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Парасюк: "Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход"

Парасюк:

Президент Украины Владимир Зеленский живет в "пузыре".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Каким надо быть слепым, чтобы не видеть, что нынешний премьер - это просто сраный лоббист. Невыгодна экологическая инспекция - снимаем Фирсова. Надо продать за очень дорого электроэнергию - останавливаем государственные АЭС. Следующий шаг какой? Шахтер плохо будет играть - оденем все остальные команды в кандалы? Это не правительство - это дно!", - заявил Парасюк.

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"Господин Президент! Ауууу ...! Проснитесь! Это уже не шутки. Страна на грани глобального кризиса, а у вас в голове сплошная каша. Что это за самодурство и тупость? Пообкладали себя непонятными персонами и думаете, что все ок? Не ок. И отгоняя всю эту сволочь, которая шепчет на уши, возьмите себя в руки и начните управлять процессом. Нам не нужно говорить о коронавирусе и карантине, о нем пусть говорят врачи. Также не надо няшных фотографий в Инстаграме и высоких речей под суфлер. Вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход. Станьте строгим и принципиальным лидером. Потому что сейчас это все похоже на осла, которого водят на шнурке. От ваших действий потирают руки только те, кто эту страну недоразворовал либо недоразорвал. Может уже хватит? Вы извините, что я это говорю, но это правда! Наше государство - это не советский колхоз. Мы - нация сильных и отважных людей, и именно такой нам нужен президент. Честно, это какое-то проклятие! Опять то же самое. Опять пузырь, в котором президент живет своей жизнью!" - пояснил Парасюк.

Ранее СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. В Кабмине заявили, что в Украине начался самый большой энергокризис за 20 лет. Тем временем, Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Напомним, Фирсов возглавлял Госэкоинспекцию с конца 2019 г. 13 мая 2020 г. он заявил, что его уволили без объяснения причин. На его место сразу же назначили Андрея Малеваного.

Парасюк: Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход 01

Автор: 

Зеленский (20185) энергетика (2547) атомная энергетика (294) Парасюк (248) Фирсов (153) альтернативная энергетика (123) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+55
Парасюк: "Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход" - Цензор.НЕТ 2832
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15.05.2020 14:08
+46
а ты знаешь что будучи депутатом Парасюк не афишируя много помогал детям и обездоленным семьям...?
Сейчас не знаю... - может и продолжает..
Покажи дворцы и дорогие авто Парасюка...
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15.05.2020 14:10
+42
зеленский сыкливый ЧМО...

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAW9n5deSw2FctoGYpdIOFezqS_x0SJlCyOn1PSGvGoSa4eEfGKJHrj7Tea1sOFbSe4UPY15BpF7R5S&hc_ref=ARRspWSOSgkOkfCoakplvboBl7WyusTRYqgeYq7UBUAVnMp7jaYsvjxxkrS1sVCZCtw&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4038983762808556&set=a.479663955407239&type=3 2 год ·

Президент 12 мая подписал Стратегию национальной безопасности, где главной угрозой названа агрессивная политика России! Да, такую стратегию подписал президент Польши Анджей Дуда: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.censor.net.ua%2Fnews%2F3194952%2Fprezident_polshi_duda_podpisal_strategiyu_natsionalnoyi_bezopasnosti_napravlennuyu_na_borbu_s_ugrozoyi%3Ffbclid%3DIwAR1wNEbuv_ku2f7-v0kjjWrEfxtA5bHtdiWjRJZokZjRbQIvfFCyFsvLxFI&h=AT3addRfmDg7JgnZC4Z6N6kic1QUkk_q02PynSU7XxNoaOiZArBjXUYzxmbV8W6Bb3UnDzHvz8d0ZkkSUl72l6OSoqbBpiMQ-lPFGasGbyv449emCtyPoDNeH6qKxNqfIHucyH1qflvm7-GtwlGA7fi6aAktbjKfOw https://m.censor.net.ua/…/prezident_polshi_duda_podpisal_st… А вот президент Зеленский продолжает нарушать закон о Национальной безопасности и не подписывает такую же украинскую Стратегию, чтобы не портить своих отношений с президентом РФ Путиным.
Хотя по закону это надо было сделать до 20 ноября 2019-го года! http://opk.com.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR24DrdqxgYGxZliprfqekwQveM32ALKpapx0xLeywpztEgR2eg9y5GkGbE http://opk.com.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D…/…

