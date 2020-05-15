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Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте"

Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в

Необходимо провести полный аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце" и других государственных корпорациях.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть", пишет Левый берег.

По мнению Юлии Тимошенко, в течение года необходимо провести полный аудит всех коррупционных сделок в государственных корпорациях - НАК "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпочта", Национальный банк и закрыть все преступные схемы, из-за которых государственный бюджет теряет миллиарды гривен.

"За год страна могла бы быть без топ-коррупции, которая сегодня процветает. Потому что то, что мы сейчас вывернули во Временной следственной комиссии, стало подтверждением слов экс-министр Игоря Уманского, что схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, всех налогов на таможне процветают. От пяти до десяти миллиардов гривен страна ежегодно недополучает", - сказала Тимошенко.

Напомним, по информации Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.


Автор: 

аудит (362) коррупция (8551) Нафтогаз (3112) Тимошенко (24590) Укрзализныця (2741)


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Топ комментарии
+17
Як же Порошенковці бояться Юлю,як кацапи Бандеру))
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15.05.2020 15:51
+13
лучший премьер-министр за всю историю Украины
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15.05.2020 16:01
+12
І головне, що ніякого сватовства.Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4212
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15.05.2020 15:56
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И у себя не збудь!
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15.05.2020 15:48 Ответить
лучший премьер-министр за всю историю Украины
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15.05.2020 16:01 Ответить
При ней у тебя еще потенция была?
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15.05.2020 16:02 Ответить
кому про шо, а удмурду о главном
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15.05.2020 16:03 Ответить
О "лучшем премьере" всех времен и народов это ты своим дебилам соратникам-голосовальщикам втирай. А я жил при ней и могу составить свое мнение.
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15.05.2020 16:12 Ответить
Ты, Толян, не жил никогда и никогда жить не будешь. У тебя на это просто нет ума и руки из жопы. Ведь правда?
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15.05.2020 16:28 Ответить
Если эта мысль оправдает жалкое существование нищего зебуина и хоть немного снимет ана*ьную боль от обещаний твоего выбора,то разрешаю тебе,жека,заблуждаться дальше
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15.05.2020 16:33 Ответить
Да Жулька молодец! Столько лет на плаву! Во время премьерства брала кредитов 1 млрд. В месяц! Наверное до смерти носить в раду будут)))
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15.05.2020 16:15 Ответить
Какой "на плаву" ? В оппозиции - это наплаву? И три года тюрьмы - тоже "на плаву"? 59 лет - политик - в расцвете сил! Сколько же здесь ненавистников Украины! Зеленых ли, пороховских, или с "братских" стран - неважно!
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15.05.2020 17:07 Ответить
То есть юля это и есть Украина?
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15.05.2020 17:09 Ответить
Только так и без иронии! А Витя с Петей и Вовой меня в этом убедили за 9 лет! Кто этого не понял за 9 лет... просто промолчу.
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15.05.2020 17:16 Ответить
Что то вспомнилось рыло,с бешенством ватки,орущее,,путииин призидеент мииирааа!". К чему бы это? Может потому,что оно уверено,что есть путин-есть россия,нет путина-нет россии?
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15.05.2020 17:24 Ответить
Тебе в Мордовии какая разница сколько здесь ненависти???
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15.05.2020 18:37 Ответить
По мнению Юлии Тимошенко, в течение года необходимо провести полный аудит всех коррупционных сделок Источник: https://censor.net/n3195834

Хорошо бы Юля пояснила зачем же нужен аудит, если сделки уже коррупционные. Надо просто заняться ими зеленым НАБУ и ГБР. Не, ну если можно немножко заработать на самом аудите, тогда другое дело. Или просто напомнить о себе, любимой
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15.05.2020 17:38 Ответить
оп-ля, хто тут рейдерить

https://twitter.com/KsSolod

https://twitter.com/KsSolod kris solod https://twitter.com/KsSolod @KsSolod https://twitter.com/KsSolod/status/1260919972672548865 23 ч

