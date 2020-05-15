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Новости
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Налоговую надо реформировать. Бизнес не хочет возвращаться во времена Клименко-Захарченко, - Верланов

Налоговую надо реформировать. Бизнес не хочет возвращаться во времена Клименко-Захарченко, - Верланов

По мнению экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, реформы в этой сфере нужно продолжать, и они должны быть необратимыми.

Реформа налоговой должна продолжаться, несмотря на то, кто будет руководителем ведомства, рассказал экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в своем видеоблоге на YouTube, передает Гордон.

"Прежде всего это принятие закона о Бюро финансовых расследований или о специальном органе, который должен заниматься финансовыми расследованиями, который будет небольшим, компактным, аналитическим, но в тоже время – состоятельным, это вопрос сверхактуальный, необходимо сделать это немедленно. Я призываю все политические силы объединиться вокруг этого вопроса", – заявил Верланов.

Он считает, что необходимо создать единое юрлицо для ГНС и ликвидировать все региональные юрилические лица.

"Это уменьшение уровней руководства и зависимости от местных органов, региональной власти, региональных элит", – объяснил бывший глава ГНС.

Еще одним важным аспектом он назвал автоматическое возмещение НДС и системы мониторинга рисков.

"Эта реформа должна продолжаться, мы должны только укреплять ее и делать лучше, и обеспечивать возмещение НДС нашим экспортерам, которые фактически создают добавленную стоимость для Украины. Более того, я считаю, что нужно рассмотреть градацию НДС для разных категорий плательщиков по рискам. Для самых наименее рискованных предприятий этот цикл должен быть таким, как в Европе, – не более 15–30 дней в украинских реалиях. Если есть рисковые отрасли, непрямые контракты, то можно делать это в том таймлайне, который существует на сегодняшний день, то есть два месяца. И третья категория – суперрискованные, по которым можно продлить проверки и до трех месяцев, как в Италии", – подчеркнул экс-глава налоговой.

Верланов считает, что профильный комитет Рады и Минфин могли бы взяться за разработку такой системы.

Следующей реформой он назвал изменение аудита, отбор компаний для которого сейчас происходит полуавтоматически. Экс-глава ГНС считает эту систему устаревшей и настаивает на необходимости ввести полностью автоматический отбор.

"Из 300 тыс. активных предприятий нужно отобрать 5 тыс. – столько аудитов реально можно сделать за год, – сказал он. – Нужно наработать такую систему критериев, которая будет анализировать большой массив данных, как минимум 200–300 критериев. В ведущих странах мира система риск-менеджмента анализирует около 600–1000 критериев для отбора предприятий для аудита. И такая система должна заработать в Украине уже в этом году".

Бывший глава налоговой отметил, что во время работы в ГНС он вместе с казначейством США и Европейским союзом сделал наработки для реализации такой системы и готов включиться в эту работу сейчас.

Верланов подчеркнул, что реформы нужно продолжать, и они должны быть необратимыми, для этого необходимо создавать правильные институции – единое юридическое лицо, конкурсы и госконтракты. Он считает, что таково требование бизнеса, который не хочет возвращения методов работы чиновников времен экс-президента Виктора Януковича – тогдашнего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко и экс-главы Госналоговой службы Виталия Захарченко.

"К сожалению, за последнее время некоторые из этих институциональных вещей были поставлены под риски. По моему убеждению, это временное явление, и скоро Украина снова вернется на путь реформ и будет отвечать высоким критериям, установленным в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, меморандуме с Международным валютным фондом, а самое главное – будет отвечать реальному запросу украинского бизнеса, который не хочет возвращаться на машине времени во времена Клименко – Захарченко", – резюмировал он.
Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля. Глава ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что "оно произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем".

На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефьодова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС", что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Верланова к Кабинету Министров и Государственной налоговой службе Украины, он оспаривает свое увольнение.

Автор: 

налоговая (931) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+3
Какой клименко,какой захарченко,уже при вас мразях приняли идиотский закон про кассовые аппараты малому бизнесу и стукачестве,при вас голубок гончаврук отправлял шесть сотен взяточников из держпраци мочить малый бизнес за идиотский налог ревы-андроповца,при вас все взяточники и казнокрады яника и потроха продолжают сидеть на своих местах и мутить свои делишки.
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15.05.2020 15:26
+2
ЭКС-главаналоговой вещает нам про реформы ахаха))))) как всегда актуально и вовремя)))
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15.05.2020 15:18
+1
Тебе в СИЗО уже давно прогулы ставят. Сейчас начнёт скулить о политическом преследовании и какое оно рехформатор было.
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15.05.2020 15:18
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ЭКС-главаналоговой вещает нам про реформы ахаха))))) как всегда актуально и вовремя)))
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15.05.2020 15:18 Ответить
зе ко ремонтуєПодаткову треба реформувати. Бізнес не хоче повертатися в часи Клименка-Захарченка, - Верланов - Цензор.НЕТ 3122
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15.05.2020 16:51 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленський зняв санкції з ультраправої онуки італійського диктатора Муссоліні, яка підтримувала російських терористів на https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81?src=hashtag_click #Донбас 'і. Ну що, зігуйте, зелені, разом з російськими фашистами: "аве, Зе!"

