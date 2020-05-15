В 2020 году планируем отремонтировать около 77 км дорог местного значения в каждой области, - Мининфраструктуры
За последние 2 года благодаря созданию Государственного дорожного фонда, 35% которого идут на восстановление сети дорог местного значения, удалось восстановить больше автомобильных дорог местного значения, чем было восстановлено в течение 8-ми лет до этого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.
Заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталья Форсюк отметила, что в 2010-2017 гг. ежегодно ремонтировалось 0,5-17 км местных дорог в каждой области. Начиная с 2018 года этот показатель составлял 40-45 км, а в 2020-м его планируется увеличить почти вдвое - до 77 км.
По словам Форсюк, несмотря на ритмичный рост выполнения работ, объем финансирования территориальных дорожных фондов до настоящего времени недостаточен для восстановления всей протяженности сети местных дорог и реализации масштабных проектов развития инфраструктуры в регионах.
"Частично решить этот вопрос можно за счет дополнительных финансовых ресурсов, в том числе низкопроцентных кредитов международных финансовых организаций", - отметила замминистра.
Форсюк напомнила, что действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако жестко ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов - исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.
"Непрогнозированность наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны погашать внешний долг, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс", - подчеркнула замминистра.
Для решения этого вопроса разработаны изменения в Бюджетный кодекс и закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины".
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Раніше до Охтирки з Харкова 2,5-3 години їхав, зараз за 1-1,5!
Куда вам до правительства Порошенко-Гройсмана, которые за пять лет отремонтировали всего лишь 7000 (семь тысяч) километров дорог.
Я тебя больше не задерживаю. Катись на ***.
Если и в самом деле ремонтировать 77 тысяч в год, то к концу 2021 в Украине ВСЕ дороги будут новые. Главное - верить !
Різниця яка?!
А на рахунок таких малих цифр за попередні роки, то тільки там звідки я родом легко відремонтували таку відстані місцевих доріг, а ремонти ж йшли ще в сусідніх містах. Тому там сума без ніяких проблем виходить в раз так 10 більша. І це тільки місцевих доріг.
Кто и почему саботирует выдачу разрешений на буро-взрывные работы ?
У нас почти все местные дороги после прошлогоднего "какчественного ямочного ремонта" уже в (выё..) выбоинах.
Helgi Sharp
Историческое (уже) фото.
Малороссийский художник-передвижник Володя Зе предствил спойлер своей новой концептуальной работы: "Украина в 2015-2018 годах и после".
Планируется к премьерному показу во время ******** на украинско-российской границе с последующим перемещением в художественную галерею г. Сызрань.
Холст, масло, бестолковость, украинофобия.
Off!