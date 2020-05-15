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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Склад боеприпасов взорвался в оккупированной Саханке 7 мая: один наемник РФ погиб, 14 человек были ранены, в том числе 8 гражданских, - ГУР

Склад боеприпасов взорвался в оккупированной Саханке 7 мая: один наемник РФ погиб, 14 человек были ранены, в том числе 8 гражданских, - ГУР

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает распространять ложную и искаженную информацию с целью дискредитации Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"7 мая с.г. в н.п. Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов из-за нарушения мер безопасности, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов. Вместе с тем, российские пропагандисты использовали данное событие для распространения фейковых сообщений, что якобы причиной взрыва стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений Объединенных сил из вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГУР, оккупанты пытались скрыть истинные причины происшествия для предотвращения роста уровня недовольства местного населения пребыванием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Востока Украины.

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взрыв (6721) Минобороны (9271) разведка (4168)


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Топ комментарии
+24
Смерть кацарылым
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15.05.2020 12:56
+22
Короновирус свирепствует однако..
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15.05.2020 12:55
+11
ОТЛИЧНАЯ новость в конце не совсем трудовой недели!
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15.05.2020 13:02
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Короновирус свирепствует однако..
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15.05.2020 12:55 Ответить
Смерть кацарылым
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15.05.2020 12:56 Ответить
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 9515
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15.05.2020 14:03 Ответить
ДС Крысенко - фамилия автора звучит!
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15.05.2020 14:43 Ответить
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 5602
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15.05.2020 14:48 Ответить
О! Вже і неардельлуганці обявились.
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15.05.2020 15:03 Ответить
Ну, якщо враховувать, що до початку ХІХ століття по Луганщині ховрахи свистіли, сайгаки з тарпанами бігали і зрідка ногайці кочували, з якими козаки торгували і воювали, то вислів "с древнейших времён" виглядить доволі смішно...
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15.05.2020 16:47 Ответить
Хлопок.
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15.05.2020 13:32 Ответить
шо за склад такой хилый? то же мне...скла-ад взорвался....пособолезновать не кому))))
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15.05.2020 12:57 Ответить
ОТЛИЧНАЯ новость в конце не совсем трудовой недели!
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15.05.2020 13:02 Ответить
Київська хунта фулюганить.
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15.05.2020 13:02 Ответить
Символично 7 мая Германия подписала акт о капитуляции ( хотя до сих пор идут споры о 8,9). 75 лет одноко,ЮБИЛЕЙНЫЙ салют ни кто не отменял.
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15.05.2020 13:03 Ответить
сварщик?
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15.05.2020 13:04 Ответить
Могут повторить?
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15.05.2020 13:05 Ответить
Пріятная новость...
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15.05.2020 13:08 Ответить
ССО ЗСУ попереджає паління у складських приміщеннях небезпечно для життя !!!
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15.05.2020 13:14 Ответить
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 7918
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15.05.2020 13:17 Ответить
мимо сепарского склада,
без подарка не хожу!
то гранату им подкину,
то тризубец покажу!
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15.05.2020 13:18 Ответить
Добре , синку , добре !
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15.05.2020 13:18 Ответить
Складские проворовались и сами взорвали склад. Требую от "властей" лугандонии разобраться и наказать вредителей. На подвал их, и пытать, пытать ,пытать....А потом публично повесить человек 200-300 для устрашения....
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15.05.2020 13:31 Ответить
Командира марской пехотной бригады расстрелять. Зама по тылу - на подвал на 15 лет. Местных холуев - на органы.
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15.05.2020 14:27 Ответить
Он просто взорвался.
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15.05.2020 13:37 Ответить
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 7593
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15.05.2020 13:51 Ответить
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 2860
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15.05.2020 13:57 Ответить
Єнот звірствує...
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15.05.2020 14:02 Ответить
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 6317

2006 Рашист Доронин -"Черный день" Посапокалиптика ********* о домбабве и Крыме
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15.05.2020 14:04 Ответить
Склад боєприпасів вибухнув в окупованій Саханці 7 травня: один найманець РФ загинув, 14 осіб були поранені, зокрема 8 цивільних, - ГУР - Цензор.НЕТ 2844
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15.05.2020 14:50 Ответить
О, а от і наш герой-розбишака.
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15.05.2020 16:37 Ответить
При пороху такого не було
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15.05.2020 23:43 Ответить
 
 