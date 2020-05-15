Региональные прокуратуры предупреждают, что увольнение 687 прокуроров, не прошедших аттестацию, приведет к острому дефициту сотрудников. ДОКУМЕНТ
По результатам первых двух этапов прохождения аттестации в органы региональных прокуратур, 687 прокуроров подлежат увольнению.
Об этом свидетельствуют результаты аналитического изучения проблемных вопросов, возникавших во время проведения аттестации прокуроров, опубликованные на странице в сети Facebook бывшим следователем по особо важным делам ГПУ Галиной Климович, передает Цензор.НЕТ.
В Офис Генерального прокурора обратились региональные прокуроры с письмами, в которых они спрогнозировали возможные проблемы карового наполнения прокуратур после увольнения прокуроров по результатам проведения двух этапов аттестации.
Отмечается, что после увольнения прокуроров, в течение длительного времени будет оставаться вакантным значительное количество должностей прокуроров.
По прогнозам руководителей региональных прокуратур в этот период времени значительно возрастет нагрузка на прокуроров, которые успешно пройдет аттестацию и будут наначены на должности, что негативно отобразится на качестве и эффективности исполнения конституционных функций прокуратуры.
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Где те честные, патриотичные, которые туда не пошли?
По моему проблема не в кадрах, а в кумовстве.
Долбоебы, чему вы нас учите! Принимаете законы, сами ими же жопу вытираете, а после этого требуете от нас эти, обосранные вами же, законы выполнять?
PS: Мне это напоминает избрание президента в одной стране: "Вы знаете, у нас вообще нормальных и вменяемых людей нет, все опытные - казнокрады и сволочи, но есть незапятнанный клоун. Давайте его изберем - на худой конец?"
==== Можно набрать следующих 687 прокуроров ,так-же не прошедших аттестацию, какая разница, или эти уже "опытные"? .. )
а жулики подождут немного!! Может за это время сами поубиваются или отстрелят некоторых