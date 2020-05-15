СБУ уведомила о подозрении в хулиганстве двух человек, которые напали на Стерненко в 2018 году
Служба безопасности Украины уведомила о подозрении в хулиганских действиях двоих человек, напавших на активиста Сергея Стерненко в Одессе в 2018 году.
"Подозрения предъявлены по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия)", - сказали Интерфакс-Украина в спецслужбе в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что СБУ вызвала Стерненко для вручения подозрения.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Наступним кроком буде оголошення Стерненку перевищення меж самооборони
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Але він має наполягати на ст.36 п.5 "Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
бо нікому не потрібна зайва судимість.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Есть вопросы? У меня есть. К Венедиктовой и ее кураторам из наРФии!
Хіба що ціль в своєму лайні вимазати
Лукаш, а Кива, Портнов та Шарій горять.
Как спелись https://www.youtube.com/watch?v=ZQgW6vtoCWo рашистские СМИ и Венедиктова с Аваковым .