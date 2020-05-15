Из Шанхая 17 мая вылетит последний на время пандемии чартер в Киев, - посольство

Из Шанхая в Киев 17 мая вылетит специальный рейс, который, вероятно, будет последним чартером из Китая в Украину на данный момент в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило посольство Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"Как уже сообщало посольство, на 17 мая с.г., в связи с многочисленными настойчивыми обращениями граждан, авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" запланирован специальный чартерный рейс по маршруту Шанхай-Киев (стоимость билета - около 6500 юаней)", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что после указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет, и сейчас вряд ли возможно, по известным причинам, спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной.

"Таким образом, на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР (кроме рейса "МАУ" 17 мая) будет оставаться транзит через Беларусь (стоимость авиабилета в Минск - 16800 юаней), который также может быть прекращен в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации", - поясняется в сообщении.

С учетом изложенного посольство настоятельно рекомендовало всем гражданам, которые ранее высказывали желание вернуться из Китая в Украину, но из-за прекращения международного авиасообщения не могли этого сделать, воспользоваться созданной для них возможностью и уже сегодня приобрести билеты на самолет "МАУ" для возвращения на Родину. Билеты на рейс доступны в продаже через мобильное приложение авиакомпании или на ее официальном сайте. Консультации представителей "МАУ" можно получить через WeChat в группе "Embassy - back to Ukraine". Также на сайте опубликован QR-код для вступления в группу.

В посольстве Украины напомнили, что воспользоваться рейсом "МАУ" для возвращения в Украину могут не только граждане Украины, но и иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное жительство в Украине; иностранцы, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины; некоторые другие категории лиц.

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