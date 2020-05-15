На Киевщине из-за задымления произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей, - "Укравтодор"

В Киевской области на трассе Киев - Чоп в направлении столицы из-за задымления произошел ряд ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор".

"Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление. Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью все живы), остальные три - без пострадавших. Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено", - сообщил "Укравтодор".

Причиной задымления называют пожары в экосистемах, вызванные поджогами.

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