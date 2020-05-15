Москва заявила, что Киев "выдавливает" террористов "Л/ДНР" из Контактной группы по Донбассу

Представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители Киева отказываются вести переговоры с наемниками РФ из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Грызлов заявил по итогам заседания, состоявшегося онлайн 14 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодняшняя видеоконференция Контактной группы оказалась на грани срыва из-за позиции киевской стороны. В нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер", - сказал Грызлов.

По словам Грызлова, особенно обострилась обстановка позавчера на заседаниях подгрупп из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

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"Добавлю, что на протяжении последнего времени представители Киева активно пытаются "выдавливать" представителей "ДНР" и "ЛНР" из рабочих групп и Контактной группы", - отметил полпред РФ.

Грызлов также подчеркнул, что в противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти в Украине, "обманывают надежды большинства украинских граждан" и встают на "опасный путь своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для Минского процесса", - считает Грызлов.

"Необходимо твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", - подчеркнул Грызлов.

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Также Грызлов сообщил, что российская делегация предложила внести в Протокол Контактной группы обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе, от чего украинская делегация отказалась.