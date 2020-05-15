Украина должна сотрудничать с МВФ, пока не появится возможность обойтись без его помощи, - Саакашвили

Любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.

"Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция в отношении МВФ. Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, так как особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых необходимых реформ", - отметил Саакашвили.

По его словам, он за усиление связей, которые способствуют реализации программы реформ в Украине.

"Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны дойти до момента, когда помощь МВФ больше не требуется, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - подчеркнул Саакашвили.

"Любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины", - подытожил он.

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