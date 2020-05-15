Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте"
Необходимо провести полный аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце" и других государственных корпорациях.
Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть", пишет Левый берег.
По мнению Юлии Тимошенко, в течение года необходимо провести полный аудит всех коррупционных сделок в государственных корпорациях - НАК "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпочта", Национальный банк и закрыть все преступные схемы, из-за которых государственный бюджет теряет миллиарды гривен.
"За год страна могла бы быть без топ-коррупции, которая сегодня процветает. Потому что то, что мы сейчас вывернули во Временной следственной комиссии, стало подтверждением слов экс-министр Игоря Уманского, что схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, всех налогов на таможне процветают. От пяти до десяти миллиардов гривен страна ежегодно недополучает", - сказала Тимошенко.
Напомним, по информации Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.
Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.
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Хорошо бы Юля пояснила зачем же нужен аудит, если сделки уже коррупционные. Надо просто заняться ими зеленым НАБУ и ГБР. Не, ну если можно немножко заработать на самом аудите, тогда другое дело. Или просто напомнить о себе, любимой
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https://twitter.com/KsSolod kris solod https://twitter.com/KsSolod @KsSolod https://twitter.com/KsSolod/status/1260919972672548865 23 ч
Вже була інфа, що від 8.05 вже відбувається рейдерське захоплення всіх відомчих лікарень Укрзалізниці? Це тягнеться вже більше місяця під виглядом "аудиту".
ПАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2019 года получила 363,832 млн чистого убытка против 4 млрд 725,968 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2018 года.
Источник: https://biz.censor.net/n3157049
а чего не наказать за коррупционные сделки? или отменить их к бениной маме???
так хочется поучаствовать? да? )))))))
и где я спрашивал Вашего совета?
Т е порошенко против коррупциии якобы, но ничего расследовать нельзя. То же самое касаемо и Майдана , захвата Крыма и части Донбасса- виноват путен и янык - точка. А остальные?
Вот и получается топтание на месте и гасла от выборов до выборов.
Ещё 5,5 пришло через Сирожу Власенко
З метою уникнення судового переслідування з боку експрем'єрки України Юлії Тимошенко нью-йоркська юридична фірма Skadden заплатила їй та її адвокату 11 мільйонів доларів, пише The New York Times.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/4ad68bc6-3049-467f-9891-024fefcf0464
Джерело: голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Верховної Ради Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") у https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2564552610464573 Facebook , https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3026169-u-cvk-narahuvali-sobi-zarplati-po-200300-tisac-komitet-radi-cekae-poasnen.html Укрінформ
Да никто не против аудита, пусть делают, а не воняют по углам, но ваша тимошенница только орет и киздит все время, но ни хрена не делает. И цель у нее одна, как бы вы тут не орали и не проклинали всех- это власть и корыто, и все! Продолжайте изголяться дальше!жулька можети выдаст вам по тысяче))))))) когда-нибудь, может быть.... если ***** разрешит ей
Ай-ай-ай Юліє Володимирівно, сірожа "включить скунса", і тоді Грінпіс на вуха встане!
З дівчатами слово за слово і починаєш розуміти, що таке працювати в тій сфері. Як вони там працюють та живуть, ХЗ!? ЗП реально мізер.