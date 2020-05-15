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Новости Коронавирус и карантин
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Министр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко

Министр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко

Запуск общественного транспорта в Украине в рамках ослабления ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной болезни Covid-19, является ответственностью министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Главнокомандующим" в вопросах борьбы с эпидемией является не МВД, а Минздрав. Именно министр здравоохранения и главный санврач несут ответственность перед народом Украины за правильные управленческие решения в деле борьбы с эпидемией. Поэтому они должны взять на себя ответственность и сказать, можно ли запустить общественный транспорт, в каком объеме", - сказал Геращенко.

"К примеру, можно запускать его (общественный транспорт. - Ред.) не в полном объеме, а говорить о том, чтобы он ходил чаще, но пассажиры должны быть только в масках, и только на сидячих местах. У нас ведь общественный транспорт ходил, но с определенными ограничениями, по пропускам для работников критической инфраструктуры и т.д. То есть можно это делать постепенно", - добавил замминистра.

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Замминистра подтвердил, что показатели заболеваемости и смертности от Covid-19 в Украине ниже в том числе благодаря закрытию общественного транспорта. "Безусловно. Это прямая зависимость. На самом деле, что такое борьба с эпидемией методом карантина? Это ограничение количественного контакта граждан между собой. То есть если в день в Киеве контактировало между собой 3 млн человек 5 млн раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе количество контактов сократилось в 10 раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет", - сказал он.

Комментируя тот факт, что в Киеве множество людей ездят в троллейбусах и автобусах без спецпропусков, Геращенко рассказал, что всего были составлены более 10 тыс. административных протоколов о нарушениях карантинных мер, отметив, что в Испании и Франции "количество правонарушений измерялось сотнями тысяч". "И если сравнить, опять-таки, результаты борьбы с эпидемией там и здесь по количеству жертв и заболевших, то Украина вышла с хорошими показателями… Большинство предпринимателей и граждан в Украине соблюдали карантин. Абсолютное большинство", - сказал замминистра.

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1756) Геращенко Антон (1438) Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
За что обожаю Антошку? За то что он СВЕДУЩ во всех сферах нашей жизни.
Любой вопрос А.Геращенко прокомментирует.....
Медицина- МВД считает...........
Экономика- МВД посоветовало.....
Торговля- у МВД есть мнение........
Транспорт- МВД надеется.......... и т.д.)))))))
Никак страна не сможет без МВД............
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15.05.2020 16:50
+1
Как при совке . Всеобщая вина . По улице надо чаще ходить . Народ расслабился и забил на карантин . Это плохо .
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15.05.2020 16:48
+1
вот токо всегда антошка в сторонке
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15.05.2020 19:34
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Закусывать надо , ЗеКонарконавтиМинистр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1339Министр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 2129
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15.05.2020 16:47 Ответить
Как при совке . Всеобщая вина . По улице надо чаще ходить . Народ расслабился и забил на карантин . Это плохо .
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15.05.2020 16:48 Ответить
как же задолбали эти ублюдки
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15.05.2020 16:49 Ответить
Какие ? Те или другие ?
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15.05.2020 16:50 Ответить
-Согласен. Кожаные ублюдки задолбали.
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15.05.2020 18:24 Ответить
За что обожаю Антошку? За то что он СВЕДУЩ во всех сферах нашей жизни.
Любой вопрос А.Геращенко прокомментирует.....
Медицина- МВД считает...........
Экономика- МВД посоветовало.....
Торговля- у МВД есть мнение........
Транспорт- МВД надеется.......... и т.д.)))))))
Никак страна не сможет без МВД............
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15.05.2020 16:50 Ответить
вот токо всегда антошка в сторонке
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15.05.2020 19:34 Ответить
Він і жнець і на дуду грець.
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15.05.2020 21:36 Ответить
еще одна богодельня по пристраиванью тупых родственников, КАК врач может запретить, он может рекомендовать, например не жрать при диабете или не курить, хоть сегодняшние врачи для быдла это те еще спецюганы и их пахан должен страдать, тут беспределом пахнет, типа ты или запрети или разреши один хер виноватым будешь, всех с дем медсестры прошедьшим, скоро и к вам прийдут
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15.05.2020 16:52 Ответить
Поиск "КРАЙНИХ"... Так у нас же первый это президент, потом премьер.. а уж потом все остальные. Очередность не путайте...
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15.05.2020 17:01 Ответить
А Степанов и Ляшко такую ответственность на себя не возьмут наверное до той поры когда уже нечем будет платить им зарплату.
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15.05.2020 17:05 Ответить
Часникам с машиной и так насрать, а бедными слоями легко управлять. Сейчас всех грамотно по сортируют, вакцинируют (какой то шнягой стремной) А потом уже можно, хоть в ад с голой задницей.
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15.05.2020 17:13 Ответить
Поновлення роботи транспорта при дотриманні протиепідеміологічних заходів призведе до збільшення собівартості перевезень. Незадоволених буде багато - і перевізники, і пасажири, і муніціпальні бюджети зрештою. Цікаво, на думку Геращенка, МОЗ і за це має взяти відповідальність?
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15.05.2020 17:42 Ответить
Хто-небудь, аби не МВС
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15.05.2020 21:38 Ответить
https://khm.depo.ua/ukr/khm/na-khmelnichchini-znovu-zasvitilosya-smittya-lvivskogo-pokhodzhennya-202005151161453 На Хмельниччині знову "засвітилося" сміття львівського походження
Львівське сміття під Ізяславом знайшли і минулого місяця - перед Великоднем три вантажівки непотребу скинули у тому ж місці. Тоді сміття збиралися скинути у Старокостянтинові, але там проти цього запротестували місцеві мешканці. Відтак вантажівки простояли ніч у полі, під ранок зсипали непотріб біля Ізяслава і втекли назад до Львова.
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15.05.2020 18:48 Ответить
 
 