Уже более шести месяцев Зеленский срывает подписание Стратегии, потому что, скажем откровенно, боится Путина, боится называть вещи своими именами, боится признавать агрессию.
17 января 2020-го президент Зеленский провел совещание для обсуждения Стратегии нацбезопасности и заявил, что проект будет обсуждаться в течение недели, и после этого будет принят: https://www.president.gov.ua/news/rnbo-rozglyanula-proekt-strategiyi-nacionalnoyi-bezpeki-ukra-59321?fbclid=IwAR3cqhD7KhkkYQ0VZijzZ2csoPvtaDCVPpGe0wFTqTI2wTOr0IIBLi2M0D4 https://www.president.gov.ua/…/rnbo-rozglyanula-proekt-stra…
Прошло четыре месяца уже после этого обещания, а Стратегия все еще не подписана.
И отсутствие стратегии - еще более красноречивый сигнал российской угрозы, чем само по себе подписание документа.

Парасюк: "Премьер - сраный лоббист. Господин президент, вы или занимайтесь жизнью страны, или на выход" - Цензор.НЕТ 644
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15.05.2020 14:06
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Страница 4 из 4
снова пресловутый доллар по "8"...а сколько янык оставил в казне после бегства...?! ото вам была и "шара"...извольте смотреть на вещи реально...а начав войну в Украине пуйло и себе "вырыл яму"...а про нефть-то вообще эпично...
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15.05.2020 22:29 Ответить
знаете ли..можно получать из рассеи бесплатно газ и электроэнергию...но стать "хведеральным округом"...хватит-было...а Украина -реально богатая страна...вот только прихлебал присосалось много...сами знаете о ком я...и о чём...
и ещё-а почему в рассею не стремятся ни Литва ни Латвия ни Эстония...ни Финляндия...и даже Белларусь от неё шарахается...?! а "привычка к шаре" лечится трудом и терпением...и борьбой с кацабами...
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15.05.2020 23:43 Ответить
парасюк конечно неадекват, но здесь сказал правильно
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15.05.2020 21:39 Ответить
Як можна було зробити стільки помилок у слові "*****"?
А взагалі, про ***** все дуже достовірно написано.
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15.05.2020 22:15 Ответить
іміджмейкери йому просто невдалий образ придумали. )) А сам він трусло та пристосуванець, який годувався всю війну в каломойського. Отаких вибирає наш народ. ((
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15.05.2020 22:21 Ответить
"..Вон, Bпполbт твой пришел, что то его давно не было..."..))
І це випірнуло нізвідки.. Сиділо сиділо, і вилізло.
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15.05.2020 22:19 Ответить
сегодня на 112 канале пани королевская высказала готовность принять власть в стране и исправлять "ошибки режима Порошенко и нынешней власти"...
так что у пана Парасюка всё ещё впереди...реванша он точно не допустит...
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15.05.2020 22:25 Ответить
Володя молодець все вірно сказав.
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15.05.2020 22:25 Ответить
Парасюк совсем тупой?
Осел НЕ МОЖЕТ стать лидером и управлять государством ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, так как он ОСЕЛ!

