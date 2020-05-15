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Новости Коронавирус и карантин
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Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи

Отечественные

Ассоциация анестезиологов Украины обратилась с открытым письмом к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров. Врачи утверждают, что спекуляции на теме ИВЛ чреваты угрозой для жизни украинцев и бессмысленной тратой бюджетных средств.

Текст письма обнародован на сайте Ассоциации анестезиологов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств", - сказано в письме.

В ассоциации отмечают наметившуюся в последнюю время тенденцию, "когда много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ".

Читайте на Цензор.НЕТ: Госпредприятию "Новатор" из Хмельницкого разрешили выпускать аппараты ИВЛ, - Степанов

"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем за объемом или давлением и синхронизации аппарата с пациентом", - заявляют в ассоциации.

При этом украинские анестезиологи подчеркивают, что некоторые из анонсируемых как отечественные аппараты ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав выдал разрешение на выпуск "инновационного" аппарата ИВЛ, который бесполезен и опасен для пациентов, - Супрун

Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о приобретении ИВЛ и "прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств".

Напомним, 13 мая министр здравоохранения Степанов заявил, что госпредприятие "Новатор" из г. Хмельницкий получило разрешение Минздрава на производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

По мнению бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, эти аппараты могут быть опасны для пациентов.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
а кого волнует их надежность и опасность? зебилам главное - откаты в карман
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15.05.2020 16:04
+11
Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи - Цензор.НЕТ 6558
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15.05.2020 16:28
+9
так в том-то и дело, что мешок Амбу - єто не аппарат ИВЛ, как его пітаются преподнести ньінешние зельоньіе прохвесиональі
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15.05.2020 16:10
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Правила форума Совет форумчан
а кого волнует их надежность и опасность? зебилам главное - откаты в карман
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15.05.2020 16:04 Ответить
а ГлавЗебилу - возможность попиариться, прокукарекав в ролике что в Украине налажено производство ИВЛ и государство их закупает.
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15.05.2020 16:26 Ответить
Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи - Цензор.НЕТ 6558
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15.05.2020 16:28 Ответить
Подпись к фото: Петякантроп в теме про погоду тужится над высером про зеленского
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16.05.2020 03:57 Ответить
петякантропам главное - высрать про зебилов
Зря стараетесь, пецю всё равно не выберут
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16.05.2020 04:00 Ответить
Не мешайте зЕкоманде пилить Бабло
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15.05.2020 16:04 Ответить
Уже накопленная статистика разных стран, в том числе Украины показала, что роль ИВЛ в борьбе с ковид-19 сильно преувеличена. В разгар эпидемии в Нью -Йорке из 4х тысяч ИВЛ в сутки практически использовались 300-400. В Израиле на 3 тыс. аппаратов приходилось не более 200 подключенных. Посмотрите сводки нашего МОЗ. Из 2 тысяч ИВЛ в Украине используются максимум 150. Однако маховик панических закупок ИВЛ уже давно раскручен, самолеты развозят из Китая по всему миру остатки практически бесполезных заказов, а наши местные дельцы уже сообразили, что эту корову пора доить самим. Причем быстренько, пока ковид еще на слуху и бюджетные денежки на него имеются.
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15.05.2020 17:26 Ответить
епідемія нової хвороби .. ліків немає.. Всесвітня паніка
спочатку було враження -що апарати ШВЛ допомагають..

