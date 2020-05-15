Тестирование на антитела к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время традиционного совещания по противодействию распространения COVID-19 сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, если все будет происходить согласно плану, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе.

Также на совещании главе государства традиционно доложили о ситуации в районе проведения операции объединенных сил. В частности, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что накануне на оккупированных территориях было пропущено 78 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

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