Вже була інфа, що від 8.05 вже відбувається рейдерське захоплення всіх відомчих лікарень Укрзалізниці? Це тягнеться вже більше місяця під виглядом "аудиту".
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15.05.2020 15:48 Ответить
...включите старушке микрофон...
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 235
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15.05.2020 15:50 Ответить
На фоне масок это смотрится еще смешнее)))
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15.05.2020 15:51 Ответить
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15.05.2020 15:52 Ответить
Гот ЮВТ дрыхла,теперь проснулась.Тормоз Украины вместе с бандой матершинника Дубинского.
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15.05.2020 15:50 Ответить
Вона не "дрихла", а відкрито рік тому підтримала "новьіє ліца" і Голобородьку. Зара їй просто соромно, що вона навесні 2019-го поставила не на того: замість скакуна-лідера вклалася у віслючка... А коли розгледіла, що замість Голобородьки на трон сів Голохвастов, то потрошку починає подавати голос. Але "клятий Порох" для неї досі наче червона тряпка для бика... Тож вона шукає альтернативу, бо піарить себе вже пізно. Якось так, на мою думку
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15.05.2020 16:16 Ответить
Як же Порошенковці бояться Юлю,як кацапи Бандеру))
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15.05.2020 15:51 Ответить
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 1131
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15.05.2020 15:52 Ответить
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 8378
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15.05.2020 15:55 Ответить
Чього сі її бояцця?!) Як любили Бандеру, так й досі любимо!))) А юля тут до чього?!
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15.05.2020 16:00 Ответить
Мячты косасосов . Рейтинг бабушки спасать как то надо,вот и выдумывают всякую откровенную хрень.
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15.05.2020 16:04 Ответить
все боимся,шоб новый газконтракт не подписала с москалями
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15.05.2020 17:26 Ответить
Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці", "Нафтогазі" і "Укрпошті" - Цензор.НЕТ 7753
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15.05.2020 18:00 Ответить
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4725
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15.05.2020 15:51 Ответить
Все Шо предлагает вонЯ это пиар, пар и еще раз пиар. Помните как она в кабмин раскладушку пёрла, типа там диванов нету (когда ее премьером назначили)?
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15.05.2020 15:53 Ответить
Жаль,что поклонники Тимошенко ничего не помнят. Только лозунги-агитки.
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15.05.2020 17:57 Ответить
Прыгучий мальчуган! Как Вова Зеленский! Что за флаг? Часом не мордовский? Продолжай, работать надо!
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15.05.2020 19:54 Ответить
Ты не писатель шуток для 95 квартала? Стиль очень похожий-дебилкуватый.
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15.05.2020 23:25 Ответить
Не угадал! Не нравится мне 95 квартал и никогда не нравился. Впрочем, как и ты - эмигрант!
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16.05.2020 06:04 Ответить
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4526
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15.05.2020 15:53 Ответить
Лицо обезображенное "интелектом"
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15.05.2020 15:56 Ответить
Кстати, Ли Куан Ю своих друзей посадил исключительно на высокие должности
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15.05.2020 17:02 Ответить
Эту падаль стоит посадить по настоящему.
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15.05.2020 15:54 Ответить
В прибыльных гос. компаниях надо проводить аудит, а в гос. компании "Укрнафта", которую при Зе опять захватил Беня и загнал ее в убытки, не надо?

ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2019 года получила 363,832 млн чистого убытка против 4 млрд 725,968 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net/n3157049
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15.05.2020 15:55 Ответить
І головне, що ніякого сватовства.Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 4212
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15.05.2020 15:56 Ответить
аудит... коррупционных ...сделок ??? это что-то новенькое ? ))))
а чего не наказать за коррупционные сделки? или отменить их к бениной маме???
так хочется поучаствовать? да? )))))))
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15.05.2020 15:56 Ответить
Вася, заткни свои куцые мыслишки и не пытайся учить юристов Тимошенко! Лучше поучи соседских детишек, если сумеешь!
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15.05.2020 17:10 Ответить
Жора, ведите себя прилично...
и где я спрашивал Вашего совета?
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15.05.2020 17:48 Ответить
Ну вот казалось бы, что плохого предложила ЮВТ! Ведь провести аудит всех оборуток - это ж нормальное явление , и все мы должны быть в этом заинтересованы. Но пррохоботы заплевали ядом всю ветку.

