Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что если бы метрополитен до сих пор оставался открытым, то счет погибших от коронавируса шел не на сотни, а на тысячи.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы не закрыли метро, то, боюсь, количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе - это те места, где люди очень часто контактируют между собой. И угроза вируса никуда не делась", - отметил замглавы МВД.

По словам Геращенко, Украина не может и дальше "закрывать экономику".

"На долгие годы, а может быть, и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом. Видите, мы с вами уже не здороваемся за руку, близкие люди между собой ограничили контакты. К примеру, те же официанты будут обслуживать людей в масках, повара будут работать в масках, потому что в заведениях общественного питания, в торговле каждый такой контакт может заканчиваться передачей вируса", - подчеркнул замминистра.

Геращенко еще раз отметил, что вирус никуда не исчез. Будет и вторая, и третья волна коронавируса. Просто со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию.

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