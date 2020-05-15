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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ

С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ

20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять в вооруженные силы РФ, что является военным преступлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информационной сводке МинВОТ.

"14 мая с Севастополе состоялось заседание призывной комиссии, во время которой было отмечено, что 20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы государства-оккупанта. Призывная кампания продлится до 15 июля", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что призыв населения оккупированной территории в армию является нарушением международного гуманитарного права и является военным преступлением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с осуществлением Россией призыва на военную службу в оккупированном Крыму

Вместе с тем, в МинВОТ сообщили, что в целом интенсивность военных учений подразделений российского оккупационного контингента на прошлой неделе несколько снизилась вследствие подготовки к мероприятиям в контексте празднования 9 мая. В то же время плановые мероприятия не прекратились.

Крым (26360) призыв (742) россия (95308) Министерство по вопросам оккупированных территорий (434)


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Топ комментарии
+14
С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7045
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15.05.2020 14:08
+9
не пишите муйню какое это преступление, бабушка с дедушкой сходили на референдум а внучок едет до белых медведей что еще надо все супер
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15.05.2020 14:23
+7
Крымским предателям посвящается:


Завтра в армию иду - заберут в Абхазию,
может быть последний раз на тебя залазею...
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15.05.2020 14:22
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С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7045
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15.05.2020 14:08 Ответить
Практически всегда первый коммент самый тупой. Чем быстрее он опубликован (менее 1 минуты) тем глупее. Графиня и гуси. Свердержава и Амударья, кто поймёт это странный альянс?
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15.05.2020 14:37 Ответить
Аму-Дарья имеет прямое отношение к Сверхдержаве. Это к Московии она никакого отношения не имеет, потому как вся мокша и мурома заканчиваются до Урала.
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15.05.2020 14:52 Ответить
Лайфхак. Запрещено рекрутировать на оккупированной территории, говорим, что территория не оккупирована, в "воссоединена" и проводим призыв пушечного мяса
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15.05.2020 14:11 Ответить
Що хотіли, те і отримали.
С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9775
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15.05.2020 14:13 Ответить
на Курилы их, в Находку и на южный берег моря Лаптевых
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15.05.2020 14:21 Ответить
В Чечню- на бутилку! Дочекалися родной говени ???
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15.05.2020 15:07 Ответить
Зато письма какие будут!
"Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой мою тельняшку просолил
И я живу у самого восхода." Чья-то мать- запутинка узнает про славное море- священный Байкал..
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15.05.2020 16:06 Ответить
пойдут на бутылки
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15.05.2020 14:15 Ответить
После дембеля-в обязательном порядке.
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15.05.2020 14:32 Ответить
..со словами-Дагестан-это круто!
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15.05.2020 14:50 Ответить
_В комплекте с паспортом моржовии идёт гроб для вашего сына/мужа/отца/брата. Вчера, сегодня, завтра... всегда. Добро пожаловать и расстрел на месте за побег из рая.
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15.05.2020 14:15 Ответить
Узбережжя моря Лаптєвих нічим не гірше )))
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15.05.2020 14:17 Ответить
А на морі лаптєвих на пляжах пісок чи галька?
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15.05.2020 15:09 Ответить
не видно під снігом )
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15.05.2020 15:39 Ответить
Да хоть а Габон . Хотя тамошних горилл жалко
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15.05.2020 14:19 Ответить
Крымским предателям посвящается:


Завтра в армию иду - заберут в Абхазию,
может быть последний раз на тебя залазею...
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15.05.2020 14:22 Ответить
Я в Чечню служить иду
Кавказ меня манит
Верить Путину клянусь
Путин- не обманет!
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15.05.2020 15:11 Ответить
не пишите муйню какое это преступление, бабушка с дедушкой сходили на референдум а внучок едет до белых медведей что еще надо все супер
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15.05.2020 14:23 Ответить
Там ватної молоді ще більше чим на Dumbасі!
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15.05.2020 15:12 Ответить
Побачать свою Говень у всій красі,від Чукотки до Таймиру))
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15.05.2020 14:23 Ответить
Одночасно до кримчан почнуть приходити "похоронки" від російської армії. Це ті камені, про вони мріяли у 2014 році.
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15.05.2020 14:31 Ответить
Зате ж не підуть до НАТЬІ.
Із 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС РФ, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3639
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15.05.2020 14:51 Ответить
Вот мне абсолютно похрен. Они к этому абсолютно готовы и рады. Тамженашилюди никогда ими не были в подавляющем большинстве. Кто в этом виноват это другой вопрос. А сейчас это практически самые преданые фуйлу кацапы. Это его гвардия. Они с радостью поедут хоть в Сирию хоть в Чечню. Без малейшего угрызения совести.Даже знаю через ватных крымских родственников сирийского заробитчанина, как его назвали эти родственники, абсолютно не смущаясь, а с завистью смотревших на купленный им после заробитков подержаный Санта Фэ.Наши оттуда уехали. Татарам ехать некуда.Они заложники ситуации.
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15.05.2020 15:07 Ответить
А почему Татарам ехать некуда?
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15.05.2020 20:56 Ответить
теперь гробы с Чукотки и китайской границы этим придуркам придут.
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15.05.2020 15:33 Ответить
Вот повезло,познакомяться с братьями славянами...в Бурятии.
А то бы попали в НАТО и офицеры стучались бы в их комнату,прежде чем войти.Ну как такое можно допустить.
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15.05.2020 15:03 Ответить
Вот ето повезло дебилам. Нюхнут полной грудью всю разейскую дыру. И в жопе не меньше дыра будет от посиделок на бутылках
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15.05.2020 15:06 Ответить
на ************-китайскую границу служить ***** если бы ехали и на Чукотку! это ж выродки той мразоты, что шли под лозунгами Гоблина за руэSSкиий мирЬ на ************** референдум.
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15.05.2020 15:31 Ответить
Их лучше бы в подводники , но в североморск , на АПЛ , - шоб и на бутылке посидели и от морской воды не отвыкали , и тёплый Украинский климат всегда помнили . ))
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15.05.2020 16:20 Ответить
В сибирь !!!!
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15.05.2020 17:22 Ответить
Наш говнокомандующий даже не подозревает, что есть такое понятие как "военное преступление".
Порох опять будет делать работу за эту мразину - чтоб прозвучало осуждение х.уйла по этому поводу в эфире.
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15.05.2020 19:08 Ответить
Я так понял, что для вас всех, служба в армии хуже каторги.
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15.05.2020 20:58 Ответить
 
 