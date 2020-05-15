С 18 мая въезд грузового транспорта в Киев будет ограничен из-за пиковой нагрузки на дороги, - Кличко

С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столицу будет ограничен. Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. С 18 мая ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00", - объяснил Кличко.

По словам мэра Киева, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы. Строгое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но, хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял! По словам медиков, более 30% заражений происходят именно в общественном транспорте. - Когда люди не держат дистанцию, не надевают маску и перчатки", - подчеркнул Кличко.

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