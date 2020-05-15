С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ

20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять в вооруженные силы РФ, что является военным преступлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информационной сводке МинВОТ.

"14 мая с Севастополе состоялось заседание призывной комиссии, во время которой было отмечено, что 20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы государства-оккупанта. Призывная кампания продлится до 15 июля", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что призыв населения оккупированной территории в армию является нарушением международного гуманитарного права и является военным преступлением.

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Вместе с тем, в МинВОТ сообщили, что в целом интенсивность военных учений подразделений российского оккупационного контингента на прошлой неделе несколько снизилась вследствие подготовки к мероприятиям в контексте празднования 9 мая. В то же время плановые мероприятия не прекратились.