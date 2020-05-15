РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11293 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 399 56

Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что если бы метрополитен до сих пор оставался открытым, то счет погибших от коронавируса шел не на сотни, а на тысячи.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы не закрыли метро, то, боюсь, количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе - это те места, где люди очень часто контактируют между собой. И угроза вируса никуда не делась", - отметил замглавы МВД.

По словам Геращенко, Украина не может и дальше "закрывать экономику".

"На долгие годы, а может быть, и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом. Видите, мы с вами уже не здороваемся за руку, близкие люди между собой ограничили контакты. К примеру, те же официанты будут обслуживать людей в масках, повара будут работать в масках, потому что в заведениях общественного питания, в торговле каждый такой контакт может заканчиваться передачей вируса", - подчеркнул замминистра.

Геращенко еще раз отметил, что вирус никуда не исчез. Будет и вторая, и третья волна коронавируса. Просто со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко показал, как Киев готовится к возобновлению работы метро. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1014) Геращенко Антон (1438) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
ойц, гАнтошка хєращенка намалювався, фахівець в усіх питаннях - від військових до медичних.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:14
+12
Если будем заниматься домыслами, то у меня есть все основания утверждать, что если бы Зеленский не свозил всех украинцев эшелонами из за границы без прохождения в карантине, то Украина вообще обойтись без всеобщего карантина и больных были бы единицы, а не тысячи!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 15:15
+10
Если бы, наверное, может быть? У вас есть научное подтверждение ваших маразмов или опять пшик, как с парками. Нигде в мире не ограничивали работу общественного транспорта. Только на короткое время в Израиле и то всем пайки принесли домой, каждой семье, набор из необходимых продуктов.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ты на всех поминках бы тарелки вылизывал.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:12 Ответить
лучшая благодарность для повара когда:
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8222
показать весь комментарий
15.05.2020 15:13 Ответить
Да, в маске ему это повторить будет сложно.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:38 Ответить
Единственная в мире страна, закрывшая метро
показать весь комментарий
15.05.2020 15:13 Ответить
Правильно сказал Геращенко. Если бы не карантин, не закрытие метро понятно, что заразилось бы и умерло больше людей. Конечно,тут речи не идет о финансовых потерях.Но в Украине с финансами и без эпидемии было не очень и еще до карантина началось резкое падение промышленности и экономики.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:18 Ответить
Она не сдержала себя, открыла прелестный ротик и испортила прекрасную фигурку и дорогой купальник.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:19 Ответить
Наиболее загруженные по годовому пассажиропотоку метросистемы мира:
￼1. Пекинский метрополитен 3660 млн (2016) - 1-й в Азии
2. Токийский метрополитен 3616 млн (2016) - 2-й в Азии
￼3. Шанхайский метрополитен 3401 млн (2016) - 3-й в Азии
4. Сеульский метрополитен 2856 млн (2016)] - 4-й в Азии
￼5. Метрополитен Гуанчжоу 2568 млн (2016) (включая Фошаньский метрополитен) - 5-й в Азии
￼6. Московский метрополитен 2500 млн (2018) - 1-й в Европе, 1-й вне Азии.
7. Нью-Йоркский метрополитен 1757 млн (2016) - 1-й в Северной Америке
8. Метрополитен Мехико 1605 млн (2016) - 2-й в Северной Америке, 1-й в Латинской Америке
9. Гонконгский метрополитен 1586 млн (2016)
￼10.Парижский метрополитен 1519 млн (2016) - 2-й в Европе (без учёта линий RER)
показать весь комментарий
15.05.2020 15:24 Ответить
Потому что в Щвейцарии его просто не существует,как его закрыть?
Поэто му и дохнут в Италии как мухи.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:24 Ответить
Естественно, в Италии везде сплошное метро, особенно в Бергамо.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:44 Ответить
На долгие годы, а может быть, и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом... Источник: https://censor.net/n3195824

Значит, точно, для разобщения людей.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:53 Ответить
Статистика Беларуси, где даже стадионы открыты

