Ректор и проректор одного из харьковских вузов попались на взятке 300 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение взятки от частного предпринимателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что ректор и проректор одного из харьковских вузов требовали от предпринимателя взятку в размере 300 тыс. гривен за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

Сегодня, 15 мая, проведен обыск в помещении университета. Установлено, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

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В настоящее время ректор и проректор задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.