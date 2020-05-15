Уже 12 областей полностью выплатили 300%-ные надбавки за март медикам, борющимся с COVID-19, - Степанов
Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Степанов рассказал, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.
"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - отметил Зеленский.
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Сколько будет 2+2?
Сколько надо столько и запишем.
Потерялись или совравши?
или как там: служил Гаврила в Избиркоме, Гаврила Избиркому верен был