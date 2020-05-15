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Новости Взяточники
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Ректор и проректор одного из харьковских вузов попались на взятке 300 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение взятки от частного предпринимателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Ректор и проректор одного из харьковских вузов попались на взятке 300 тыс. грн, - Нацполиция 01

Полицейские установили, что ректор и проректор одного из харьковских вузов требовали от предпринимателя взятку в размере 300 тыс. гривен за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

Сегодня, 15 мая, проведен обыск в помещении университета. Установлено, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

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В настоящее время ректор и проректор задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

взятка (6143) вуз (905) силовики (2797) Харьков (7433)


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Всего то.Не дают будущему члену укр.правительства наконец то должность занять.
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15.05.2020 16:48 Ответить
А шо робити бідним ректорам. Сесія дистанційно. Гуртожитки порожні. Кого стригти? Де ті золоті жнива?
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15.05.2020 16:58 Ответить
Під заставу,чи на поруки?
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15.05.2020 16:58 Ответить
много их сидит.... ну отдадут следакам и судьям то с чем попали .... а мы вернем им зарплату за вынужденное безделие и еще моральный ущерб выставят
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15.05.2020 17:30 Ответить
А в чём собственно преступление? Ректор что, с пистолетом стоял у кассы, когда предприниматель перечислял деньги? Бред. Любой тупой адвокат его отмажет. А суд признает великим благотворительным благодетелем! Авакянские ******** опять обосрались...
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15.05.2020 17:31 Ответить
ни о чем.
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15.05.2020 17:42 Ответить
Спорим, что не сядут?
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15.05.2020 22:40 Ответить
Клетчатые одеяла им выдали?
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16.05.2020 01:17 Ответить
Вы бы в Богомольца еще заглянули, вот там всё серьёзно.
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16.05.2020 08:59 Ответить
 
 