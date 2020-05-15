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Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Защитник одесского активиста Сергея Стерненко Виталий Коломиец удивлен сообщением СБУ о том, что умершего Кузнецова якобы подозревают в хулиганстве.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших на Сергея. Если бы действительно были подозрения, а не только бумага, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск. Ну и если уж Кузнецову (тот, который умер) "объявили" подозрение, то не пыталось СБУ его задержать?", — написал Коломиец.

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Адвокат удивлен тем, что действия нападавших СБУ квалифицировала как хулиганство.

"Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?" — добавил он.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

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Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.

Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать 01

Автор: 

СБУ (19840) хулиганство (352) Стерненко (394) Виталий Коломиец (4)


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Топ комментарии
+14
Похоже на антиукраинскую власть, а не фэйк.
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15.05.2020 16:57
+12
Вот не надо тут постить брехню. По наркоте - это фейк. Уркаган это интересно. Юрист, умный хлопец но уже лепят уркагана. Это как с отцом Юща, запустили фейк, что его отец в концлагере пристрастился к хорошему кофе, потому что помагал немцам. История полностью лживая, но запустили её в сеть и теперь об этом говорят как о само собой достоверном факте. Так и с наркотой, мусора не оригинальны, наркота это обычная причина для дискредитации и обвинения, но на Стерненка дело развалилось, так как очень топорно сработано. Но таким, как мурзик, шарий сказал и он конечно верит.
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15.05.2020 17:47
+10
Да никто его убить не хотел, обычные бандитские разборки. Стерненко еще в 2014-ом был членом одесской ОПГ которая занималась крышеванием наркоторговли и проституток. Вступил в правый сектор чтобы легче было отжимать этот бизнес у одесских рыгоаналов. Естественно это им не понравилось и они начали его пугать понемногу. Во время очередного такого дела Стерненко как опытный уркаган зарезал одного из пугающих. Из правого сектора к тому времени его давно выгнали как узнали чем он занимается. А Стерненко как понял что убил безоружного хоть и нападавшего на него понял что ему светит реальный срок сразу стал типа проукраинским активистом. И на этой теме сейчас пытаеться выехать. Вот краткая история.
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15.05.2020 17:14
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Похоже на антиукраинскую власть, а не фэйк.
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15.05.2020 16:57 Ответить
Что этот Стерненко сделал, напомните, почему его убить хотят?
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15.05.2020 16:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FE2EqUMbpDg
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15.05.2020 17:05 Ответить
брав участь в загоні русні в будинок профспілок 02.05.14, де вони результативно самопідсмажились.
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15.05.2020 17:12 Ответить
Надінька тоже, припоминается, на фронте воевала и в майке с тризубом плевалась в кацапских вертухаев....

Если этот Стерненко уже в ноябре 2019 года рассказывал, что Порошенко - чёрт, а Зеленский - не чёрт, то патриотизм там, имхо, для антуража.
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15.05.2020 17:26 Ответить
народ всякий буває...
Кажуть, що навіть деякі янголятка мають хвоста... А, буває, дідьків хвостатих з рилами видають за янголів... Буває - комбіновано; як ото беня в 2014-му: не допустив "весну.сру"; але одразу пішов віджимати навіть в самого рінаха (зугрес). Вже не кажучи про Укртатнафту, Укртранснафту, Укрнафту, Дніпроавіа, Центренерго, тощо - з яких качав бабло...
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15.05.2020 18:30 Ответить
та я ж і кажу, шо з цього янголятка хтось вже почав чергового мессію ліпити
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15.05.2020 18:35 Ответить
Всеж лучше чем с Сивохи миротворец...
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16.05.2020 01:23 Ответить
Да никто его убить не хотел, обычные бандитские разборки. Стерненко еще в 2014-ом был членом одесской ОПГ которая занималась крышеванием наркоторговли и проституток. Вступил в правый сектор чтобы легче было отжимать этот бизнес у одесских рыгоаналов. Естественно это им не понравилось и они начали его пугать понемногу. Во время очередного такого дела Стерненко как опытный уркаган зарезал одного из пугающих. Из правого сектора к тому времени его давно выгнали как узнали чем он занимается. А Стерненко как понял что убил безоружного хоть и нападавшего на него понял что ему светит реальный срок сразу стал типа проукраинским активистом. И на этой теме сейчас пытаеться выехать. Вот краткая история.
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15.05.2020 17:14 Ответить
Это понос из-под Дермака или прямо из московитских болот?
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15.05.2020 17:21 Ответить
Это тонкий стёб. Как следствие многие зебилы этого не поняли и с удовольствием лайкнули.
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15.05.2020 19:10 Ответить
Это не просто стеб. Я это где-то уже слышал. То ли шмарий, то ли г+г...
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15.05.2020 19:13 Ответить
Я это только так могу воспринимать. Это не выдерживает ни какой критики. Чтоб это серьёзно воспринимать нужно быть ну очень ограниченным...
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15.05.2020 19:20 Ответить
причем на видео Стерненко четко сказал, что нож его. А свидетель на этом же видео сказал Стерненко: "Я видел как один(друг Стерненко) побежал за одним, а Стерененко за другим". Если это не "умышленное убийство в состоянии аффекта", тогда что это!?
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15.05.2020 17:28 Ответить
Эму помогли неравнодушные задежать очередных нападающих на него, чтоб сдать ментам. Не более. Опыт уже имеется.
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15.05.2020 19:22 Ответить
Я стесняюсь спросить, а друг Стерненко, что якобы побежал за вторым, это был испанский диспетчер Карлос о котором все говорят, но никто не видел?
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15.05.2020 23:54 Ответить
Вот не надо тут постить брехню. По наркоте - это фейк. Уркаган это интересно. Юрист, умный хлопец но уже лепят уркагана. Это как с отцом Юща, запустили фейк, что его отец в концлагере пристрастился к хорошему кофе, потому что помагал немцам. История полностью лживая, но запустили её в сеть и теперь об этом говорят как о само собой достоверном факте. Так и с наркотой, мусора не оригинальны, наркота это обычная причина для дискредитации и обвинения, но на Стерненка дело развалилось, так как очень топорно сработано. Но таким, как мурзик, шарий сказал и он конечно верит.
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15.05.2020 17:47 Ответить
Але ця версія якось надто логічно співвідноситься як із самими "нападами", так із невідомими джерелами доходу офіційно безробітного Стерненка, так і з результатами експертизи, що каже нібито Стерненко декілька разів бив одного із "нападників" першим, вже лежачого і своїм ножем.
А от версія "Стерненко патріот, тому на нього і напали, а все решта фейк і брехня тому що він патріот" не витримує жодної критики.
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15.05.2020 18:13 Ответить
Бред, можно всё дело разобрать по полочкам, но не буду. Людей, которые верят шарию, портнову, рыгам и клоунам я не в состоянии переубедить. Думайте как хотите, мне пiхуй.
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15.05.2020 19:32 Ответить
Был руководителем ПС в Одессе.
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15.05.2020 17:40 Ответить
Ну, молодец, что тут сказать? Или нет?
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15.05.2020 23:56 Ответить
Хочет Независимой правовой Украины... Для путиноидов и колаборантов это преступление.
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15.05.2020 18:23 Ответить
Обоссал бюстик *****.
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15.05.2020 17:05 Ответить
акуєнние спеціалісти патамушта...
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15.05.2020 17:07 Ответить
_Ты деяния сознательных врагов Украины, путлеровских шнырей, принимаешь за неумелые действия некомпетентных чиновников. Но не надо.
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15.05.2020 17:13 Ответить
так а нахрена этот Стерненко голосовал на выборах президента за сознательных врагов Украины и ********** шнырей ?
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15.05.2020 17:16 Ответить
_Зачем Вовик сбрил усы наверное надо спрашивать у самого Вовика, а не у случайного прохожего. Не?
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15.05.2020 17:23 Ответить
ну ты же, не зная реальной картины, уже записал вовика в жертву политики,

