Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев
Пять лет назад в Украине были приняты законы о декоммунизации, которые заложили прочную основу для возвращения украинцев к собственной исторической памяти.
Об этом на странице в Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Так называемый коммунистический интернационализм был технологией имперского влияния на Украину. Этому очень нужно было положить конец, особенно в условиях российской агрессии. Вот почему пять лет назад 15 мая 2015 г. мы приняли закон о декоммунизации.
Вопрос "какая разница" перед нашей командой никогда не стоял. Мы четко понимали украинскую систему координат и видели большую цель. Это позволяло нам принимать правильные стратегические решения. Такие как декоммунизация. Такие, как официальное государственное признание воинов УПА участниками национально-освободительной борьбы. Это тоже произошло 15 мая 2015 г. - трудно поверить, что за 23 года независимости до нас никто не позаботился об элементарной справедливости.
2014-19 годы стали решающими в преодолении амнезии и массовом возвращении украинцев к собственной исторической памяти. Основу заложили прочную, никакие реваншисты-"безбатченки" эту память не сотрут, как бы не старались. Потому что нам с вами - не все равно.
Слава Украине!" - написал Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
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"Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді В. Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі. Варто нагадати, що, будучи кандидатом у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих", - пише КВУ.
"Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для нової влади. Якщо врахувати призначення не лише осіб, які безпосередньо працювали в структурах 95 кварталу, а й їх знайомих, друзів, родичів, то мова йде про щонайменше три десятки осіб, які опинилися на впливових державних посадах у перший рік президентства Зеленського. Реальна цифра може виявитися ще більшою. При цьому варто розуміти, що більшість із цих людей не були пов'язані із політикою раніше і просто не опинилися б на теперішніх посадах, якби не В. Зеленський. Більше того, давні друзі і бізнес-партнери В. Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України, що безпосередньо підіймає питання їх профпридатності для виконання поставлених завдань", - зазначив голова КВУ О. Кошель.
https://prm.ua/za-rik-prezidenstva-zelenskogo-na-derzhposadah-opinilisya-ponad-30-kvartalivtsiv-kvu/
Лютий, повний піздєц!!
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"Інсайт" від знайомого режисера.
ICTV більше не бере документальні стрічки "патріотичного напрямку", бо вони "не толерантні" до "наших сусідів".
З вересня знімають цілий ряд патріотичних програм.
Замість них будуть йти програми "толерантні до сусідів" з-за "поребрика".
Може хтось зверне увагу.
Чи можливо він боровся за цю ідею за часів Кучми-Медведчука, з партії якого почалась його політична кар'єра?
Ну хоча б в уряді Януковича Петро щось зробив для декомунізації?
Та мало чого потрібно було би!
Але навіть диктатори в воєний час за пятирічку не справлялися з умовними "деригізаціями" свого часу! А ну-ка, згадай історію, коли кліка леніна-сраліна забетонували свою владу?
А Україні запроваджуваи диктаторський режим в 2014-му - мяко кажучи, було "не з руки". Тим більше - без бабла...
На памяти простых, живущих телевизором, можно поставить крест!
"Купил яблоко,помыл,продал.Купил 2 помыл,продал.Купил 3 помыл,продал,а потом скоммуниздил лучшую фабрику в стране,тут карта и пошла."
Просто вундеркинг,а его папашка ещё и герой Украины (он же пострадал при советах за
расхищение госсобственностипатриотизм)..
Св.семейство. итить .
Пруф плз про те, як ПП крав - по будь-якому епізоду з тобою названих, а не з кацапських сайтів списки гріхів.
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По будь какому? Он из ВР и кабмина не вылазил,как же он так миллиардером стал на госслужбе.А, папек крав,а он его прикрывал.Теперь сынок его стал успешным бизнесменом не заработав никуя.Збидныв?По форбсу да,только форбс показывает легальный бизнес и не учитывает уже имущество хотя бы его бизнес сына.
А насчёт "производительности труда на селе" - так Римом все тоже восхищаются до сих пор... В Риме на каждого гражданина было по нескольку рабов, которым не платили и они работали за еду. Бабка с тёткой мои, были гастарбайтерами. Так рассказывали, что они, в 1942-45-м, батрача у немецких бауэров, ели сытнее, чем в 1940-м, в твоём колхозе... В США, чтобы развернуть промышленность и механизировать сельское хозяйство, не нужно было ГУЛаг создавать и людей голодом морить... История подтверждает - не себя человек работает намного эффективнее, чем на хозяина... Однако свободного крестьянина не погонишь строить бесполезные Беломорканал, Заполярную железную дорогу и иные идиотские "прожекты" ... И на "всемирную революцию" не пошлёшь...
Люди часто сами себя голодом морят и другими способами, если власть для них не авторитет, вот сейчас в Киеве маски носят 10%, в результате заболеваемость не снижается почти месяц уже. СССР был в реальной военной опасности в конце 1920х, начальство понимало, что война насмерть будет в ближайшие годы, а народ не хотел понимать, начальство вынуждено было форсировать технологическую перестройку страны, а народ насмерть воевал за свое право не платить налоги. Если бы большевики поставили опять править Украиной советского академика Грушевского, то меньше трупов не было бы, цивилизованный мир заставил бы свободных селян выплатить царские долги и стоимость конфискованных капиталов западных и местных буржуев. Ты не помнишь, что большевики грабанули в пользу народа западных инвесторов где то на 2 -3 годовых ВВП РИ?
Нагадую тобі вислів Достоєвського: "Ніякі скарби світу не варті однієї сльози дитини...". Більшовики створили примарне щастя, по якому ти сльзи ллєш, на трупах мільйонів людей...
(до речі, тобі, "для загального розвитку" - Достоєвський для націонал-соціалістів і інших прибічників подібних політичних течій, вважався "предтечею російського фашизму"...).
Буржуазной антинародной власти очень хочется вычеркнуть из памяти людей все хорошее, что было, чтобы можно было без оглядки постоянно повышать тарифы, цены, пенсионный возраст, продолжать геноцид украинского народа, а Украину превратить в банановую сырьевую республику.
Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.
Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка."
https://www.stopfake.org/ru/gnilaya-seledka-bolshaya-lozh-40-na-60-vladimir-yakovlev-o-priemah-propagandy/
Неможливо ж добитися абсолютного успіху в побудові самостійної держави і одним махом привести до тями тих, кого з пам'яті викинуло.