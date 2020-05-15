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Новости Коронавирус и карантин
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Из Шанхая 17 мая вылетит последний на время пандемии чартер в Киев, - посольство

Из Шанхая 17 мая вылетит последний на время пандемии чартер в Киев, - посольство

Из Шанхая в Киев 17 мая вылетит специальный рейс, который, вероятно, будет последним чартером из Китая в Украину на данный момент в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило посольство Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"Как уже сообщало посольство, на 17 мая с.г., в связи с многочисленными настойчивыми обращениями граждан, авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" запланирован специальный чартерный рейс по маршруту Шанхай-Киев (стоимость билета - около 6500 юаней)", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что после указанной даты специальных чартеров из Китая в Украину, скорее всего, больше не будет, и сейчас вряд ли возможно, по известным причинам, спрогнозировать дату возобновления регулярного авиасообщения между Китаем и Украиной.

"Таким образом, на неопределенное время единственным вариантом возвращения в Украину из КНР (кроме рейса "МАУ" 17 мая) будет оставаться транзит через Беларусь (стоимость авиабилета в Минск - 16800 юаней), который также может быть прекращен в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации", - поясняется в сообщении.

С учетом изложенного посольство настоятельно рекомендовало всем гражданам, которые ранее высказывали желание вернуться из Китая в Украину, но из-за прекращения международного авиасообщения не могли этого сделать, воспользоваться созданной для них возможностью и уже сегодня приобрести билеты на самолет "МАУ" для возвращения на Родину. Билеты на рейс доступны в продаже через мобильное приложение авиакомпании или на ее официальном сайте. Консультации представителей "МАУ" можно получить через WeChat в группе "Embassy - back to Ukraine". Также на сайте опубликован QR-код для вступления в группу.

В посольстве Украины напомнили, что воспользоваться рейсом "МАУ" для возвращения в Украину могут не только граждане Украины, но и иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное жительство в Украине; иностранцы, которые являются вторым из супругов или детьми граждан Украины; некоторые другие категории лиц.

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Автор: 

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Из Шанхая 17 марта вылетит последний на время пандемии чартер в Киев
Назад в будущее?
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15.05.2020 14:06 Ответить
Бєня колотить бабло.
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15.05.2020 14:09 Ответить
Да. в заглавии 17 марта.

А в тексте 17 мая. Редактор, будь внимателен!
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15.05.2020 14:11 Ответить
Это чтобы был повод вернуть полную программу карантина?
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15.05.2020 14:50 Ответить
Потім почнемо вивозити наших пандемістів з Нуйорка...
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15.05.2020 17:20 Ответить
6500 юаней - 915$ это мега дорого из Шанхая! Опять сраный мау решил заработать на нищих украинцах! Почему нищих ? Потому, что будут лететь в основном студенты. И тот , кто работал в Китае. Так вот только работа у всех накрылась ещё в конце января!. С наступление Китайского Нового года почти все иностранцы остались с 0 в кармане. И не надо триндеть, что они сами виноваты и опять за наши налоги! Не за ваши налоги от слова вообще. А за свои деньги. Есть знакомые на рейсе.
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15.05.2020 18:20 Ответить
 
 