але не так давно Франція спростувала статистикою з лікарень-допомагають в 10 відсотках випадків пройти криз. а ле часто і шкоять при невмілом користванні.
Ще раз -сь ця уйня "апарат ШВЛ" -(мотор від соковижималки плюс ручна груша) -це не Апарат ШВЛ.
І за цей дозвіл хтось повинен буде відповісти у кримінальному порядку -порада родинам хворих відразу подавати в суд на МОЗ.
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15.05.2020 20:11 Ответить
А про хінін коли ми від лікарів нарешті почуємо?
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15.05.2020 16:05 Ответить
Заболевших анестезиологов к аппаратам ИВЛ не подключать, так и запишем.
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15.05.2020 16:08 Ответить
так в том-то и дело, что мешок Амбу - єто не аппарат ИВЛ, как его пітаются преподнести ньінешние зельоньіе прохвесиональі
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15.05.2020 16:10 Ответить
Кто пытается? И почему они зеленые? Конкретно назови. Может они со времен свиньи остались, всех махом не поменяешь.
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15.05.2020 16:12 Ответить
кто, ваш новый (уже третий) министр здравоохранения Степанов? ну-ну
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15.05.2020 16:17 Ответить
тебя к такому подключить, пусть вдувает а то воздух в голове застоялся
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15.05.2020 16:11 Ответить
Тебе то он из кишечника напрямую поступает.
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15.05.2020 16:14 Ответить
я ж про тебя говорю, у тебя видимо да )
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15.05.2020 16:16 Ответить
Уже знаю откуда они,кацам мусор надо спросить,а лохи еще и заплатят
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15.05.2020 16:09 Ответить
какая разніца? дайте їм 100 днів! а при Порохе шо, луччє було?
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15.05.2020 16:09 Ответить
Свинье еще все припомнят.
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15.05.2020 16:10 Ответить
как говорил ваш карлсон, если за 10 дней нет результата, то бай-бай
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15.05.2020 16:12 Ответить
правильнее называть его ослом, віслюком апокаліпсіса. можно шмарклей зельоной, нелохом, но в принципе можно и свиньей, если вам так хочется
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15.05.2020 16:18 Ответить
Я о владельце рошена, не строй из себя дурака.
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15.05.2020 16:23 Ответить
Угу! Рогатой.
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15.05.2020 16:54 Ответить
зеленым главное имитация бкрной деятельности и попил бабла, ну и ролик запилить сколько закуплено "аппаратов"
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15.05.2020 16:09 Ответить
Со свиньей или воной не путай.
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15.05.2020 16:16 Ответить
скажите честно, а лучше напишите что вы думаете про эту новость, только откровенно, что вы поняли из этой новости а потом поржем
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15.05.2020 16:11 Ответить
прежде чем в Минздраве что-то адресно закупать за госкошты - лучше бы сначала спросить что надо у узких специалистов (для кого это и закупается), чем у менеджера-консультанта по продаже-втюхиванию, (и потом затаривать склады вроде и нужными по названию апппаратами, но бессмысленными по применению)
есть такие вещи, которые невозможно объяснить неспециалисту (мне и Вам и им), но которые крайне важны и для специалиста и для больного (в конечном результате)...
ну я понял так ! ))))
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15.05.2020 16:26 Ответить
Ну в новости я аргументированных никаких обоснований не заметил. Типа что вот же протестирован нами в такой-то лаборатории предлагаемый к закупке такой-то аппарат ИВЛ. Ответственной комиссией экспертов была установлено что по таким то своим характеристикам данный аппарат несет такую то опасность. Выводы экспертной комиссии с подписями прилагаются. А так новость ни о чем. Мол де есть аппараты, которые МОГУТ нанести вред (а могут и не нанести). Только вот мы кормимся с рук импортеров медтехники посему на вот выгодно отечественное обгаживать без каких бы то ни было подтверждений, а проталкивать импортное. Я же могу и так себе подумать. Правда же. Не зря же к примеру дистрибьюторы лекарств по поликлиникам врачам денежку заносят. Можно выписать к примеру импортный препарат за условно 100 грн. в то же время когда есть в аптеках и выпускается отечественный с таким же активным веществом, но с другим названием за условно 20 грн. Так что покуда данная статья со словами данных экспертов мне лично ни о чем не сказала. По крайней мере о качестве отечественных ИВЛ.
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15.05.2020 22:23 Ответить
это чудо отечественных распильщиков бабла можно отправить на скорые и то при условии, что они имеют достаточный ресурс по автономности.
А так... умиляет эта лапка-крюк, которая давит... Это, господа, нечто!
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15.05.2020 16:11 Ответить
как и те пцр фуфло-тесты на коронавирус которые закупили зебилы
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15.05.2020 16:12 Ответить
даже в лохматые годы качали воздух меха, а не эта бутылка из под пива
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15.05.2020 16:14 Ответить
Вітчизняні "апарати ШВЛ", які збирається закупити МОЗ, можуть бути вкрай небезпечними, - анестезіологи - Цензор.НЕТ 4080
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15.05.2020 18:11 Ответить
вот как выглядит нормальный аппарат ИВЛ...
а теперь посмотрите на эту самоделку которую хочет закупать Минздрав...

Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи - Цензор.НЕТ 3312
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15.05.2020 16:16 Ответить
Ну как же? у нас все новейшее что ни выпускают - в 10-15 раз дешевле от иностранных "аналогов"(правда никто не спешит наши аналоги аналогов покупать, разве что с 20 ПТРК арабы возьмут да 30 танков за 10 лет тайцы возьмут)
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15.05.2020 18:55 Ответить
Вариант 1(оптимистический)-Степанов не может отличить мешок Амба( кружку Эсмарха) от ИВЛ.
Вариант 2( реалистический). Степанов усьо прекрасно понимает.....Но!
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15.05.2020 16:19 Ответить
Варіант 3. Степанов ніколи не чув про "мішок Амба"
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15.05.2020 18:21 Ответить
Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о приобретении ИВЛ и прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств... - цитата

точка.. все правильно
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15.05.2020 16:21 Ответить
Этож гениальное изобретение! Может и по роялю поиграть, как предшественники и единомышленники!
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15.05.2020 16:24 Ответить
Этот на картинке аппарат не ИВЛ ,а реанимационный типа Амбу.
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15.05.2020 16:29 Ответить
Дайте угадаю - "отечественный производитель" - как и с ПЦР-тестами, фирма зарегенная в квартире-бомжатнике с уставным капиталом 1000, в гараже клепающая "ИВЛ" из говна и палок?
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15.05.2020 16:30 Ответить
Конфисковали и емного облагородили насосы с шиномонтажей да и дело с концом.
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15.05.2020 16:32 Ответить
оптімальний варіант налагодити спільне виробництво ******** ШВЛ з західними компаніями в Україні що допоможе зберегти валюту та надасть робочі місця і таке потрібне медобладнання.
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15.05.2020 16:37 Ответить
ахаха, табачники в ужасе свалили, так медкомпании с радостью уже разбежались бежать и экономить нам валюту, ага
ну наивно же
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15.05.2020 18:56 Ответить
що поробиш,державників нема,є скоморохи.
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18.05.2020 20:18 Ответить
Ассоциация анестов должна использовать правильные формулировки. Мешок Абу не позволяет определить требуемый объем дыхания и плюс возможна баротравма.
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15.05.2020 16:57 Ответить
Ку - ку! Со среды, 13-го мая, Росздравнадзор временно остановил использование на территории Российской Федерации аппаратов для искусственной вентиляции легких «Авента-М» Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн «Ростех», из-за которых, собственно, произошли пожары в реанимациях московской и питерской больниц, в конечном итоге погубившим шесть человек. Однако, как выяснилось, к трагедиям на самом деле привело импортозамещение, благодаря которому российскому заводу пришлось чуть ли не подпольно покупать комплектующие в Китае, информируютросСМИ.
В конце марта правительство РФ назначило завод «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для государственных и муниципальных медучреждений, а в апреле КРЭТ уже заключил контракты с больницами на поставку 8,7 тысяч аппаратов ИВЛ, которые производятся по программе импортозамещения.
В марте завод собирал по 10 аппаратов в сутки, а в апреле, благодаря масштабному госзаказу, стал собирать уже по 100 штук.
Сайт госзакупок выдал информацию о недавних закупках Уральского приборостроительного завода, который, как оказалось, закупает не что иное, как детали для аппаратов ИВЛ «Авента-М». Те самые, которые производит и продает.
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15.05.2020 17:03 Ответить
Невзоров сказал шо заводик выпускал сначала детали для огнеметов и даже "Буратин", вот и по старой памяти хорошенечко прожарил ватников)))
даже трамповцы обосрались и выбрасывают это говно(за которое идиоты еще и денег отвалили русне) - родные поциентов потом слупят миллиарды за поджарку своих близких до состояния бифштекса)
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15.05.2020 18:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI купи говно .Слепаков.

