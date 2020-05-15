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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк

Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк

В нынешних условиях Минские договоренности - это не просто дорога в никуда. Это договоренности, которые ведут прямо в российскую ловушку.

Об этом заявил Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Відкрий Україну" и Киевского форума по безопасности (КБФ) Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 15 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Форума.

Арсений Яценюк назвал недопустимым то, что Россия подталкивает Украину "через так называемые "местные выборы" и странные рабочие группы с представителями Донецка и Луганска, легитимизировать своих марионеток".

"Идея России заключается в том, чтобы разрушить Украину как независимое государство. Я убежден, что в нынешних условиях выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации, в российском толковании - это катастрофа для украинского народа и украинского государства", - подчеркнул он.

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Основатель КБФ подчеркнул, что лучшим ответом на это "должна стать единая позиция с Европейским Союзом": "Нам нужно мощное лидерство Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки".

"Путин должен осознать, что он не сможет решать свои проблемы за счет Украины. Он должен понять, что политика примирения агрессора, которая показала свою неэффективность в прошлом веке, не будет в нынешних условиях применена к нему", - отметил Арсений Яценюк.

"Путин хочет занимать центральное место среди всех диктаторов Европы. Мы должны их остановить. И защитить Украину как одного из главных защитников демократии в Европе. Мы это показали, мы это доказали, поэтому давайте вместе это сделаем", - сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что видит определенный "вакуум власти в современном мире": "Природа не терпит пустоты. А диктаторы не терпят слабых демократий. И это именно то, что мы сейчас имеем".

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"Демократия должна формировать сильное лидерство, чтобы защищать себя и сдерживать диктаторов. А сейчас диктаторы чувствуют себя достаточно хорошо. Посмотрите на президента Путина", - сказал основатель КБФ.

Арсений Яценюк напомнил, что 13 лет назад как министр иностранных дел Украины встретился с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс. Он отметил, что во время этой встречи сказал - "Украина окружена российскими военными силами. Посмотрите на Беларусь, Россию, на события в Крыму, что происходит в Приднестровье. Мы - в российской осаде". А 7 лет спустя Россия незаконно аннексировала Крым и направила свои войска в Донецк и Луганск.

"Украина сдержала российскую агрессию. Без сомнения, мы сделали это при поддержке наших западных союзников и свободного мира. Но Украина до сих пор в окружении России и под угрозой полномасштабной российской агрессии. Мы защитили нашу Родину и защитили вашу независимость и вашу демократию", - подчеркнул он.

"Нам необходимо мощное американское лидерство, сильные Соединенные Штаты и Европейский Союз. Трансатлантическое единство - это лучший рецепт, как остановить и сдержать диктаторов, таких как Путин", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Тема нынешней дискуссии КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" - "Кто воюет против мировой демократии?". Участниками разговора стали американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум; немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс; американский дипломат, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации Президента Обамы Дэниэл Фрид; британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев; философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко. Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины,

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

Автор: 

