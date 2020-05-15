Киев продолжает развивать велоинфраструктуру. Суммарная длина велодорожек и велополос в столице почти 100 км, - Кличко

Столичная власть продолжает развивать велоинфраструктуры города. Во время карантина в Киеве, как и во многих городах Европы, количество велосипедистов значительно увеличилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Я читал, что, например, Франция выплатит по 50 евро каждому, кто после завершения карантина пересядет на велосипед. Таким образом французские власти пропагандирует передвижение на велосипедах вместо использования авто. Всего на программу поддержки велосипедистов страна выделит 20 млн евро. Это во Франции - я подчеркну - государственная программа, - сказал Кличко. - В Киеве город самостоятельно развивает этот вид транспорта. И он становится все более популярными. Во время карантина количество велосипедистов в столице увеличилось в 2,5 раза", - сообщил Кличко.

Он отметил, что сегодня суммарная длина велодорожек и велополос в Киеве - почти 100 км. Еще 17 км - общая длина полос общественного транспорта, где в рамках эксперимента разрешено движение на велосипеде.

"В этом году мы продолжим обустройство велополос и велопарковок. В центре они уже есть на улицах Ярославов Вал и Рейтарская. На улицах, капитально ремонтируют, там, где позволяют строительные нормы, обязательно обустраивают велоинфраструктуру. Строят сегодня велосеть на проспектах Степана Бандеры и Любомира Гузара, улицах Довбуша, Золотоворотской, Пушкинской", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко

Также, по его словам, в столице расширилась сеть проката велосипедов Nextbike.

"Сегодня в городе уже 305 мест для проката велосипедов. Этим летом обещают увеличить количество велосипедов в пунктах проката до 2 тысяч. И мы продолжим делать Киев комфортным для велопедистов. Я сам - велосипедист, поэтому понимаю, насколько это важно", - подчеркнул Кличко.