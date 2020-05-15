Региональные прокуратуры предупреждают, что увольнение 687 прокуроров, не прошедших аттестацию, приведет к острому дефициту сотрудников. ДОКУМЕНТ

По результатам первых двух этапов прохождения аттестации в органы региональных прокуратур, 687 прокуроров подлежат увольнению.

Об этом свидетельствуют результаты аналитического изучения проблемных вопросов, возникавших во время проведения аттестации прокуроров, опубликованные на странице в сети Facebook бывшим следователем по особо важным делам ГПУ Галиной Климович, передает Цензор.НЕТ.

В Офис Генерального прокурора обратились региональные прокуроры с письмами, в которых они спрогнозировали возможные проблемы карового наполнения прокуратур после увольнения прокуроров по результатам проведения двух этапов аттестации.

Отмечается, что после увольнения прокуроров, в течение длительного времени будет оставаться вакантным значительное количество должностей прокуроров.

По прогнозам руководителей региональных прокуратур в этот период времени значительно возрастет нагрузка на прокуроров, которые успешно пройдет аттестацию и будут наначены на должности, что негативно отобразится на качестве и эффективности исполнения конституционных функций прокуратуры.

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