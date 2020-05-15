Парасюк: "Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход"

Президент Украины Владимир Зеленский живет в "пузыре".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Каким надо быть слепым, чтобы не видеть, что нынешний премьер - это просто сраный лоббист. Невыгодна экологическая инспекция - снимаем Фирсова. Надо продать за очень дорого электроэнергию - останавливаем государственные АЭС. Следующий шаг какой? Шахтер плохо будет играть - оденем все остальные команды в кандалы? Это не правительство - это дно!", - заявил Парасюк.

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"Господин Президент! Ауууу ...! Проснитесь! Это уже не шутки. Страна на грани глобального кризиса, а у вас в голове сплошная каша. Что это за самодурство и тупость? Пообкладали себя непонятными персонами и думаете, что все ок? Не ок. И отгоняя всю эту сволочь, которая шепчет на уши, возьмите себя в руки и начните управлять процессом. Нам не нужно говорить о коронавирусе и карантине, о нем пусть говорят врачи. Также не надо няшных фотографий в Инстаграме и высоких речей под суфлер. Вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход. Станьте строгим и принципиальным лидером. Потому что сейчас это все похоже на осла, которого водят на шнурке. От ваших действий потирают руки только те, кто эту страну недоразворовал либо недоразорвал. Может уже хватит? Вы извините, что я это говорю, но это правда! Наше государство - это не советский колхоз. Мы - нация сильных и отважных людей, и именно такой нам нужен президент. Честно, это какое-то проклятие! Опять то же самое. Опять пузырь, в котором президент живет своей жизнью!" - пояснил Парасюк.

Ранее СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. В Кабмине заявили, что в Украине начался самый большой энергокризис за 20 лет. Тем временем, Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Напомним, Фирсов возглавлял Госэкоинспекцию с конца 2019 г. 13 мая 2020 г. он заявил, что его уволили без объяснения причин. На его место сразу же назначили Андрея Малеваного.