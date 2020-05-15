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Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский является противником идеи о поддержке бизнеса во время карантина.

Об этом Ольшанский рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о финансовой поддержке государства для бизнеса и граждан.

"Я являюсь противником идеи о поддержке бизнеса. Я считаю, что это нехорошо. Потому что это, во-первых, нарушает честную конкуренцию на рынке. Во-вторых, создает очень высокие коррупционные риски. Я всегда был противником всяких льгот, свободных экономических зон. Я всегда говорил, что нельзя построить коммунизм в отдельно взятой отрасли. Что не может быть в IT хорошо, а в сельском хозяйстве плохо. Так не бывает", - отметил заместитель Саакашвили.

Ольшанский считает, что "если мы хотим помочь бизнесу, то должны помочь ему, упростив ему жизнь или снизив налоговые ставки".

"Что и делают в других странах. А если мы хотим сначала собрать налоги, а потом эти налоги перераспределить в виде помощи кому-то, очевидно, что это чисто коррупционная конструкция, коррупционный конвейер. Тогда придется сначала всех обобрать до нитки, а потом кому-то выборочно раздавать", - добавил он.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Автор: 

бизнес (1626) Саакашвили Михеил (3307) Ольшанский (8)


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Топ комментарии
+23
Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 7702
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15.05.2020 11:41 Ответить
+15
Да мы в курсе что Хозяева Михо поставили задачу: извести средний и мелкий бизнес под корень.
Ты мог бы так открыто и не палиться.
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15.05.2020 11:39 Ответить
+14
Ахметова? 😂😂😂😂 Это же того Ахметова у которого при Зе свой премьер?))))
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15.05.2020 11:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это про нянь ?
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15.05.2020 11:38 Ответить
Це про Косюка, Бахматюка, Ахметова та решту дотаційних друзів сивочолого гетьмана.
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15.05.2020 11:40 Ответить
Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 7702
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15.05.2020 11:41 Ответить
Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 4753
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15.05.2020 12:46 Ответить
Ольшанский - единственный здравый голос в зеленой мути рептилоидов.
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15.05.2020 12:51 Ответить
Ахметова? 😂😂😂😂 Это же того Ахметова у которого при Зе свой премьер?))))
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15.05.2020 11:45 Ответить
Какая разница - что врать про Порошенко, зелекторат, для сохранения лица, во что угодно поверит....
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15.05.2020 12:06 Ответить
"Компания Зеленского получила от Минкульта РФ 35 млн рублей. Российская компания "Грин филмс", совладельцем которой является https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html комик Владимир Зеленский , получила 35 млн рублей (более 0,5 млн долларов США) от Министерства культуры РФ на производство фильма "Вниз".

Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 2564
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15.05.2020 12:33 Ответить
Як тільки ти на український форум пролізла, кацяпська гнида?
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15.05.2020 12:48 Ответить
МЕССИЯ!!! МЕССИЯ!!!
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15.05.2020 11:52 Ответить
Св.Міхо вже обзавівся замом?
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15.05.2020 11:39 Ответить
Да мы в курсе что Хозяева Михо поставили задачу: извести средний и мелкий бизнес под корень.
Ты мог бы так открыто и не палиться.
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15.05.2020 11:39 Ответить
Цікаво як ви прийшли до такого висновку, коли людина пропонує абсолютно протилежне?
Краще знизити податки для всіх, ніж годувати особливо "обдарованих" (наближених до державних фінансових потоків).
Де ви побачили "извести средний и мелкий бизнес под корень."?
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15.05.2020 11:49 Ответить
Дело в том что спецоперация "макароно-вирус" уже закрыла как минимум половину малых бизнесов, если не две трети. Без помощи государства, они больше не откроются. Они убиты.
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15.05.2020 11:51 Ответить
З одної сторони так. Але
щоб комусь щось дати треба в кого щось забрати.

