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Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация

Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по

Украину ждет дальнейшая депопуляция и деиндустриализация.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бизнесмен Игорь Тынный, входящий в десятку крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), в частности ГЭС, передает Цензор.НЕТ.

"Провели с коллегами три часа на совещании с Премьер-министром и членами правительства по вопросу урегулирования проблем с "зеленой" энергетикой и рынка электроэнергетики вцелом. Вышел оттуда с четким пониманием, что развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация, консервация старых проблем, социалистическая риторика по прежнему, увы, доминирует. Страну ждет дальнейшая депопуляция и деиндустриализация, медленный отток рабочей силы в силу эмиграции и вымирания", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль про зеленый тариф: "Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию"

Напомним. 14 мая состоялась вторая встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.

Ранее СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. В Кабмине заявили, что в Украине начался самый большой энергокризис за 20 лет. Тем временем, Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

Также читайте: Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Буславец

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по зеленой энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация 01
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по зеленой энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация 02

Автор: 

бизнес (1627) экономика (3890) энергетика (2585) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78) Тынный Игорь (32) Шмыгаль Денис (2748)


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Топ комментарии
+35
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 8572
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15.05.2020 12:08 Ответить
+22
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 2778
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15.05.2020 12:06 Ответить
+21
Депопуляция и деиндустриализация.
Ах какой секрет. А зачем же тогда убрали от власти правительство Порошенко-Гройсмана, которое обеспечило даже некоторый экономический рост ?
Пан Тынный, вы лично за кого агитировали в период президентской кампании ?
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15.05.2020 12:07 Ответить
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Хуже не будет )))
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15.05.2020 12:04 Ответить
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 8572
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15.05.2020 12:08 Ответить
Слабовато.

Есть еще вариант - "Американские лаборатории, разработавшие коронавирус, которые в Украине построил Порошенко".

Вот это раскалывает возмущенный мозг зебила просто на куски.
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15.05.2020 12:45 Ответить
Сегодня утром один чудак,кстати,год назад рвавший рубаху за зеленского,а теперь его клянущий,на полном серьёзе мне доказывал,что коронавирус создали американцы в 15(!) биолабораториях в Украине.Это ему рассказали на ньюсване.
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15.05.2020 13:12 Ответить
Ну так вот же ж да. Уже несколько недель ольгинцы и не особо наделенные интеллектом малоросы разгоняют этот фейк по сети.

Плюс к этому предстоящая чипизация во время вакцинации от коронавируса. Билл Гейтс лично сейчас чипы их кремния вытачивает.
Плюс буржуинское облучение вышками 5G.
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15.05.2020 18:31 Ответить
Ні, вчтора на каналі еврейського помьота старий маразматік Кравчук і ведуща Зіта, сестра російської Гіти - сказали, що винен Порошенко і його команда. Що вони обіжать молодого не крадущого і не тямущого президента. І весь час розповідали, який цей Порошенеко поганий. Що він так і рветься до влади, і цим заважає країні розвиватися. А що президент? А що з нього візьмеш? За ним поганим і Зелю не видно.
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15.05.2020 16:11 Ответить
Вот оригинал "хуже не будет" https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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15.05.2020 12:21 Ответить
Если на зеленой энергетике нет отката,значит и развития не будет тоже из-за зеленых но других.
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15.05.2020 12:05 Ответить
ЗЕвлада докерувалась. Слава зебілам!
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15.05.2020 12:05 Ответить
Зробили це разом!
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15.05.2020 12:06 Ответить
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 2778
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15.05.2020 12:06 Ответить
Что он понимает этот Тынный! ЗЕдент может его к Баканову для разъяснения риторики отправить!
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15.05.2020 12:07 Ответить
То буде гірше?
Не вірю!
Баканов займись цими чортами!
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15.05.2020 12:07 Ответить
Депопуляция и деиндустриализация.
Ах какой секрет. А зачем же тогда убрали от власти правительство Порошенко-Гройсмана, которое обеспечило даже некоторый экономический рост ?
Пан Тынный, вы лично за кого агитировали в период президентской кампании ?
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15.05.2020 12:07 Ответить
да какая разніца, що там буде!!!
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15.05.2020 12:07 Ответить
Зелька,это что за тайные встречи шмаргальки с темными личностями,мы хотим знать,дайте запись послушать.
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15.05.2020 12:08 Ответить
ТА ТЫ ШО???!!!
А как же бубачка? - йон жыж обещал рост 40% ВВП, говорил, шо мы на пороге экономического взрыва, нянь каких-то нанимал...

