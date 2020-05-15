Министр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко

Запуск общественного транспорта в Украине в рамках ослабления ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной болезни Covid-19, является ответственностью министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Главнокомандующим" в вопросах борьбы с эпидемией является не МВД, а Минздрав. Именно министр здравоохранения и главный санврач несут ответственность перед народом Украины за правильные управленческие решения в деле борьбы с эпидемией. Поэтому они должны взять на себя ответственность и сказать, можно ли запустить общественный транспорт, в каком объеме", - сказал Геращенко.

"К примеру, можно запускать его (общественный транспорт. - Ред.) не в полном объеме, а говорить о том, чтобы он ходил чаще, но пассажиры должны быть только в масках, и только на сидячих местах. У нас ведь общественный транспорт ходил, но с определенными ограничениями, по пропускам для работников критической инфраструктуры и т.д. То есть можно это делать постепенно", - добавил замминистра.

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Замминистра подтвердил, что показатели заболеваемости и смертности от Covid-19 в Украине ниже в том числе благодаря закрытию общественного транспорта. "Безусловно. Это прямая зависимость. На самом деле, что такое борьба с эпидемией методом карантина? Это ограничение количественного контакта граждан между собой. То есть если в день в Киеве контактировало между собой 3 млн человек 5 млн раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе количество контактов сократилось в 10 раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет", - сказал он.

Комментируя тот факт, что в Киеве множество людей ездят в троллейбусах и автобусах без спецпропусков, Геращенко рассказал, что всего были составлены более 10 тыс. административных протоколов о нарушениях карантинных мер, отметив, что в Испании и Франции "количество правонарушений измерялось сотнями тысяч". "И если сравнить, опять-таки, результаты борьбы с эпидемией там и здесь по количеству жертв и заболевших, то Украина вышла с хорошими показателями… Большинство предпринимателей и граждан в Украине соблюдали карантин. Абсолютное большинство", - сказал замминистра.