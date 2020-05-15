Отечественные "аппараты ИВЛ", которые собирается закупить Минздрав, могут быть крайне опасны, - анестезиологи

Ассоциация анестезиологов Украины обратилась с открытым письмом к президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров. Врачи утверждают, что спекуляции на теме ИВЛ чреваты угрозой для жизни украинцев и бессмысленной тратой бюджетных средств.

Текст письма обнародован на сайте Ассоциации анестезиологов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств", - сказано в письме.

В ассоциации отмечают наметившуюся в последнюю время тенденцию, "когда много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ".

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"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем за объемом или давлением и синхронизации аппарата с пациентом", - заявляют в ассоциации.

При этом украинские анестезиологи подчеркивают, что некоторые из анонсируемых как отечественные аппараты ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.

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Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о приобретении ИВЛ и "прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств".

Напомним, 13 мая министр здравоохранения Степанов заявил, что госпредприятие "Новатор" из г. Хмельницкий получило разрешение Минздрава на производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

По мнению бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, эти аппараты могут быть опасны для пациентов.