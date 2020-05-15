Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация
Украину ждет дальнейшая депопуляция и деиндустриализация.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен Игорь Тынный, входящий в десятку крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), в частности ГЭС, передает Цензор.НЕТ.
"Провели с коллегами три часа на совещании с Премьер-министром и членами правительства по вопросу урегулирования проблем с "зеленой" энергетикой и рынка электроэнергетики вцелом. Вышел оттуда с четким пониманием, что развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация, консервация старых проблем, социалистическая риторика по прежнему, увы, доминирует. Страну ждет дальнейшая депопуляция и деиндустриализация, медленный отток рабочей силы в силу эмиграции и вымирания", - рассказал он.
Напомним. 14 мая состоялась вторая встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.
Ранее СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. В Кабмине заявили, что в Украине начался самый большой энергокризис за 20 лет. Тем временем, Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность.
Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.
29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.
6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.
7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.
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Есть еще вариант - "Американские лаборатории, разработавшие коронавирус, которые в Украине построил Порошенко".
Вот это раскалывает возмущенный мозг зебила просто на куски.
Плюс к этому предстоящая чипизация во время вакцинации от коронавируса. Билл Гейтс лично сейчас чипы их кремния вытачивает.
Плюс буржуинское облучение вышками 5G.
Не вірю!
Баканов займись цими чортами!
Ах какой секрет. А зачем же тогда убрали от власти правительство Порошенко-Гройсмана, которое обеспечило даже некоторый экономический рост ?
Пан Тынный, вы лично за кого агитировали в период президентской кампании ?
А как же бубачка? - йон жыж обещал рост 40% ВВП, говорил, шо мы на пороге экономического взрыва, нянь каких-то нанимал...
Не мог же бубачка нас обманывать?!
И каждому зебилу по петушку на палочке.
но это не снимает моего опасения, что к осени что-то будут повышать (вот такое нехорошее предчувствие)))
Олігархів немає, кумівство подолано, корупція переможена, ніхто не краде, війна припинена... Про що там ще те недолуге репетувало на стадіоні, аж з підгузків вистрибувало?
Воно виконало лише одну свою обіцянку: "я нікому нічого не винен".
Саме тому для прориву, про який воно казало восени, треба збирати штаб порятунку економіки, енергетики, промисловості і т.д. вже навесні!
Про досягнення в міжнародній політиці, як про померлого: або добре, або нічого. У випадку цієї влади - нічого.
Далі буде... Або як сказав Парубій ЗЕ! у ВР минулого року: "буде весело"
Вон, проедьте по Белицкой, какой то мужичок всю крышу залепил солнечными батареями, которые купил тут же на заводе Квазар за 500 метров от своей хаты и не просит у государства никаких дотаций и компенсаций.
У кого на полоныне еще и ветра позволяют - поставь еще и ветряк.
А когда зеленой энергетикой начинают заниматься шустрые мальчики, ничего, кроме дерибана я не предполагаю.
Та быть такого не может
Хоть поржите, что ли..
Мы не быдло, мы не рабы..
Просто ЗЕ-кономика так стремительно рванула вперед, что мы не заметили.
Не обязательно было с какой-то шмыглей встречаться для того, чтобы это узнать.
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
Но самое смешное, что остановить дальнейшее разрушение экономики при этой власти они уже не смогут даже, если захотят.
Ну разве что Ахметов по-быстрому уничтожит полным составом Кабмин и заведет туда топ-менеджмент ДТЕК, а не зажопного фунциклера Шмыгаля.
І якщо це реально так то нобелівка їм забезпечена....
У нас 2 роки назад накрили таку домашню СЕС вночі працювала)))
И главное, никто не задумывается, что для населения эти тарифы в общей платежке - пшик.
Эта наигранная забота о населении не более чем война между ферросплавами и коксохимом.
И население из этой борьбы точно не выйдет победителем. Или вырастут тарифы на отопление или на электрику.
Так что ставьте панели и топите электрикой