В 2020 году планируем отремонтировать около 77 км дорог местного значения в каждой области, - Мининфраструктуры

За последние 2 года благодаря созданию Государственного дорожного фонда, 35% которого идут на восстановление сети дорог местного значения, удалось восстановить больше автомобильных дорог местного значения, чем было восстановлено в течение 8-ми лет до этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталья Форсюк отметила, что в 2010-2017 гг. ежегодно ремонтировалось 0,5-17 км местных дорог в каждой области. Начиная с 2018 года этот показатель составлял 40-45 км, а в 2020-м его планируется увеличить почти вдвое - до 77 км.

По словам Форсюк, несмотря на ритмичный рост выполнения работ, объем финансирования территориальных дорожных фондов до настоящего времени недостаточен для восстановления всей протяженности сети местных дорог и реализации масштабных проектов развития инфраструктуры в регионах.

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"Частично решить этот вопрос можно за счет дополнительных финансовых ресурсов, в том числе низкопроцентных кредитов международных финансовых организаций", - отметила замминистра.

Форсюк напомнила, что действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако жестко ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов - исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.

"Непрогнозированность наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны погашать внешний долг, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс", - подчеркнула замминистра.

Для решения этого вопроса разработаны изменения в Бюджетный кодекс и закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины".

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