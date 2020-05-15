Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что отказ немецкого регулятора освободить российский трубопровод "Северный поток-2" от европейского регулирования ставит крест на спекуляциях вокруг газопровода.
Об этом Мельник заявил в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Это решение немецких властей фактически поставило жирный крест на многочисленных политических спекуляциях в последние полугода о том, что якобы определенные силы в Германии сознательно намеревались создать для Nord Stream 2 законодательные лазейки для освобождения этого противоречивого проекта из-под европейского законодательства", - уверен Мельник.
Дипломат подчеркнул, что Украина, экономические и политические интересы которой, как известно, будут существенно ущемлены вследствие сооружения этого газопровода, с первых минут была "абсолютно уверена" в том, что немецкое государство обеспечит справедливое и беспристрастное рассмотрение вопроса о возможном выходе Nord Stream 2 из-под регулирования ЕС.
"Поэтому нынешнее решение Bundesnetzagentur мы рассматриваем как своего рода триумф в справедливом учете интересов как заинтересованных стран Евросоюза, так и прежде всего Украины как будущего государства-члена ЕС, которое чрезвычайно ценит неизменную мощную поддержку и солидарность со стороны официального Берлина", - заявил Мельник.
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Ахметовепоставить жирный крест T
Германия своим решением практически сняла санкции из кацапии по строительству ,,Северного потока-2,,
Так что чему так радоваться?
У фрау Штази кишка тонка на такой поступок.
Пока старый, добрый дядюшка Сэм не разрешит, никто не будет достраивать этот патёк...
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Твой дядюшка с лысиной ей уже жопу до дыр языком протер,лиж бы трубу разрешили проложить
Ну, так в мире частенько называют Штаты: дядюшка Сэм.
"Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков."
Раз с одного Нюрнберга не научилась, неметчина, будет тебе второй.