Тобто забрати в тих що ще якось працюють(тим самим їх добити) і дати тим, хто не факт що знову зможе запрацювати прибутково.

В результаті гарантовано закриються всі.
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15.05.2020 11:55 Ответить
Ничего подобного. У нас в Австралии, как только началась эта лабуда с макароно-вирусом, правительство немедленно огласило программу поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы они не погибли в период карантина. Это очень существенная поддержка.
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15.05.2020 11:58 Ответить
Австралія відносно дуже багата країна, яка може собі це дозволити.
Україна живе в борг, тому подібні виплати кинуть країну в гіперінфляцію.
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15.05.2020 12:01 Ответить
Мы тоже живём в долг; у нас он составляет около триллиона австралийских долларов.
Тем не менее, государство решило поддержать малый и средний бизнес, понимая к каким чудовищным последствиям для страны может привести коллапс этого сектора экономики.
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15.05.2020 12:03 Ответить
Щось мені підказує, що в умовах України виділена домога дуже швидко перетече в кишені олігархів, і особливо обдарованих бізнесменів(пявки на державних фінансових потоках), а розраховуватись за це будуть гіперінфляцією і держборгами всі решта.
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15.05.2020 13:02 Ответить
да не обращайте внимание на этого питуха, достаточно посмотреть на его активность на протяжении дня, что при разнице часовых поясов (а он уже утверждает что с австралии, хотя раньше рассказывал абсолютно другое) вскрывает в этом черте обычного помоечного бота который в 3 смены работает.
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15.05.2020 13:55 Ответить
Этот длинногривый чувак говорит правильные вещи, не обладая абсолютно никакими полномочиями на фоне других чуваков, обладающих всеми полномочиями и молча делающих совсем противоположное.

Он - красивая упаковка, скрывающая ядовитый продукт
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15.05.2020 11:54 Ответить
Пока что мы сами за 30 лет создали среду токсичную для среднего и мелкого бизнеса
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15.05.2020 11:53 Ответить
***
конь в яблоках и гусь в яблоках - это две принципиально разные судьбы!
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15.05.2020 11:40 Ответить
Вау! І скільки в Міхи заступників?
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15.05.2020 11:41 Ответить
Он прав!
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15.05.2020 11:42 Ответить
Он лев !
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15.05.2020 11:45 Ответить
львы, это социалистические боты пэдроси.
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15.05.2020 13:56 Ответить
Так это и делалось не ради мелкого бизнеса, а для отмывания денег.
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15.05.2020 11:46 Ответить
Этот человек все правильно говорит. В Украине ЛЮБАЯ государственная поддержка бизнеса - это коррупция.

Во-первых для того чтобы получить господдержку надо заплатить откат чиновнику, который её распределяет. Или Вы думаете, что кто-то даст вам денег просто так?

