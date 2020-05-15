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Скорее всего, систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Скорее всего, систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский заявил, что скорее всего систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения.

Об этом Ольшанский рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"К сожалению, она так и не заработала в полном объеме (система E-Health. - Ред.). И сегодня, конечно же, всю эту историю придется пересматривать. Но видимо уже, судя по последствиям пандемии, скорее всего, ее придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, потому что меняются многие подходы, которые мы использовали. И даже те страны, которые мы приводили себе в пример, сейчас будут пересматривать свои подходы. Потому что пандемия показала, что в мировом масштабе системы здравоохранения даже развитых стран оказались неправильно устроены. На языке математики это называется "переоптимизированы". Они имели слишком маленький запас прочности", - отметил заместитель Саакашвили.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считаю, что поддержка государством бизнеса создает очень высокие коррупционные риски, - заместитель Саакашвили Ольшанский

Автор: 

Саакашвили (3307) Национальный совет реформ (58) Ольшанский (8) медреформа (122)


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Топ комментарии
+23
так он туда и поставлен производить впечатление.

ни на что другое у него полномочий попросту нет.
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15.05.2020 12:15
+19
почему именно пересматривать а не дорабатывать и усовершенствовать?
ломать не строить... звиздеть...тоже не строить ! )))))
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15.05.2020 12:16
+19
Умный и порядочный человек не будет работать с зелеными. Просто не сможет физически. Вывод - ольшанский зеленая мразь, как и все они там.
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15.05.2020 12:25
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Кто такой этот Залишанский? Пардон, Ольшанский?
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15.05.2020 12:10 Ответить
ну это тот кто за Михо думает....., то же самое как Ермак думает за Зеленского...
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15.05.2020 12:12 Ответить
Ольшанский -это здравый смысл, ум и служение народу, а не сатанизму. Таких как он во власти практически нет. Он на вес золота.
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15.05.2020 13:01 Ответить
золотари такое "золото" взвешивают......

если систему записи к семейному врачу хочет отменить
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15.05.2020 13:50 Ответить
А ты взвесил, что кавычки ставишь? Или тебе абы нагадить? Почитай в интернете всю реформу системы здравоохранения, которую они хотят сделать, а потом пиши.
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15.05.2020 14:03 Ответить
Прочитал. Производит впечатление умного и порядочного человека. Но, как говорят в Одессе, - таки время покажет.
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15.05.2020 12:12 Ответить
так он туда и поставлен производить впечатление.

ни на что другое у него полномочий попросту нет.
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15.05.2020 12:15 Ответить
борьба популистов
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15.05.2020 12:51 Ответить
если ты в команде сракашвили - ты по определению не можешь быть порядочным и тем более умным
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15.05.2020 12:23 Ответить
Умный и порядочный человек не будет работать с зелеными. Просто не сможет физически. Вывод - ольшанский зеленая мразь, как и все они там.
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15.05.2020 12:25 Ответить
А у него есть медицинское образование, чтобы говорить о реформе в системе здравоохранения?
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15.05.2020 12:34 Ответить
і ні нада...нада пріслушивацца к савєтам лукашенка і дишать гарью...ілі пєрєгарью...
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15.05.2020 12:38 Ответить
Согласен со всеми вами, друзья мои. Со всеми кроме ЗеДятлов.
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15.05.2020 12:39 Ответить
Таки нет. Впрочем у нашего президента образование только среднее. И то плохое. Но он таки президент. Правда только по должности. А по знаниям и уму - паяць разьездного балагана "Квартал 95". Так чего вы требуете у айтишника иметь знания медика?
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15.05.2020 12:42 Ответить
Очередной не знаю как сказать толерантно, ну пусть будет еврей, собравшийся оптимизировать переопримизированное дорвавшийся до корыта
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15.05.2020 12:13 Ответить
Боюсь, что по отношению ко всем ЗЕлёным толерантно ни у вас, ни у меня не получится. У любого здравомыслящего гражданина Украины не получится толерантно.
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15.05.2020 12:40 Ответить
сие "бендукидзе-2" украинский ЗЕ-вариант
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15.05.2020 18:19 Ответить
О не даремно Коли затвердили Саакашвілі і Ікеа відкрилася в України!
Бо при мародері знали що все одно украдуть
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15.05.2020 12:12 Ответить
😂😂😂👍 Ага как услышали что Михуил так сразу открылись, правда должны были раньше зайти, но как глянули кого выбрали решили онлайна пока хватит. А вы заметили потеплело за последнюю неделю, зуб даю из за того что Михуила назначили
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15.05.2020 12:17 Ответить
це добре що поросякошалави не мають логічного пояснення
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15.05.2020 12:19 Ответить
Не. Ну твое пояснение конечно логичное, как ни у кого.
То, что все документы давным давно оформлены - то такое. Это для тебя сложно.
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15.05.2020 12:20 Ответить
Как ты живешь без мозга? Вообще нет у меня объяснения, чудеса. Ты забыл написать что 7 млрд. которые Газпром заплатил это достижение Бубочки деньги то зачислили при нем уже😂😂😂
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15.05.2020 12:23 Ответить
Для альтернативно одаренных:
«Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года."

