Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствует решение Федерального сетевого агентства ФРГ отказать в освобождении "Северного потока-2" от правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении Шиыгаля, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

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Ранее Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Для Nord Stream 2 это может означать то, что газопровод "Газпрому" можно будет загрузить только наполовину. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.