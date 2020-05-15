За неделю количество заболевших COVID-19 в ОРЛО увеличилось на 90%, в ОРДО на 25%, в оккупированном Крыму на 38%, - МинВОТ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины отмечает, что на всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - наблюдается обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информационной сводке МинВОТ.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 14 мая 2020 российские оккупационные администрации обнародовали следующие сведения о заболеваемости:

- в оккупированном Крыму - 245 подтвержденных случаев (летальных - 4, выздоровели - 84, в разных режимах медицинского наблюдения - более 1700),

- в оккупированном Севастополе - 132 (летальных - 2, выздоровели - 57, в разных режимах медицинского наблюдения - более 1500 человек),

- ВОТ Донецкой области - 214 (летальных - 5, выздоровели - 29, в разных режимах медицинского наблюдения - около 9 тыс. человек),

- ВОТ Луганской области - 308 (летальных - 1, выздоровели - 53, в разных режимах медицинского наблюдения - более 5 тыс. человек).

В течение недели на ВОТ АР Крым количество инфицированных, по данным оккупационной "власти", увеличилось на 38%.

С 12 мая во временно оккупированном Крыму введен "масочный режим", режим "повышенной готовности" продлен до 31 мая на фоне определенных послаблений для хозяйственных субъектов.

13 мая был зафиксирован всплеск заболеваемости в Сакской районной больнице, которую из-за наличия инфекции 10 мая преобразовали в обсерватор: выявлено 23 новых случая в сутки, в том числе заболело 15 медиков.

По данным оккупационной администрации, во время майских праздников зафиксировано существенное падение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом. В частности, в первые 10 дней мая количество пассажиров в аэропорту "Симферополь" снизилось в 14 раз. Впрочем, продолжают фиксироваться случаи завоза коронавируса из России, причем - не только через аэропорт. В частности, 14 мая инфекция обнаружена у железнодорожника, который прибыл поездом из Ростова-на-Дону.

В течение недели на ВОТ АР Крым фиксировалась неравномерная картина госпитализации граждан через службу скорой помощи. Так, 10 мая зафиксировано 4 вызова с подозрением на пневмонию (3 человека госпитализированы) и 79 с симптомами ОРВИ (29 госпитализированы, в т.ч. - 12 с подозрением на коронавирус). При этом 12 мая был 31 вызов с подозрением на пневмонию (30 человек госпитализированы) и 93 вызова с симптомами ОРВИ (35 человек госпитализированы, в т.ч. - 22 с подозрением на коронавирус).

В оккупированном Севастополе режим самоизоляции граждан продлен до 17 мая, режим "повышенной готовности" - до 31 мая. В то же время в городе 9 и 13 мая происходили массовые мероприятия, что создает опасность распространения вируса.

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11 мая "глава" российской оккупационной "власти" в г. Севастополь М.Развожаев заявил, что ни один из больных коронавирусом не подключен к аппаратам ИВЛ. В то же время стало известно, что для лечебных учреждений города накануне поступили 10 аппаратов ИВЛ (производитель - "Уральский приборостроительный завод"), аналогичных тем, которые ранее вызвали пожары в больницах РФ (9 мая в Москве, погиб 1 человек, 12 мая во Санкт-Петербурге погибли 5 человек). В период, когда будет изучение причин возгорания, ИВЛ уральской сборки использовать не будут.

"Отсутствие адекватного контроля над приезжими из России, а также сокрытие случаев заболевания в оккупационных военных контингентах свидетельствуют о сознательном искажении и занижение цифр "официальной статистики".

По имеющимся признакам, наиболее сложная ситуация с эпидемией остается на ВОТ Луганской области. В период с 5 по 14 мая количество инфицированных "официально" увеличилась на 90%. В то же время характер обнародования "официальных данных" свидетельствует о наличии манипуляций и нехватки тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами на несколько дней", - сказано в сообщении.

Невзирая на заявления подконтрольной России оккупационной администрации о контроле над распространением заболевания, Луганскую городскую детскую больницу №1 реорганизуют под учреждение для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом, инфекционное отделение больницы №15 (пгт Юбилейное, г. Луганськ) уже заполнено больными на 100%. По имеющейся информации, по состоянию на 12 мая в г. Довжанский умер врач, больной коронавирусом, однако оккупационная администрация этот случай скрывает.

Вместе с тем, в МинВОТ отметили, что на фоне частичных послаблений карантина, которые осуществляются в пропагандистских целях, сохраняется режим строгой изоляции для жителей городов Алчевск, Перевальск, Первомайск и Довжанский. В перечень населенных пунктов с суровой самоизоляцией добавлен поселок Сентякивка (бывш. Фрунзе, Славяносербский район). При этом 13 мая в г. Алчевск состоялся митинг предпринимателей, которые требуют отмены жесткого карантина, поскольку полностью потеряли заработок.

На ВОТ Донецкой области в течение недели количество признанных фактов заболевания увеличилась на 25%.

Наибольшее количество новых случаев заболевания было зафиксировано 9 мая - 24 еще 15 новых больных признали 12 мая. В то же время тенденция к сокрытию летальных случаев на ВОТ Донецкой области продолжается.

"По имеющейся информации 7 мая зафиксирован всплеск заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в пгт. Докучаевск. 8 мая одна из медицинских сестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе. Больница переведена на ограниченный режим работы, работникам и пациентам строго запрещено сообщать любые данные, 8 мая у них временно изымались телефоны для недопущения распространения сведений о реальном состоянии.