2020 11:56 Ответить
ждем новости когда несмотря на невероятное антироссийское правительство, каким то чудом прОклятая днепровская вода абсолютно бесплатно огромным потоком просачивается в крым, несмотря на протесты крымчан поток остановить неудалось
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15.05.2020 12:06 Ответить
и смьіло все в Крьіму и стало все как после Великого Потопа, и стали украинцьі наново заселять территорию. )))
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15.05.2020 13:29 Ответить
Це эрада. При Пэтрi такого не було. Це ж нашi тарговие партньори.
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15.05.2020 12:08 Ответить
А ти автоматично повірив Гризлову? Твій бос?
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15.05.2020 12:09 Ответить
Такого блдству й близько не було!
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15.05.2020 12:13 Ответить
Там не то что "выдавливать", а "давить" надо. Международное сообщество как и Украина не признают такое чмо как "ДНР" и "ЛНР" и поэтому не может быть речи о каких-то "представителях" этих "образований".
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15.05.2020 12:19 Ответить
не може бути щоб Зеленський видавив терористів?
Мародер із ними 5 років ручкався і договорняки мутило
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15.05.2020 12:22 Ответить
Зеленый криворожский наркоман просрал все достижения Порошенко и пытается слепить из нищих зебилов процветающих " делателей разом" в том числе и на переговорах с несчастными "повстанцами". Настолько честный зебрехун даже не может вспомнить за чей счет летал к патрушеву за инструкциями.
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15.05.2020 12:26 Ответить
Москва заявила, що Київ "видавлює" терористів "Л/ДНР" із Контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 5831

Выдавливать надо правильно. К примеру так
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15.05.2020 12:44 Ответить
Москва заявила, що Київ "видавлює" терористів "Л/ДНР" із Контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 6867

Или так
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15.05.2020 12:46 Ответить
Москва заявила, что Киев "выдавливает" террористов "Л/ДНР" из Контактной группы по Донбассу
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15.05.2020 12:53 Ответить
Таки да выдавливает "Також українська сторона відзначила конструктивний характер роботи економічної групи, в якій Україна та Росія були представлені на рівні заступників міністрів економіки. "
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15.05.2020 12:59 Ответить
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/vidbulosya-pershe-zasidannya-tkg-za-uchasti-onovlenoyi-ukray-61157 сайт
президента
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15.05.2020 13:00 Ответить
Все правільно ..треба зачекати трохи...Хай природа чуточку прорідить шеренги кацапських дурнів особливо верхівки ...Зачекайте зараз карантин..не фіг з короновірусной кацапньо спілкуватись... Через місячишко ..дивись ні Хла ні Гризла Писька ні Уточки ні ще когось вже не буде...
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15.05.2020 13:27 Ответить
Москва заявила, що Київ "видавлює" терористів "Л/ДНР" із Контактної групи з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 7132

Рашизм, во всей ********** красе
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15.05.2020 13:57 Ответить
А ОНИ ОТКУДА ЗНАЮТ !?)
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15.05.2020 14:02 Ответить
Політика президента Володимира Зеленського і його команди, спрямована на примирення з Росією, сприяє розвалу міжнародної проукраїнської коаліції.
Про це в ефірі "Прямого" сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.
"Рік тому Порошенко і компанія сказали: в Мінських домовленостях дивіться на пункт 1. Є припинення вогню - йдемо далі. Спочатку безпека. Немає припинення вогню - санкції, міжнародні суди й миротворці, які примусять. І Росія на той час уже торгувалася. Путін вам сказав: "Ні, перший пункт - то так, ви далі дивіться. Ви всі інші пункти піднімайте". І що ви зробили? Ви почали піднімати "формулу Штайнмаєра", ви почали говорити про вибори і таке інше.
Вибачте, а як почалася ця війна? Не з Майдану. Не тому, що там "бандер" не хотіли. А зайшли російські спецпризначенці в Слов'янськ, Краматорськ, інші міста. Ввійшли російські військові. Це факти. І вони підтверджені, в тому числі, на міжнародному рівні. І не вдасться деяким представникам команди (Зеленського - ред.) розказувати, що це внутрішній конфлікт, або якийсь там багатогранний конфлікт", - наголосив політик.
Павленко додав, що чинна влада не має чіткої позиції щодо російської агресії, і тим самим сприяє розвалу міжнародної проукраїнської коаліції.
"В міжнародній політиці ти відстоюєш свої інтереси. Коли тобі в очі дивиться друга армія континенту, ти маєш маневрувати. Але в момент, коли ти опанував процесом і за тобою є союзники, які разом з тобою готові накладати санкції, то не створюй у них спокусу тебе залишити і домовлятися з твоїм ворогом. Адже ворог каже чітко і послідовно, а ти забуваєш те, що розказував п'ять років, і починаєш говорити: ну, може, ми десь підемо назустріч, може, ми якийсь пункт погодимо. Тоді у твоїх партнерів питання: а чому ми маємо біля тебе бути, якщо ти сам не знаєш, чого хочеш, якщо ти береш на себе комплекс вини й щось валиш на попередників?", - зауважив депутат.
https://prm.ua/slugi-narodu-nibi-zabuli-shho-viynu-na-donbasi-pochala-rosiya-pavlenko/
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15.05.2020 14:43 Ответить
Вже плісняву потрібно зачищати по Державі, і бажано дезинфекторами
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15.05.2020 14:53 Ответить
Агов, що це в лісі під мошквою здохло?
Касаби згадали про міжнароднне законодавство і кричать "ви все плохие"!
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15.05.2020 14:52 Ответить
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