не будь говном
купи говно...
будь патриотом
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15.05.2020 19:32 Ответить
Кто бы сомневался в наших тупых коновалах... У них все опасно для жизни.
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15.05.2020 22:46 Ответить
Анестезиологи это КТО? Где письмо,кто подписал? Конечно караул,если восстанавливается какое то отечественное производство. Это же БЕЗ ОТКАТОВ,ПО ПРОГРАММЕ надо отдать уже запланированное к разворовывания. Как можно? В скорой что есть ИВЛ,за БАКСЫ? Нет. А как проводить КРАТКОВРЕМЕННУЮ реанимацию? НИКАК! Почему тогда ВОЙ этих БЕЗЛИЦЫХ "реаниматологов"( ассоциации? Никогда не слышал о их заявлениях,а о НЕ умении работать на ИВЛ и практическом отсутствии специалистов ЗНАЮ из первых рук) Так кто они,подписанты,сразу вступившие "в бой" против "гавна" отечественного и за импорт,конечно. Там деньги "не зря " потратят. Тем более ГОСденьги. Их уже "распределили",а тут не задача надо отдать "каким-то отечественным представителям . Ну как можно? И "ассоциация и гневные обличители из которых процента 2 работают на ИВЛ,остальные не видели их в глаза,"вдруг" истекают гневной тирадой.) Из за таких ********* в Украине и нет ни медоборудования ни его производства. Это пока НИЧЕГО не было,а если реально будет? Чем реанимировать будете,долбоебы ибо МНОГО ИВЛ не купят( да Вы придурки и работать на них НЕ умеете). Хотя тем торгашам,кто покупает от медицины за госденежки все равно это не люди -взяточники,воры косвенные убийцы миллионов. Но их это не волнует. Они просто на жизни украинцев зарабатывают. И только появляется проблемка( забирают кормушку тут появляется и ассоциация.
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16.05.2020 04:49 Ответить
Ну,конечно,на счетчиках газа и воды не заработать,а счетчики газа даже устанавливать отказываются.Зеленый ушлепок-скоморох продаст и страну и народ.Хотя такую терпильную нацию по-другому не определишь.Геи по жизни.
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17.05.2020 12:11 Ответить
Про деталі,він дорогий бо в ньому є імпортні складники - керівник «Новатора»
«Ми самостійно зробили редуктор до електродвигуна, який рухає важіль. Ми самостійно розробили конструкцію важеля з роликами і з поворотним механізмом. Ми самостійно написали програмне забезпечення», - зауважує директор підприємства, додаючи, що український апарат додатково обладнано пристроєм для зволоження й підігріву повітря. Інакше, за словами Свістунова, тривале використання пристрою для ШВЛ неможливе.
Чому ціна настільки вища? «Всі складники вартісні. Один датчик об'ємний кисневий коштує 160 швейцарських франків. В Україні після розмитнення такий датчик коштує, відповідно, 200 доларів», - розповідає керівник «Новатора». Додаючи, що завод продаватиме пристрій за собівартістю.https://www.slidstvo.info/news/aparat-shvl-vid-ukroboronpromu-israelskyy-ale-koshtue-vpolovynu-bilshe/ Апарат ШВЛ від «Укроборонпрому» нагадує ізраїльський, але коштує вполовину більше
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18.05.2020 20:10 Ответить
 
 