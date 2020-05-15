Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать
Защитник одесского активиста Сергея Стерненко Виталий Коломиец удивлен сообщением СБУ о том, что умершего Кузнецова якобы подозревают в хулиганстве.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших на Сергея. Если бы действительно были подозрения, а не только бумага, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск. Ну и если уж Кузнецову (тот, который умер) "объявили" подозрение, то не пыталось СБУ его задержать?", — написал Коломиец.
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Адвокат удивлен тем, что действия нападавших СБУ квалифицировала как хулиганство.
"Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?" — добавил он.
Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
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Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.
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Если этот Стерненко уже в ноябре 2019 года рассказывал, что Порошенко - чёрт, а Зеленский - не чёрт, то патриотизм там, имхо, для антуража.
Кажуть, що навіть деякі янголятка мають хвоста... А, буває, дідьків хвостатих з рилами видають за янголів... Буває - комбіновано; як ото беня в 2014-му: не допустив "весну.сру"; але одразу пішов віджимати навіть в самого рінаха (зугрес). Вже не кажучи про Укртатнафту, Укртранснафту, Укрнафту, Дніпроавіа, Центренерго, тощо - з яких качав бабло...
А от версія "Стерненко патріот, тому на нього і напали, а все решта фейк і брехня тому що він патріот" не витримує жодної критики.
а там реально может быть простые пацанячьи разборки
но Пороха он продолжает обсирать и сейчас
на фронте как было говно при потрохе, такое же и сейчас! хотя, намесили наших в котлах как раз при потрохе!!!
аж в Пскове лежат и в Бурятии
а потом у Гришина спроси, почему у него претензии не к Белецкому, а к параду
как и "криминальные" дела на этого "активиста". Делают жертву режима. Тех кого хотели упрятать в тюрьму, тех упрятали по надуманным причинам и держат до сих пор.
но если мы хотим жить в правовом государстве, то после убийства любого человека должен быть суд! и на суде уже должны обелить невиновного! а иначе не бывает в цивилизованных странах... вот только наши суды - это отдельная тема для беседы, как и МВД, и прокуратура, и СБУ((((