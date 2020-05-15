Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили с послами стран "большой семерки" (G7) возможности сотрудничества.
Об этом сообщил Саакашвили 15 мая на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - написал Саакашвили.
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1. запускает в Украину российские компании
2. как тендера выигрывают свои люди и пилят миллиарды.
Спостерігаємо та насолоджуємось падінням у прірву
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
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Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
Они - самозванцы, подлежащие аресту и суду по статье карающей за узурпацию власти.
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Мабуть в мене щось з головою, бо це якесь божевілля відбувається
Не отвлекайся Михо, тебе еще с Оманом работать
Почекайте ще трошки.