а там реально может быть простые пацанячьи разборки
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15.05.2020 17:32 Ответить
Стерненко голосовал за зе? Звиздешь.
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15.05.2020 17:49 Ответить
я с ним в кабинке рядом не стоял,

но Пороха он продолжает обсирать и сейчас
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15.05.2020 17:52 Ответить
Если он не за Пороха, то не значит шо за клоуна. Это трудно понять, но для некоторых людей они оба недостойны. Хотя как по мне, если выбирать из этих двух, то лох в подметки Пороху не годится.
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15.05.2020 17:56 Ответить
Да, мне трудно понять, как можно в ноябре 2019 года после отдачи Цемаха, отступления украинских войск и назначения всего квартала на гос должности заявлять, что у него нет претензий к Зеленскому и называть Порошенко чёртом.
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15.05.2020 18:05 Ответить
тебе там хорошо видно? сильно отступили?? ты в бинокль смотришь или в пердимонокль??? с дивана хорошо видно, похоже!
на фронте как было говно при потрохе, такое же и сейчас! хотя, намесили наших в котлах как раз при потрохе!!!
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15.05.2020 20:21 Ответить
ваших намесили много,

аж в Пскове лежат и в Бурятии
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15.05.2020 20:26 Ответить
в КОТЛАХ, ДЕ БИЛ, намесили наших защитников Украины! большинство погибших - добровольцы были, не ВСУ! а вот ТВОИ козломордые как раз из Тамбова или еще откуда то! мразь ты!
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15.05.2020 22:02 Ответить
Ты у Белецкого спроси, почему он из Иловайска вывел "Азов" перед окружением,

а потом у Гришина спроси, почему у него претензии не к Белецкому, а к параду
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15.05.2020 22:13 Ответить
Я,власне,нічиїх порад не потребую.Я просто висказав свою думку.От і все.
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15.05.2020 17:27 Ответить
у нас генпрокурор-самый юридический юрист.
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15.05.2020 17:21 Ответить
похоже на фейк или попытку отмазать (с)

как и "криминальные" дела на этого "активиста". Делают жертву режима. Тех кого хотели упрятать в тюрьму, тех упрятали по надуманным причинам и держат до сих пор.
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15.05.2020 17:53 Ответить
реально лепят очередного мессию
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15.05.2020 18:16 Ответить
РАБ НЕ МАЄ ПРАВА НА ЗАХИСТ .
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15.05.2020 19:39 Ответить
https://youtu.be/QYnuEihG6U0 Що казали президент Зеленський та три генпрокурора про справу Стерненка. СПЕЦВИПУСК

Адвокат Стерненка Коломієць про підозру нападникам: схоже на фейк або спробу відмазати - Цензор.НЕТ 8354
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15.05.2020 19:50 Ответить
я ЗА Стерненко!

но если мы хотим жить в правовом государстве, то после убийства любого человека должен быть суд! и на суде уже должны обелить невиновного! а иначе не бывает в цивилизованных странах... вот только наши суды - это отдельная тема для беседы, как и МВД, и прокуратура, и СБУ((((
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15.05.2020 20:18 Ответить
Дело давно закрыто, а тут вдруг кто то решил денежку отработать, не получится...
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16.05.2020 01:25 Ответить
пока не будет решения суда - могут долго открывать и закрывать( таков закон
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16.05.2020 16:18 Ответить
Наше слідство може так наслідити, що і сам чорт не зрозуміє, хто прав, а хто неправ. По принципу- як вітер подує.
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15.05.2020 21:45 Ответить
 
 