россия (95308) Яценюк (8006) Донбасс (26955) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+12
Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5118
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15.05.2020 16:29
+8
На то зелепут и поставлен, чтоб Украину кремлю подчинить.
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15.05.2020 16:29
+7
Потом, зе-тыпил, что садить его НЕ ЗА ЧТО!
Сказочные видосики с Г+Г даже в украинский суд не принимают.
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15.05.2020 16:43
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Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5118
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15.05.2020 16:29 Ответить
_Оно старается и упорно продвигается вперёд на пути идёт к этой цели. А помешает им пуля только.
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15.05.2020 16:31 Ответить
днр є днрСегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7343
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15.05.2020 16:32 Ответить
Яценюку интеллект развить ни один центр не поможет, тому как нельзя развить то, чего нет.
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15.05.2020 18:21 Ответить
На то зелепут и поставлен, чтоб Украину кремлю подчинить.
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15.05.2020 16:29 Ответить
Надеюсь, ты умеешь пользоваться презервативами.
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15.05.2020 16:34 Ответить
П
Н
Х
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15.05.2020 16:47 Ответить
Правильно, касапу туди й дорога. А нехай шастать!
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15.05.2020 16:55 Ответить
у нас Неля Игоревна Штепа будет опять баллотироваться в мэры. думаю её избрание будет неким зловещим знаком для отдельной категории моих сограждан
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15.05.2020 17:07 Ответить
Сеня , брось забор , возвращайся . Устали от смешного .
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15.05.2020 16:30 Ответить
А Шо ты имеешь ввиду под понятием забор? Если о строительстве стены так могу напомнить тебе, что Сеня все суды выиграл по надуманным обвинениям. Это был лучший премьер за всю историю Украины. Но друзья Порошенко его сожрали. Где теперь тот алкаш, что его за яйки с трибуны стягивал? Ах да, брательник его перекрасившийся сейчас в зраде сидит....
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15.05.2020 16:43 Ответить
нічого не плутаєш?
Нє, я погоджуюсь, що "Сеня все суды выиграл по надуманным обвинениям" і "Это был лучший премьер за всю историю Украины".
Але з "друзья Порошенко его сожрали" - в тебе провальчики... Забуваєш, що жерти Сеню почав беня за те, що перекрив йому канали доїння Укрнафти та інших держпідприємств. А те, що піддалися цьому алкаші і неврівноважені штибу Барни-старшого - то це завдяки Г+Г. Це був перший позитивний для бені досвід, як насрати лохторату в мізки. До речі, молодший Барна - голова Тернопільської облорганізації партії ЄС, і не в парламенті (рахуєш свої провали?)
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15.05.2020 16:53 Ответить
Сеня "куля у лоб" и "патронный завод за 2 года" Яценюк не даёт о себе забыть, всё ценные советы раздаёт. А слабо, как казак Гаврилюк, по специальности пойти поработать?
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15.05.2020 16:31 Ответить
А он и работает. Специальность у него такая - на бабки разводить - вот и прётся назад, видать новую стену копать
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15.05.2020 16:39 Ответить
Да какая разница! (с)
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15.05.2020 16:32 Ответить
Та дайте Яценюку вже той нещасний мiльярд, щоб його ще 2 роки не було чути i видно.
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15.05.2020 16:33 Ответить
Кацапы хорошо украинский подучили
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15.05.2020 16:37 Ответить
В нас товариш прапорщик родом з Подiлля
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15.05.2020 16:40 Ответить
БЄглый шапкокрад теж на мові непогано розмовляв.
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15.05.2020 16:46 Ответить
Но он с Ольгино Методичку не получал как этот,а прямо в Кремле инструктировался.
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15.05.2020 16:51 Ответить
Эту мразоту еще кто-то спрашивает? Одна из претензий к Зеле, почему эта ***** еще на свободе?
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15.05.2020 16:33 Ответить
Потом, зе-тыпил, что садить его НЕ ЗА ЧТО!
Сказочные видосики с Г+Г даже в украинский суд не принимают.
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15.05.2020 16:43 Ответить
Дегенерат, ты явно не из Украины. Любишь издалека?
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15.05.2020 16:45 Ответить
Зе-тыпил, со своими "догадками" ты, как всегда попал пальцем в... в *ОПУ!!!
Разве можно быть настолько ТУПЫМ?
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15.05.2020 16:48 Ответить
Это был не палец свинобот.
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15.05.2020 16:52 Ответить
Опять ты со своими тупыми предположениями.
ХРЗ что это было, ведь *опа твоя - тебе и лучше знать...
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15.05.2020 16:54 Ответить
Мокша ,в тебе діарея?Сереш під кожною новиною.Улибнись звідси.
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15.05.2020 17:44 Ответить
кулявлобе падло знову вигнали на "полювання" ?
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15.05.2020 16:35 Ответить
... ну... ониженашилюди... они хотят выборов...они устали по вас стрелять.... мышебратья... внутренний конфликт желудка с печенью...и где у вас тут туалет?
Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4656
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15.05.2020 16:37 Ответить
О!!! Сенякулявлоб опять вылезла - это для того, чтобы не забывали ))))))
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15.05.2020 16:38 Ответить
Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 852
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15.05.2020 16:59 Ответить
Хунта дай денег,кичать Расея нету больше сил.
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15.05.2020 16:39 Ответить
от Минских договоренностей нужно отказаться! Потому что их выполнение - это гос измена! С РФ невозможно ни о чем договориться, а РФ можно только силой заставить уйти с Донбасса! Цена должна стать не рентабельной, а для этого нужно добиваться усиление санкций против РФ!
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15.05.2020 16:44 Ответить
так Пепо же подписал Минские договоренности. Не?
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15.05.2020 18:05 Ответить
ну так его надо судить за гос измену!
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15.05.2020 18:07 Ответить
так хто ж его посадит, он же за продажу земли проголосовал.
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15.05.2020 18:11 Ответить
https://censor.net/user/463014Комплекс мер по выполнению Минских соглашений
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):
- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;
- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/1/7109434/ не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

можно только силой заставить уйти с Донбасса! санкции I Все буде Україна!
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15.05.2020 18:12 Ответить
В нынешних условиях - это катастрофа! А в предыдущих?
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15.05.2020 16:52 Ответить
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15.05.2020 18:06 Ответить
а Порох говорил что они безальтернативные.
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15.05.2020 16:56 Ответить
ви, касапські, навіть читати не вмієте. Тим більше - не здатні вловити сенс написаного.
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15.05.2020 16:58 Ответить
шас тебя заспамят
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15.05.2020 18:06 Ответить
Нужен в Украине президент,а не зам Ху.ла по малоросским вопросам
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15.05.2020 16:57 Ответить
Ти диви! А всього яких років п'ять тому досягнення домовленостей з сепараристами під егідою інтерпретаторів подавалося однотуровими миролюбами, як нищівна перемога...
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15.05.2020 17:08 Ответить
А чем это было, когда Петя это подписал? Кролик "слегка" опоздал со своей оценкой, вполне мог еще в 2014 Петю поправить.
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15.05.2020 17:29 Ответить
Сегодня Украиной правит Катастрофа ЗЕленская
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15.05.2020 17:42 Ответить
Катастрофа для Украины - это ты, Сеня. Катастрофа и напасть...
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15.05.2020 18:10 Ответить
Ого, Сеня вже на ***** батон кришить )))
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15.05.2020 18:34 Ответить
Катастрофа - это взятки которые ты брал у мегаполиса.
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15.05.2020 18:53 Ответить
 
 