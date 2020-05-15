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Новости Декоммунизация
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Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев

Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев

Пять лет назад в Украине были приняты законы о декоммунизации, которые заложили прочную основу для возвращения украинцев к собственной исторической памяти.

Об этом на странице в Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Так называемый коммунистический интернационализм был технологией имперского влияния на Украину. Этому очень нужно было положить конец, особенно в условиях российской агрессии. Вот почему пять лет назад 15 мая 2015 г. мы приняли закон о декоммунизации.

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Вопрос "какая разница" перед нашей командой никогда не стоял. Мы четко понимали украинскую систему координат и видели большую цель. Это позволяло нам принимать правильные стратегические решения. Такие как декоммунизация. Такие, как официальное государственное признание воинов УПА участниками национально-освободительной борьбы. Это тоже произошло 15 мая 2015 г. - трудно поверить, что за 23 года независимости до нас никто не позаботился об элементарной справедливости.

2014-19 годы стали решающими в преодолении амнезии и массовом возвращении украинцев к собственной исторической памяти. Основу заложили прочную, никакие реваншисты-"безбатченки" эту память не сотрут, как бы не старались. Потому что нам с вами - не все равно.

Слава Украине!" - написал Порошенко.

Автор: 

история (2017) память (1491) Порошенко (19583) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+20
Порошенко про річницю декомунізації: Жодні реваншисти не зітруть історичну пам'ять українців - Цензор.НЕТ 2061
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15.05.2020 15:19
+19
Просто цікава статистика про "професіоналів" та "компетентних" людей

Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 197 Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 1606Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 1512Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 2192
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15.05.2020 15:07
+17
Го на стадіон! В нас з'явились питання до ***********

Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 5469
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15.05.2020 15:13
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15.05.2020 15:06 Ответить
Просто цікава статистика про "професіоналів" та "компетентних" людей

Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 197 Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 1606Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 1512Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 2192
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15.05.2020 15:07 Ответить
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3793351810706547 Як повідомляє громадська організація "Комітет виборців України".Упродовж першого року президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями отримали державні посади. Із них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95".

"Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу Президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді В. Зеленського отримали значний поштовх у кар'єрі. Варто нагадати, що, будучи кандидатом у Президенти, В. Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих", - пише КВУ.
"Студія Квартал 95 перетворилися на кузню кадрів для нової влади. Якщо врахувати призначення не лише осіб, які безпосередньо працювали в структурах 95 кварталу, а й їх знайомих, друзів, родичів, то мова йде про щонайменше три десятки осіб, які опинилися на впливових державних посадах у перший рік президентства Зеленського. Реальна цифра може виявитися ще більшою. При цьому варто розуміти, що більшість із цих людей не були пов'язані із політикою раніше і просто не опинилися б на теперішніх посадах, якби не В. Зеленський. Більше того, давні друзі і бізнес-партнери В. Зеленського отримали не лише посади в Офісі Президента, але й місця в органах безпеки України, що безпосередньо підіймає питання їх профпридатності для виконання поставлених завдань", - зазначив голова КВУ О. Кошель.
https://prm.ua/za-rik-prezidenstva-zelenskogo-na-derzhposadah-opinilisya-ponad-30-kvartalivtsiv-kvu/
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15.05.2020 15:18 Ответить
Це не свинарчуки Зеленського, а хАрошіє, нужниє, правілниє, проверєнниє концертамі і корпоратівами люді. Дайте їм наступні100 днів, Вони навчаться і стануть прАхвесіоналами
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15.05.2020 15:18 Ответить
Порошенко про річницю декомунізації: Жодні реваншисти не зітруть історичну пам'ять українців - Цензор.НЕТ 2061
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15.05.2020 15:19 Ответить
Рубікон перейдено. Тепер самі круті націоналісти на Слобожанщині, Донецьку і Луганщині
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15.05.2020 15:06 Ответить
Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 3705
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15.05.2020 15:08 Ответить
Між іншим, кривий ріг.
Порошенко про річницю декомунізації: Жодні реваншисти не зітруть історичну пам'ять українців - Цензор.НЕТ 8011Порошенко про річницю декомунізації: Жодні реваншисти не зітруть історичну пам'ять українців - Цензор.НЕТ 9198
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15.05.2020 20:10 Ответить
Петр Алексеевич, 73 % зебилов и стирать то ничего не нужно. И так с ними все понятно!!!
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15.05.2020 15:06 Ответить
Яких ще видатних людей на ТВ вам не вистачає?! Або «нє поклонской єдіной»

Лютий, повний піздєц!!

Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 2991
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15.05.2020 15:09 Ответить
явище масове, перевзуваються всє

https://twitter.com/Vlrina_wi

https://twitter.com/Vlrina_wi Vіrina @Vlrina_wi

https://twitter.com/Vlrina_wi https://twitter.com/Vlrina_wi



"Інсайт" від знайомого режисера.
ICTV більше не бере документальні стрічки "патріотичного напрямку", бо вони "не толерантні" до "наших сусідів".
З вересня знімають цілий ряд патріотичних програм.
Замість них будуть йти програми "толерантні до сусідів" з-за "поребрика".
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15.05.2020 15:43 Ответить
ФСБ дякує! Зеленський https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa зняв санкції з деяких IT компаній - ТОВ "Монт УА", "Сапран Україна", "ГІСІНФО", а також дев'ять ТОВ із групи компаній "Парус" виключені з українського списку санкцій, куди їх було включено рішенням РНБО і указом президента Порошенка у 2017 році.
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15.05.2020 15:06 Ответить
https://marik.co.ua/27458/kogan/?fbclid=IwAR1yiYvhBoaj62XdDTdSu7sinV53WM6wKLH2iTNsmoJiFL_QXuJ6kYAGTVA

Може хтось зверне увагу.
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15.05.2020 15:08 Ответить
++
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15.05.2020 15:16 Ответить
Цікаво, чи розповідав Петро Олексійович про декомунізацію і національно-визвольну боротьбу замполіту радянської армії, де він служив?
Чи можливо він боровся за цю ідею за часів Кучми-Медведчука, з партії якого почалась його політична кар'єра?
Ну хоча б в уряді Януковича Петро щось зробив для декомунізації?
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15.05.2020 15:10 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/30610634.html Рік правління Зеленського: замість «нових облич» - кадри часів Януковича

Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 495
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15.05.2020 15:12 Ответить
Новая власть - новая история. Так всегда было и будет
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15.05.2020 15:11 Ответить
Го на стадіон! В нас з'явились питання до ***********

Порошенко о годовщине декоммунизации: Никакие реваншисты не сотрут историческую память украинцев - Цензор.НЕТ 5469
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15.05.2020 15:13 Ответить
Петро столько лет Ху.лу на лысину срал.Думаю 72% дорого ************* обошлись,но это окупается.
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15.05.2020 15:14 Ответить
Порошенко про річницю декомунізації: Жодні реваншисти не зітруть історичну пам'ять українців - Цензор.НЕТ 6243
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15.05.2020 15:15 Ответить
Если бы он только подумал куда-то срать,так фабрики лишился бы сразу.
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15.05.2020 15:18 Ответить
А надо было параллельно провести и 'дерыгизацию', чтобы сейчас не орать о реванше.
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15.05.2020 15:17 Ответить
Надо би...
Та мало чого потрібно було би!
Але навіть диктатори в воєний час за пятирічку не справлялися з умовними "деригізаціями" свого часу! А ну-ка, згадай історію, коли кліка леніна-сраліна забетонували свою владу?
А Україні запроваджуваи диктаторський режим в 2014-му - мяко кажучи, було "не з руки". Тим більше - без бабла...
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15.05.2020 15:24 Ответить
Порошенко про річницю декомунізації: Жодні реваншисти не зітруть історичну пам'ять українців - Цензор.НЕТ 4268
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15.05.2020 15:17 Ответить
Сегодня разговаривал с бизнесменом, ранее работавшим в службе безопасности, так там всё стёрто наглухо - мы один народ, все славяне, великая победа и т.п., а у самого тачка за 70 тыс.у.е. из Германии.....
На памяти простых, живущих телевизором, можно поставить крест!
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15.05.2020 15:19 Ответить
27 мая будем отмечать 15 месяцев со дня декриминализации Петей незаконного обогащения. И никакие реваншисты...
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15.05.2020 15:19 Ответить
Давай краще про Лукашенка пиши.
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15.05.2020 15:38 Ответить
Пусть вернёт всё,что он скоммуниздил у народа.
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15.05.2020 15:20 Ответить
Що,де, коли вкрав?😀Тупі зедауни.
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15.05.2020 15:23 Ответить
То ж ЗЄбидло одноклітинне.
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15.05.2020 15:26 Ответить
Вы ещё скажите,что он начал свой бизнес с 0.
"Купил яблоко,помыл,продал.Купил 2 помыл,продал.Купил 3 помыл,продал,а потом скоммуниздил лучшую фабрику в стране,тут карта и пошла."
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15.05.2020 16:02 Ответить
його бізнес почав ще його батько Олексій Іванович, після того, як вийшов з СІЗО після реабілітації антизаконого навіть по совковим міркам вироку.
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15.05.2020 18:08 Ответить
Какой бизнес ,"Киевский торт" изобрели на пару, вместе с фабрикой. или когда какао бобы завозил без пошлин ,или когда молотитл под себя всё ,до чего руки могли дотянуться.
Просто вундеркинг,а его папашка ещё и герой Украины (он же пострадал при советах за расхищение госсобственности патриотизм)..
Св.семейство. итить .
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15.05.2020 19:34 Ответить
Та злодей, кто спорит. Вот развлекать русню по саунах, поливая Украину грязью за срубли - вот это настоящая патреотизьма!
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15.05.2020 18:21 Ответить
ЗЄбанат, куди крав? під матрас грошики ховав? чого збіднів у 2 рази? чого аваков сраку собі порвав, скидаючи Порошенка?
Пруф плз про те, як ПП крав - по будь-якому епізоду з тобою названих, а не з кацапських сайтів списки гріхів.
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15.05.2020 15:24 Ответить
угу.. так збіднів, шо останній рік по помийках рився.. шукав шоколядки
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15.05.2020 16:00 Ответить
Пруф плз про те, як ПП крав - по будь-якому епізоду з тобою названих



ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


По будь какому? Он из ВР и кабмина не вылазил,как же он так миллиардером стал на госслужбе.А, папек крав,а он его прикрывал.Теперь сынок его стал успешным бизнесменом не заработав никуя.Збидныв?По форбсу да,только форбс показывает легальный бизнес и не учитывает уже имущество хотя бы его бизнес сына.
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15.05.2020 16:12 Ответить
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки.
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15.05.2020 15:25 Ответить
Ну так це ж очевидно - нічого не забуто.........
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15.05.2020 15:29 Ответить
В 1991 роцi Пэтро повалив комунiстичну диктатуру i проголосив незалежну Украiну. Дякую.
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15.05.2020 15:43 Ответить
Знищили пам*ятники Леніну, Петровському, Дзержинському та іншим катам українського народу часів революції 1917-1922 років, а пам*ятники Каті - самій великій сучці (це не мої слова, а Т.Г.Шевченко) стоїть і охороняється в Одесі. Вона не тільки козаків і їх устрої знищила, а ще і знищила всі рукописи і архіви часів Русі. Це відповідь одеситам, кого вони вшановують. Рух "какая разница" через 10 років поставить свої пам*ятники Бені, Фені і Зелі. Бюсти вже є.
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15.05.2020 15:46 Ответить
Само собой, никто не забудет, что под руководством КПСС в УССР был изобретен киевский торт и построены предприятия, украденные у народа Петей и его папой - Алексеем в процессе прихватизации. Никто не забудет, что папа в СССР был посажен за хищение народной собственности на 7 лет с конфискацией, а в современной Украине стал за то же самое Героем Украины.
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15.05.2020 15:55 Ответить
А те, що "під руководством" розстріляні, померлі від Голодоморів і загиблі у Другій світовій війні десятками мільйонів нараховуються, ТИ, ПАМ"ЯТАЄШ?!!!... Я - пам"ятаю... Бо і батько, і мати виросли сиротами, і не "торти київські", а парену гичку бурякову їли...
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15.05.2020 16:21 Ответить
Ну да, а как насчет мирового империализма, устроившего мировые войны и непрерывно заставлявший СССР жить в условиях холодной войны и мобилизационной экономики? Вообще, кто в среднем имел длительность жизни в 1920-1940: подданные британской королевы или несчастные "совки"? Опять таки, среди "совков" меж переписями 1926 и 1939 у кого была средняя смертность выше - у украинцев или у всех остальных?
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15.05.2020 17:24 Ответить
Та ти що?!!! Виявляється, "світову революцію" "прокляті іімперіалісти" роздували? Громадянську війну, "красний терор"... "ГУЛаг" будували теж вони? Зерно вивозили за кордон, і будували танкові заводи, коли люди з голоду пухли в Україні, теж "імперіалісти"?
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15.05.2020 17:37 Ответить
А кто же довел народы до кучи революций? Кстати - национально-буржуазных революций тогда было много больше, чем пролетарских. но тебе они не кажутся кровавыми и ненужными. Террор был одинаковый со всех сторон гражданской войны, осуществляли его со всех сторон озверевшие в окопах герои войны, которую устроили вовсе не большевики. Нсли большевистский террор особо суровый, то почему за них воевало намного больше украинцев, чем за Петлюру, Скоропадского или Грушевского? Сначала строили тракторные, а не танковые заводы, без тракторов невозможно было поднять производительность труда на селе в 2 раза к 1940 году, особенно при массовом уничтожении вольными хлеборобами тяглового скота. Ты не ответил на вопрос: где была смертность выше в 1926 - 1939: в СССР или УССР? Какова динамика смертности в 1927-1931 в СССР и УССР, когда оккупанты зверски коллективизировали украинцев?
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15.05.2020 18:42 Ответить
А КТО устроил Гражданскую войну? Почему казаки войска Донского, забайкальские, терские, кубанские, массово поддержавшие Советскую власть, в 1918 массово стали "белоказаками"? Отвечу - из-за насильственного "расказачивания", которое развернули Троцкий со Свердловым... Ты знаешь, что советские фильмы о борьбе с басмачами - "кровавые сказки"? Представителям местных народов оружия вообще не давали - из них формировались "отряды краснопалочников"... А "Советскую власть" утверждали части, в основном сформированные с представителей кавказских народов, в частности, из армян... Латышские стрелки не шли устанавливать Советскую власть в Прибалтике, а воевали на Тамбовщине, китайцы - в Таврии...
