Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский
Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский является противником идеи о поддержке бизнеса во время карантина.
Об этом Ольшанский рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о финансовой поддержке государства для бизнеса и граждан.
"Я являюсь противником идеи о поддержке бизнеса. Я считаю, что это нехорошо. Потому что это, во-первых, нарушает честную конкуренцию на рынке. Во-вторых, создает очень высокие коррупционные риски. Я всегда был противником всяких льгот, свободных экономических зон. Я всегда говорил, что нельзя построить коммунизм в отдельно взятой отрасли. Что не может быть в IT хорошо, а в сельском хозяйстве плохо. Так не бывает", - отметил заместитель Саакашвили.
Ольшанский считает, что "если мы хотим помочь бизнесу, то должны помочь ему, упростив ему жизнь или снизив налоговые ставки".
"Что и делают в других странах. А если мы хотим сначала собрать налоги, а потом эти налоги перераспределить в виде помощи кому-то, очевидно, что это чисто коррупционная конструкция, коррупционный конвейер. Тогда придется сначала всех обобрать до нитки, а потом кому-то выборочно раздавать", - добавил он.
Полную версию интервью читайте здесь.
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Ты мог бы так открыто и не палиться.
Краще знизити податки для всіх, ніж годувати особливо "обдарованих" (наближених до державних фінансових потоків).
Де ви побачили "извести средний и мелкий бизнес под корень."?
щоб комусь щось дати треба в кого щось забрати.
Тобто забрати в тих що ще якось працюють(тим самим їх добити) і дати тим, хто не факт що знову зможе запрацювати прибутково.
В результаті гарантовано закриються всі.
Україна живе в борг, тому подібні виплати кинуть країну в гіперінфляцію.
Тем не менее, государство решило поддержать малый и средний бизнес, понимая к каким чудовищным последствиям для страны может привести коллапс этого сектора экономики.
Он - красивая упаковка, скрывающая ядовитый продукт
конь в яблоках и гусь в яблоках - это две принципиально разные судьбы!
Во-первых для того чтобы получить господдержку надо заплатить откат чиновнику, который её распределяет. Или Вы думаете, что кто-то даст вам денег просто так?
Во-вторых т.н. господдержка бизнеса это выделение 800 миллионов олигарху Косюку или другим поддонкам. Абсурд - государство обдирает НИЩИХ на каждой покупке в магазине (уплата НДС), зато ПОМОГАЕТ мультимиллиардерам. Это называется налоговый ад.
В магазині тіки морска капуста, мінеральна вода, і бєрьозовий сок.
Не те шо січяс - кругом одін бардак.
разлічни только магазіни
погоджусь
Но государство должно дать, ведь иначе будет самоубийство, а ты оплатишь эти 10 миллионов со своих налогов. Лады?
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
15 Мая 10:43 76
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На тендерах Укрзалізниці на сотні мільйонів гривень перемагає невідома офшорка
Цікаві історії від команди Зеленського, котра як відомо давно та надійно "перемогла" корупцію в Україні. Ми пам'ятаємо, що Зеленський поставив боротися з корупцією в Укрзалізниці відомого "борцуна" з квартирою від російського забудовника у центрі Києва - Сергія Лещенко. Якому кожен місяць капає у кишеню сотні тисяч гривень заробітної плати з державного бюджету. Ось вам приклад, як він та йому подібні "зелені" виконують свої обов'язки.
https://www.facebook.com/denis.pyatigorets?__tn__=%2CdlC-y.g-R&eid=ARCHOrZjSkRwmMdYfWFkOB816NxWkUqYb6yRBYZNiocJcAd-m_tg-48rXnXr9-vUdx2eNoxqXniM_MbO&hc_ref=ARR_nyZdaZuLKSBZJ4dXHr5IuWKnOihiwo8OOiF6xf2EZsxkkXExhW3FS4g6R7_ntoA&ref=nf_target Денис Пятигорец Поки ми спали, нас знову наї..ли
Вчора ввечері закінчився конкурс на відбір компанії, яка буде харчувати пасажирів в потягах Інтерсіті. Перемогу в конкурсі несподівано отримала компанії «Рога і копита», хоча ні, вона називається «Грінед». Весела компанія з корінням в британських офшорах, в якої ані персоналу, ані торгового обладнання, ані грошей - немає. А переможець має найняти більше 200 стюартів, закупити торгівельне обладнання для потягів та центральної бази в Дарниці на більш ніж 150 млн грн., і щороку платити Укрзалізниці 48 млн. грн. рентних платежів. Як думаєте, зможе компанія нонейм дістати такі гроші, коли банки не кредитують? А якщо не дістане, то чи кине вона на бабло державну компанію «Укрзалізниця»?
А тепер два «веселі» факти.
Перший!
Знаєте кого перемогла в конкурсі копанія «Рога і копита»?
- Австрійську компанію «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізної дороги;
- Компанію «Сокар-Петроліум», напевне найбагатшу в цьому списку, бо її власник «Нафтогаз Азербайджану»;
- Компанію WOG, яка є діючим оператором послуги харчування в потягах Інтерсіті.
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
А я нагадаю, що кілька тижнів тому Укрзалізниця віддала перемогу в тендері на постачання моторного масла російській компанії, яка давала ціну на 50 млн грн дорожче, аніж українська компанія, яку без пояснень бортанули з тендеру.
А боротися з корупцією на Укрзалізниці відправили Сірожу Лєщєнка, зарплата якого в лютому 2020 року склала 332 тис грн державних коштів.
Кушай-тє…
Любая господдержка бизнеса - это коррупция. Любой кто это поддерживает, является или соучастником этих коррупционных схем, или просто малоинформированным лохом.
Снижение налогов - это и есть та самая поддержка, которая необходима всем предприяиям Украины, а не выборочная какая то по непонятному принципу.
Одновременно, это будет способствовать выведению бизнеса из тени, когда будет неинтересно играть с государством в ромашки. Хотя, определенный процент идиотов всегда будет, даже, если налоги сделать 1%.
Боже, какой идиот!