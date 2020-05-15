Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев

Пять лет назад в Украине были приняты законы о декоммунизации, которые заложили прочную основу для возвращения украинцев к собственной исторической памяти.

Об этом на странице в Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Так называемый коммунистический интернационализм был технологией имперского влияния на Украину. Этому очень нужно было положить конец, особенно в условиях российской агрессии. Вот почему пять лет назад 15 мая 2015 г. мы приняли закон о декоммунизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Памятники Ленину остались в пяти селах Одесской области, - ОГА

Вопрос "какая разница" перед нашей командой никогда не стоял. Мы четко понимали украинскую систему координат и видели большую цель. Это позволяло нам принимать правильные стратегические решения. Такие как декоммунизация. Такие, как официальное государственное признание воинов УПА участниками национально-освободительной борьбы. Это тоже произошло 15 мая 2015 г. - трудно поверить, что за 23 года независимости до нас никто не позаботился об элементарной справедливости.

2014-19 годы стали решающими в преодолении амнезии и массовом возвращении украинцев к собственной исторической памяти. Основу заложили прочную, никакие реваншисты-"безбатченки" эту память не сотрут, как бы не старались. Потому что нам с вами - не все равно.

Слава Украине!" - написал Порошенко.