Во-вторых т.н. господдержка бизнеса это выделение 800 миллионов олигарху Косюку или другим поддонкам. Абсурд - государство обдирает НИЩИХ на каждой покупке в магазине (уплата НДС), зато ПОМОГАЕТ мультимиллиардерам. Это называется налоговый ад.
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15.05.2020 11:46 Ответить
Полунищие 20-25 миллионов населения заслужили такую жизнь. Этот абсурд длится уже 30 лет.
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15.05.2020 11:48 Ответить
А что біла до тридцять лєт тому?
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15.05.2020 11:50 Ответить
Ти про совок?
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15.05.2020 11:51 Ответить
Тогда вопщє полний порядок бил.
В магазині тіки морска капуста, мінеральна вода, і бєрьозовий сок.
Не те шо січяс - кругом одін бардак.
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15.05.2020 11:58 Ответить
Та да! І всі були рівно бідні!
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15.05.2020 12:00 Ответить
народ і партія єдіни
разлічни только магазіни
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15.05.2020 12:12 Ответить
Повна маячня. В усіх країнах в тому числі в США та ЄС держава підтримує бізнес, щоб країна вийшла з кризи.
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15.05.2020 22:16 Ответить
Все новые и новые реХормы от михи -извести от голода грузин и украинский бизнес
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15.05.2020 11:46 Ответить
Хто ця людина?
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15.05.2020 11:49 Ответить
Все реформы упираются в законы, а законы от зеленого монобольшенства мы уже видим.
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15.05.2020 11:50 Ответить
Как только услышу новость про Одесского "реформатора", так сразу песня вспоминается: "А я хочу, а я хочу опять, по крышам бегать....". Походу теперь как минимум двое будут отрываться.
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15.05.2020 11:52 Ответить
по крышам бегают воробьи
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15.05.2020 12:02 Ответить
Косой или босой, как говорит зеленый гидрант" да какая разница", все равно два ватных ушлепка. Я тебя со спама вытащил, чтобы твоя дурь всем форумчанам видна была. Дыбил, ты в школу ходил. Если ходил, то только чтобы букваря скурить. Птица воробей от природы не может бегать, она всю свою жизнь прыгает. И еще - это очень дорогая птица, особенно для Китая, которые сначала посчитали, их вредителями, а потом, когда они исчезли закупали за большие деньги. Это я тебе неучу небольшой курс знаний провел.
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15.05.2020 14:42 Ответить
підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики

погоджусь
Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 5178
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15.05.2020 12:06 Ответить
Та кому нужно это снижение налогов, уже Яценюк снижал до 22 процентов ЕСВ, а потом минималку с которой берут ЕСВ в 6 раз накрутили и что на выходе, только нагрузка. Нет никому веры, все обычные жулики.
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15.05.2020 12:06 Ответить
Нормально.
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15.05.2020 12:09 Ответить
Скажи это одесским фермерам, пострадавшим от засухи и от отчаяния идущих на самоубийство.
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15.05.2020 12:23 Ответить
Завтра зарегистрирую ФОП и попрошу из бюджета 200 тыс. господдержки бизнеса. А если не дадут - пойду на самоубийство. То же самое сделают все члены моей семьи, ближние и дальние родственники.

Но государство должно дать, ведь иначе будет самоубийство, а ты оплатишь эти 10 миллионов со своих налогов. Лады?
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15.05.2020 12:55 Ответить
Пожалей членов семьи, дальних и ближних родственников, ну и самого себя, не самоубивайся, живи. Всеравно государство никаких денег бизнесу не выделит.
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15.05.2020 18:27 Ответить
Я больше скажу. Государственная поддержка бизнеса не содержит НИЧЕГО кроме коррупции.
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15.05.2020 12:24 Ответить
Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 9782
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15.05.2020 12:32 Ответить
https://enigma.club/users/alex_77 Вважаю, що підтримка державою бізнесу створює дуже високі корупційні ризики, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 7455

