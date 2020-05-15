РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9449 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 283 11

Тестирование на антитела к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе, - Степанов

Тестирование на антитела к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время традиционного совещания по противодействию распространения COVID-19 сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, если все будет происходить согласно плану, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.

Также на совещании главе государства традиционно доложили о ситуации в районе проведения операции объединенных сил. В частности, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что накануне на оккупированных территориях было пропущено 78 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гослекслужба проверит бракованные ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Пора проверить Степанова и Ляшко на предмет наличия головного мозга.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:47 Ответить
+1
А могут не начать...
показать весь комментарий
15.05.2020 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А могут не начать...
показать весь комментарий
15.05.2020 13:13 Ответить
кто не спрятался - я не виноват...
показать весь комментарий
15.05.2020 13:13 Ответить
А дорогостоящие и относительно редкие тесты на антитела у него в достаточном количестве есть? Скорей всего абы прокукарекать...
показать весь комментарий
15.05.2020 13:14 Ответить
Так,а разве экспресс тесты,это не тесты на антитела? Те которые в аптеках продаються?
показать весь комментарий
15.05.2020 13:16 Ответить
https://censor.net/user/231458 То что продают в аптеках -это тест на геном вируса и делается путём мазка. Для теста на антитела необходимо взять кровь -процедура более дорогостоящая и не такая массовая
показать весь комментарий
15.05.2020 13:52 Ответить
Эт парень! Ты ишо хуже чем я разбираешся. С помощью мазка, берут на ПЦР. Самый точный тест.Только на основании ПЦР ставят диагноз коронавирус. В аптеках продается тест на антитела. Прокалывают палец и каплю крови в раствор. Сам видел как делается. То, о чем гутарит Степанов это тоже тест на антитела но по методике EFA. Но и аптека и Степанов-это антитела. Подробнее не знаю,поэтому и спросил.
показать весь комментарий
15.05.2020 14:36 Ответить
Пора проверить Степанова и Ляшко на предмет наличия головного мозга.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:47 Ответить
А как же то , что принудительно нельзя ? Вроде как бы Конституция так говорила когда то ?
показать весь комментарий
15.05.2020 16:37 Ответить
 
 