Не мог же бубачка нас обманывать?!
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15.05.2020 12:12 Ответить
А еще волна инвестиций.
И каждому зебилу по петушку на палочке.
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15.05.2020 12:38 Ответить
А как же 40% роста ВВП за пять лет? А 4К з/п учителям? А все дороги как в Европе до сентября 2019?
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15.05.2020 12:12 Ответить
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 8066
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15.05.2020 12:13 Ответить
ну ясно...будут тариф повышать для населения...
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15.05.2020 12:14 Ответить
среднее потребление эл энергии на одно домохозяйства 160 квт=200 грн, оплата мобильной связи и интернета 300 грн.
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15.05.2020 12:25 Ответить
ой...у нас не получается в 160...всегда за 300 кВт (хорошо хоть двухзонный счетчик)
но это не снимает моего опасения, что к осени что-то будут повышать (вот такое нехорошее предчувствие)))
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15.05.2020 12:30 Ответить
и у меня не меньше, и счетчик такой. среднее значение по году. зимой больше, теплые полы, обогрев крыши, стоков, сауна, гараж... но есть люди, кто 70-100.
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15.05.2020 12:38 Ответить
Це він про ті 40% росту, про які самокатчик казав? Найвеличніший же казав, що в нас стабільний від'ємний ріст економіки! Чому ж тут дивуватись? Та й керує країною найпрофесійніший уряд версії 2.0!
Олігархів немає, кумівство подолано, корупція переможена, ніхто не краде, війна припинена... Про що там ще те недолуге репетувало на стадіоні, аж з підгузків вистрибувало?
Воно виконало лише одну свою обіцянку: "я нікому нічого не винен".
Саме тому для прориву, про який воно казало восени, треба збирати штаб порятунку економіки, енергетики, промисловості і т.д. вже навесні!
Про досягнення в міжнародній політиці, як про померлого: або добре, або нічого. У випадку цієї влади - нічого.
Далі буде... Або як сказав Парубій ЗЕ! у ВР минулого року: "буде весело"
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15.05.2020 12:14 Ответить
По моему неотягощенному лишними знаниями соображению - зеленой энергетикой должны заниматься физлица на своих приусадебных участках.
Вон, проедьте по Белицкой, какой то мужичок всю крышу залепил солнечными батареями, которые купил тут же на заводе Квазар за 500 метров от своей хаты и не просит у государства никаких дотаций и компенсаций.
У кого на полоныне еще и ветра позволяют - поставь еще и ветряк.
А когда зеленой энергетикой начинают заниматься шустрые мальчики, ничего, кроме дерибана я не предполагаю.
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15.05.2020 12:14 Ответить
А у глупых европейцев зеленой энергетикой заниматься крупные юрлица и государство,и о дерибане ничего не слышно.
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15.05.2020 13:18 Ответить
Европа это другой мир.
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15.05.2020 13:34 Ответить
отток рабочей силы в силу эмиграции



Та быть такого не может
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15.05.2020 12:15 Ответить
как бы я и не сомневался в удивительных способностях этой юморной команды - (пиши пиши...кто его делать будет)...
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15.05.2020 12:16 Ответить
Старая новость это он сказал 22 апреля 2019 года, но я точно не помню, может и наоборот говорил, о Нью-Васюках...
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15.05.2020 12:17 Ответить
Бізнесмену Тинному сказали що не будуть підвищувати тарифи на електроенергію. Бізнесмен Тинний засмутився і почав плакатись про стагнацію економіки (своєї), тому як планував вкласти гривню, а отримати мільйони - типовий портрет українського "інвестора"
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15.05.2020 12:19 Ответить
Ну, год назад большинство ведь за это проголосовало, не?
Хоть поржите, что ли..
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15.05.2020 12:24 Ответить
Тынный о результатах встречи со Шмыгалем по "зеленой" энергетике: Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация - Цензор.НЕТ 2302
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15.05.2020 12:24 Ответить
зейло вже у позі...
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15.05.2020 12:56 Ответить
Інвестори прийшли під 5 грн./квт, інвестори прийшли в ОВДП під 13-19% річних. Інвестори прийшли в прихватизовані заводи. І як? Україна стала багатшою? Третину віку лобісти Тинни дрочать на "інвестиції", не зрозумівши своїм ліберастичним мозочком - головним інвестором має бути держава, як в КНР.
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15.05.2020 12:29 Ответить
Песню запе-вай:
Мы не быдло, мы не рабы..
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15.05.2020 12:33 Ответить
Облом! Зеленим монополістам не дають далі грабувати українців! Воплі і соплі!!!
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15.05.2020 12:33 Ответить
"Развития экономики в ближайшие годы не предвидится, нас ждет стагнация" - 40% роста уже не будет?
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15.05.2020 12:33 Ответить
Они уже были.
Просто ЗЕ-кономика так стремительно рванула вперед, что мы не заметили.
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15.05.2020 12:35 Ответить
Это понятно уже год как.
Не обязательно было с какой-то шмыглей встречаться для того, чтобы это узнать.
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15.05.2020 12:34 Ответить
Чому всі такі невеселі? Давайте краще разом проспіваємо нацональний гімн!

