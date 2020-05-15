Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому, - Хомчак
В Вооруженных силах Украины проводится расследование по факту гибели двух военнослужащих во время учений в зоне проведения операции Объединенных сил 13 мая.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.
"К большому сожалению, за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в частности в Силах специальных операций, во время исполнения не боевых задач по отражению российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил, а в ходе занятий по боевой подготовке. Так, 13 мая мы вновь получили мучительную и невосполнимую утрату высококвалифицированных и мотивированных военнослужащих из состава подразделений ССпО", - заявил Хомчак.
"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам расследования руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВС Украины будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений", - указывается в заявлении главнокомандующего ВСУ.
Хомчак выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью, и главное задание командиров и начальников всех уровней - её сохранение.
"Для нас всех важно сохранить жизнь каждого воина и не допустить в дальнейшем повторения подобных трагических случаев, тем более не на поле боя... Руководство Вооруженных сил Украины призывает всех при любых обстоятельствах принципиально соблюдать меры безопасности, а командиров и начальников - обеспечить и требовать их выполнения", - подчеркнул Хомчак.
Как сообщалось, в среду, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих. Погиб заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган, а также сержант Сил специального назначения Дмитрий Кузьменко.
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Бубачка велик и мудр - бубачка сразу увидит, кто там виновник.
Думаю, что бубачка решит на всякий случай отдать сепарам еще больше территорий.
Раньше вездесущие инсайдеры все знали, выкладывали информацию, фото, разгонялись комментарии самых экспертных экспертов.
Сегодня полная тишина...
А сейчас ему только докладывают, что накосячили другие.
Зе Цезарь вне подозрений и не виноват ни в чем.
Но раньше в подобных случаях в СМИ было нашествие "военных экспертов" всех мастей, от блохеров до бывших министоров обороны.
Крыли Муженко и Порошенко по несколько недель после этого, в комменты набегали сотни точно знающих, что только они виноваты.
Сейчас ШТИЛЬ.
Горе родным и близким , а отцы-камандиры как всегда будут не причем.........
В бронежилетах и шлемах.
Уже был запрос на наличие нормативов к такому упражнению. Такого нет.
Теперь тупят перья и пытаются что-то придумать.