Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк

В нынешних условиях Минские договоренности - это не просто дорога в никуда. Это договоренности, которые ведут прямо в российскую ловушку.

Об этом заявил Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Відкрий Україну" и Киевского форума по безопасности (КБФ) Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 15 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Форума.

Арсений Яценюк назвал недопустимым то, что Россия подталкивает Украину "через так называемые "местные выборы" и странные рабочие группы с представителями Донецка и Луганска, легитимизировать своих марионеток".

"Идея России заключается в том, чтобы разрушить Украину как независимое государство. Я убежден, что в нынешних условиях выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации, в российском толковании - это катастрофа для украинского народа и украинского государства", - подчеркнул он.

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Основатель КБФ подчеркнул, что лучшим ответом на это "должна стать единая позиция с Европейским Союзом": "Нам нужно мощное лидерство Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки".

"Путин должен осознать, что он не сможет решать свои проблемы за счет Украины. Он должен понять, что политика примирения агрессора, которая показала свою неэффективность в прошлом веке, не будет в нынешних условиях применена к нему", - отметил Арсений Яценюк.

"Путин хочет занимать центральное место среди всех диктаторов Европы. Мы должны их остановить. И защитить Украину как одного из главных защитников демократии в Европе. Мы это показали, мы это доказали, поэтому давайте вместе это сделаем", - сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что видит определенный "вакуум власти в современном мире": "Природа не терпит пустоты. А диктаторы не терпят слабых демократий. И это именно то, что мы сейчас имеем".

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"Демократия должна формировать сильное лидерство, чтобы защищать себя и сдерживать диктаторов. А сейчас диктаторы чувствуют себя достаточно хорошо. Посмотрите на президента Путина", - сказал основатель КБФ.

Арсений Яценюк напомнил, что 13 лет назад как министр иностранных дел Украины встретился с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс. Он отметил, что во время этой встречи сказал - "Украина окружена российскими военными силами. Посмотрите на Беларусь, Россию, на события в Крыму, что происходит в Приднестровье. Мы - в российской осаде". А 7 лет спустя Россия незаконно аннексировала Крым и направила свои войска в Донецк и Луганск.

"Украина сдержала российскую агрессию. Без сомнения, мы сделали это при поддержке наших западных союзников и свободного мира. Но Украина до сих пор в окружении России и под угрозой полномасштабной российской агрессии. Мы защитили нашу Родину и защитили вашу независимость и вашу демократию", - подчеркнул он.

"Нам необходимо мощное американское лидерство, сильные Соединенные Штаты и Европейский Союз. Трансатлантическое единство - это лучший рецепт, как остановить и сдержать диктаторов, таких как Путин", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Тема нынешней дискуссии КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" - "Кто воюет против мировой демократии?". Участниками разговора стали американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум; немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс; американский дипломат, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации Президента Обамы Дэниэл Фрид; британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев; философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко. Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины,

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.