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Новости Агрессия России против Украины
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Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому, - Хомчак

Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому, - Хомчак

В Вооруженных силах Украины проводится расследование по факту гибели двух военнослужащих во время учений в зоне проведения операции Объединенных сил 13 мая.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в частности в Силах специальных операций, во время исполнения не боевых задач по отражению российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил, а в ходе занятий по боевой подготовке. Так, 13 мая мы вновь получили мучительную и невосполнимую утрату высококвалифицированных и мотивированных военнослужащих из состава подразделений ССпО", - заявил Хомчак.

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"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам расследования руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВС Украины будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений", - указывается в заявлении главнокомандующего ВСУ.

Хомчак выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью, и главное задание командиров и начальников всех уровней - её сохранение.

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"Для нас всех важно сохранить жизнь каждого воина и не допустить в дальнейшем повторения подобных трагических случаев, тем более не на поле боя... Руководство Вооруженных сил Украины призывает всех при любых обстоятельствах принципиально соблюдать меры безопасности, а командиров и начальников - обеспечить и требовать их выполнения", - подчеркнул Хомчак.

Как сообщалось, в среду, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих. Погиб заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган, а также сержант Сил специального назначения Дмитрий Кузьменко.

Автор: 

Генштаб ВС (6168) смерть (9207) военнослужащие (6084) потери (4364) ССО (520) ВСУ (6526) Хомчак (250)


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Топ комментарии
+10
Ну Тарану ладно, а Зеленський що там петрає? То ж не ноти для рояля!
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15.05.2020 12:24
+7
О! - главное, что бубачке, бубачке передадут.
Бубачка велик и мудр - бубачка сразу увидит, кто там виновник.

Думаю, что бубачка решит на всякий случай отдать сепарам еще больше территорий.
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15.05.2020 12:26
+6
Це той Хомчак який проігнорував загрозу створення котла?
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15.05.2020 12:33
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Ну Тарану ладно, а Зеленський що там петрає? То ж не ноти для рояля!
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15.05.2020 12:24 Ответить
О! - главное, что бубачке, бубачке передадут.
Бубачка велик и мудр - бубачка сразу увидит, кто там виновник.

Думаю, что бубачка решит на всякий случай отдать сепарам еще больше территорий.
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15.05.2020 12:26 Ответить
Это всеравно , что выбросить.
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15.05.2020 12:28 Ответить
Зеленский не просто оправдал все мои ожидания, но даже превзошёл самые смелые из них ! Талантливый мальчик ....

Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1337
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15.05.2020 12:28 Ответить
Це той Хомчак який проігнорував загрозу створення котла?
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15.05.2020 12:33 Ответить
Це той Хомчак завдяки якому відбувся Ілловайський котел
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15.05.2020 13:00 Ответить
І я про теж.
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15.05.2020 13:06 Ответить
"Великий котловодець" "Верховному говнокомандувачу"! Що діється у цій країні?!
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15.05.2020 13:52 Ответить
И нигде ни слова о том, что именно случилось.
Раньше вездесущие инсайдеры все знали, выкладывали информацию, фото, разгонялись комментарии самых экспертных экспертов.
Сегодня полная тишина...
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15.05.2020 12:35 Ответить
И виноват был лично Верховный Главнокомандующий.
А сейчас ему только докладывают, что накосячили другие.
Зе Цезарь вне подозрений и не виноват ни в чем.
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15.05.2020 12:37 Ответить
Так то при барыгах проклятых!
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15.05.2020 12:38 Ответить
учения на воде..утонули вроде как Долго второго парня не могли найти а как именно то ли техника утонули или по другому пока информации нет
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15.05.2020 13:01 Ответить
Беда.
Но раньше в подобных случаях в СМИ было нашествие "военных экспертов" всех мастей, от блохеров до бывших министоров обороны.
Крыли Муженко и Порошенко по несколько недель после этого, в комменты набегали сотни точно знающих, что только они виноваты.
Сейчас ШТИЛЬ.
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15.05.2020 13:06 Ответить
Десантирование, с вертолета, на воду.
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15.05.2020 14:37 Ответить
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15.05.2020 14:38 Ответить
Удалено.
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15.05.2020 14:40 Ответить
К сожалению, правила безопасности никто не отменял. Устав и охрана труда написаны кровью.
Горе родным и близким , а отцы-камандиры как всегда будут не причем.........
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15.05.2020 12:40 Ответить
хомчак - Іловайський "мудрий",він з опитом... ((намалює що надо...
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15.05.2020 12:49 Ответить
А навіщо Зеленському? Чи він уже і за прокуратуру?
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15.05.2020 16:05 Ответить
десантирование с вертолёта на воду.
В бронежилетах и шлемах.
Уже был запрос на наличие нормативов к такому упражнению. Такого нет.
Теперь тупят перья и пытаются что-то придумать.
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15.05.2020 21:42 Ответить
 
 