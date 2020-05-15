Более 580 человек вернулись в Украину из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции, - Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов", - говорится в сообщении.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не было обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Из числа прибывших граждан - 167 человек согласились и отбыли на обсервацию. Остальные пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

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