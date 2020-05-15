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Новости Рынок земли
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Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде. СПИСОК

Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде. СПИСОК

В Конституционный суд Украины поступило представление народных депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций и правового мониторинга Конституционного суда.

"14 мая 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон не соответствующим Конституции Украины.

Под текстом представления стоят 54 подписи, хотя в сообщении отдела коммуникаций речь идет о 53 обратившихся. Последним расписался депутат СН Александр Дубинский.

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Помимо него, подписи под представлением поставили все 44 депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь", член группы "За будущее" Яценко, исключенный из фракции "Слуга народа" Поляков, внефракционный Деркач и другие.

Напомним, первое представление о признании закона о рынке земли неконституционным поступило в КС 4 мая. Его подали 48 народных депутатов.

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Напомним, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде 01Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде 02
Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде 03
Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде 04
Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде 05
Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде 06
Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде 07

Автор: 

Деркач Андрей (134) КС (2248) Яценко Антон Батькивщина (130) Деркач Александр (47) Дубинский Александр (429) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+13
Не ссы, Абрамович, Рабинович, Дубинский и Новинский отстоят права украинцев !!!
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15.05.2020 17:47
+11
а ***** твоё какого мнения на сей счёт ?

Такого же, как и его кум Медведчук ?
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15.05.2020 17:56
+10
А Йуля где в списках ?
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15.05.2020 17:44
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В Одессе это нормально. Китайца только зря из списка вычеркнули
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15.05.2020 21:08 Ответить
На жаль, лише Опоблок послідовно захищає українську землю від розпродажу. Так звані патріоти виявилися запроданцями. Які проголосували за розпродаж України.
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15.05.2020 22:47 Ответить
Рыгам плевать на нас и нашу землю, они защищают интересы кацапских оккупантов. которые в случае очередного захвата части Украины не хотят иметь проблемы с иностранными корпорациями. Кстати рыги тоже собирались запускать дерибан земли, просто времени или голосов не хватило. И банды зельцмана- вальцмана или картавого вакарчука считать патриотами могут только идиоты. А вот националисты действительно последовательно выступают против дерибана земли и остатков госсобственности.
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16.05.2020 00:24 Ответить
Тот неловкий момент когда поддерживаешь ватное жоппоблоковское гуано, аж самому противно. Но лучше так, чем отдать нашу землю на разграбление инородцам и олигархам.
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16.05.2020 00:27 Ответить
Дубинский, даже перед походом в туалет звонит Коломойскому за разрешением.
Яркий пример шестерки олигарха.
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16.05.2020 01:00 Ответить
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