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Новости Газовая война
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Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы

Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует решение Федерального сетевого агентства ФРГ отказать в освобождении "Северного потока-2" от правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении Шиыгаля, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС

Ранее Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Для Nord Stream 2 это может означать то, что газопровод "Газпрому" можно будет загрузить только наполовину. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Автор: 

газопровод (831) Газпром (3186) Германия (7129) Евросоюз (17359) Северный поток (1458) Шмыгаль Денис (2748)


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Топ комментарии
+1
Говорите честно. Очень нужны деньги оккупанта.
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15.05.2020 12:40 Ответить
+1
фото за апрель 2019 года.. У Пукина столько надежд на прекращение украинского газового транзита, на достройку "Северного Потока".. стока планов.. но нет!.. Господь дал знак!
Пипец тебе Вова Пукин!
Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы - Цензор.НЕТ 4238
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15.05.2020 12:42 Ответить
+1
Всі раді і Шмигаль трошки...
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15.05.2020 12:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Говорите честно. Очень нужны деньги оккупанта.
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15.05.2020 12:40 Ответить
Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы - Цензор.НЕТ 330
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15.05.2020 12:45 Ответить
фото за апрель 2019 года.. У Пукина столько надежд на прекращение украинского газового транзита, на достройку "Северного Потока".. стока планов.. но нет!.. Господь дал знак!
Пипец тебе Вова Пукин!
Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы - Цензор.НЕТ 4238
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15.05.2020 12:42 Ответить
в одном молодом но гордом государстве каждый пересичный свинопас является геополитиком и экспертом по углеводородам в одном лице
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15.05.2020 12:52 Ответить
Россия это Пидороссия.. россяинин - это пидоросс.. и тут даже Пресвятая Углеводородица не поможет..
жрать с лопаты, сидеть на бутылке, быть крепостной скотиной и бухать по черному это духовные скрепы пидороссов.. Смерть Пидороссии!
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15.05.2020 13:11 Ответить
Влучно. А ще в паРашці є свій фараон- Кабаєв Пу. А фараону без рабів ніяк)))
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15.05.2020 13:41 Ответить
Не могу понять нах эта свистопляска вокруг СП2 ! Германия хочет всю генерацию производить из газа. Для этого им нужны оба потока. Штокмановского месторождения хватит на сотни лет. Без него никак.
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15.05.2020 12:43 Ответить
Всі раді і Шмигаль трошки...
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15.05.2020 12:45 Ответить
От "радість" то яка.
А нічого що цей газопровід все-таки буде добудовано?!
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15.05.2020 13:45 Ответить
Может и будет добудовано... Вопрос в том: кем, когда, и что с ним делать?
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15.05.2020 14:53 Ответить
А прокачку кацапского газа через Украину он тоже приветствует?
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15.05.2020 15:05 Ответить
 
 