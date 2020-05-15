Саакашвили и Ермак обсудили с послами G7 сотрудничество и планы Нацсовета по реформам

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили с послами стран "большой семерки" (G7) возможности сотрудничества.

Об этом сообщил Саакашвили 15 мая на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - написал Саакашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорее всего систему E-health придется пересматривать вместе с реформой здравоохранения, - заместитель Саакашвили Ольшанский