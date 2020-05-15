РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10016 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 003 3

Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Орехово: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр

Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Орехово: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего были ранены двое украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня, использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С воином 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александром Карпикой, погибшим 13 мая в зоне ООС, простились на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Орехово: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр 01

Автор: 

обстрел (26835) ранение (3373) Донбасс (26955) военнослужащие (6087) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почти по Ремарку - на Восточном фронте без перемен...
показать весь комментарий
15.05.2020 16:29 Ответить
Не наемники, а военнослужащие 1 и 2 армейских корпусов РФ. Не нужно подыгрывать российской пропаганде.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:38 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Убей русского.

Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Оріховим: двох українських воїнів поранено, - пресцентр - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
15.05.2020 17:47 Ответить
 
 