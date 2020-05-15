В Киеве вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников, - Кличко. ВИДЕО
В Киеве зафиксирована вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В Киеве новый очаг заболевания коронавирусной болезнью. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека", - рассказал Кличко.
"Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общем протестировали 182 человека.
По результатам тестов - больных 81 человек:
- 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет
- 26 женщин и двое мужчин из персонала интерната", - добавил мэр Киева.
"В больницы столицы госпитализировали 3 пациента из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - добавил Кличко.
"Как выяснили, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает. Сейчас Дарницкий дом-интернат для девочек - полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - рассказал мэр столицы.
"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, 2 городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин", - добавил Кличко.
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Вже була інфа, що від 8.05 вже відбувається рейдерське захоплення всіх відомчих лікарень Укрзалізниці? Це тягнеться вже більше місяця під виглядом "аудиту".
Бо вже -
дуже поганий цей вірус! Б'є по всім системах організму.
но ведь высрали же немцы "в среднем 1 носитель заражает чет 1.5 человека", а тут - в 60 раз больше одна заразила.... так шо власть конечно , но наверное в основном немного правильно делает
Дубинский вообще бесновался что нам ****** , а теперь вроде как ругает карантин. совок тупой, хотя палится вроде не так часто(если не смотреть материалы его врагов о нем, конечно)
https://site.ua/mikola.melnik/28241-faktor-strahu/
Мы будем давать супер отчеты и советы всему миру, но у нас не хватает мозгов обратить свое вЯликое внимание на экономику, быт простых людей.
Мы будем думать о бизнесе олигархов, своем личном бизнесе, но в наш скудный ум не прийдет идея, что все наше вЯличие строится на благополучии народа.
Мы *** мрази, всплывшее д.рьмо, возомнили, что мы величью своей затмеваем горы. Но как были дерьмом, так и остаемся)
Все, что необходимо знать о власти!
https://kiev.vgorode.ua/reference/detskye_doma/60025-darnytskyi-detskyi-dom-ynternat Елочная улица 58/60
Где еще должны были проводить регулярное тестирование?
Правильно, на Печерске, в ВР и кабмине!
Эти ублюдки в нашем минздраве даже на чужих ошибках не способны учиться.
хотя может и фейк, давно уже не натыкался на это сообщ.
Incidence rate: 528,06 per 100,000 people
Переболело там чуть более 0,5% населения.
Так що про ;дебілів та неучів; ти трохи того... В калюжу пукнув.
А ще мають бути хоча б зачатки відповідальності.
маю великий сумнів. Тут може врятувати лише тестування перед роботою. Але де ті швидкі тести? - їх ніде в світі ще немає.
по-друге, особиста відповідальність - занедужала - сиди вдома
по-третє, ви бачили як носять ті маски навіть самі медпрацівники?
Те, що заражають людей самі медпрацівники - багато говорить про рівень нашої медицини.
Як про рівень знань, самодисциплини та відповідальності співробітників так і рівень організації всієї системи починаючи з міністерства
что это за дом , где 35 летние воспитаницы ?
или это дом с душевнобольными ?
Быстрее выйдем из пандемии
Згідно з відомими даними хвороба протікає місяць до одужання.
В Києві на 15 травня 43 смерті і 200 одужавших
на 15 квітня - 601 заражений.
То що з рештою 601-200-43 = 358 людьми?
Де вони? Вдома чи на кладовищі?
Или они должны ровно за месяц определиться к мертвым или живым? Не определились - в морг...
Чому у нас не так?