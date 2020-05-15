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Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам. ДОКУМЕНТ

Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам. ДОКУМЕНТ

Из 1 339 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины лишь 610 (45%) успешно прошли переаттестацию и были переведены в Офис Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты аналитического изучения проблемных вопросов, возникавших во время проведения аттестации прокуроров, опубликованные на странице в сети Facebook бывшим следователем по особо важным делам ГПУ Галиной Климович.

Аттестация проходила в три этапа. 

По результатам первого этапа аттестации успешно прошли тестирование 795 прокуроров (59,4%), не прошли - 192, а не появились на тестирование 95.

По результатам второго этапа аттестации успешно прошли тестирование 769 прокуроров (57,4%), не прошли - 24.

А по результатам прохождения третьего этапа аттестации успешно прошли собеседование 610 прокуроров, не прошли 154 и не пришли на собеседование - 5.

Таким образом, Из 1 339 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины лишь 610 (45%) успешно прошли переаттестацию и были переведены в Офис Генерального прокурора.

На основании изложенного поручить соответствующим самостоятельным структурны подразделениям Офиса Генерального прокурора разработать ориентировочные критерии для оценки добропорядочности прокурора, которая бы максимально соответствовала объективным критериям и минимизировала субъективные оценки при прохождении третьего этапа аттестации.

Также читайте: Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович

Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам 01
Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам 02
Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам 03
Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам 04
Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам 05
Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам 06
Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам 07

Автор: 

Климович (13) прокуратура (5003) прокурор (1127) Переаттестация (147) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+9
Прокурорами, прошедшими аттестацию, будет командовать Венедиктова, которая на аттестации провалилась. Иллюстрация к наблюдению Дарвина о том, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других умеет приспособиться.
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15.05.2020 16:14
+4
Мабудь,з генпрокурроші, (прости Господи),приклад беруть...
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15.05.2020 16:14
+4
А чому будуть кадрові проблеми, якщо вони вже є?
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15.05.2020 16:15
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Сортировать:
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Прокурорами, прошедшими аттестацию, будет командовать Венедиктова, которая на аттестации провалилась. Иллюстрация к наблюдению Дарвина о том, что выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других умеет приспособиться.
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15.05.2020 16:14 Ответить
Не надо вертеть Дарвином, как цыган луною. Дарвин говорил о другом.
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15.05.2020 17:19 Ответить
и шо ты пукнул нового..???
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15.05.2020 19:21 Ответить
Мабудь,з генпрокурроші, (прости Господи),приклад беруть...
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15.05.2020 16:14 Ответить
Какой поп, такой и приход.
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15.05.2020 18:44 Ответить
А чому будуть кадрові проблеми, якщо вони вже є?
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15.05.2020 16:15 Ответить
Еще и какие.
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15.05.2020 16:18 Ответить
У нас все попытки качественного реформирования прокуратуры и судов с 2014 года разбивались о тупую нехватку кадров. Особенно после первой волны чистки. И брать некого. Те кандидаты, что приходят на конкурсы со стороны -- в большей массе просто необразованный хлам.
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15.05.2020 16:25 Ответить
Проблема в том, шо без опыта работы в прокуратуре пройти тот конкурс невозможно априори. Системы ж стажирования кандидатов в самой прокуратуре нет. От и получается шо таки да, дефицит...
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15.05.2020 16:42 Ответить
Они тестирование на знание законов не проходят. А каком опыте тогда можно говорить?
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15.05.2020 17:45 Ответить
ОГПУ вернулось!!! С чем и поздравляем(с)!!!
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15.05.2020 16:18 Ответить
А може навмисне провалили неугодних. Це ж клоун. Він в прокуратуру окрім ішаків нікого не бере.
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15.05.2020 16:18 Ответить
Остальным просто денег нехватило
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15.05.2020 16:19 Ответить
*прошли тестирование 795 прокуроров (59,4%), не прошли - 192, а не появились на тестирование 95.*
Боюсь спросить, а что случилось с остальными прокурорами?
795 - 59,4%
192 - 9,8%
95 - 4,8%
??? - 26%
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15.05.2020 16:20 Ответить
Сидят на карантине, в обсерации.
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15.05.2020 18:46 Ответить
..просочились через легкие на взнос грунты
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15.05.2020 19:23 Ответить
Реклама - Зеленський обвів усіх навкруг пальця. Засунув пальця собі в сраку і обвів.
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15.05.2020 16:20 Ответить
че несет то, дефицит прокуроров наступит, а они то ничего уже и нерешают, ахахаха5555, ща проблема наступит там оказывается сливки общества служили гении, а нет чтоб признаться что прокуратура ***** застряла в механизме коррупции и если новых свежих застосувать то механизм взорвется к ******
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15.05.2020 16:25 Ответить
Сливки не сливки, но наследственнвя преемственность от батька до сына, в данном заведении процветала всегда.
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15.05.2020 16:36 Ответить
ну то й не дивно. Чинуші у нас майже всі тупі в доску, не тільки прокурори. А тепер рахуйте що кроще? Тупий продажний прокурор, чи його відсутність. Відповідь для нормальної людини очевидна.
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15.05.2020 16:47 Ответить
Там и так 1 или 2% работали. Остальные учавствовали в схемах.
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15.05.2020 16:48 Ответить
Там и так 1 или 2% работали. Остальные учавствовали в схемах.
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15.05.2020 16:48 Ответить
100% правды. Оставят схемы. Они ОПГ.
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15.05.2020 17:44 Ответить
Бенядіктова одобряє! Тапєріча всє свої! В неї - папка, а в когось - бабкі!) Зільона мішпуха гуляє!!!)
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15.05.2020 17:03 Ответить
1339 прокуроров, Карл! Законность в Украине надёжно защищена!!!
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15.05.2020 17:23 Ответить
А она, вообще, есть?
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15.05.2020 18:49 Ответить
Вместо выгнать - давайте оставим коррумпированное лайно. И все будет как и прежде. Вот просто скоты.
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15.05.2020 17:43 Ответить
прокуратура- сплошь гнилое болото- знаю по совместной работе.. толпа никаких тупо-трусливо-никчемно-стяжительских бездельников (за очень редким исключением)..
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15.05.2020 19:26 Ответить
че, некому будет на бизнес наезжать и выдавливать бабло в карманы генералов прокурорских?

ГОДНО. Дава, всех непрошедших - УВОЛИТЬ. И прошедших конкурс - ТОЖЕ УВОЛИТЬ.

ВСЕ отделы, кроме убойного - разогнать нахер. Потому что их "эффективность" - глубоко отрицательная.
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15.05.2020 20:27 Ответить
Ті, що "пройшли" атестацію, нічим не кращі тих, що не пройшли.
Нормальних в системі прокурватури немає.
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18.05.2020 12:20 Ответить
 
 