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

15 Мая 10:43 76

3
На тендерах Укрзалізниці на сотні мільйонів гривень перемагає невідома офшорка

Цікаві історії від команди Зеленського, котра як відомо давно та надійно "перемогла" корупцію в Україні. Ми пам'ятаємо, що Зеленський поставив боротися з корупцією в Укрзалізниці відомого "борцуна" з квартирою від російського забудовника у центрі Києва - Сергія Лещенко. Якому кожен місяць капає у кишеню сотні тисяч гривень заробітної плати з державного бюджету. Ось вам приклад, як він та йому подібні "зелені" виконують свої обов'язки.
https://www.facebook.com/denis.pyatigorets?__tn__=%2CdlC-y.g-R&eid=ARCHOrZjSkRwmMdYfWFkOB816NxWkUqYb6yRBYZNiocJcAd-m_tg-48rXnXr9-vUdx2eNoxqXniM_MbO&hc_ref=ARR_nyZdaZuLKSBZJ4dXHr5IuWKnOihiwo8OOiF6xf2EZsxkkXExhW3FS4g6R7_ntoA&ref=nf_target Денис Пятигорец Поки ми спали, нас знову наї..ли
Вчора ввечері закінчився конкурс на відбір компанії, яка буде харчувати пасажирів в потягах Інтерсіті. Перемогу в конкурсі несподівано отримала компанії «Рога і копита», хоча ні, вона називається «Грінед». Весела компанія з корінням в британських офшорах, в якої ані персоналу, ані торгового обладнання, ані грошей - немає. А переможець має найняти більше 200 стюартів, закупити торгівельне обладнання для потягів та центральної бази в Дарниці на більш ніж 150 млн грн., і щороку платити Укрзалізниці 48 млн. грн. рентних платежів. Як думаєте, зможе компанія нонейм дістати такі гроші, коли банки не кредитують? А якщо не дістане, то чи кине вона на бабло державну компанію «Укрзалізниця»?
А тепер два «веселі» факти.
Перший!
Знаєте кого перемогла в конкурсі копанія «Рога і копита»?
- Австрійську компанію «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізної дороги;
- Компанію «Сокар-Петроліум», напевне найбагатшу в цьому списку, бо її власник «Нафтогаз Азербайджану»;
- Компанію WOG, яка є діючим оператором послуги харчування в потягах Інтерсіті.
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
А я нагадаю, що кілька тижнів тому Укрзалізниця віддала перемогу в тендері на постачання моторного масла російській компанії, яка давала ціну на 50 млн грн дорожче, аніж українська компанія, яку без пояснень бортанули з тендеру.
А боротися з корупцією на Укрзалізниці відправили Сірожу Лєщєнка, зарплата якого в лютому 2020 року склала 332 тис грн державних коштів.
Кушай-тє…
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15.05.2020 12:44 Ответить
Лучшая поддержка, это запретить любые контакты фискалов и вообще государства с микро и малым бизнесом.
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15.05.2020 12:45 Ответить
"Поддержка бизнеса"= прямая коррупция. Нужно перестать мешать ему развиваться, и все.
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15.05.2020 12:52 Ответить
Лучшая поддержка бизнеса - убрать чудовищные налоги и коррупцию, демонополизировать экономику и обеспечить конкурентную среду.

Любая господдержка бизнеса - это коррупция. Любой кто это поддерживает, является или соучастником этих коррупционных схем, или просто малоинформированным лохом.
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15.05.2020 12:58 Ответить
Судя по логике этого идиота ольшанского, все правительства западных стран ничего не понимают в экономике и только создают коррупционные риски,помогая бизнесу в трудные времена
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15.05.2020 13:46 Ответить
это вы дурачёк и ничего не понимаете
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15.05.2020 14:01 Ответить
В принципе, я с ним согласен. Поддержка бывает разная.
Снижение налогов - это и есть та самая поддержка, которая необходима всем предприяиям Украины, а не выборочная какая то по непонятному принципу.
Одновременно, это будет способствовать выведению бизнеса из тени, когда будет неинтересно играть с государством в ромашки. Хотя, определенный процент идиотов всегда будет, даже, если налоги сделать 1%.
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15.05.2020 15:04 Ответить
Відверта маячня. В усіх державах в тому числі США та ЄС держава надає підтримку бізнесу в умовах кризи. Без державної підтримки багато бізнесу розориться, люди втратять роботу. А чесної конкуренції на ринку в природі не існує. Як може конкурувати фермер з Косюком, наприклад? Хто має більший капітал, той і перемагає в конкуренції.
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15.05.2020 22:21 Ответить
Значит, когда в карантин у одних бизнес работает, а у других закрыт---это и есть СПРАВЕДЛИВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ???

Боже, какой идиот!
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15.05.2020 22:53 Ответить
Хоча він і виглядає як зек з американських фільмів, але, як на мене, сказав розумну річ. Сама краща підтримка бізнесменів це коли їм не мішають законно працювати. А далі подивимося за їх діями, казати і робити це різне.
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15.05.2020 23:18 Ответить
 
 