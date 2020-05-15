РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11110 посетителей онлайн
Новости
3 783 9

$ 3,5 тысячи за рысь. Редкими животными свободно торгуют в интернете

По данным ученых из всемирного фонда дикой природы (WWF), Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения животных.

 "Должна быть национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания видов. Мы не можем сохранять рысь, если мы не думаем о лесе, в котором эта рысь будет жить", сообщает в материале руководитель практики "Редкие виды" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF) WWF Украины Богдан Вихор.

По данным экспертов: "в Украине свободно можно купить рысей, львов, тигров. Рысь на OLX стоит 3,5 тысячи долларов. Даже были мамонты, наверное, их можно было бы в Украине купить", говорит эксперт. В материале также говорится, что незаконная торговля редкими видами – это один из самых прибыльных бизнесов. Он занимает третье или четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. Оборот составляет 20 млрд $ долларов ежегодно. И Украина здесь не стоит в стороне. Удивительно, почему экологи не занимаются этой темой, предпочитая другие. Кроме того, как говорится в материале, в Украине процветает незаконная охота. "Основной причиной убийства медведя в Карпатах есть желание самоутвердиться. Богатые влиятельные люди из правоохранительных органов, политики, депутаты, судьи, бизнесмены хотят утвердить свой статус, едут в горы на уикенд, потому что в Африку на сафари нет времени", пишет автор.

По предварительной оценке, организация черного охоты на медведя может "стоить" от 5 до 15 000 евро. Человек едет в горы, чтобы утвердить свой статус и показать - я могу себе позволить убить медведя и мне за это ничего не будет. За прошлый год только в одной части Карпат убили 9 медведей (это только известные случаи. – Ред.). Убийство ради кожи или мяса - значительно менее веская причина для людей. Несмотря на то, что медведь уже более 10 лет в Красной книге, его численность не увеличилось. В 70-х годах количество экземпляров было примерно 1200-1500 особей, сейчас, по последним данным Красной книги, численность упала до 300. Медвежата, которые рождаются и выживают, становятся жертвами браконьеров во взрослом возрасте.

В целом, в материале говорится, что Украине пора взяться за экологию, сохранить реки, леса, водоемы. Уберечь страну от мусора, сохранить здоровье продлить жизнь человеку и животным, экономический ущерб от такого ужасающего положения дел – огромен, но намного важнее виды растений и животных, которые уходят безвозвратно.

Автор: 

животные (929) экология (1607) защита животных (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что-то WWF стало слишком много.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:35 Ответить
Ну да... Учитывая что при пэдро их вообще не было.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:57 Ответить
Пусть эти экологи поедут в села и послушают людей сколько горя им приносят дикие хищники. Людей не жалко, дикари какие-то.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:39 Ответить
..особенно Мишки..- остынь, потерпевший..
показать весь комментарий
15.05.2020 19:10 Ответить
Купи слона... А ты возьми и купи слона!
показать весь комментарий
15.05.2020 15:41 Ответить
Специально зашел на OLX. действительно продают рысь за 3,5 тыш бакинских. Только там пишут, что домашнего разведения. И что в этом плохого когда люди разводят дома рысей и продают? Другое дело если они не рысей разводят, а людей... тогда да.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:49 Ответить
Питання в тому, для чого їх купують. А купують частенько задля втіхи вбити
показать весь комментарий
15.05.2020 16:52 Ответить
Курица, понимаешь, свиней тоже выращивают чтобы вбыты...
И ты жрёшь их, убытых...
показать весь комментарий
15.05.2020 18:37 Ответить
Зараз дикі тварини виживають лише в мисливських господарствах. В диких умовах майже не можливо.. Нічого поганого не бачу, коли хтось створює такі господарства.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:57 Ответить
 
 