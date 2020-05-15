Скорее всего, систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский заявил, что скорее всего систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения.

Об этом Ольшанский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"К сожалению, она так и не заработала в полном объеме (система E-Health. - Ред.). И сегодня, конечно же, всю эту историю придется пересматривать. Но видимо уже, судя по последствиям пандемии, скорее всего, ее придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, потому что меняются многие подходы, которые мы использовали. И даже те страны, которые мы приводили себе в пример, сейчас будут пересматривать свои подходы. Потому что пандемия показала, что в мировом масштабе системы здравоохранения даже развитых стран оказались неправильно устроены. На языке математики это называется "переоптимизированы". Они имели слишком маленький запас прочности", - отметил заместитель Саакашвили.

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