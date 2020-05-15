Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Защитник одесского активиста Сергея Стерненко Виталий Коломиец удивлен сообщением СБУ о том, что умершего Кузнецова якобы подозревают в хулиганстве.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших на Сергея. Если бы действительно были подозрения, а не только бумага, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск. Ну и если уж Кузнецову (тот, который умер) "объявили" подозрение, то не пыталось СБУ его задержать?", — написал Коломиец.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стерненко поддержали еще 8 футбольных сообществ: от радикальных фанов "Динамо" до ультрас Симферополя и Одессы

Адвокат удивлен тем, что действия нападавших СБУ квалифицировала как хулиганство.

"Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?" — добавил он.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Также на Цензор.НЕТ: Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.