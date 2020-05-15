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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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За неделю количество заболевших COVID-19 в ОРЛО увеличилось на 90%, в ОРДО на 25%, в оккупированном Крыму на 38%, - МинВОТ

За неделю количество заболевших COVID-19 в ОРЛО увеличилось на 90%, в ОРДО на 25%, в оккупированном Крыму на 38%, - МинВОТ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечает, что на всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информационной сводке МинВОТ.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 14 мая 2020 российские оккупационные администрации обнародовали следующие сведения о заболеваемости:

- в оккупированном Крыму - 245 подтвержденных случаев (летальных - 4, выздоровели - 84, в разных режимах медицинского наблюдения - более 1700),

- в оккупированном Севастополе - 132 (летальных - 2, выздоровели - 57, в разных режимах медицинского наблюдения - более 1500 человек),

- ВОТ Донецкой области - 214 (летальных - 5, выздоровели - 29, в разных режимах медицинского наблюдения - около 9 тыс. человек),

- ВОТ Луганской области - 308 (летальных - 1, выздоровели - 53, в разных режимах медицинского наблюдения - более 5 тыс. человек).

В течение недели на ВОТ АР Крым количество инфицированных, по данным оккупационной "власти", увеличилось на 38%.

С 12 мая во временно оккупированном Крыму введен "масочный режим", режим "повышенной готовности" продлен до 31 мая на фоне определенных послаблений для хозяйственных субъектов.

13 мая был зафиксирован всплеск заболеваемости в Сакской районной больнице, которую из-за наличия инфекции 10 мая преобразовали в обсерватор: выявлено 23 новых случая в сутки, в том числе заболело 15 медиков.

По данным оккупационной администрации, во время майских праздников зафиксировано существенное падение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом. В частности, в первые 10 дней мая количество пассажиров в аэропорту "Симферополь" снизилось в 14 раз. Впрочем, продолжают фиксироваться случаи завоза коронавируса из России, причем - не только через аэропорт. В частности, 14 мая инфекция обнаружена у железнодорожника, который прибыл поездом из Ростова-на-Дону.

В течение недели на ВОТ АР Крым фиксировалась неравномерная картина госпитализации граждан через службу скорой помощи. Так, 10 мая зафиксировано 4 вызова с подозрением на пневмонию (3 человека госпитализированы) и 79 с симптомами ОРВИ (29 госпитализированы, в т.ч. - 12 с подозрением на коронавирус). При этом 12 мая был 31 вызов с подозрением на пневмонию (30 человек госпитализированы) и 93 вызова с симптомами ОРВИ (35 человек госпитализированы, в т.ч. - 22 с подозрением на коронавирус).

В оккупированном Севастополе режим самоизоляции граждан продлен до 17 мая, режим "повышенной готовности" - до 31 мая. В то же время в городе 9 и 13 мая происходили массовые мероприятия, что создает опасность распространения вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Российские оккупанты вдвое преуменьшают статистику по коронавирусу в Крыму и ОРДЛО

11 мая "глава" российской оккупационной "власти" в г. Севастополь М.Развожаев заявил, что ни один из больных коронавирусом не подключен к аппаратам ИВЛ. В то же время стало известно, что для лечебных учреждений города накануне поступили 10 аппаратов ИВЛ (производитель - "Уральский приборостроительный завод"), аналогичных тем, которые ранее вызвали пожары в больницах РФ (9 мая в Москве, погиб 1 человек, 12 мая во Санкт-Петербурге погибли 5 человек). В период, когда будет изучение причин возгорания, ИВЛ уральской сборки использовать не будут.

"Отсутствие адекватного контроля над приезжими из России, а также сокрытие случаев заболевания в оккупационных военных контингентах свидетельствуют о сознательном искажении и занижение цифр "официальной статистики".

По имеющимся признакам, наиболее сложная ситуация с эпидемией остается на ВОТ Луганской области. В период с 5 по 14 мая количество инфицированных "официально" увеличилась на 90%. В то же время характер обнародования "официальных данных" свидетельствует о наличии манипуляций и нехватки тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами на несколько дней", - сказано в сообщении.

