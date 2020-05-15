Склад боеприпасов взорвался в оккупированной Саханке 7 мая: один наемник РФ погиб, 14 человек были ранены, в том числе 8 гражданских, - ГУР

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает распространять ложную и искаженную информацию с целью дискредитации Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"7 мая с.г. в н.п. Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов из-за нарушения мер безопасности, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов. Вместе с тем, российские пропагандисты использовали данное событие для распространения фейковых сообщений, что якобы причиной взрыва стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений Объединенных сил из вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сказано в сообщении.

Как отметили в ГУР, оккупанты пытались скрыть истинные причины происшествия для предотвращения роста уровня недовольства местного населения пребыванием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Востока Украины.

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