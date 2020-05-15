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Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко

Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко

Столичная власть продолжает развивать велоинфраструктуры города. Во время карантина в Киеве, как и во многих городах Европы, количество велосипедистов значительно увеличилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Я читал, что, например, Франция выплатит по 50 евро каждому, кто после завершения карантина пересядет на велосипед. Таким образом французские власти пропагандирует передвижение на велосипедах вместо использования авто. Всего на программу поддержки велосипедистов страна выделит 20 млн евро. Это во Франции - я подчеркну - государственная программа, - сказал Кличко. - В Киеве город самостоятельно развивает этот вид транспорта. И он становится все более популярными. Во время карантина количество велосипедистов в столице увеличилось в 2,5 раза", - сообщил Кличко.

Он отметил, что сегодня суммарная длина велодорожек и велополос в Киеве - почти 100 км. Еще 17 км - общая длина полос общественного транспорта, где в рамках эксперимента разрешено движение на велосипеде.

"В этом году мы продолжим обустройство велополос и велопарковок. В центре они уже есть на улицах Ярославов Вал и Рейтарская. На улицах, капитально ремонтируют, там, где позволяют строительные нормы, обязательно обустраивают велоинфраструктуру. Строят сегодня велосеть на проспектах Степана Бандеры и Любомира Гузара, улицах Довбуша, Золотоворотской, Пушкинской", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко

Также, по его словам, в столице расширилась сеть проката велосипедов Nextbike.

"Сегодня в городе уже 305 мест для проката велосипедов. Этим летом обещают увеличить количество велосипедов в пунктах проката до 2 тысяч. И мы продолжим делать Киев комфортным для велопедистов. Я сам - велосипедист, поэтому понимаю, насколько это важно", - подчеркнул Кличко.

Киев (25829) Кличко Виталий (4663) велосипедисты (139)


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Топ комментарии
+5
...когда уже можно будет пожелать счастливого пути зелепузым?
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 9874
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15.05.2020 12:40 Ответить
+5
Кличко реально передвигается лисапетом, Зеленый ссыкун бронированными членовозами!
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15.05.2020 12:43 Ответить
+5
Когда же мы увидим нашего 73% президента на велодорожке в Киеве да не на новеньком БТР, а на лисапеде как в пропаганд-ой листовке, извините логотипе
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 6247
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15.05.2020 12:48 Ответить
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...когда уже можно будет пожелать счастливого пути зелепузым?
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 9874
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15.05.2020 12:40 Ответить
Лісапетом проїдеш всюди. Навіть через забор, перекинувши його туди. Маю досвід.
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15.05.2020 12:42 Ответить
Кличко реально передвигается лисапетом, Зеленый ссыкун бронированными членовозами!
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15.05.2020 12:43 Ответить
да ладно вам...
а это тогда кто на лесапеде?
Наш Гетман.... - так что не надо....

Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 1457
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15.05.2020 12:45 Ответить
...ему есть с кого брать пример
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 3463
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15.05.2020 12:47 Ответить
Кинчика про "Слугу народ" насмотрелся. ? Это же не Зеленский, а Голобородько
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15.05.2020 12:55 Ответить
Когда же мы увидим нашего 73% президента на велодорожке в Киеве да не на новеньком БТР, а на лисапеде как в пропаганд-ой листовке, извините логотипе
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 6247
показать весь комментарий
15.05.2020 12:48 Ответить
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 3353
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15.05.2020 12:53 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]C%2CP-R Sergey Naumovich


https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1507267176119646?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=%2CO%2CP-R 12 мин. ·

Гениально! ))) Киев. Ул. Рейтарская. Теперь так: велосипедные дорожки есть, но велосипедистов как не было, так и нет, зато прохода для пешеходов на тротуарах теперь тоже нет, парковок автомобилистам не хватает, антипарковочных столбиков и полусфер нет, эвакуаторов нет. Гениально, млять! )))))))))))))

Фото https://www.facebook.com/boris.tisenhausen?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/boris.tisenhausen?__cft__[0]=AZVKPTIkfablQB7NFz0GQc2UqfcPykyu1_giqZYHXu5EhXAlt1rXY_PS5e8osuVw5xNbyrIc6dbeGA0-izrrXUCjRdU0n8-xsUy3PqJ5QstRkLPn3JyvoxCTBJsYfy2EN4c&__tn__=-]K-R Boris Tisenhausen
Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 6467
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15.05.2020 12:49 Ответить
Я таки не пойму почему водятлы не запарковали эту велодорожку. Наверное где-то рядом ошиваются менты с эвакуатором.
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15.05.2020 13:04 Ответить
Так на фото и пешеходов нет, можно и тротуар убрать. И машины не едут, а стоят. Зачем там вообще дорога?
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15.05.2020 13:49 Ответить
**
**Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 8051
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15.05.2020 12:55 Ответить
"Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 4398Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко - Цензор.НЕТ 4398Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. Сумарна довжина велодоріжок і велосмуг у столиці майже 100 км, - Кличко"- пєдалік, а мозҐи не пробували розвивати?
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15.05.2020 13:15 Ответить
Я сам - велосипедист, поэтому понимаю, насколько это важно", - подчеркнул Кличко.А некоторый персонаж из сериала похерил велик и перешел как попередники который сам же критиковал на кортеж с мерсов,хотя говорил
обратное
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15.05.2020 13:28 Ответить
Для велосипедистов описаны правила дорожного движения. Какого фига ущемляют права большинства пешеходов рисуя велосипедные дорожки.
Хотя - кого это ипт. Есть мода и понты и им, педаликам и прочей срани, насрать на логику - главное понты.
То с ********** носились теперь с велосипедистами носятся.
А суть одна - козлы.
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15.05.2020 13:33 Ответить
Интересно, а мосту Метро будет ли реконструкция и когда там появится велодорожка?
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15.05.2020 13:40 Ответить
ЭКСПЕРЕМЕНТ КЛИЧКО ВЕЛОСИПЕД ПРОТИВ ТРОЛЕЙБУСА !)
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15.05.2020 13:58 Ответить
 
 