3 декабря 2019, 09:38
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15.05.2020 12:23 Ответить
У вас в Кирово Чепецке уже давно IKEA работает)))
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15.05.2020 12:24 Ответить
не лізьте в Україну недороси
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15.05.2020 12:48 Ответить
Эта музыка будет вечной,
Если я заменю батарейки! (с)
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15.05.2020 12:12 Ответить
у этого чувака есть полномочия кулер себе в офис купить ?
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15.05.2020 12:14 Ответить
Ну якщо за свої гроші, то так
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15.05.2020 12:16 Ответить
Нет. Он может дать предложение на покупку на так называем совете реформ. А те, у кого есть полномочия будут это рассматривать.
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15.05.2020 12:17 Ответить
Если тот кто имеет полномочия послушает, что-то разумное, то это не так мало
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15.05.2020 12:34 Ответить
Так-то оно так, но для этого слушающий должен быть государственником с сильным желанием реформ
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15.05.2020 15:10 Ответить
Ось генацвале по реформам вам нареформує. Запам"ятаєте надовго.
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15.05.2020 12:14 Ответить
Уже в Грузии так нареформил, что его уже полицейские ищут
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15.05.2020 12:38 Ответить
Понятно, с тем, с чем мы не справились и не в состоянии справится - неправильное...
А Супрун не приходилось делать реформу под возможности Украины? Правда при росте ВВП были другие возможности...
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15.05.2020 12:14 Ответить
О! Розвалити те, що перекриває корупційні схеми! Цей чувак найманець медичної мафії.
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15.05.2020 12:15 Ответить
Всё слова, слова, слова...
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15.05.2020 12:39 Ответить
Про что ты мелешь, припадочный?
Ты не умничай фейсом, а давай электронную карточку больного, да все результаты анализов туда, да все рентгенограммы и томографии, если есть. Да и выписанные рецепты.
Перереформаторы сраные!
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15.05.2020 12:16 Ответить
А кто за это заплатит?
Это инфраструктура, дата-центы, защита персональных медицинских данных, компьютеризация больниц, клиник, аптек и т.д.
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15.05.2020 12:38 Ответить
А ты не в курсе, что всё это было в плане реформы Супрун? Постепенно?
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15.05.2020 12:59 Ответить
И как успехи? Без денег, это все пустые разговоры. Первостепенная задача это организация финансирования.

