В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко

За сутки еще 56 киевлян заразились коронавирусом, среди них 10 детей и 9 медиков.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.

Среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки 9 и 13 лет. А также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус побороли 200 жителей столицы.

"Судя по такому количеству больных, - мы имеем результаты "отдыха" киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей! Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено! Я уже обращался: не отпускайте более старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка!" - подчеркнул Кличко.

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