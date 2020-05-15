СБУ уведомила о подозрении в хулиганстве двух человек, которые напали на Стерненко в 2018 году

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении в хулиганских действиях двоих человек, напавших на активиста Сергея Стерненко в Одессе в 2018 году.

"Подозрения предъявлены по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия)", - сказали Интерфакс-Украина в спецслужбе в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что СБУ вызвала Стерненко для вручения подозрения.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.