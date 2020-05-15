Тимошенко предлагает провести аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце", "Нафтогазе" и "Укрпочте"

Необходимо провести полный аудит коррупционных сделок в "Укрзализныце" и других государственных корпорациях.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть", пишет Левый берег.



По мнению Юлии Тимошенко, в течение года необходимо провести полный аудит всех коррупционных сделок в государственных корпорациях - НАК "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпочта", Национальный банк и закрыть все преступные схемы, из-за которых государственный бюджет теряет миллиарды гривен.



"За год страна могла бы быть без топ-коррупции, которая сегодня процветает. Потому что то, что мы сейчас вывернули во Временной следственной комиссии, стало подтверждением слов экс-министр Игоря Уманского, что схемы по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, всех налогов на таможне процветают. От пяти до десяти миллиардов гривен страна ежегодно недополучает", - сказала Тимошенко.



Напомним, по информации Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24 филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.



Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.