А насчёт "производительности труда на селе" - так Римом все тоже восхищаются до сих пор... В Риме на каждого гражданина было по нескольку рабов, которым не платили и они работали за еду. Бабка с тёткой мои, были гастарбайтерами. Так рассказывали, что они, в 1942-45-м, батрача у немецких бауэров, ели сытнее, чем в 1940-м, в твоём колхозе... В США, чтобы развернуть промышленность и механизировать сельское хозяйство, не нужно было ГУЛаг создавать и людей голодом морить... История подтверждает - не себя человек работает намного эффективнее, чем на хозяина... Однако свободного крестьянина не погонишь строить бесполезные Беломорканал, Заполярную железную дорогу и иные идиотские "прожекты" ... И на "всемирную революцию" не пошлёшь...
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15.05.2020 19:04 Ответить
Гражданскую войну устроили ВСЕ, почитай Петра Григоренко, как славные дроздовцы с фронта двигались на Дон. Если бы рабский труд был производительней труда наемных работников, то Римская империя правила бы миром до сегодня. В Англии в начале развития капитализма внедрялись новые технологии, для того миллионы крестьян были изгнаны с земли и 100 000 из них повешены за бродяжничество, в США механизированная обработка тоже потребовала концентрации земли, в результате в 20х годах разорились 15 млн. фермерских хозяйств, что с ними стало далее - читай "Гроздья гнева" Камнежопова.
Люди часто сами себя голодом морят и другими способами, если власть для них не авторитет, вот сейчас в Киеве маски носят 10%, в результате заболеваемость не снижается почти месяц уже. СССР был в реальной военной опасности в конце 1920х, начальство понимало, что война насмерть будет в ближайшие годы, а народ не хотел понимать, начальство вынуждено было форсировать технологическую перестройку страны, а народ насмерть воевал за свое право не платить налоги. Если бы большевики поставили опять править Украиной советского академика Грушевского, то меньше трупов не было бы, цивилизованный мир заставил бы свободных селян выплатить царские долги и стоимость конфискованных капиталов западных и местных буржуев. Ты не помнишь, что большевики грабанули в пользу народа западных инвесторов где то на 2 -3 годовых ВВП РИ?
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15.05.2020 19:22 Ответить
Я дивлюся, ти не тільки мене "затрахав" своїми "похвальонами" Радянській владі... Бо хотів тебе "послать", а бачу, хтось це зробив за мене...
Нагадую тобі вислів Достоєвського: "Ніякі скарби світу не варті однієї сльози дитини...". Більшовики створили примарне щастя, по якому ти сльзи ллєш, на трупах мільйонів людей...
(до речі, тобі, "для загального розвитку" - Достоєвський для націонал-соціалістів і інших прибічників подібних політичних течій, вважався "предтечею російського фашизму"...).
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15.05.2020 20:02 Ответить
У тебя ай кью 12, потому видишь в тексте не то, что я написал. Я к советской власти отношусь не с похвальбами или проклятиями, а как к объективно обусловленной реальности, то, что эта власть родилась, выжила и то, какой она была, зависело не от злой или доброй воли какой то кучки злодеев, а было равнодействующей стремлений и действий сотен миллионов людей, которые в первые годы СССР в массе своей были сформированы предыдущим режимом и укладом жизни. Бесстрастное объективное изучение советской истории может нам показать, откуда взялись наши современные недостатки и дурацкие повадки, которые сделали нас мировыми чемпионами по падению ВВП с 1991 года, но это невыгодно колонизаторам, которые нас сейчас посадили на цепь, они нам подсовывают вранье вместо истории, согласно которому мы должны признать, что наши деды были полными идиотами, которых кучка безграмотных бандитов могла легко подвигнуть и друг друга замочить, и за бандитские интересы воевать против своих собственных.
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15.05.2020 20:39 Ответить
А Кировоградская область таки осталась.. Дедушка Киров в гробу улыбается от этой декоммунизации
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15.05.2020 15:58 Ответить
Та і Дніпропетровська залишилася. Всі суди називаються советські, ленінські, дзержинські, бабушкінські, артемівські та інші назви. Реформ там немає і не перейменовують. До влади прийшли тупі совки. Вони не тільки української історії не знають, а навіть і тої минулої радянськоїї.
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15.05.2020 17:43 Ответить
Советское прошлое, это часть украинской истории и никакими законами это прошлое злочинна антинародная власть из памяти людей и истории не вычеркнет.

