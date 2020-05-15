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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко

В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко

За сутки еще 56 киевлян заразились коронавирусом, среди них 10 детей и 9 медиков.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.

Среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки 9 и 13 лет. А также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус побороли 200 жителей столицы.

"Судя по такому количеству больных, - мы имеем результаты "отдыха" киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей! Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено! Я уже обращался: не отпускайте более старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка!" - подчеркнул Кличко.

Также читайте: С начала карантина в Киеве полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25829) Кличко Виталий (4663) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Фотодоказательство того, что IQ может иметь отрицательную величину !

В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко - Цензор.НЕТ 1695
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15.05.2020 12:17 Ответить
+4
И сколько в Беларуси зараженных на тысячу населения только по официальным данным?

"Шутка" из байнета:
- Как на беларуском будет короновирус?
- Пневмония.
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15.05.2020 12:20 Ответить
+2
как можно угробить то, что некоторые талантливые свадебные фотографы и актеры комического жанра уже угробили за прошедший год
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15.05.2020 12:22 Ответить
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Ваш карантин угробил экономику и не решил проблему вируса. Белорусь оказалась права
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15.05.2020 12:16 Ответить
И сколько в Беларуси зараженных на тысячу населения только по официальным данным?

"Шутка" из байнета:
- Как на беларуском будет короновирус?
- Пневмония.
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15.05.2020 12:20 Ответить
Гор трупов нет.
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15.05.2020 12:30 Ответить
Да. Там все норм. Дезінформацію і паніку поширюють в основному ольгінські телеграм-канали і опозиційні змі я так розумію. Які хочуть хайпонуть на цій темі. Те як вони описують то таке враження що вже половина Білорусі вимерла. Там в них в статтях апокаліпсис описується 😂 а в реальності цього всього немає. І все доволі спокійно. Звичайно якщо дивитися тільки новини то в нас теж можна подумати що щось жахливе твориться
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15.05.2020 12:36 Ответить
Очень доказательно!
А теперь расскажи - сколько я увидел человек на улице, когда выглянул в окно , в пределах километра, которые поверили твоему Лукашенко?
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15.05.2020 13:14 Ответить
Так никто и не обещает горы трупов. 2-3% при соблюдении карантинных мероприятий, 5-7% - при их отсутствии. Тут больше вопрос мировоззрения, стоит ли работающая экономика тех 3% разницы между этими цифрами, или нет. Кому-то важны люди, кому-то экономика.
PS А горы трупов и спрятать всегда можно, чтобы не смущали людей своим видом. Много немцев в фашисткой Германии знали о существовании концлагерей? Ты сильно удивишься, но больше половины населения просто была не в курсе.
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15.05.2020 13:26 Ответить
как можно угробить то, что некоторые талантливые свадебные фотографы и актеры комического жанра уже угробили за прошедший год
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15.05.2020 12:22 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/9/7247126/ Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.
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15.05.2020 12:32 Ответить
Фотодоказательство того, что IQ может иметь отрицательную величину !

В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко - Цензор.НЕТ 1695
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15.05.2020 12:17 Ответить
А медики как, тоже в песочницах заразилися?
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15.05.2020 12:23 Ответить
Медики просто тестируются само больше. Начни тестировать поголовно бомжей и окажется что бомжи поголовно с короной. Или тестирую продавців всех. Все эти медики уверен в большинстве не имеют даже симптомов. Это все что надо знать о эпидемии.
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15.05.2020 12:40 Ответить
Тогда начни рассказывать про Швейцарию, в которой тестировал до апреля месяца только больных с признаками пневмонии.
Расскажи, что всех покойников тестируют на короновирус.
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15.05.2020 13:16 Ответить
Про покойников - сложный вопрос, спекулятивный. Человек был на последней стадии рака, безнадежный, но перед смертью сильно кашлял, тесты показали наличие коронавируса. В России и Беларуси смерть запишут на счет рака, в США и Германии - скажут виноват коронавирус, потому что не будь его, человек ещё бы хоть месяц, но протянул бы. Как-бы нельзя сказать, чтобы кто-то из них был неправ, правы каждый по своему.
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15.05.2020 13:32 Ответить
Потому можно ориентироваться только по данным: выздоровевшие и погибшие, среди всех заразившихся...
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15.05.2020 14:36 Ответить
Лучше это сравнить - с 3 марта по 14 мая от осложнений ковида суммарно умерло 456 человек. А ежедневно в стране только от ИБС умирают 787 человек, 222 человека умирают от рака и 225 человек умирают от болезней кровеносной системы, из-за туберкулеза и СПИД за один март умерло несколько тысяч.
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15.05.2020 14:59 Ответить
 
 