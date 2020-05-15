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Новости ДТП
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На Киевщине из-за задымления произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей, - "Укравтодор"

В Киевской области на трассе Киев - Чоп в направлении столицы из-за задымления произошел ряд ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укравтодор".

"Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление. Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью все живы), остальные три - без пострадавших. Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено", - сообщил "Укравтодор".

На Киевщине из-за задымления произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей, - Укравтодор 01

Причиной задымления называют пожары в экосистемах, вызванные поджогами.

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Дык бубочка заявил, что дождь уже все очаги ликвидировал, а авакян получил премию за мужество и спасение людей на пожаре!
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15.05.2020 13:32 Ответить
Вчера целый день дождь хреначил.
Сегодня утром - роса, вся земля мокрая.
Какие пожары, в каких экосистемах?
Шо его можно подпалить при такой погде?
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15.05.2020 13:35 Ответить
Холод,Дожди ,зелень.Предпосылок для пожаров -О.Украина в чёрной полосе мусорской преступности.
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15.05.2020 13:36 Ответить
Причина ДТП не "задимлення", а не соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима.
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15.05.2020 13:55 Ответить
Причина не в задымлении, а в том что дебилы за рулём дистанцию не держат, жмутся друг к другу как гомики.
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15.05.2020 14:00 Ответить
 
 