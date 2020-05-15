В Киеве вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве зафиксирована вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве новый очаг заболевания коронавирусной болезнью. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека", - рассказал Кличко.

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"Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общем протестировали 182 человека.



По результатам тестов - больных 81 человек:

- 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет

- 26 женщин и двое мужчин из персонала интерната", - добавил мэр Киева.



"В больницы столицы госпитализировали 3 пациента из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - добавил Кличко.

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"Как выяснили, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает. Сейчас Дарницкий дом-интернат для девочек - полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - рассказал мэр столицы.



"Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, 2 городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин", - добавил Кличко.