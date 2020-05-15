Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи
Ассоциация анестезиологов Украины обратилась с открытым письмом к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров. Врачи утверждают, что спекуляции на теме ИВЛ чреваты угрозой для жизни украинцев и бессмысленной тратой бюджетных средств.
Текст письма обнародован на сайте Ассоциации анестезиологов Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств", - сказано в письме.
В ассоциации отмечают наметившуюся в последнюю время тенденцию, "когда много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ".
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"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем за объемом или давлением и синхронизации аппарата с пациентом", - заявляют в ассоциации.
При этом украинские анестезиологи подчеркивают, что некоторые из анонсируемых как отечественные аппараты ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.
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Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о приобретении ИВЛ и "прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств".
Напомним, 13 мая министр здравоохранения Степанов заявил, что госпредприятие "Новатор" из г. Хмельницкий получило разрешение Минздрава на производство аппаратов искусственной вентиляции легких.
По мнению бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, эти аппараты могут быть опасны для пациентов.
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Зря стараетесь, пецю всё равно не выберут
спочатку було враження -що апарати ШВЛ допомагають..
але не так давно Франція спростувала статистикою з лікарень-допомагають в 10 відсотках випадків пройти криз. а ле часто і шкоять при невмілом користванні.
Ще раз -сь ця уйня "апарат ШВЛ" -(мотор від соковижималки плюс ручна груша) -це не Апарат ШВЛ.
І за цей дозвіл хтось повинен буде відповісти у кримінальному порядку -порада родинам хворих відразу подавати в суд на МОЗ.
есть такие вещи, которые невозможно объяснить неспециалисту (мне и Вам и им), но которые крайне важны и для специалиста и для больного (в конечном результате)...
ну я понял так ! ))))
А так... умиляет эта лапка-крюк, которая давит... Это, господа, нечто!
а теперь посмотрите на эту самоделку которую хочет закупать Минздрав...
Вариант 2( реалистический). Степанов усьо прекрасно понимает.....Но!
точка.. все правильно
ну наивно же
В конце марта правительство РФ назначило завод «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для государственных и муниципальных медучреждений, а в апреле КРЭТ уже заключил контракты с больницами на поставку 8,7 тысяч аппаратов ИВЛ, которые производятся по программе импортозамещения.
В марте завод собирал по 10 аппаратов в сутки, а в апреле, благодаря масштабному госзаказу, стал собирать уже по 100 штук.
Сайт госзакупок выдал информацию о недавних закупках Уральского приборостроительного завода, который, как оказалось, закупает не что иное, как детали для аппаратов ИВЛ «Авента-М». Те самые, которые производит и продает.
даже трамповцы обосрались и выбрасывают это говно(за которое идиоты еще и денег отвалили русне) - родные поциентов потом слупят миллиарды за поджарку своих близких до состояния бифштекса)
не будь говном
купи говно...
будь патриотом
«Ми самостійно зробили редуктор до електродвигуна, який рухає важіль. Ми самостійно розробили конструкцію важеля з роликами і з поворотним механізмом. Ми самостійно написали програмне забезпечення», - зауважує директор підприємства, додаючи, що український апарат додатково обладнано пристроєм для зволоження й підігріву повітря. Інакше, за словами Свістунова, тривале використання пристрою для ШВЛ неможливе.
Чому ціна настільки вища? «Всі складники вартісні. Один датчик об'ємний кисневий коштує 160 швейцарських франків. В Україні після розмитнення такий датчик коштує, відповідно, 200 доларів», - розповідає керівник «Новатора». Додаючи, що завод продаватиме пристрій за собівартістю.https://www.slidstvo.info/news/aparat-shvl-vid-ukroboronpromu-israelskyy-ale-koshtue-vpolovynu-bilshe/ Апарат ШВЛ від «Укроборонпрому» нагадує ізраїльський, але коштує вполовину більше