Буржуазной антинародной власти очень хочется вычеркнуть из памяти людей все хорошее, что было, чтобы можно было без оглядки постоянно повышать тарифы, цены, пенсионный возраст, продолжать геноцид украинского народа, а Украину превратить в банановую сырьевую республику.
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15.05.2020 16:36 Ответить
Товариші, справжній першородний соціал-комунізм Маркса немає нічого спільного з кацапізмом, в тому числі кацапізмами Симоненка. Подивіться на Китай, Вєтнам, Швецію. Країни виробляють від ******** літаків, підводних човнів до реакторів. І да. Там немає місця й для "порошенків, ахметових, коломойських"
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15.05.2020 17:15 Ответить
Скидати і воювати треба з теперішніми,а не минулими...Бо коли воюєш з минулими то ризикуєш плюнути в пику власному предку...Як ото зробив Порох,плюнувши на власного татуся,ярого комуніста,члена ЦК республіки,червоного директора,посаженого,до речі,совєтами за крадіжки і хабарі,але вже за незалежності получившого за це саме Героя України...
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15.05.2020 17:33 Ответить
60%
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15.05.2020 18:10 Ответить
"метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации дают в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».
Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.
Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка."
https://www.stopfake.org/ru/gnilaya-seledka-bolshaya-lozh-40-na-60-vladimir-yakovlev-o-priemah-propagandy/
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15.05.2020 19:35 Ответить
40%
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15.05.2020 18:10 Ответить
Найбільші досягнення Питра за час його царювання - це перейменування кількох вулиць і населених пунктів. Вони складають 60% його титанічної діяльності. Котли, підірвані склади, посаджені добровольці і ліквідовані громадянські активісти, перше місце по корупції і злиднях, останнє по ВВП на душу населення та інші видатні досягнення - це тільки 40%.
Неможливо ж добитися абсолютного успіху в побудові самостійної держави і одним махом привести до тями тих, кого з пам'яті викинуло.
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15.05.2020 19:36 Ответить
 
 