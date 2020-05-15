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Новости Коронавирус и карантин
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Более 580 человек вернулись в Украину из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции, - Госпогранслужба

Более 580 человек вернулись в Украину из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции, - Госпогранслужба

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов", - говорится в сообщении.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не было обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Из числа прибывших граждан - 167 человек согласились и отбыли на обсервацию. Остальные пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

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Автор: 

Азербайджан (790) Германия (6920) Госпогранслужба (6362) карантин (16729) Таиланд (184) Турция (3369) украинцы (3859) Швейцария (612) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Всі дуже раді.
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15.05.2020 13:59 Ответить
Это они зря
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15.05.2020 14:00 Ответить
Хорошо бы их камнями забросать, как делали в Полтавской области.
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15.05.2020 14:18 Ответить
Вымотались на чужбине по полной.
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15.05.2020 14:31 Ответить
Если в Патае то да,весь хер в мозолях
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15.05.2020 14:50 Ответить
 
 