Т е порошенко против коррупциии якобы, но ничего расследовать нельзя. То же самое касаемо и Майдана , захвата Крыма и части Донбасса- виноват путен и янык - точка. А остальные?

Вот и получается топтание на месте и гасла от выборов до выборов.
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15.05.2020 15:58 Ответить
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 9574
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15.05.2020 16:00 Ответить
А разве свиноботы и воноботы не заодно?
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15.05.2020 16:01 Ответить
Никто тебе методичку поправлять не собирается, свинособака)
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15.05.2020 17:06 Ответить
Все эти аудиты сразу же выходят на их шоколадных хозяев.
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15.05.2020 16:04 Ответить
Начнем с "оранжевой принцессы". Откель и за что она получила 5.5 млн американских денег? Сама Жулька ничего объяснять не собирается
Тимошенко пропонує провести аудит корупційних оборудок в "Укрзалізниці", "Нафтогазі" і "Укрпошті" - Цензор.НЕТ 8090
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15.05.2020 16:18 Ответить
не 5,5, а 11.

Ещё 5,5 пришло через Сирожу Власенко
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15.05.2020 17:04 Ответить
Читай зарубіжну пресу, Фроле https://www.dw.com/uk/tymoshenko-otrymala-miliony-vid-yurydychnoi-firmy-skadden-nyt/a-53392978
З метою уникнення судового переслідування з боку експрем'єрки України Юлії Тимошенко нью-йоркська юридична фірма Skadden заплатила їй та її адвокату 11 мільйонів доларів, пише The New York Times.
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15.05.2020 17:10 Ответить
Skadden не ответила на многочисленные запросы о комментарии к своим адвокатам и представителям по связям с общественностью, включая электронное письмо, содержащее подробный список вопросов об урегулировании.А теперь дикларация ю.Тимошенко. Читай, защитник "нищих"