Беларусь

Подтверждено

26 772

+947

Выздоровело

8 168

Летальные исходы

151
показать весь комментарий
15.05.2020 15:13 Ответить
В Беларуси население в 5 раз меньшее.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:20 Ответить
Население в Минске 2 миллиона, как в Киеве без приезжих, и транспорт и метро там никто не закрывал. И никакого "всплеска" ковид там нет.
Можете посмотреть для ликбеза https://youtu.be/C5f0Ic8w7Dk , тут во второй половине о ситуации в Минске.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:31 Ответить
В Киеве 4 млн. без приезжих.
показать весь комментарий
15.05.2020 18:34 Ответить
Еще раз для особо " одаренных" - в Минске меньше заболевших и умерших не потому что там не было карантина, а потому что там населения меньше.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:13 Ответить
Статистика с Баларуси-смешно.С Зимбабвэ тоже будет?
показать весь комментарий
15.05.2020 15:20 Ответить
В Польше?

Работа метро в Варшаве не будет прекращаться, однако весь общественный транспорт в городе с 23 марта переходит в режим работы выходного дня.
Об этом в эфиреhttps://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-rafal-trzaskowski-2003/7zpqds4 Onet.pl сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:22 Ответить
хватит гнать пургу. Посмотри белорусские сайты. Хартия 97. Там уже не меньше сотни тысяч зараженных и пару тысяч мёртвых
показать весь комментарий
15.05.2020 15:21 Ответить
Всегда и везде власть преукрашивает. а оппозиция сознательно сгущает краски. Иначе она существовать не может.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:48 Ответить
Красивыми статданными всегда славился Совок...
показать весь комментарий
15.05.2020 15:25 Ответить
Если бы, наверное, может быть? У вас есть научное подтверждение ваших маразмов или опять пшик, как с парками. Нигде в мире не ограничивали работу общественного транспорта. Только на короткое время в Израиле и то всем пайки принесли домой, каждой семье, набор из необходимых продуктов.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:13 Ответить
ойц, гАнтошка хєращенка намалювався, фахівець в усіх питаннях - від військових до медичних.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:14 Ответить
Судя по его комментам по разным вопроса - самовлюбленная, самоуверенная и достаточно дремучая личность.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:36 Ответить
Если будем заниматься домыслами, то у меня есть все основания утверждать, что если бы Зеленский не свозил всех украинцев эшелонами из за границы без прохождения в карантине, то Украина вообще обойтись без всеобщего карантина и больных были бы единицы, а не тысячи!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 15:15 Ответить
у нас не так много экскаваторов, чтоб вырыть все те рвы и ямы, куда их надо было бы сбросить и засыпать известью, если пойти по Вашему предложению.
Ибо другого варианта как-то нет - как оставить в других странах граждан Украины? Расстрельные команды на границе?
показать весь комментарий
15.05.2020 15:29 Ответить
Чукча не читатель?! "... без прохождения в карантине".
Что мешало, организовать карантин для приезжающих?! Предвидя ответ, сразу парирую: аренда нескольких отелей - это дешевле, чем останавливать экономику всей страны!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 15:32 Ответить
Не скромничай: Пиши квадрильонами.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:16 Ответить
С Геращенко такой же аналитик, как с Зеленского президент
показать весь комментарий
15.05.2020 15:17 Ответить
Владимир Александрович всех нас спас. Если бы не его мудрость, тут бы уже пустыня была.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:20 Ответить
Так и туберкулез бродит...
показать весь комментарий
15.05.2020 15:21 Ответить
И Трипер не спит
показать весь комментарий
15.05.2020 15:25 Ответить
у "земельну" ніч так і сталося б чотири сотні ублюдків відразу б скинули "корону" ...
показать весь комментарий
15.05.2020 15:25 Ответить
Расскажи европейцам и Трампу, шо они такие дурные не в курсе.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:27 Ответить
А "обоснование" какое подробное и убедительное! И очень лаконичное. Люблю такую манеру изъясняться. Не откажу себе в удовольствии привести полный текст "аргументации": "то, боюсь".
показать весь комментарий
15.05.2020 15:33 Ответить
МИЛИАРДАМИ Антоша МИЛИАРДАМИ
показать весь комментарий
15.05.2020 15:34 Ответить
Геращенко как всегда в своём репертуаре. А куда бы люди ездили, если всё закрыли и остановили?
показать весь комментарий
15.05.2020 15:42 Ответить
"Славная" пара штатных говорящих голов - Геращенко и Шкиряк всегда в одном репертуаре.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:53 Ответить
Не понимаю... Есть хорошие инфекционисты-эпидимиологи, почему у них не спросить!?... Нах слушать человека который с этим не связан?!...
показать весь комментарий
15.05.2020 15:51 Ответить
самое прикольное, закрыли на карантин, лохторат орет правящие козлы, нафига карантин.

