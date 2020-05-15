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В 2020 году планируем отремонтировать около 77 км дорог местного значения в каждой области, - Мининфраструктуры

В 2020 году планируем отремонтировать около 77 км дорог местного значения в каждой области, - Мининфраструктуры

За последние 2 года благодаря созданию Государственного дорожного фонда, 35% которого идут на восстановление сети дорог местного значения, удалось восстановить больше автомобильных дорог местного значения, чем было восстановлено в течение 8-ми лет до этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталья Форсюк отметила, что в 2010-2017 гг. ежегодно ремонтировалось 0,5-17 км местных дорог в каждой области. Начиная с 2018 года этот показатель составлял 40-45 км, а в 2020-м его планируется увеличить почти вдвое - до 77 км.

По словам Форсюк, несмотря на ритмичный рост выполнения работ, объем финансирования территориальных дорожных фондов до настоящего времени недостаточен для восстановления всей протяженности сети местных дорог и реализации масштабных проектов развития инфраструктуры в регионах.

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"Частично решить этот вопрос можно за счет дополнительных финансовых ресурсов, в том числе низкопроцентных кредитов международных финансовых организаций", - отметила замминистра.

Форсюк напомнила, что действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако жестко ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов - исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.

"Непрогнозированность наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны погашать внешний долг, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс", - подчеркнула замминистра.

Для решения этого вопроса разработаны изменения в Бюджетный кодекс и закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины".

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Автор: 

