Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому, - Хомчак

В Вооруженных силах Украины проводится расследование по факту гибели двух военнослужащих во время учений в зоне проведения операции Объединенных сил 13 мая.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в частности в Силах специальных операций, во время исполнения не боевых задач по отражению российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил, а в ходе занятий по боевой подготовке. Так, 13 мая мы вновь получили мучительную и невосполнимую утрату высококвалифицированных и мотивированных военнослужащих из состава подразделений ССпО", - заявил Хомчак.

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"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам расследования руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВС Украины будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений", - указывается в заявлении главнокомандующего ВСУ.

Хомчак выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью, и главное задание командиров и начальников всех уровней - её сохранение.

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"Для нас всех важно сохранить жизнь каждого воина и не допустить в дальнейшем повторения подобных трагических случаев, тем более не на поле боя... Руководство Вооруженных сил Украины призывает всех при любых обстоятельствах принципиально соблюдать меры безопасности, а командиров и начальников - обеспечить и требовать их выполнения", - подчеркнул Хомчак.

Как сообщалось, в среду, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих. Погиб заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган, а также сержант Сил специального назначения Дмитрий Кузьменко.