Невзирая на заявления подконтрольной России оккупационной администрации о контроле над распространением заболевания, Луганскую городскую детскую больницу №1 реорганизуют под учреждение для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом, инфекционное отделение больницы №15 (пгт Юбилейное, г. Луганськ) уже заполнено больными на 100%. По имеющейся информации, по состоянию на 12 мая в г. Довжанский умер врач, больной коронавирусом, однако оккупационная администрация этот случай скрывает.

Вместе с тем, в МинВОТ отметили, что на фоне частичных послаблений карантина, которые осуществляются в пропагандистских целях, сохраняется режим строгой изоляции для жителей городов Алчевск, Перевальск, Первомайск и Довжанский. В перечень населенных пунктов с суровой самоизоляцией добавлен поселок Сентякивка (бывш. Фрунзе, Славяносербский район). При этом 13 мая в г. Алчевск состоялся митинг предпринимателей, которые требуют отмены жесткого карантина, поскольку полностью потеряли заработок.

На ВОТ Донецкой области в течение недели количество признанных фактов заболевания увеличилась на 25%.

Наибольшее количество новых случаев заболевания было зафиксировано 9 мая - 24 еще 15 новых больных признали 12 мая. В то же время тенденция к сокрытию летальных случаев на ВОТ Донецкой области продолжается.

"По имеющейся информации 7 мая зафиксирован всплеск заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в пгт. Докучаевск. 8 мая одна из медицинских сестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе. Больница переведена на ограниченный режим работы, работникам и пациентам строго запрещено сообщать любые данные, 8 мая у них временно изымались телефоны для недопущения распространения сведений о реальном состоянии.

карантин (16729) Крым (26360) пожар (5930) Донбасс (26955) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
говорил с пацаном лежал который в плену был, то что с ним там делали это пиндец, у меня глаз дергался два дня, слушать разговоры про там же наши люди нехочу, кто хотел тот уехал, там трактором надо давить там людей нет, там мразота резкая, там все перекопать надо артой, просьба новости про ордло давайте только в том случае если смерть от ковид достигла 100%
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15.05.2020 15:06
+5
выражаю глубокую озабоченность полный пофигизм
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15.05.2020 15:04
+3
Кульки, курва, чорні їм потрібні?
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15.05.2020 14:55
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За неделю количество заболевших COVID-19 в ОРЛО увеличилось на 90%, ОРДО на 25%, в оккупированном Крыму на 38%, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6933
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15.05.2020 14:51 Ответить
Кульки, курва, чорні їм потрібні?
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15.05.2020 14:55 Ответить
Хорошо ідьом.(С)
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15.05.2020 14:57 Ответить
выражаю глубокую озабоченность полный пофигизм
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15.05.2020 15:04 Ответить
А це тільки початок захворювання на короновірус серед сепарів. Виявляється, що у Криму лише десять бригад для боротьби з короновірусом та лікарі отримують 12,5 тис рублів (5000 грн).
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15.05.2020 15:04 Ответить
надо Шмыгулю в Крым и лугандон 300% медикам заплатить, может показатели улучшаться...
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15.05.2020 15:06 Ответить
говорил с пацаном лежал который в плену был, то что с ним там делали это пиндец, у меня глаз дергался два дня, слушать разговоры про там же наши люди нехочу, кто хотел тот уехал, там трактором надо давить там людей нет, там мразота резкая, там все перекопать надо артой, просьба новости про ордло давайте только в том случае если смерть от ковид достигла 100%
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15.05.2020 15:06 Ответить
Частина з тих, хто приїхав теж є лайном.
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15.05.2020 15:09 Ответить
Дуже багато нормальних там,майже всі мої знайомі
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15.05.2020 18:55 Ответить
как они их подвтерждают там ? кто им тесты поставляет?
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15.05.2020 15:06 Ответить
Кацапы тесты завезли.
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16.05.2020 01:20 Ответить
вообще удивительно, что там какое-то тестирование делается.
наверно исключительно за счет самих больных
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15.05.2020 15:38 Ответить
"Да пёс с ними!" (с)
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15.05.2020 16:25 Ответить
Шо за ОРЛО и ОРДО?? ОРДЛО-Хуйло правильно. Это зона отчуждения позорных дамбасов - зашкваренных предателей родины.
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15.05.2020 22:52 Ответить
 
 