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І - покажем, що ми, браття, козацького роду!
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15.05.2020 12:35 Ответить
Ты ******** на что намекаеш?
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15.05.2020 12:50 Ответить
Раз подельник ахметки сказал - то так тому и быть.
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15.05.2020 12:37 Ответить
В данном случае переговоры ведут Коломойский и Ахметов.
Но самое смешное, что остановить дальнейшее разрушение экономики при этой власти они уже не смогут даже, если захотят.

Ну разве что Ахметов по-быстрому уничтожит полным составом Кабмин и заведет туда топ-менеджмент ДТЕК, а не зажопного фунциклера Шмыгаля.
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15.05.2020 12:41 Ответить
Ето и дураку понятно что высокие тарифы и налоги аж никак не способствуют развитию економики. Более того, все инвесторы убегут в страны где себестоимость их продукции будет ниже.
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15.05.2020 12:40 Ответить
Перевірити б ці всі екостанції з маскі шоу і з спеціалістами, як вони СЕС працює в хмарну погоду на повну потужність, ВЕС в безвітряну, а ГЕС коли в річках обміль води...
І якщо це реально так то нобелівка їм забезпечена....
У нас 2 роки назад накрили таку домашню СЕС вночі працювала)))
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15.05.2020 12:43 Ответить
Ну це так, дуже нахабні "інвестори"зарвались, але кабель від сусіда, щоб ще 200-300 кВт по 5 грн. державі продати, то це святе.
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15.05.2020 13:26 Ответить
При середній хмарності СЕС видають 20% від заявленого , тобто 80% недоданої енергії компенсуватиме своїми ТЕС Ахмєтов . При цьому Держава , за енергоблоки які стоять в резерві і не працюють , платить ахметову десь на рівні зеленого тарифу . Знаходячись в резерві ті блоки енергії не генерують , але Держава платить ахметову по повній програмі . Ми того варті 73% ?
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15.05.2020 20:37 Ответить
Неужели они осмелятся закрыть эту пакостную зелёную лавочку?
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15.05.2020 12:46 Ответить
Тинний про результати зустрічі зі Шмигалем щодо "зеленої" енергетики: Розвитку економіки в найближчі роки не передбачається, нас чекає стагнація - Цензор.НЕТ 1020
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15.05.2020 12:53 Ответить
Хватить, Вінницю розбудовувати, тепер черга іншим областям пришла відбудовуватись. А то у Вінниці казарми чудові, а от на кордоні з РФ, як були розвалені - так і залишились.
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15.05.2020 13:30 Ответить
Самое интересное, что тарифы на электроэнергию в ЕС падают в странах, которые нормально развивали ВИЭ. Но у нас не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.
И главное, никто не задумывается, что для населения эти тарифы в общей платежке - пшик.
Эта наигранная забота о населении не более чем война между ферросплавами и коксохимом.
И население из этой борьбы точно не выйдет победителем. Или вырастут тарифы на отопление или на электрику.
Так что ставьте панели и топите электрикой
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15.05.2020 12:57 Ответить
Зеленський відмовився давати на халяву гроші олігархам як Потрох за "зелену" енергію, то дійсно горе, особливо для Ахмета.
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15.05.2020 13:27 Ответить
Игорек обычный барыга украинского разлива
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15.05.2020 14:06 Ответить
А що цей "бізнесмен" хотів? Втюхувати українцям свою сонячну енергію за 6 грн. кВт? Все правильно, треба знизити "зелений" тариф та припинити обов'язковий викуп "зеленої" енергії. А "зелена" енергетика і призведе до деіндустріалізації та безробіття.
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15.05.2020 22:27 Ответить
25% это понимали ещё год назад, что на 5 лет Украина теперь в жопе после прихода Зе
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17.05.2020 07:34 Ответить
 
 