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Новости Коронавирус и карантин
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Уже 12 областей полностью выплатили 300%-ные надбавки за март медикам, борющимся с COVID-19, - Степанов

Уже 12 областей полностью выплатили 300%-ные надбавки за март медикам, борющимся с COVID-19, - Степанов

Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Степанов рассказал, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Также читайте: Переговоры "об Украине без Украины" при Зеленском становятся нормой, - нардеп "ЕС" Геращенко

Автор: 

Зеленский Владимир (21136) карантин (16729) врачи (1518) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А позавчера врал о уже 18 областях. Хотя бы запоминал что врет, а то как-то весело получается.
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15.05.2020 13:20 Ответить
+4
ТК "Прямой" голосование он-лайн: Оценка итогов работы Зеленского за год
Положительно - 8% Отрицательно- 92%
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15.05.2020 13:24 Ответить
+2
Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6491
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15.05.2020 13:31 Ответить
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прошло уже 2 месяца - по зеленому как то(зебильному) - и даже не везде - но не чего - народ оценит вашу власть - прикольно))
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15.05.2020 13:19 Ответить
ТК "Прямой" голосование он-лайн: Оценка итогов работы Зеленского за год
Положительно - 8% Отрицательно- 92%
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15.05.2020 13:24 Ответить
Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6491
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15.05.2020 13:31 Ответить
Кругом одни "клятi порохоботи" Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1105
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15.05.2020 14:13 Ответить
А позавчера врал о уже 18 областях. Хотя бы запоминал что врет, а то как-то весело получается.
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15.05.2020 13:20 Ответить
18+12=25 ,Ти що рахувати розучився?!
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15.05.2020 13:25 Ответить
Ну да.
Сколько будет 2+2?
Сколько надо столько и запишем.
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15.05.2020 13:28 Ответить
На завтра Мішя сракашвіллі падґатовіцца панімаєш,і тібє скажєт,5 в крайнем случає 6 но не -3-4 ,тошна!
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15.05.2020 13:44 Ответить
Типа 6 областей отобрали деньги у медиков обратно?
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15.05.2020 13:25 Ответить
Степанов! А где 66 млрд. грн. который как бы выделил президент Зе-ский еще в апреле месяце?
Потерялись или совравши?
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15.05.2020 13:20 Ответить
Вопрос риторический.
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15.05.2020 13:24 Ответить
аааа, ща под стол упал, вчера еще лежал в больнице задержка не то что за коронавирус а на месяц обычной зарплаты, правда больница не инфекция
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15.05.2020 13:22 Ответить
Зато о себе и своих не забыли

Уже 12 областей повністю виплатили 300-відсоткові надбавки за березень медикам, які борються з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2398
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15.05.2020 13:23 Ответить
Это тоже "врачи", тоже "работают" в условиях подлого COVID-19
или как там: служил Гаврила в Избиркоме, Гаврила Избиркому верен был
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15.05.2020 14:42 Ответить
"Степанов розповів, що вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом."- така сама невидима як і вірус!
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15.05.2020 13:24 Ответить
за март (а уже середина мая) и в марте еще не все знали что это больные коронавирусом и оформляли их как больных пневмонией (тем более тестировались единицы)...а "скорая" так вообще в марте еще не числилась в списках на "доплату" ибо работали в обычном режиме с минимальными средствами защиты...и не имели права даже подозревать этот диагноз у перевозимых в больничку (без тестов)...
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15.05.2020 13:27 Ответить
Включили турборежим. Глядишь к ноябрю все остальные области тоже получат.
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15.05.2020 15:56 Ответить
 
 