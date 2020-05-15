Москва заявила, что Киев "выдавливает" террористов "Л/ДНР" из Контактной группы по Донбассу
Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители Киева отказываются вести переговоры с наемниками РФ из так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом Грызлов заявил по итогам заседания, состоявшегося онлайн 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер", - сказал Грызлов.
По словам Грызлова, особенно обострилась обстановка позавчера на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".
"Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и Контактной группы", - отметил полпред РФ.
Грызлов также подчеркнул, что в противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти в Украине, "обманывают надежды большинства украинских граждан" и встают на "опасный путь своих предшественников".
"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для Минского процесса", - считает Грызлов.
"Необходимо твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", - подчеркнул Грызлов.
Также Грызлов сообщил, что российская делегация предложила внести в Протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, от чего украинская делегация отказалась.
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Надеюсь из них скоро и президента Украины выберут,они ведь украинцы
За консультативный совет, по которому орки получают субъектность?
Указом Президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по продлению и внесению изменения в санкции, ограничения сняты с бывшего депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Об этом свидетельствуют изменения в приложения к предыдущим указам о санкциях в указе №184 от 14 мая, передают Українськi Новини.
В марте 2019 года против Муссолини на три года были введены санкции (блокировка активов, предотвращение выведению капитала, запрет на въезд в Украину), поскольку она была "наблюдателем" за так называемыми выборами в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".
Причины ее исключения из санкционного списка не указаны.
Потрібно правду власному народу казати, а не відосіки тупі знімати. Правда проста, або ми капітулюємо на умовах Москви і отримує "мир", або ми воюємо до перемоги, але тоді миру нам не бачити десяток років, а може і усі сто. Той, хто пропонує про щось говорити і домовлятись - брехлива скотина, бо чудово це розуміє і бреше власному народу!
Якщо ти бажаєш домовитись (для мене правда загадка нафіга?), то говори із тим, від кого залежить вирішення проблеми. Що залежить від від представників "Донбасу" які із 2014 у Києві? Кого вони представляють? Нам потрібен представник *****, ФСБ, ГРУ РФ, саме ті хто розв'язав війну і контролює усе на окупованій території. Якщо ви звісно сподіваєтесь про щось домовитись. Сподіваєтесь, бо навіть із ними ви ні про що не домовитесь, чому, я написав вище. А от для зняття красивого відосика... ну тут можливо і знадобились би колишні Донбасяо... Це дійсно красиво, коли заходить Зеленський, до "представників Донбасу", зал убрано у національні стяги, усі встають і йому аплодують, потім разом співають гімн, разом домовляються, підписують документ... ось хто тільки з цим документов в руках піде до кацапів, під кулями їх снайперів?
Мародер із ними 5 років ручкався і договорняки мутило
Выдавливать надо правильно. К примеру так
Или так
президента
Рашизм, во всей ********** красе
Про це в ефірі "Прямого" сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.
"Рік тому Порошенко і компанія сказали: в Мінських домовленостях дивіться на пункт 1. Є припинення вогню - йдемо далі. Спочатку безпека. Немає припинення вогню - санкції, міжнародні суди й миротворці, які примусять. І Росія на той час уже торгувалася. Путін вам сказав: "Ні, перший пункт - то так, ви далі дивіться. Ви всі інші пункти піднімайте". І що ви зробили? Ви почали піднімати "формулу Штайнмаєра", ви почали говорити про вибори і таке інше.
Вибачте, а як почалася ця війна? Не з Майдану. Не тому, що там "бандер" не хотіли. А зайшли російські спецпризначенці в Слов'янськ, Краматорськ, інші міста. Ввійшли російські військові. Це факти. І вони підтверджені, в тому числі, на міжнародному рівні. І не вдасться деяким представникам команди (Зеленського - ред.) розказувати, що це внутрішній конфлікт, або якийсь там багатогранний конфлікт", - наголосив політик.
Павленко додав, що чинна влада не має чіткої позиції щодо російської агресії, і тим самим сприяє розвалу міжнародної проукраїнської коаліції.
"В міжнародній політиці ти відстоюєш свої інтереси. Коли тобі в очі дивиться друга армія континенту, ти маєш маневрувати. Але в момент, коли ти опанував процесом і за тобою є союзники, які разом з тобою готові накладати санкції, то не створюй у них спокусу тебе залишити і домовлятися з твоїм ворогом. Адже ворог каже чітко і послідовно, а ти забуваєш те, що розказував п'ять років, і починаєш говорити: ну, може, ми десь підемо назустріч, може, ми якийсь пункт погодимо. Тоді у твоїх партнерів питання: а чому ми маємо біля тебе бути, якщо ти сам не знаєш, чого хочеш, якщо ти береш на себе комплекс вини й щось валиш на попередників?", - зауважив депутат.
https://prm.ua/slugi-narodu-nibi-zabuli-shho-viynu-na-donbasi-pochala-rosiya-pavlenko/
Касаби згадали про міжнароднне законодавство і кричать "ви все плохие"!