У нас в больничную кассу забирают примерно 5% от ЗП + дополнительные платные пакеты от касс + компании оплачивают дополнительные частные страховки + государственное финансирование из бюджета базового пакета мед услуг + больницы оказывают услуги мед. туристам.
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15.05.2020 13:17 Ответить
НЕ воняй если не знаешь. Успехи наблюдаю ЛИЧНО - посещения без очередей и бесплатніе рецепті на телефон без посещения.
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15.05.2020 19:27 Ответить
Все уже есть на первом уровне. ПК, ПО лицензионное, не пиратское, принтер, а также електрокардиографы портативные на кабинет, рефлекторы, зеркала смотровые, все есть.
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15.05.2020 13:21 Ответить
Принтеры есть -0 с бумагой проблемы. Свою ношу!
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15.05.2020 19:32 Ответить
почему именно пересматривать а не дорабатывать и усовершенствовать?
ломать не строить... звиздеть...тоже не строить ! )))))
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15.05.2020 12:16 Ответить
Бо на цьому "можно неплохо прибарахлиться..."
В цю систему E-health вже стільки грошей вклали, а тепер ще раз вкладуть (і поділяться)...
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15.05.2020 12:42 Ответить
(чи не поділяться)))
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15.05.2020 12:46 Ответить
Правильно. Если уж херить медреформу, то рушить все до основания.

А потом всегда можно сказать, что сделать лучше помешали барыги, рептилоиды и тайные общества масонов.
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15.05.2020 12:18 Ответить
Главное, в комиссию по реформированию здравоохранения не забыть пригласить побольше:
- клоунов
- парикмахеров
- рабочих сцены
- мужей главбухш 95 квартала

И дело пойдет!
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15.05.2020 12:22 Ответить
А вони вже об'явили конкурс...
https://censor.net/ua/news/3195740/nam_potribni_v_komandu_rady_reform_yurysty_mijnarodni_eksperty_ekonomisty_i_mojlyvo_eksdeputaty_zastupnyk
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15.05.2020 12:38 Ответить
...что ни делают зеленые клоуны - вседа получается квартал-95
Скорее всего систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, - заместитель Саакашвили Ольшанский - Цензор.НЕТ 6876
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15.05.2020 12:25 Ответить
Не удобно воровать. Поэтому нужно пересмотреть. Это понятно.
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15.05.2020 12:28 Ответить
Ці гниди ще не приступили до роботи,а вже відкрили перший конверт (ламай старе і роби реконструкцію) Ти вишварок ,щось зробив в житті,що вже робиш такі заяви.
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15.05.2020 12:31 Ответить
👿Та ніякого кумовства. Жаби "За рік президенства Зеленського на держпосадах опинилися понад 30 "кварталівців", - КВУ"

Упродовж першого року президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в «Студії Квартал 95».

Про це повідомила громадська організація "Комітет виборців України".

"Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді В. Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі. Варто нагадати, що, будучи кандидатом у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих", - пише КВУ.

«Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для нової влади. Якщо врахувати призначення не лише осіб, які безпосередньо працювали в структурах 95 кварталу, а й їх знайомих, друзів, родичів, то мова йде про щонайменше три десятки осіб, які опинилися на впливових державних посадах у перший рік президентства Зеленського. Реальна цифра може виявитися ще більшою. При цьому варто розуміти, що більшість із цих людей не були пов'язані із політикою раніше і просто не опинилися б на теперішніх посадах, якби не В. Зеленський. Більше того, давні друзі і бізнес-партнери В. Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України, що безпосередньо підіймає питання їх профпридатності для виконання поставлених завдань», - зазначив голова КВУ О. Кошель.

Працюють в Офісі Президента:

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш В. Зеленського) - Керівник Офісу Президента

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - Перший заступник голови Офісу Президента

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - Заступник Керівника Офісу Президента

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник Президента

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - Керівник департаменту інформаційної політики Офісу Президента

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України

Сергій Сивохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають В. Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим В. Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ

Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - Голова Державного агентства України з питань кіно

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки І. Борзової, екс-директор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами

Тетяна Руденко (керівник прес-служби «Студії Квартал 95») - член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - член Наглядової ради ПриватБанку

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався В. Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України

Олександр Гогілашвілі (знайомий В. Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ

Народні депутати України:

Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу Президента А. Єрмака) - народний депутат України

Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95») - народний депутат України

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України

Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - народний депутат України

Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України

Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - народний депутат України

Руслан Стефанчук (давній знайомий В. Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - Перший заступник голови Верховної Ради України

Микола Стефанчук (брат Р. Стефанчука) - народний депутат України

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із В. Зеленським) - народний депутат України

Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині) - народний депутат України

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН) - народний депутат України

