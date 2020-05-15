Лишь 45% прокуроров успешно прошли аттестацию в Офис Генпрокурора, что может привести к кадровым проблемам. ДОКУМЕНТ

Из 1 339 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины лишь 610 (45%) успешно прошли переаттестацию и были переведены в Офис Генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты аналитического изучения проблемных вопросов, возникавших во время проведения аттестации прокуроров, опубликованные на странице в сети Facebook бывшим следователем по особо важным делам ГПУ Галиной Климович.

Аттестация проходила в три этапа.

По результатам первого этапа аттестации успешно прошли тестирование 795 прокуроров (59,4%), не прошли - 192, а не появились на тестирование 95.

По результатам второго этапа аттестации успешно прошли тестирование 769 прокуроров (57,4%), не прошли - 24.

А по результатам прохождения третьего этапа аттестации успешно прошли собеседование 610 прокуроров, не прошли 154 и не пришли на собеседование - 5.

Таким образом, Из 1 339 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины лишь 610 (45%) успешно прошли переаттестацию и были переведены в Офис Генерального прокурора.

На основании изложенного поручить соответствующим самостоятельным структурны подразделениям Офиса Генерального прокурора разработать ориентировочные критерии для оценки добропорядочности прокурора, которая бы максимально соответствовала объективным критериям и минимизировала субъективные оценки при прохождении третьего этапа аттестации.

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