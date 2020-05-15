В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко
За сутки еще 56 киевлян заразились коронавирусом, среди них 10 детей и 9 медиков.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр столицы.
Среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 2 девочки 9 и 13 лет. А также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от одного месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус побороли 200 жителей столицы.
"Судя по такому количеству больных, - мы имеем результаты "отдыха" киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей! Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено! Я уже обращался: не отпускайте более старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка!" - подчеркнул Кличко.
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"Шутка" из байнета:
- Как на беларуском будет короновирус?
- Пневмония.
А теперь расскажи - сколько я увидел человек на улице, когда выглянул в окно , в пределах километра, которые поверили твоему Лукашенко?
PS А горы трупов и спрятать всегда можно, чтобы не смущали людей своим видом. Много немцев в фашисткой Германии знали о существовании концлагерей? Ты сильно удивишься, но больше половины населения просто была не в курсе.
Расскажи, что всех покойников тестируют на короновирус.