Налоговую надо реформировать. Бизнес не хочет возвращаться во времена Клименко-Захарченко, - Верланов - Цензор.НЕТ 621
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15.05.2020 15:18 Ответить
Тебе в СИЗО уже давно прогулы ставят. Сейчас начнёт скулить о политическом преследовании и какое оно рехформатор было.
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15.05.2020 15:18 Ответить
Только один маленький пример: при Верланове незаконные АЗС росли, как грибы!
Вопрос: как шибко умный реформатор Верланов этого не замечал и сколько за это имел?
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15.05.2020 15:29 Ответить
Ничего. Зато всей страной превращаемся в квартал. И в прямом и в переносном смыслах

"...За год президентства Владимира Зеленского более 30 человек, работающих ранее в "Студии Квартал 95", а также дочерних организациях, или сотрудничавшие ранее с главой государства либо его окружением, получили государственные должности.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.
При этом знакомые или коллеги Зеленского и его окружения до назначений чаще всего не имели опыта работы на аналогичных должностях. Лишь немногие занимались чем-то в подобной сфере, однако, как сообщается, именно за время пребывания на должности Владимира Зеленского они получили значительный толчок в карьере.
"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину", однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", - сообщают в КИУ.
При этом, хотя сейчас речь идет о назначении 30 человек из окружения, реальная цифра может оказаться еще больше.
"Следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодность для выполнения поставленных задач", - считает председатель КИУ Кошель.
Также в Комитете избирателей Украины опубликовали полный список указанных лиц.
Работают в Офисе президента: Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) - Руководитель Офиса президентаСергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президентаЮрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса президентаСергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президентаИрина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - руководитель департамента информационной политики Офиса президента
В органах безопасности: Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - глава Службы безопасности УкраиныСергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны УкраиныВладислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель главы СБУАлександр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны
Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах: Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - глава Государственного агентства Украины по вопросам киноСергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления деламиТатьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещанияЮлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанкаИрина Копайгора (по данным СМИ, является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственный уполномоченный Антимонопольного комитета УкраиныАлександр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи со "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел
Народные депутаты Украины: Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента Ермака) Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") -Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт")Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95")Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95")Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады УкраиныНиколай Стефанчук (брат Р. Стефанчука) Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским)Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качуры предоставляла услуги "Студии Квартал 95")Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом")Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала")Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха") Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства со "Студией Квартал 95")
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15.05.2020 15:20 Ответить
Утіпуті какіє ми нєжниє! Как голосовать "поприколу" так пожалуйста, а как дошла очєрєдь бить "сдєланимі вмєстє" так сразу сос,алярм,хелп...
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15.05.2020 15:21 Ответить
Какой клименко,какой захарченко,уже при вас мразях приняли идиотский закон про кассовые аппараты малому бизнесу и стукачестве,при вас голубок гончаврук отправлял шесть сотен взяточников из держпраци мочить малый бизнес за идиотский налог ревы-андроповца,при вас все взяточники и казнокрады яника и потроха продолжают сидеть на своих местах и мутить свои делишки.
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15.05.2020 15:26 Ответить
О как. Это шо ж получается, великий реХворматор педро "не шмог". А так всем рассказывал о реХвормах, что их и под микроскопом не можно найти.
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15.05.2020 15:27 Ответить
Дубина, он от туда и не выходил
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15.05.2020 15:29 Ответить
А Игорь Валеричь да Ринат Леонидич хотят. Значит впирьод Сирожа, впирьод.
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15.05.2020 15:33 Ответить
Надо не реформы проводить, для отмытия очередного транша, а принимать и вводить в действие нормальные понятные законы , в которых нет кучи подзаконных актов и распоряжений кабмина.
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15.05.2020 15:45 Ответить
Зараз керувати там поставили луганського мусора,так що вертатися чині питання вже не стоїть
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15.05.2020 16:10 Ответить
воно ніколи ніякого відношення до луганщини і мусарні не мало!
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15.05.2020 16:43 Ответить
керував податковою міліцією області
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15.05.2020 18:38 Ответить
Ага, зараз! Хабарник та злодій зараз себе реформує?! Лошара є лошарой, цікаво скільки відкашляли "єрмакам" за призначення цього кондома?!
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15.05.2020 16:39 Ответить
Отставить панику. Уже есть главный по реформам Миша Саакашвили. И он как нареформирует!
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15.05.2020 17:44 Ответить
При тебе Верланов ГФС вернулась во времена Януковича с принятием закона по РРО. А там такие штрафы . Сволочь брыхливая.
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15.05.2020 17:59 Ответить
Спочатку "Это попередники", потім "Треба зробити", надалі "Забракло часу", й так нічого не зробило та буде проситися на нову каденцію. Гарна заїзджина формула для корупції . Що змінилося у новій відкрито-прозорій владі !
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16.05.2020 07:09 Ответить
 
 