не закрыли бы, был бы масовый падеж лохторатского скота, кричали бы, почему не закрыли на карантин, посадить правителей)))))
лохобыдлу не угодишь))))))
показать весь комментарий
15.05.2020 15:54 Ответить
Брехня.
В метро прекрасная вентиляция. Любой чих немедленно уносится воздушным потоком.
А вот автобусы, маршрутки и проч. - идеальные места для распространения инфекции. Там нет никакой вентиляции вообще.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:00 Ответить
Есть спецы, и они действительно есть, и не пи..здите, что нет докторов ибо они корумпированы! Конечно никто за малую таньгу никто не хочет работать, и да!, работают за "левак"! Простите, но менталитет у Нас такой!... Начните рассказывать, "клятва Гиппократа"))).. да хоть почитайте её для начала! Ну, то такое, я к чему, каждый должен заниматься своим делом!!!!... А то, за последний год, ну просто полный п.. издец, что, происходит...
показать весь комментарий
15.05.2020 16:00 Ответить
Этот шкет поёт в точности то что блеет ВОЗ: про "волны вируса" и проч.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:01 Ответить
Кількість загиблих від COVID-19 вимірювалася б не сотнями, а тисячами, якби метро не закрили, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9776
показать весь комментарий
15.05.2020 16:07 Ответить
Не Украина, а оккупационная администрация, состоящая из зелёных жуков-вонючек.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:10 Ответить
Идиот...
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы ТЕСТЫ ПРОВОДИЛИ ПОВСЕМЕСТНО и КАЧЕСТВЕННО.

А так:
- он же-ж уже помер - зачем проводить тест на?
- у вас нет температуры - зачем вам тест?
- у вас температуры? Купите тест в аптек и проверьте!
- вы настаиваете на тестировании? Ну так у нас только бракованные тесты от Зе... Все равно результат будет 50х50
показать весь комментарий
15.05.2020 16:29 Ответить
Если все делать грамотно, то и рестораны можно было бы не закрывать, а поскольку все через известное место, то у нас и врачи тысячами болеют, и не всех больных выявляют, и оправдываются, расписываясь в своей несостоятельности... #ЙДУНАВИ
показать весь комментарий
15.05.2020 16:43 Ответить
Так вот почему такое большое количество умерших во всем мире они просто метро не закрывали на карантин. Вот только экономики у нас уже нет, от слова совсем. Теперь даже подумать боюсь, что дальше будет.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:47 Ответить
Правильно сказал.
показать весь комментарий
15.05.2020 18:10 Ответить
Да закрыть легче всего."Какая разница "умрут от вируса или от голода.Надо наладить безопасную работу как во всем мире.Я просидел 2 месяца дома.Дал вам время как вы просили.Шо вы сделали за это время? Не смогли даже привести 70 тысяч защ.костюмов из Китая.Зато в Эпицентр пожалуйста и Велюр с супермаркетами и ломбардами пусть грабят украинцев.Много тестов и ИВЛ произвели.Много открыли отделений для больных? Только многотысячные зарплаты для себя любимых выбивать можете.
показать весь комментарий
15.05.2020 20:50 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли 4,6 мільйони людей, 300 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли за більш як два місяці карантину понад 17 тисяч, померли 470. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
показать весь комментарий
15.05.2020 22:38 Ответить
Да, чипировать вас будут! С июня будут бригады ходить по квартирам и вживлять чип анально. Анально потому, что чип надо вживлять туда, где находятся мозги.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:50 Ответить
А скот вообще перестал в вирус веровать - мычит, что это фсе заговор и подстава с целью продать маски и гречку.
показать весь комментарий
15.05.2020 22:48 Ответить
 
 