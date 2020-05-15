Переговоры "об Украине без Украины" при Зеленском становятся нормой, - нардеп "ЕС" Геращенко

Зеленский нарушил главный внешнеполитический принцип команды Порошенко - "ничего об Украине без Украины", и теперь вопрос Донбасса обсуждают без нашего участия.

Такая ситуация недопустима - заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я хочу напомнить конституционные полномочия президента Украины - это внешняя политика и Верховный Главнокомандующий. Даже несмотря на ту бешеную критуку, которую "1 + 1" направлял на Порошенко, все признавали, что он был достойным главнокомандующим. Сегодня команда Зеленского перечеркнула ключевое достояние команды Порошенко: ничего об Украине без Украины. Мы за это очень боролись. Что мы видим сегодня? Трамп обсуждает с Путиным Украину, Путин обсуждает с Макроном, Козак обсуждает с администрацией Меркель ситуацию на Донбассе. Где здесь Украина?" - отметила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах Козака в Берлине: Украина знала об этом визите. Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет

"Мне кажется, что это очень опасно в условиях, когда мир накрывает экономический кризис и коронавирус. Нам для того, чтобы оставаться на повестке дня, нужно демонстрировать чрезвычайно активную внешнюю политику", - добавила Ирина Геращенко.

Она в очередной раз подчеркнула, что вина за агрессию на Донбассе лежит на Путине, и Зеленский должен более жестко реагировать на действия страны-агрессора.

"Нужно демонстрировать жесткую политику по отношению к агрессору. Мы забыли о том, что враг на Донбассе продолжает убивать украинских солдат. Согласно справке Минобороны, за год президентства Зеленского на Донбассе были убиты 100 украинских солдат. Мы не изменились в наших оценках. Путин напал на Украину и продолжает агрессивную политику. Зеленский должен понять, что нельзя так легкомысленно говорить "нужно просто перестать стрелять", и тогда прекратится война. Потому что не Украина ее начинала. Ее начала Российская Федерация", - отметила Геращенко.

Ирина Геращенко напомнила, что команда Порошенко сделала значительный вклад в построение системы освобождения заложников и добилась решения Гамбургского морского трибунала по делу моряков, что помогло вернуть их домой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Елисеев об отношениях Украины и США при Зеленском: Год упущенных возможностей. Пример, как из-за авантюризма и некомпетентности можно все испортить

"Наша команда все, что знала об освобождении заложников, передала Зеленскому, потому что мы хотим в этом успехов. То, что были освобождены десятки украинцев с оккупированной территории и моряков из российских тюрем, в этом была большая заслуга предыдущей власти. Потому что была создана мощная команда, которая представляла украинские интересы в международных судах. Эта команда была сформирована Президентом Порошенко, и собственно решение Гамбургского морского трибунала по морякам, который признал, что это военнопленные, помогло их освободить", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Кроме этого, народный депутат обратила внимание на то, что в вопросе безопасности и гуманитарном блоке на сегодняшний день не обсуждаются как ключевые приоритеты, а также остановилось обсуждение дорожной карты.

"Меня беспокоит вопрос Минска, что выброшенна тема дорожной карты, которая была важна для нашей команды, где четко было определено, что ключевая тема - безопасность. Без безопасности не может быть никаких политических блоков. Что отвергнута гуманитарная тема - без доступа Красного Креста на оккупированные территории, поиска пропавших без вести, без этого нельзя говорить о решении гуманитарных вопросов", - подчеркнула она.

Геращенко отметила, что уже после Нормандской встречи с начала этого года ни разу не была достигнута договоренность о перемирии по всей линии фронта, а интенсивность обстрелов является постоянно высокой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москва заявила, что Киев "выдавливает" террористов "Л/ДНР" из Контактной группы по Донбассу

"При президенте Зеленском впервые в этом году не удалось договориться о перемирии. Перемирие на Донбассе россиянами не соблюдалось ни одного дня, но во время этих перемирий снижалась интенсивность обстрелов, а следовательно уменьшалось убийство украинских солдат. Ни одно решение последнего саммита в Париже не выполнено. Там было громко объявлено, после того, как посмотрели друг другу в глаза президенты Зеленский и Путин, что до 31 декабря договорятся о дате режима тишины, но его до сих пор нет. В этом виноват Путин. Но меня смущает то, что мы перестали об этом говорить", - отметила Ирина Геращенко.