И никакого смысла нет взывать к нему с этим ---ОНО НЕ СПОСОБНО, не умеет, не знает как, не имеет четких убеждений, знаний, опыта, кругозора, авторитета, ума и т.д.---это пустое сотрясание воздуха, с целью напомнить о себе. Раньше нужно было думать парасюку, когда топил против Пороха и этим привел во власть ничтожество, ссыкуна и малоросса!
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15.05.2020 23:02 Ответить
он хочет искупить...
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15.05.2020 23:45 Ответить
Пусть на фронт идет искупать...
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16.05.2020 01:38 Ответить
100%
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15.05.2020 23:09 Ответить
Парасюк уйло путинское. Клоун-фотограф. Может только нож в спину. Подойди ко мне спереди сцыкун
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15.05.2020 23:14 Ответить
Судячи з того , скільки поналазило сюди прокацапських тварюк і який сморід вони підняли то можна впевнено сказати - Володя все ти правильно робив ..баш !!!
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15.05.2020 23:39 Ответить
Що зробив Володя?
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16.05.2020 04:39 Ответить
Ви напевно іноземець ? Вітаю ваше зацікавлення . Це геройський чоловік і перша ознака - пороаналізуйте як біситься всяка наволоч і кацапська і наші гниди також, лиш від його маленького коментаря.
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16.05.2020 12:47 Ответить
Может вы до сих пор задницу моете в колодце, я этого не знаю.
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16.05.2020 13:59 Ответить
Про - задніцу це на інший форум. Ваші сексуальні мрії мене не цікавлять.
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16.05.2020 16:05 Ответить
секта всех сравнивает с барыгой и ревнует .Хотя ровнять их это как Х с пальцем .
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16.05.2020 22:42 Ответить
Маладец. Сначала делает все, что бы к власти пришли маларосы, а потом что-то кому вещает.
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15.05.2020 23:46 Ответить
Вова иди в мэры Киева , а то там одно говно прется , составь конкуренцию и наведи шороху .
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15.05.2020 23:49 Ответить
Парасюк, твоє місце "у параші", чого ти висовуєшься? Хто першим вбивав майданівців? Де снайперська гвинтівка Пашинського? Для чого спиляли дерева на Інститутській? Далі.... по списку.
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16.05.2020 04:02 Ответить
Прошел всего год и светотехник, бАрец с торговлей на крови, любитель дорогих тачек и самый большой прогульщик в ВР, раздуплися.
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16.05.2020 08:39 Ответить
хтось його звідкись витяг , мож знов шухер намічається- це ж звізда безтолковщини
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16.05.2020 10:18 Ответить
Странная формулировка: это все похоже на осла, которого водят на шнурке.Источник: https://censor.net/n3195806
Парасюк, а вам не кажется, что если следовать старой западной поговорке, то получается, что: Если что-то говорит, как осел, и делает, как осел, то это и ЕСТЬ - осел, а слово похоже уже не катит? Или... политкорректность обуяла!?
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16.05.2020 11:07 Ответить
Парасюка поддерживаю!
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16.05.2020 11:56 Ответить
Парасюк, братишка, против кого ты голосовал - я не спрашиваю. Я спрашиваю - "ЗА" кого ты голосовал?
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16.05.2020 12:45 Ответить
А кто ОНО такое эта парашук?
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16.05.2020 13:27 Ответить
Раніше треба було думати, коли проти Петі агітував.
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16.05.2020 13:47 Ответить
Тем не менее Вовка стесняется напрямую сказать, что премьер - человек Ахметова.
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16.05.2020 14:03 Ответить
вот так и тогда придет парасюк с кованным ботинком и даст всем по морде, можешь уже вова начинать- с ахметова, бени и остальных олигархов,, если бы не они, а это они разрабили, то страна и народ были бы где польша
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16.05.2020 14:06 Ответить
Тучные стада парасюков проголосовали, как их Бенька накрутил. И только год спустя до этого стада начинает доходить, что их развели.
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16.05.2020 14:20 Ответить
Парасюк хороший революціонер но не стратег..Його проблема в тому, що він нищив сили які щось творили.., не помічаючи і давши можливість возродитися силам які нічого не роблять для незалежності і могутньо ті держави..Які його самого і знищили..
Проблема України, що демократичні сили неможуть обеднатися і між собою ворогують..
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16.05.2020 14:44 Ответить
на батька оце написати - віслюк! як же так можна? - таке писати нікуди не годиться
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16.05.2020 21:37 Ответить
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