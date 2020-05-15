Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что если бы метрополитен до сих пор оставался открытым, то счет погибших от коронавируса шел не на сотни, а на тысячи.
Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
"Если бы мы не закрыли метро, то, боюсь, количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе - это те места, где люди очень часто контактируют между собой. И угроза вируса никуда не делась", - отметил замглавы МВД.
По словам Геращенко, Украина не может и дальше "закрывать экономику".
"На долгие годы, а может быть, и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом. Видите, мы с вами уже не здороваемся за руку, близкие люди между собой ограничили контакты. К примеру, те же официанты будут обслуживать людей в масках, повара будут работать в масках, потому что в заведениях общественного питания, в торговле каждый такой контакт может заканчиваться передачей вируса", - подчеркнул замминистра.
Геращенко еще раз отметил, что вирус никуда не исчез. Будет и вторая, и третья волна коронавируса. Просто со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию.
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￼1. Пекинский метрополитен 3660 млн (2016) - 1-й в Азии
2. Токийский метрополитен 3616 млн (2016) - 2-й в Азии
￼3. Шанхайский метрополитен 3401 млн (2016) - 3-й в Азии
4. Сеульский метрополитен 2856 млн (2016)] - 4-й в Азии
￼5. Метрополитен Гуанчжоу 2568 млн (2016) (включая Фошаньский метрополитен) - 5-й в Азии
￼6. Московский метрополитен 2500 млн (2018) - 1-й в Европе, 1-й вне Азии.
7. Нью-Йоркский метрополитен 1757 млн (2016) - 1-й в Северной Америке
8. Метрополитен Мехико 1605 млн (2016) - 2-й в Северной Америке, 1-й в Латинской Америке
9. Гонконгский метрополитен 1586 млн (2016)
￼10.Парижский метрополитен 1519 млн (2016) - 2-й в Европе (без учёта линий RER)
Поэто му и дохнут в Италии как мухи.
Значит, точно, для разобщения людей.
Беларусь
Подтверждено
26 772
+947
Выздоровело
8 168
Летальные исходы
151
Можете посмотреть для ликбеза https://youtu.be/C5f0Ic8w7Dk , тут во второй половине о ситуации в Минске.
Работа метро в Варшаве не будет прекращаться, однако весь общественный транспорт в городе с 23 марта переходит в режим работы выходного дня.
Об этом в эфиреhttps://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-rafal-trzaskowski-2003/7zpqds4 Onet.pl сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Ибо другого варианта как-то нет - как оставить в других странах граждан Украины? Расстрельные команды на границе?
Что мешало, организовать карантин для приезжающих?! Предвидя ответ, сразу парирую: аренда нескольких отелей - это дешевле, чем останавливать экономику всей страны!!!
не закрыли бы, был бы масовый падеж лохторатского скота, кричали бы, почему не закрыли на карантин, посадить правителей)))))
лохобыдлу не угодишь))))))
В метро прекрасная вентиляция. Любой чих немедленно уносится воздушным потоком.
А вот автобусы, маршрутки и проч. - идеальные места для распространения инфекции. Там нет никакой вентиляции вообще.
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы ТЕСТЫ ПРОВОДИЛИ ПОВСЕМЕСТНО и КАЧЕСТВЕННО.
А так:
- он же-ж уже помер - зачем проводить тест на?
- у вас нет температуры - зачем вам тест?
- у вас температуры? Купите тест в аптек и проверьте!
- вы настаиваете на тестировании? Ну так у нас только бракованные тесты от Зе... Все равно результат будет 50х50
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли 4,6 мільйони людей, 300 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли за більш як два місяці карантину понад 17 тисяч, померли 470. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?