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України

Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України

Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат України
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15.05.2020 12:33 Ответить
В Украине народных депутатов тоже президент назначает?
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15.05.2020 12:41 Ответить
Страной может править и кухарка.👿Так? Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН) - народний депутат України

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія О. Качури надавала послуги «Студії Квартал 95») - народний депутат України

Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом») - народний депутат України

Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала») - народний депутат України

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху») - народний депутат України

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із «Студією Квартал 95») - народний депутат України
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15.05.2020 12:53 Ответить
И кто их назначил? Это избираемые должности!
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15.05.2020 12:56 Ответить
Так від якої партії вони балотувалися?.
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15.05.2020 13:12 Ответить
Никто не заставлял за нее голосовать. "Бачили очі що купували".
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15.05.2020 13:23 Ответить
А як же жіжіталізація?
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15.05.2020 12:34 Ответить
В Луганске выпустили учебник «История ЛНР с древнейших времён и до наших дней» ...

Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 2721
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15.05.2020 12:35 Ответить
eHealth - електронна система охорони здоров'я, що забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми медичних гарантій населення.Система eHealth складається з:Центральної бази даних - ЦБД (адміністратор ДП "Електронне здоров'я");Електронних медичних інформаційних систем - МІС (системи, які дають змогу автоматизувати роботу медзакладів з ЦБД);
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15.05.2020 12:39 Ответить
Ага, только с утра в 8:00 как включается эта система по Украине, то все падает. И ждут врачи по пол-часа и больше пока не заработает: сервер слабый наверно в Киеве. Пробовали больничный получить? Если компьютер будет работать, то быстро. А если нет, то ждите.
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15.05.2020 12:45 Ответить
Повернувся рехвормоломщик - багато бла-бла-бла, і комфортне життя для себе .
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15.05.2020 12:39 Ответить
Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 781
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15.05.2020 12:43 Ответить
УРРРААА! Назад в януковичский Бандустан!!! Ну что за мрази, ужас!!!
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15.05.2020 12:48 Ответить
Саакашвили предлагает Украине отказаться от кредитов МВФ. 😵
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15.05.2020 12:55 Ответить
Можливо міхо десь наворувався так, шо може нас кредитувати замість мвф?!)
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15.05.2020 15:36 Ответить
О не даремно Коли затвердили Саакашвілі і Ікеа відкрилася в України!
Бо при мародері знали що все одно украдуть
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15.05.2020 12:57 Ответить
Безусловно.
Кто бы сомневался что одной из важнейших задач вашего режима является возвращение первичного звена в семашковский феодализм.
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15.05.2020 13:01 Ответить
Семашковский "феодализм" был признан одной из лучших медсистем в мире наряду с системой Бисмарка, которая существует (естественно, в адаптированном к современным условиям виде) до сих пор в Германии. Так и нам нужно адаптировать и восстановить систему Семашко (как успешно сделали в Беларуси).
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15.05.2020 14:44 Ответить
Швидше за все систему E-health доведеться переглядати разом з реформою охорони здоров'я, - заступник Саакашвілі Ольшанський - Цензор.НЕТ 369
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15.05.2020 13:06 Ответить
Talking heads.
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15.05.2020 13:17 Ответить
О, сейчас интернетчик со своим видением построит нам Систему здравоохреневания!
Ольшанский, хочешь, чтобы твои сервера сетупал и поддерживал какой нибудь врач?!
Займись своей работой лучше, где ты хоть что то соображаешь. И не лезь в политику со своими москальскими взглядами.
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15.05.2020 14:57 Ответить
лафа з лєкарствами для опрідільонних катєгорій кінчиця?
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15.05.2020 15:19 Ответить
Ну от, ще якесь ольшанське спливло за рахунок податків українців... Збирай чєкі! Бо фсьо вертатимеш взад після втечі зєльоного ідійота з кривого рогу!)))
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15.05.2020 15:29 Ответить
Никуя себе! Оказывается у тов. Саакова еще есть и заместители!
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15.05.2020 16:00 Ответить
Нехай говорять. Аби нічого не робили. Так безпечніше.
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15.05.2020 21:48 Ответить
 
 