дороги (2512) ремонт (1184) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+15
77км це, бляха, досягнення!
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15.05.2020 11:27 Ответить
+8
они имели ввиду возле своих дач и домов
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15.05.2020 11:30 Ответить
+8
Молодцы.
Куда вам до правительства Порошенко-Гройсмана, которые за пять лет отремонтировали всего лишь 7000 (семь тысяч) километров дорог.
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15.05.2020 11:30 Ответить
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77км це, бляха, досягнення!
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15.05.2020 11:27 Ответить
Ну если сравнить с прежними 500 метрами , то в масштабах страны - это капец какая перемога!
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15.05.2020 11:30 Ответить
Зєбілам вірити - себе не поважати!
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15.05.2020 11:35 Ответить
Если учесть что в 2010-17 ремонтировалось по 0,5-17 км то прогресс очевиден.
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15.05.2020 11:30 Ответить
Новое шоссе Львов-Луцк - не в счёт ?
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15.05.2020 11:31 Ответить
Полтава-Харків.
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15.05.2020 11:32 Ответить
Харків- Охтирка і далі на Суми!
Раніше до Охтирки з Харкова 2,5-3 години їхав, зараз за 1-1,5!
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15.05.2020 11:46 Ответить
они имели ввиду возле своих дач и домов
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15.05.2020 11:30 Ответить
👏👏👏👏👏Браво! Саме ці дороги належать до місцевих. А щодо попередніх років, то будівництво доріг з 2014 по 2019 рік велося інтенсивніше, ніж зараз. Правда, це не стосується доріг місцевого значення. Бо їх ремонт покладався на місцеві б'юджети, які місцева влада втрачала на інші потреби.
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15.05.2020 11:37 Ответить
Це звіздець, цілих 77 км !!)))
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15.05.2020 11:31 Ответить
Полкилометра местных дорог в каждой области это...это сильно, иначе и не скажу
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15.05.2020 11:29 Ответить
У некоторых олигархов 77 км это только дорожки по участку.
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15.05.2020 11:30 Ответить
Молодцы.
Куда вам до правительства Порошенко-Гройсмана, которые за пять лет отремонтировали всего лишь 7000 (семь тысяч) километров дорог.
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15.05.2020 11:30 Ответить
Не надо путать трассы и местные дороги.
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15.05.2020 11:34 Ответить
Я ничего не путаю. Цифра 7000 - официальная. Омелян приводил карту.
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15.05.2020 11:36 Ответить
Тим більше що траси всі бачать, а ці так звані "досягнення" ні хто!
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15.05.2020 11:38 Ответить
Вопрос? и ты по ним до сих пор ездишь? Не в обиду, ты немножко думаешь о чем пишешь? И, ты случайно не ИНОПЛАНЕТяНИН ?
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15.05.2020 12:01 Ответить
Личный наезд означает поражение в дискуссии.
Я тебя больше не задерживаю. Катись на ***.
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15.05.2020 12:04 Ответить
77 км доріг на всю Україну? Він взагалі то зрозумів що він сказав? Може 77 тис км.
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15.05.2020 11:31 Ответить
В Украине более 100 тысяч километров дорог.
Если и в самом деле ремонтировать 77 тысяч в год, то к концу 2021 в Украине ВСЕ дороги будут новые. Главное - верить !
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15.05.2020 11:33 Ответить
Это для каждой области.
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15.05.2020 11:33 Ответить
Ага, в Київській до Конча Заспи і поделили на 25!
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15.05.2020 11:34 Ответить
То не він, то вона.
Різниця яка?!
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15.05.2020 11:33 Ответить
Після таких слів то ВОНО.
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15.05.2020 11:44 Ответить
У них завжди були проблеми із математикою. Доказом цього служить 4000$ в учителів. Або 5800 міст без інтернету коли у нас їх всього 800.
А на рахунок таких малих цифр за попередні роки, то тільки там звідки я родом легко відремонтували таку відстані місцевих доріг, а ремонти ж йшли ще в сусідніх містах. Тому там сума без ніяких проблем виходить в раз так 10 більша. І це тільки місцевих доріг.
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15.05.2020 11:37 Ответить
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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15.05.2020 11:32 Ответить
Видно эти 77 км километры на съезды перед своими элитными дачами .
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15.05.2020 11:33 Ответить
Какое убожество !
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15.05.2020 11:33 Ответить
Наташа, почему остановлено строительство метро в Днепре ?
Кто и почему саботирует выдачу разрешений на буро-взрывные работы ?
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15.05.2020 11:34 Ответить
Они в этом "уряде" все реально ё*нутые.
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15.05.2020 11:35 Ответить
Зачем тогда содержать Мининфраструктуры, если такие микроскопические объемы работ? Совсем опупели? Даже не стыдно такое в эфир выдавать - может быть, решили насмешить публику этой темой?
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15.05.2020 11:46 Ответить
Это фсьо НАНО технологии
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15.05.2020 11:55 Ответить
Какой позор.
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15.05.2020 11:56 Ответить
Таким объемом работ в совковые времена мог бы похвастаться райцентр, а не целая страна. Уж лучше бы молчали, пиарщики хреновы.
У нас почти все местные дороги после прошлогоднего "какчественного ямочного ремонта" уже в (выё..) выбоинах.
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15.05.2020 12:00 Ответить
Мда...
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15.05.2020 12:20 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVL-kQywWl902j5gGLzkMDe5XpKkjAlSU7iynlPsUETwBbgHrpJTuGb6KVHy4fMWnh7lyVio4swWuHj6dXLKf2imomvb8Mp9wkmn_Docwr0ft8_8nDMxtFW4kdStsnNA1c&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp
Историческое (уже) фото.
Малороссийский художник-передвижник Володя Зе предствил спойлер своей новой концептуальной работы: "Украина в 2015-2018 годах и после".
Планируется к премьерному показу во время ******** на украинско-российской границе с последующим перемещением в художественную галерею г. Сызрань.
Холст, масло, бестолковость, украинофобия.
Off!

У 2020 році плануємо відремонтувати близько 77 км доріг місцевого значення в кожній області, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2280
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15.05.2020 12:39 Ответить
77 км..да на 24 области...итого имеем 3.2 км в каждой области....это однозначно зебильная пэрэмога достойная того что бы о ней трубить во всех сми...
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15.05.2020 13:51 Ответить
ДВА ТОПОРА 77. КАЗИНО ???
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17.05.2020 10:00 Ответить
 
 