Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде. СПИСОК

В Конституционный суд Украины поступило представление народных депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций и правового мониторинга Конституционного суда.

"14 мая 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон не соответствующим Конституции Украины.

Под текстом представления стоят 54 подписи, хотя в сообщении отдела коммуникаций речь идет о 53 обратившихся. Последним расписался депутат СН Александр Дубинский.

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Помимо него, подписи под представлением поставили все 44 депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь", член группы "За будущее" Яценко, исключенный из фракции "Слуга народа" Поляков, внефракционный Деркач и другие.

Напомним, первое представление о признании закона о рынке земли неконституционным поступило в КС 4 мая. Его подали 48 народных депутатов.

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Напомним, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.















