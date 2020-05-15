Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Орехово: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего были ранены двое украинских воинов.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня, использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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