https://public.nazk.gov.ua/declaration/4ad68bc6-3049-467f-9891-024fefcf0464
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15.05.2020 17:34 Ответить
Зрозумiло, що таку гидоту могли придумати тльки в кремлi, а Ю ii озвучила. Всi бачили, як Пэтро, особисто, вiдрубав руки на Майданi останньому корупцiонеровi.
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15.05.2020 16:01 Ответить
У Центральній виборчій комісії нарахували собі зарплати за квітень у розмірі 200-300 тисяч гривень попри передбачені законом обмеження на час карантину.
Джерело: голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Верховної Ради Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") у https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2564552610464573 Facebook , https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026169-u-cvk-narahuvali-sobi-zarplati-po-200300-tisac-komitet-radi-cekae-poasnen.html Укрінформ
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15.05.2020 16:03 Ответить
если вернуть все эти деньги то можно отказаться от кредитов
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15.05.2020 16:05 Ответить
Лучше по юлиной лучшей в мире газовой сделке с ****** аудит провести- на сколько юля на**ала каждого украинца.
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15.05.2020 16:06 Ответить
Все уже проведено - газпром на винний. Решту питайте в Бойків-Януковичів, які з 10 року і до свого кінця добровільно відмовлялися від вимог за пунктами контракту і арбітража.
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15.05.2020 17:13 Ответить
Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте" - Цензор.НЕТ 5964
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15.05.2020 16:13 Ответить
Укрзалінзиця? Хм. Сєря Лєщєнко зайорзав. Цікаво його побачити в робі, як він строєм з усіма іншими топ-корупціонерами крокує в табірну їдальню
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15.05.2020 16:17 Ответить
О,проснулся. Получил ц/у как отгавкиваться за неголосование юли с рыгами и зажиддя за антиКАЛОмойский закон? Или еще придумывают,как отмазать бенину консерву?
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15.05.2020 16:27 Ответить
В Раді тільки Юля за Україну, всі інші - крадуни і шпигуни.
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15.05.2020 16:30 Ответить
Все? Не густо...
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15.05.2020 16:40 Ответить
Коррупция, дорогуша,это не схемы и даже не люди,коррупция это законы,что касается таможни - это ставки сборов,пока будут бешеные поборы за перемещение товаров коррупция на таможне будет всегда и при всех президентах.
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15.05.2020 16:21 Ответить
Юля для України зробила більше, ніж усі політики разом узяті, і не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, янек це довів. І ще зробить.
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15.05.2020 16:25 Ответить
Не хочется верующим портить праздник,но кроме надоевших агиток,что нибудь еще есть? Судя по рейтингу безсмысленные фантастические лозунги уже работают плохо.
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15.05.2020 16:53 Ответить
Жуля ще на все вкрала. Аудит вона хоче...Іди внуків глядіти...
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15.05.2020 16:40 Ответить
Громкий вой жулькодрочеров такой забавный, сижу ухахатываюсь !!! И сразу идет перевод стрелок "бойцов" бахини на Порошенко. Причем здесь он, когда разговор идет о вашей жопатой валькирии? Какая -то синхронная любовь кремлевских ушлепков и жулькиных адептов к постоянному пререводов всех разговоров на Порошенко. Это просто какой то комплекс неполноценности этих ущербных.
Да никто не против аудита, пусть делают, а не воняют по углам, но ваша тимошенница только орет и киздит все время, но ни хрена не делает. И цель у нее одна, как бы вы тут не орали и не проклинали всех- это власть и корыто, и все! Продолжайте изголяться дальше!жулька можети выдаст вам по тысяче))))))) когда-нибудь, может быть.... если ***** разрешит ей
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15.05.2020 22:21 Ответить
Правильно, Юля. Пора с еврейскими ворюгами разобраться конкретно и жёстко. Всех вывести на чистую воду и пересажать.
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15.05.2020 16:42 Ответить
Йой, то це сірожа лещенко може залишитись без бутерброда з ікрою?
Ай-ай-ай Юліє Володимирівно, сірожа "включить скунса", і тоді Грінпіс на вуха встане!
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15.05.2020 16:42 Ответить
Я ХЗ його мать. Заходжу у своє відділення укрпошти і таке відчуття, що попав в роки так 80-ті прошлого віку. 54037, Миколаїв. Думаю таких "багатих" укрпоштових відділень просто вал валом.
З дівчатами слово за слово і починаєш розуміти, що таке працювати в тій сфері. Як вони там працюють та живуть, ХЗ!? ЗП реально мізер.
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15.05.2020 16:43 Ответить
Уявляю ,як буде верещати на 24 каналі ( де він підробляє журналістом ) "заслужений залізничник " Сєрьожа Лєщєнко ,
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15.05.2020 17:15 Ответить
А с себя баба юля не хочет начать !!!! У этой жюли приусадебный участок с частным пляжем. Закон о 50 метровой прибрежной зоне нарушен, может пора сдвигать забор !
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15.05.2020 17:19 Ответить
Проводите аудиты и как можно чаще , нужно изобличать коррупцию и схематозы . Пофиг кто это анонсирует. Тема правильная воровали и воруют все власти и ЗЕ не исключение .
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15.05.2020 17:30 Ответить
Треба не аудит проводити, а ревізію. Аудит не фіксує злочини, а лише встановлює достовірний баланс та фінансові показники підприємства.
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15.05.2020 22:40 Ответить
Юлепоклонники вобще ничем не удивили-на неудобные для их прынцесы вопросы жалуются и банят. Из ответов только лозунги,на которые у всех уже аллергия. Наелся народ в Украине сладких лживых речей с надрывом плохой актрисы. Вам и вашей патронессе только вниз.
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15.05.2020 23:34 Ответить
 
 