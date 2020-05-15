Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский является противником идеи о поддержке бизнеса во время карантина.

Об этом Ольшанский рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о финансовой поддержке государства для бизнеса и граждан.

"Я являюсь противником идеи о поддержке бизнеса. Я считаю, что это нехорошо. Потому что это, во-первых, нарушает честную конкуренцию на рынке. Во-вторых, создает очень высокие коррупционные риски. Я всегда был противником всяких льгот, свободных экономических зон. Я всегда говорил, что нельзя построить коммунизм в отдельно взятой отрасли. Что не может быть в IT хорошо, а в сельском хозяйстве плохо. Так не бывает", - отметил заместитель Саакашвили.

Ольшанский считает, что "если мы хотим помочь бизнесу, то должны помочь ему, упростив ему жизнь или снизив налоговые ставки".

"Что и делают в других странах. А если мы хотим сначала собрать налоги, а потом эти налоги перераспределить в виде помощи кому-то, очевидно, что это чисто коррупционная конструкция, коррупционный конвейер. Тогда придется сначала всех обобрать до нитки, а потом кому-то выборочно раздавать", - добавил он.

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