Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Орехово: двое украинских воинов ранены, - пресс-центр

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего были ранены двое украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня, использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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